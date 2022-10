Scoreboard – Oct. 15 , 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

AIR RIFLERY

ILH: Individual Championships, 8 a.m. at Sacred Hearts.

OIA: Individual and Team Championships, 2 p.m. at Kaiser.

CROSS COUNTRY

ILH: Meet No. 3 at Kamehameha. Event will follow intermediate and JV competitions, which start at 3 p.m

FOOTBALL

Mountain West: Nevada vs. Hawaii, 6 p.m. at Clarence T.C. Ching Complex.

ILH: Punahou (I-AA) vs. Saint Louis (I-AA), 3:15 p.m. at Farrington; Punahou at Kamehameha, 7 p.m.

OIA Open Division: Mililani at Kahuku, 6:30 p.m.

OIA Division I: Roosevelt at Kailua, 6:30 p.m.

KAYAKING

ILH: Distance, boys heats at 4 p.m. and girls heats 5 p.m. at Ala Wai Canal.

SOCCER

PacWest: Fresno Pacific vs. Hawaii Hilo, women at 12:30 p.m.; men at 3 p.m. Games at Vulcan Soccer Field.

PacWest: Holy Names vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 7 p.m. Games at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

TENNIS

College women: UH Anuenue Invitational, 8:30 a.m. at UH tennis complex.

VOLLEYBALL

PacWest women: Holy Names vs. Chaminade, 3 p.m. at McCabe Gym.

PacWest women: Dominican vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Vulcan Gymnasium.

ILH Division I girls: double-elimination tournament, final, Punahou at ‘Iolani, 2 p.m.

ILH Division II girls: University vs. Hanalani, 11:30 a.m.; Maryknoll vs. Sacred Hearts. 1 p.m. Both matches at Maryknoll.

WATER POLO

ILH boys: Division II: Mid-Pacific at Punahou, 1 p.m. Division I: Mid-Pacific at Punahou, 2 p.m.

Sunday

SOCCER

Big West women: Cal State Bakersfield vs. Hawaii, 4 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

Bowling

OIA

Thursday

Varsity Girls

Pearl City 2490, Kapolei 2355, Campbell 2193, Mililani 1665, Waialua 1515, Radford 1491, Leilehua 1414, Waipahu 894, Nanakuli 858, Waianae 298, Aiea 280

High Game/Series—Aiea: Leah Billington 97/280. Campbell: Shayna Bright 247/578. Kapolei: Janae Yockman 215/585. Leilehua: Jaykynn Baker 130/382. Mililani: Kiaya Endo 144/Bryann Vincent 296. Nanakuli: Ladayna Aranas 134/325. Pearl City: Samantha Kanehailua 268/640. Radford: Takara Goodrich 126/336. Waialua: Pamai Ocaimb 137/Storm Nakamoto 324. Waianae: Deja Kaleopaa-Kaopui 160/298. Waipahu: Chryslin Sakata 201/518

Varsity Boys

Pearl City 2695, Kapolei 2672, Waipahu 2485, Campbell 2394, Mililani 2362, Leilehua 2203, Nanakuli 2075, Aiea 1750, Waialua 1618, Waianae 1558, Radford 1034

High Game/Series—Aiea: Ryden Miyahira 171/431. Campbell: Tallan Veal 235/Noa Gabriel 522. Kapolei: Dakota Kaina 226/629. Leilehua: Brylan Santos 213/594. Mililani: Ty Maekawa 207/574. Nanakuli: Sonny Carrick 235/668. Pearl City: Ethyn Allen 243/Jayden Kadooka 616. Radford: Alec Forester 214/538. Waialua: Gunner Llanto 160/430. Waianae: Kaissen Poepoe 173/318. Waipahu: Draven Sagucio 248/627.

ILH

Thursday

Varsity Girls

Kamehameha 3, Hawaii Baptist 0

Damien 2, Punahou 1

Mid-Pacific 2, Maryknoll 1

Sacred Hearts 3, Pacific Buddhist 0

‘Iolani 3, Island Pacific 0

HHSAA Representatives: Kamehameha, ‘Iolani

High Game/Series—Kamehameha: Mariah Antoque 200/Kaylyn Mahilum 506. Hawaii Baptist: Alissa Tongg 133/330. Punahou: Raylie Iwamoto 186/490. Damien: Mya Cardenas 166/456. Maryknoll: Madison Kendro 160/Madelin Agustin 411. Mid Pacific: Caitlyn Chang 219/558. Sacred Hearts: Maliau’ilani Hiapo 161/476. Pacific Buddhist: Mari Miyasato 158/358. ‘Iolani: Stacy Lieu 214/Rebecca Iha 522. Island Pacific: Zavry Nelson 132/346