Scoreboard – Sept. 12, 2022

Calendar

Today

BOWLING

ILH boys: Maryknoll vs. Kamehameha; Assets vs. ‘Iolani; Island Pacific vs. Mid-Pacific; Hawaii Baptist vs. Hanalani; Saint Louis vs. Damien. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division III girls: Christian Academy at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA East girls: Anuenue at Moanalua,

5 p.m.; Kahuku at Kaimuki, 5 p.m.; McKinley at Kaiser, 7 p.m.; Roosevelt at Kalaheo, 7 p.m.; Castle at Farrington, 7 p.m.; Kalani at Kailua, 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division II: Le Jardin vs. Mid-Pacific, 6 p.m. at Punahou.

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: Island Pacific vs. Damien; Hawaii Baptist vs. Punahou; Hanalani vs. Mid Pacific; Kamehameha vs. Pacific Buddhist Academy; Sacred Hearts vs. ‘Iolani. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Mid-Pacific at Kamehameha, 5 p.m.; Punahou at ‘Iolani, 6 p.m.

ILH Division II girls: Hawaii Baptist at Damien; University at Le Jardin; Maryknoll at Sacred Hearts. Matches start at 6 p.m.

ILH Division III girls: Christian Academy vs. Assets, 5 p.m. at Hawaiian Mission; La Pietra at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.; Island Pacific at St. Andrew’s, 6:30 p.m.

OIA West girls: Leilehua at Waialua,

6 p.m.; Aiea at Mililani, 7 p.m.; Waipahu at Waianae, 7 p.m.; Pearl City at Radford,

7 p.m.; Campbell at Nanakuli, 7 p.m.

OHCRA E Lau Hoe (WOMEN)

Sunday

Place Division Time

1. Outrigger CC Open 4:07:43

2. Hawaiian Outrigger CC Open 4:08:17

3. Lanikai CC Open 4:22:01

4. Lanikai CC Open 4:26:31

5. Outrigger CC Open 4:28:40

6. Outrigger CC Open 4:30:19

7. Kailua CC 50 4:31:24

8. Puna CC Open 4:32:54

9. Manu O Ke Kai Open 4:33:53

10. Outrigger CC Open 4:36:18

11. Kailua CC Open 4:37:05

12. Outrigger CC Open 4:41:25

13. Kailua CC 55 4:47:38

14. Hui Nalu CC Open 4:51:03

15. Puna CC 55 4:54:26

16. Hui Lanakila CC Open 5:02:49

17. Kailua CC Open 5:03:02

18. Kailua CC 40 5:03:09

19. Waikiki SC Open 5:05:28

20. Lokahi Open 5:09:46

21. Lokahi Open 5:10:47

22. I Mua Open 5:11:38

23. Healani CC Open 5:18:13

24. Koa Kai CC Open 5:19:38

25. Waikiki YC 50 5:22:43

26. Waikiki YC Open 5:28:05

27. Anuenue CC Open 5:29:42

28. Waikiki Beach Boys Open 5:35:19

Divisional Results

Traditional 10-man Open

1. Outrigger CC 4:07:43 (Anella Borges, Angie Dolan, Donna Kahakui-Ching, Hoku Keala, Rachel Kincaid, Dillyn Lietzke, Kaya McTigue, Lindsey Shank, Mary Smolenski, Samantha Stewart) 2. Hawaiian Outrigger CC 4:08:17 3. Lanikai CC 4:22:01 4. Lanikai CC 4:26:31 5. Puna CC 4:32:54 6. Manu O Ke Kai 4:33:53 7. Kailua CC 4:37:05 8. Hui Nalu CC 4:51:03 9. Hui Lanakila CC 5:02:49 10. Kailua CC 5:03:02 11. Lokahi 5:09:46 12. Lokahi 5:10:47 13. I Mua 5:11:38 14. Healani CC 5:18:13 15. Koa Kai CC 5:19:38 16. Waikiki YC 5:28:05 17. Anuenue CC 5:29:42 18. Waikiki Beach Boys 5:35:19

