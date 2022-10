Scoreboard – Oct. 3, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

Calendar

Today

BOWLING

ILH boys: Assets vs. Island Pacific; ‘Iolani vs. Maryknoll; Damien vs. Hanalani; Mid-Pacific vs. Punahou. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA West: 5 p.m. at Schofield Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Moanalua at Kaimuki, 5 p.m.; Castle at Anuenue, 5 p.m.; Kalani at Roosevelt, 7 p.m.; Kaiser at Kalaheo, 7 p.m.; Kailua at Kahuku, 7 p.m.; Farrington at McKinley, 7 p.m.

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: Mid-Pacific vs. Pacific Buddhist Academy; Sacred Hearts vs. Damien; Island Pacific vs. Hawaii Baptist; Punahou vs. Maryknoll; ‘Iolani vs. Hanalani. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: first-round playoff, if necessary

ILH Division II girls: Punahou II at ‘Iolani II, 5 p.m.; University at Damien, 6 p.m.; Hawaii Baptist at Maryknoll, 6 p.m.; Hanalani at Sacred Hearts, 6 p.m.

ILH Division III girls: Hawaiian Mission at St. Andrew’s, 5 p.m.; Assets at La Pietra, 6 p.m.; Christian Academy vs. Island Pacific, 6:30 p.m. at St. Andrew’s.

OIA West girls: Waipahu at Waialua, 6 p.m.; Waianae at Radford, 7 p.m.; Campbell at Mililani, 7 p.m.; Kapolei at Nanakuli, 7 p.m.; Pearl City at Aiea, 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division II: Le Jardin at ‘Iolani, 5 p.m. Division I: Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m.

Gilbert Silva Memorial

Canoe Race

Sunday

Traditional Iron Male Open

1. Keahiakahoe CC 1:35:19 (Simeon Ke-Paloma, Nathan Loyola, Bobby Pratt Jr, Nalu Sampson, Kekoa Santos, Chase Vonnordheim); 2. Hui Nalu CC 1:36:03; 3. Keauhou CC 1:36:06; 4. Manu O Ke Kai 1:37:11; 5. Healani CC 1:38:04; 6. Hui Nalu CC 1:39:58; 7. Keahiakahoe CC 1:40:41; 8. Hui Nalu CC 1:44:47; 9. Leeward Kai CC 1:45:47; 10 Hui Nalu CC 1:45:55; 11. Hui Lanakila CC 1:46:06; 12. I Mua Ho’onani Ke Akua 1:46:17; 13. Manu O Ke Kai 1:46:37; 14. Waikiki BB 1:48:28; 15. Healani CC 1:48:49; 16. Kai Oni CC 1:49:48; 17. Kailua CC 1:53:24; 18. Keahiakahoe CC 1:54:02; 19. Waikiki BB 1:56:24; 20. Lokahi 1:57:14; 21. Waikiki BB 2:01:09; 22. Puna CC 2:03:08

Traditional Iron Male Junior

1. Lokahi 1:52:08 (Kama Akana-Phillips, Logan Ledesma, Keona Ling, Bryceson Pang, Freddie Pang, Cade Tanaka); 2. Waikiki YC 1:57:21; 3. Kailua CC 1:58:29; 4. Waikiki YC 2:00:33

Traditional Iron Male 40+

1. Healani CC 1:36:42 (Vaimana Conner, Andrew Fessenden, Mahoe Haia, Eddie Hayward, Kea Paiaina, Rob Silbanuz); 2. Lanikai CC Pohako ‘Ele’ele 1:37:47; 3. Lanikai CC 1:38:12; 4. Kailua CC 1:42:28; 5. Hui Nalu CC 1:42:38; 6. New Hope CC 1:43:06; 7. Team Olelo 1:56:21

Traditional Iron Male 50+

1. Manu O Ke Kai 1:41:05 (Ama Amantiad, Jason Bellefeuille, Sam Fisher 3Rd, Richard Kamikawa, Aaron Napoleon, Tim Vierra); 2. Keahiakahoe CC 1:45:32; 3. Hui Nalu CC 1:49:46; 4. Hui Nalu CC 1:51:51; 5. Kailua CC 1:52:57; 6. ‘Alapa Hoe CC 1:55:33; 7. Healani CC 2:01:45

Traditional Iron Male 65+

1. Waikiki YC 1:56:23 (Rod Bayne, Carl Evensen, Allan Moon, Tai Okamura Jr., Michael Tosaki, David Wadsworth); 2. New Hope CC 2:20:02

Traditional Iron Male 70+

1. ‘Alapa Hoe CC 1:59:42 (Dano Chargualaf, Dickie Chow, Clayton Kaichi, Jack Laufer, Shaka Madali, Ken Montpas); 2. New Hope CC 2:05:27; 3. Anuenue CC 2:12:44

Unlimited Iron Male Open

1. Paddlers Of Laka 1:29:24 (Kaihe Chong, Kala Diaz, Ryland Hart, Hunter Pflueger, Jack Seymour, Ethan Siegfried); 2. Paddlers Of Laka 1:33:18; 3. Paddlers Of Laka 1:33:32; 4. Kailua CC 1:33:37; 5. Waikiki BB 1:34:12; 6. Lanikai CC 1:35:19; 7. Hawaiian CC 1:35:29; 8. Lokahi 1:36:20; 9. Namolokama CC 1:36:25; 10. Healani CC 1:36:35; 11. Hawaiian CC 1:37:38; 12. New Hope CC 1:40:10; 13. Keahiakahoe CC 1:41:19; 14. New Hope CC 1:50:12; 15. Hui Nalu CC 1:51:41

