Scoreboard – Oct. 6, 2022

CALENDAR

Today

BOWLING

ILH girls: Hawaii Baptist vs. Hanalani; Punahou vs. Pacific Buddhist Academy; Maryknoll vs. Damien; Mid-Pacific vs.

Sacred Hearts. Matches start at 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

VOLLEYBALL

ILH Division II girls: Damien at Hawaii Baptist; Punahou II at Le Jardin; ‘Iolani II at Maryknoll; University at Sacred Hearts. Matches start at 6 p.m.

ILH Division III girls: Christian Academy at St. Andrew’s, 5 p.m.; Island Pacific at La Pietra, 6 p.m.; Hawaiian Mission vs. Assets, 6:30 p.m. at St. Andrew’s.

OIA West girls: Waipahu at Pearl City; Aiea at Nanakuli; Kapolei at Campbell; Radford at Mililani; Leilehua at Waianae. Matches start at 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Division II: Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m. at ‘Iolani; Kamehameha at

‘Iolani, 6 p.m.

FRIDAY

FOOTBALL

ILH: Damien at ‘Iolani, 3:15 p.m.

OIA Open Division: Kahuku at Moanalua, 7:30 p.m.; Campbell at Waianae, 7:30 p.m.

OIA Division I: Waipahu at Kailua, 7:30 p.m.; Farrington at Roosevelt, 7:30 p.m.

OIA Division II: Waialua at Pearl City,

7 p.m.; Kalani at Kaiser, 7:30 p.m.

SOCCER

PacWest: Hawaii Hilo vs. Chaminade, women at 10 a.m.; men at 12:30 p.m. Games at Saint Louis School.

TENNIS

College women: UH Anuenue Invitational, 4 p.m. at UH tennis complex.

VOLLEYBALL

Big West women: UC Irvine vs. Hawaii,

7 p.m. at Simplifi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH Division II girls playoffs: if necessary.

ILH

At Hickam Bowling Center

Wednesday

Boys Varsity

Saint Louis 3, Island Pacific 0

Mid-Pacific 3, Hanalani 0

Hawaii Baptist 3, Assets 0

‘Iolani 2, Punahou 1

Damien 3, Maryknoll 0

High game/series: StL: Jett Taaca 177/489. IPA: Jacob Villacorte 211/523. MPI: Raiden Nakagawa 228/655. Han: Michael Hong 202/523. HBA: Kobe Chan 257/Justin Sumiye 614. Assets: Matthew Espiritu 145/414. Iol: Connor Miyake 236/635. Pun: Blaise Nomitsu 222/Kaden Hiraoka 520. DMS: Kalani Castro 190/Tyler Buckles 512. Mary: Ryden

Yoshikawa 190/ Ethan Keitzer 411.

Boys JV

Hanalani 2, Mid-Pacific 1

Hawaii Baptist-B 2, Punahou-G 1

Punahou-B 3, ‘Iolani 0

Damien 3, Hawaii Baptist-G 0

OIA West

At Schofield Bowling Center

Tuesday

Boys

1. Kapolei 2,441. 2. Pearl City 2,371. 3. Campbell 2,282. 4. Aiea 2,262. 5. Waipahu 2,173. 6. Leilehua 2,152. 7. Mililani 2,149.

8. Waianae 2,030. 9. Nanakuli 1,795.

10. Waialua 1,757. 11. Radford 1,326.

High game/series—Kap: Dakota Kaina 237/628. PC: Titan Vickey 247/Jayden

Kadooka 577. Camp: Dane Francisco 214/Khailer Villavong 441. Aiea: Chaz Snuder 213/545. Waip: Draven Sagucio 233/626. Lei: Brylan Santos 225/605.Mil: Nakoa Fukushima 189/526. Wain: Kaissen Poepoe 228/528. Nan: Sonny Carrick 224/600. Wail: Cire Lagua 182/537. Rad: Alec Forester 217/495.

Girls

1. Pearl City 2,656. 2. Kapolei 2,518.

3. Campbell 1,993. 4. Mililani 1,630. 5. Waialua 1,487. 6. Radford 1,481. 7. Waipahu 1,268. 8. Nanakuli 656. 9.

Leilehua 507. 10. Waianae 329. 11. Aiea 281.

High game/series—PC: Samantha

Kanehailua 256/641. Kap: Jayna Yockman 234/596. Camp: Duslyn Kalili 254/Shayna Bright 582. Mil: Kalli Tanita 138/Alyssa Roscoe 328. Wail: Storm Nakamoto 156/403. Rad: Rori Page 162/356. Waip: Chryslin Sakata 190/536. Nan: Juali Kawai 106/Ladayna Aranas 261. Lei: Liberty Brady 114/304. Wain: Deja Kaleopaa-

Kaopui 189/329. Aiea: Leah Billington 115/281.

ILH

Wednesday

Girls JV I Championship

Punahou-G def. Kamehameha-B 25-20, 25-22

Tuesday

Girls Varsity II

Damien def. University 18-25, 25-22, 25-17, 25-21

OIA EAST

Wednesday

Girls Varsity

Kaimuki def. McKinley 20-25, 25-20,

25-18, 25-18

Kahuku def. Kalaheo 25-20, 25-15, 25-19

Girls JV

Kahuku def. Kalaheo 21-16, 21-8

Girls White

Kahuku def. Kalaheo 21-4, 21-5

OIA West

Tuesday

Girls Varsity

Aiea def. Pearl City 14-25, 25-14, 25-23, 16-25, 17-15

Girls JV

Pearl City def. Aiea 21-16, 21-15

Girls White

Pearl City def. Aiea 12-21, 21-20, 15-10