Traditional 10-man 40+

1. Kailua CC 5:03:09 (Rachel Beasley, Jackie Bomar, Laura Brewington, Angie Britten, Tiare Eastmond, Miranda Foley, Jill Hatt, Julie Madden, Jennifer Perell, Barbie Quinones)

Traditional 12-man 50+

1. Kailua CC 4:31:24 (Christy Borton, Worreen Hamocon, Arlene Holzman, Jennifer Horner, Tracy Kane, Karen Kiefer, Ginger Lockette, Susan Maher, Nicole Mahoe, Laurie Rubie, Barb VanDerKamp, Buffy Viernes); 2. Waikiki YC 5:22:43

Traditional 12-man 55+

1. Kailua CC 4:47:38 (Tammy Berger, Katy Bourne, Debbie Clark, Paula Crabb, Torrey Goodman, Jamie Grimm, Heidi Hansen-Smith, Lois Hewlett, Jane McKee, Carleen Ornellas, Sandy Scafe-Kalama, Lisa Wilson); 2. Puna CC 4:54:26

Unlimited 10-man Open

1. Outrigger CC 4:28:40 (Carly Bargiel, Kylie Bebe, Rachel Geicke, Kodeelyn Himuro, Tina Larson, Annmarie Mizuno, Becky Needham, Corlyn Orr, Maggie Parks, Sandra Walter); 2. Outrigger CC 4:30:19; 3. Outrigger CC 4:36:18; 4. Outrigger CC 4:41:25; 5. Waikiki SC 5:05:28

HSJGA Big Island Junior Classic

Sunday

At Hualalai Golf Course

Boys 7-10 Flight

1. Aki Bonk 162; 2. Blake Nakagawa 163; 3. Jason Uno 180; 4. Lenny Saito 182; 5. Kellen Nogawa 190; 6. Kyle Schmidt 214

Boys 11-12 Flight

1. Leo Saito 142; 2. Taylor George 150; 3. Brycen James Massey 161; 4. Drew Tom 163; 5. Isaac Kim 167; Jacob Schmidt 169

Boys 13-14 Flight

1. Jake Otanii 156; 2. Ulukoanui Kailiwai 160; 3. Noah Izawa Okazuki 165; 4. Kahaiolelo Helm 167; 5. Aidan Sugihara 172; 6. Noah Miyazono 179; 7. Justus Drummondo 189; 8. Ethan Schmitt 257

Boys 15-18 Flight

1. Noah Otani 145; T2. Reagan James Miles 150; T2. Ryder Ng 150; 4. Christopher Chung-Salem 153; 5. Dysen Park 157; 6. Zaedis Yoshizawa 158; T7. Landon Long 159; T7. Renner Chumley 159; T7. Tyler Tamayori 159; 10. Caleb Makoff 160; 11. Darrell Ramos 164; 12. Ului Fotu 166; 13. Xander Broderson 169; 14. Ryan Fukui 173; 15. Connor Koyano 177

Girls 7-10 Flight

1. Nicole Oda 164; 2. Lucy Cui 173

3. Cassidy Chang 178

4. Makayla Yonemura 190

5. Audrey Fujikawa 191; 6. Scarlett Drummondo 223

Girls 11-12 Flight

1. Kira Uno 162; T2. Khloe Nakagawa 165; T2. Makena Yonemura 165; 4. Olivia Schmidt 169; 5. Keelee Nogawa 173; 6. Sakura Ramirez 177; 7. Megan george 179; 8. Elin Sullivan 185; 9. Jordyn Kawachi 191

Girls 13-14 Flight

1. Kate Nakaoka 153; 2. Sydney Fuke 159; 3. Mariko Yonemura 161; 4. Madelyn Awaya 163; 5. Mia Nakaoka 171

6. Sacha Chung Salem 174; T7. Hudson Omori 180; T7. Tehya Chumley 180; 9. Lauren Chen 182

Girls 15-16 Flight

1. Teal Matsuda 153; 2. Jasmine Wong 154; 3. Nicole Tanoue 162; 4. Sophia Schultz 187; 5. Leilani Redondo 195