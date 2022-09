Scoreboard – Sept. 28, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

AIR RIFLERY

OIA East: Castle at Kalani; Moanalua at Roosevelt; Kaiser at Kahuku; Kaimuki at Kailua; Farrington at Kalaheo. Matches start at 3 p.m.

OIA West: Kapolei at Waipahu; Waianae at Leilehua; Waialua at Pearl City; Radford at Nanakuli. Matches start at 3 p.m.

BOWLING

ILH boys: ‘Iolani vs. Damien; Mid-Pacific vs. Maryknoll; Saint Louis vs. Hawaii

Baptist; Island Pacific vs. Kamehameha; Punahou vs. Hanalani. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

PacWest: Academy of Art vs. Chaminade, women at 10 a.m.; men at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Kaimuki at Kaiser, 5 p.m.; Kalani at Anuenue, 5 p.m.; McKinley at Moanalua, 7 p.m.; Kailua at Roosevelt, 7 p.m.; Kalaheo at Castle, 7 p.m.; Kahuku at Farrington, 7 p.m.

THURSDAY

BOWLING

ILH girls: Damien vs. Mid-Pacific; Punahou vs. Sacred Hearts; Hanalani vs. Kamehame-

ha; Hawaii Baptist vs. ‘Iolani; Maryknoll vs. Pacific Buddhist Academy. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

SOCCER

PacWest: Dominican vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Mid-Pacific at ‘Iolani,

5 p.m.; Kamehameha at Punahou, 6:30 p.m.

ILH Division II girls: University at Punahou II, 5 p.m.; Maryknoll at Hanalani, 6 p.m.

ILH Division III girls: Christian Academy vs. Assets, 5 p.m. at La Pietra; Hawaiian Mission at La Pietra, 6:30 p.m.; Island

Pacific at St. Andrew’s, 6:30 p.m.

OIA West girls: Waialua at Nanakuli,

6 p.m.; Campbell at Waipahu, 7 p.m.; Aiea at Radford, 7 p.m.; Leilehua at Kapolei,

7 p.m.; Mililani at Waianae, 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division II: Punahou at Kameha-

meha, 5 p.m.; Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.;

Division I: Punahou at Kamehameha, 6 p.m.

ILH BOYS

Tuesday

Varsity I

Punahou 9, ‘Iolani 3. Goals—Pun: Emile Labrador 4, Stryker Scales 3, Skylar Tjapkes, Wyatt Williamson. Iol: Kai Kennedy 3.

Varsity II

Punahou 17, ‘Iolani 1. Goal scorers—Pun: Ryson Garcia 4, Shota Eskin 3,

William Ancheta, Kainoa Bird, Jeffrey

Ferrer, Blake Garlin, Tyler Lau, Dylan

McManus, Aka Pietsch, Henry Reppun, Aaron Ruhaak, Kala’i Shipman. Iol: Vance Maeshiro.

Kamehameha 12, Le Jardin 2. Goal scorers: KS: Drew Apuna 3, Kamaehu Danner 2, Camden Fong 2, Trevyn Nishimura 2, Kyan Shigekane 2, David Wong. LJA: Jaxon Hinrichs 2.

OIA West

At Schofield Bowling Center

Monday

Boys Varsity

1. Pearl City 16,717. 2. Mililani 15,247. 3. Campbell 14,034. 4. Waipahu 13,844. 5. Kapolei 13,598. 6. Leilehua 13,597. 7. Aiea 13,392. 8. Waialua 10,837. 9. Waianae 10,720. 10. Nanakuli 9,979. 11. Radford 7,912.

High game/series—PC: Jayden Kadooka 264/Ethan Allen 741. Mil: Brady Eugenio 257/Eli Miranda 521. Camp: Braeden Hasebe 206/538. Waip: Draven Sagucio 255/628. Kap: Jayden Higuchi 204/Cavan Sekigawa 342. Lei: Puka Natividad 227/617. Aiea: Jacob Watanabe 185/543. Wail: Cire Lagua 190/483. Wain: Kaissen Poepoe 159/455. Nan: Sonny Carrick 224/607. Rad: Alec Forester 257/647.

Girls Varsity

1. Pearl City 15,281. 2. Kapolei 14,756.

3. Campbell 10,235. 4. Mililani 9,733. 5. Radford 9,032. 6. Waialua 8,357. 7. Leilehua 6,731. 8. Waipahu 6,235. 9. Nanakuli 5,213. 10. Waianae 2,983. 11. Aiea 1,458.

High game/series—PC: Samantha

Kanehailua 241/631. Kap: Jayna Yockman 215/608. Camp: Lyanee Aquino 172/465. Mil: Kalli Tanita 143/281. Rad: Evy

Ferreira 191/Takara Goodrich 395. Wail: Pomai Ocaimb 156/354. Lei: Jaylynn Baker 135/245. Waip: Chryslin Sakata 163/468. Nan: Kadayna Aranas 126/369. Wain: Deja Kaleopaa-Kaopui 148/392. Aiea: Leah Billington 75/209.

ILH

Tuesday

Girls Varsity I

‘Iolani def. Punahou 25-22, 25-22, 25-6

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-13, 30-28, 23-25, 25-20

Girls Varsity II

Punahou def. Damien 25-23, 24-26, 26-24, 25-17

Hanalani def. ‘Iolani 25-17, 23-25, 25-13, 25-18

University def. Hawaii Baptist 20-25, 25-23, 16-25, 26-24, 15-9

Girls Varsity III

La Pietra def. St. Andrew’s 25-21, 20-25, 25-12, 25-21

Island Pacific def. Assets 25-11, 25-12,

26-24

Christian Academy def. Hawaiian Mission 25-13, 25-22, 25-17

OIA West

Tuesday

Girls Varsity

Waialua def. Pearl City 25-15, 25-13, 25-20

Girls JV

Waialua def. Pearl City 21-9, 21-8

OIA East

Monday

Girls Varsity

Kahuku def. Castle 25-3, 25-10, 25-14

Roosevelt def. Kaiser 27-26, 25-20, 22-25, 23-25, 15-10

Girls JV

Kahuku def. Castle 21-15, 21-10

Kaiser def. Roosevelt 13-21, 21-13, 15-9

Girls White

Kahuku def. Castle 21-7, 21-4

Roosevelt def. Kaiser 21-17, 15-21, 15-13

BIIF

Tuesday

Girls Varsity

Konawaena def. Parker 25-9, 25-10, 25-5

Girls JV

Konawaena def. Parker 25-15, 25-18