Koa Iron Female Open

1. Hui Lanakila CC 2:02:47 (Kehau Ching, Dara Hubin, Tarita Keohokalole-Look, Ilima Kim, Whitney Peapealalo, Deborah Rosenblum)

Traditional Iron Female Open

1. Hawaiian CC 1:47:18 (Andrea Fisher, Kristin Foster, Alana Goo-Frazier, Claire Ing, Mehana Leafchild, Lori Nakamura); 2. Lanikai CC 1:49:17; 3. Manu O Ke Kai 1:50:47; 4. Kai ‘Ehitu 1:52:55; 5. Puna CC 1:55:00; 6. Manu O Ke Kai 1:56:54; 7. Lanikai CC 1:59:35; 8. Hui Nalu CC 2:00:44; 9. Lanikai CC 2:01:21; 10. Kai Oni CC 2:04:45; 11. Lokahi 2:05:35; 12. Healani CC 2:09:06; 13. Anuenue CC 2:10:30; 14. Kailua CC 2:15:28; 15. Waikiki BB 2:16:55

Traditional Iron Female Junior

1. Waikiki YC 2:12:13 (Mehana Kaaialii, Kamryn Kondo, Kamalei Sataraka, Kelia Siu, Shevy White, Lucy Yates); 2. Lokahi 2:21:48

Traditional Iron Female 40+

1. Healani CC 1:48:46 (Violet Carrillo, Dondi Dawson, Tiare Lawrence, Celeste Paiaina, Allison Sokei, Dane Ward)

Traditional Iron Female 50+

1. Hawaiian Kanaktion CC 1:58:30 (Katy Bourne, Paula Crabb, Heidi Hansen-Smith, Pauahi Ioane, Alexia Lopez-Savage, Shien-Lu Stokesbary); 2. Puna CC 2:02:14; 3. Waikiki YC 2:18:24; 4. New Hope CC 2:23:45

Traditional Iron Female 65+

1. New Hope CC 2:13:09 (Lauren Mcbride, Lee Miller-Kalama, Kimmie Park, Linda Robb, Nani Uehara, Vanessa Weiss); 2. New Hope CC 2:25:52

Unlimited Iron Female Open

1. Outrigger CC 1:36:07 (Anella Borges, Angie Dolan, Donna Kahakui-Ching, Hoku Keala, Rachel Kincaid, Lindsey Shank); 2. Hui Nalu CC 1:39:18; 3. Keauhou CC 1:41:18; 4. Outrigger CC 1:41:29; 5. Outrigger CC 1:45:46; 6. Hui Nalu CC 1:45:50; 7. Lokahi 1:52:37; 8. Lokahi 1:53:03

Traditional Iron Mixed Open

1. Wailea 1:44:35 (Kendra Bean, Cameron Jacome, Triston Kaho’okele-Santos, Marjie Kahookele-Pea, Kelsey Nae’ole, J.r. Rios); 2. Kailua CC 1:45:01; 3. Kilohana Hoe Wa’a 1:47:07; 4. Kaneohe 1:50:49; 5. Hale’iwa Outrigger 1:52:07; 6. Kaneohe 1:54:26; 7. Waikiki SC 1:56:04; 8. Koa Kai CC 1:56:16; 9. ‘Alapa Hoe CC 1:58:16; 10. I Mua 1:58:31; 11. I Mua 2:02:33; 12. Waikiki YC 2:03:17; 13. Koa Kai CC 2:04:02; 14. Waikiki SC 2:04:13; 15. New Hope CC 2:04:48; 16. Waikiki SC 2:09:45

Traditional Iron Mixed Junior

1. Kilohana Hoe Wa’a 1:47:18 (Mahina Dameron, Mekayla Finch, Malu Kaawa, Dekoda Lazaro, Keanu Niau, Alapaki Turalde);

Traditional Iron Mixed 40+

1. Na Kai Ewalu 1:54:26 (Lisa Fanning, Steph Franklin, Adrienne Laurion, Chad Laurion, Mark Leuffgen, Willy Pea); 2. New Hope CC 1:58:07; 3. Hui Lanakila CC 1:59:36; 4. Koa Kai CC 1:59:50

Traditional Iron Mixed 55+

1. Hui Nalu CC 1:52:33 (Peer Blichfeldt, Violet Coito, Carol Jaxon, Norma Santiago, Andy Stenger, Graham Taylor); 2. Waikiki YC 2:02:18; 3. New Hope CC 2:22:27

Pigeon racing

Oahu Invitational Flyers

From Hilo, Hawaii Island to Oahu

TOP 5

MILES MPH

1. Bill Ching 236.899 49.96

2. Buddhi Perera 229.851 45.66

3. Ivan Endo 225.997 43.96

4. Troy Kamaka 220.697 43.80

5. Stan George 219.219 43.74