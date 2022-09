Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Despite losing Maryknoll alumna Jhenna Gabriel, who transferred to UNLV, No. 1 Texas still is relying on Hawaii for its starting setter.

Senior Saige Ka‘aha‘aina- Torres, who began her college career at Utah, has started five of six matches for the top-ranked Longhorns (6-0) and is averaging 11.65 assists per set, which leads the nation in matches played through Sunday.

She is one of three players from Hawaii playing for Texas. Sophomore libero Keonilei Akana played 53 matches in two seasons at Nebraska before joining the Longhorns this season. She’s contributed 26 digs, nine assists and three aces.

Freshman Devin Kahahawai, who like Akana is a Kamehameha alumna, is hitting .222 with 11 kills and five block assists in 12 sets played.

There are 68 players on mainland Division I rosters who graduated from high school in Hawaii. Punahou leads the way with 15 players, followed by 14 from Kamehameha.

HAWAII GROWN: WOMEN’S VOLLEYBALL

A list of 67 players who graduated from high school in Hawaii playing for mainland Division I schools:

Name School Ht. Cl. Pos. High school

Kayla Afoa Nevada 5-9 Sr. OH Kamehameha

Keonilei Akana Texas 5-9 So. L Kamehameha

Lexis Akeo Pittsburgh 5-8 Sr. S Kamehameha

Jolei Akima Cal Poly 5-6 Jr. L/DS Kamehameha

Ashli Alcala-Romero Army 5-5 Fr. L Maryknoll

Siela Avea South Carolina St. 5-10 Jr. OPP Kahuku

Madisyn Beirne Fairleigh Dickinson 5-11 Jr. OH Punahou

Jordan Bardouche Portland 5-5 Fr. L/DS Roosevelt

Shelby Capllonch Utah State 5-8 Sr. OH Damien

Nicanora Clarke Nevada 6-0 Fr. OH/OPP Waianae

Vanessa Collins Arkansas Pine Bluff 5-4 Sr. S Roosevelt

Hula Crisostomo UTEP 5-1 Sr. L/DS Moanalua

Bailey Darnell UC Irvine 5-8 Jr. DS Radford

Falanika Danielson Temple 5-5 So. L Mililani

Siena DeCambra Louisiana-Lafayette 5-8 So. S Baldwin

Tara DeSa California 5-5 Jr. L Kamehameha

Naya Dong UC San Diego 5-5 Sr. L ‘Iolani

Kaia Dunford Oral Roberts 5-11 Jr. OH Punahou

Rhyenne Filisi Toledo 6-2 Sr. MB Maryknoll

Jhenna Gabriel UNNLV 5-8 Sr. S Maryknoll

Pono Gacutan Northeastern 5-5 Fr. L/DS Punahou

Aleeyah Galdeira North Texas 5-6 Sr. L/DS Kamehameha

Amariis Garcia St. John’s 6-1 Jr. MB Moanalua

Erin Goya Seattle U. 5-5 So. L/DS Mid-Pacific

Anuhea Hauanio-Lore, Navy, 5-9, Fr., OH, ’Iolani

Isabelle Iosua Utah Tech 6-0 Fr. MB/OH Punahou

Saige Ka’aha’aina-Torres Texas 6-0 Sr. S ‘Iolani

Chloe Ka’ahanui Quinnipiac 5-8 Jr. S Punahou

Devin Kahahawai Texas 6-4 Fr. OH Kamehameha

Keau Kamake’eaina Gonzaga 5-10 Jr. S Kahuku

Janne Kaniho San Jose St. 5-8 So. S Kamehameha

Ka’ehukaiiha’amaina‘e Keala E. Wash. 6-3 Sr. RS/MB Mid-Pacific

Isha Knight UNLV 5-7 So. L/DS Kamehameha

Nadia Koanui Cal St. Fullerton 5-7 Fr. L/DS Kamehameha

Sia Liilii Nevada 6-1 So. OH/OPP Punahou

Lyric Love Jacksonville 5-10 Jr. MB King Kekaulike

Mehana Ma’a UC Santa Barbara 6-1 Sr. S Punahou

Malie McClure Cal State Fullerton 5-9 Sr. L/OH Kamehameha

Aria McComber BYU 5-6 Sr. L Punahou

Kristen McDaniel N.C. State 5-9 Sr. S ‘Iolani

McKenzy Metter Columbia 5-6 Sr. L/DS Punahou

Aysia Miller UMBC 5-10 Jr. L Mililani

Faavae Kimsel Moe Quinnipiac 5-6 So. L/DS Punahou

Alyssa Muraoka UNLV 5-6 So. L Mid-Pacific

Megan Nishimura Pacific (Calif.) 5-8 So. L ‘Iolani

Elena Oglivie Stanford 5-10 Jr. L ‘Iolani

Teia Piette Harvard 5-5 So. L Le Jardin

Maui Robins Portland 5-11 Fr. OH Kamehameha

Nikki Saito Temple 5-3 Jr. DS Maryknoll

Becca Sakoda Illinois 5-0 So. L/DS ‘Iolani

Nikki Shimao Temple 5-5 So. DS/S ‘Iolani

Zoe Slaughter Auburn 5-7 Fr. L Moanalua

Bryanne Soares Oral Roberts 5-7 Jr. S Kamehameha

Nani Spaar Santa Clara 6-0 Jr. OH KS-Hawaii

Jeslyn Spencer Oral Roberts 5-8 Sr. OH Moanalua

Alyssa Sugai San Jose St. 6-3 Sr. OH/RS Punahou

Savannah Taosoga Grambling St. 5-10 So. OH Kahuku

Kahua Tilton Idaho St. 5-9 Jr. S Kamehameha

Heipua Tautua’a San Diego St. 6-1 Jr. OH Waianae

Makena Tong UC Riverside 5-6 Fr. S/DS University

Mokihana Tufono UCLA 5-10 Fr. S ‘Iolani

Nive Tuileta Santa Clara 5-10 So. S Le Jardin

Sina Uluave Toledo 5-11 Sr. OH Punahou

Kalena Vaivai Oral Roberts 5-9 Sr. S King Kekaulike

Grace Wee Santa Clara 5-6 Sr. L/DS ‘Iolani

Lucky-Rose Williams Virginia Tech 6-2 Fr. OH Punahou

Kate Yoshimoto Colorado St. 5-2 Fr. DS Punahou