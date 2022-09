Scoreboard – Sept. 22, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BOWLING

ILH girls: Kamehameha vs. Mid Pacific;

Hawaii Baptist vs. Maryknoll; Pacific

Buddhist Academy vs. ‘Iolani; Punahou vs. Island Pacific; Hanalani vs. Damien. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: ‘Iolani at Mid-Pacific, 6 p.m.

ILH Division II girls: Sacred Hearts at Maryknoll, 6 p.m.; ‘Iolani II at Hawaii Baptist, 6:15 p.m.; Punahou II at Hanalani, 6:30 p.m.; University at Le Jardin, 6:30 p.m.

ILH Division III girls: La Pietra vs.

Christian Academy, 5 p.m. at Hanalani;

St. Andrew’s vs. Assets, 5 p.m. at Le Jardin; Island Pacific at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA West girls: Radford at Waialua, 6 p.m.; Pearl City at Campbell, 7 p.m.; Waipahu at Leilehua, 7 p.m.; Waianae at Aiea, 7 p.m.; Mililani at Kapolei, 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division II: Mid-Pacific at Kamehameha, 5 p.m. Division I: Mid-Pacific at Kamehameha, 6 p.m.

FRIDAY

FOOTBALL

ILH: Punahou (I-AA) at ‘Iolani, 3:15 p.m.

OIA Open Division: Kahuku at Kapolei, 7:30 p.m.; Moanalua at Campbell, 7:30 p.m.

OIA Division I: Farrington at Castle, 7:30 p.m.; Kailua at Radford, 7:30 p.m.; Roosevelt at Waipahu, 7:30 p.m.

OIA Division II: Nanakuli at Pearl City, 7:30 p.m.

SOCCER

College: Chaminade vs. Hawaii-Hilo, women at 12:30 p.m.; men at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Davis vs. Hawaii,

7 p.m. at Simplifi Arena.

ILH Division II girls: Hawaii Baptist at Punahou, 6 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division II: Le Jardin at Punahou, 6 p.m.

ILH

Wednesday

Girls JV

University def. Maryknoll 25-10, 25-21

Tuesday

Girls Varsity I

‘Iolani def. Kamehameha 25-20, 24-26,

25-13, 25-22

Girls Varsity II

Sacred Hearts def. ‘Iolani 25-22, 18-25,

21-25, 25-20, 15-11

Girls Varsity III

Hawaiian Mission def. Assets 25-4, 25-11, 25-15

OIA East

Wednesday

Girls Varsity

Kalaheo def. Kaimuki 25-18, 16-25, 25-18, 25-12

BIIF

Wednesday

Girls Varsity

Kamehameha-Hawaii def. Parker 25-3,

25-5, 25-6

Konawaena def. Pahoa 25-4, 25-13, 25-15

Girls JV

Konawaena def. Pahoa 25-14, 25-13

Kamehameha-Hawaii def. Parker 25-9,

25-10

OIA West

At Schofield Bowling Center

Monday

Boys

1. Pearl City 13,836. 2. Mililani 12,676.

3. Campbell 11,923. 4. Waipahu 11,486. 5. Kapolei 11,436. 6. Aiea 11,410.

7. Leilehua 11,188. 8. Waianae 8,947.

9. Waialua 8,924. 10. Nanakuli 7,973.

11. Radford 6,456.

High game/series—PC: Jayden Kadooka 268/660. Mil: Ty Maekawa 245/Brady

Eugenio 677. Camp: Tallen Veal 226/Braeden Hasebe 497. Waip: Draven

Sagucio 220/577. Kap: Micah Lopes 213/396. Aiea: Fred Teramoto 231/562. Lei: Brylan Santos 242/681. Wain:

Noheakamana Bogard 187/455. Wail: Cire Lagua 194/444. Nan: Sonny Carrick 234/631. Rad: Alec Forester 208/535.

Girls

1. Pearl City 12,788. 2. Kapolei 12,353.

3. Campbell 9,252. 4. Mililani 8,131. 5. Radford 7,317. 6. Waialua 6,906. 7. Leilehua 5782. 8. Waipahu 5,141. 9. Nanakuli 4,380. 10. Waianae 2,591. 11. Aiea 1,249.

High game/series—PC: Samantha

Kanehailua 226/546. Kap: Janae Yockman 229/598. Camp: Duslyn Kalili 208/519. Mil: Jenna Casem 141/383. Rad: Evy

Ferreira 168/438. Wail: Pamai Ocaimb 131/315. Lei: Jaylynn Baker 142/376. Waip: Chryslin Sakata 167/453. Nan: Huali Kawai 133/Ladayna Arnas 321. Wain: Deja Kaleopaa-Kaopuiki 180/507. Aiea: Leah Billington 106/275.