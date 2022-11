Scoreboard – Nov. 25, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASKETBALL

College men: Patty Mills North Shore

Classic, Sacramento State vs. Hawaii, 3:30 p.m.; Southern Utah vs. Texas State, 6 p.m. Games at Cannon Activities Center.

College men: Hoops In Hawaii

Thanksgiving Classic, Bacone vs. Hawaii Pacific, 2:30 p.m.; Cal State San Bernardino vs. Chaminade, 7 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

College women: Rainbow Wahine

Showdown, Florida Gulf Coast vs. Stanford, noon; Grambling State vs. Hawaii, 2:30 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

College women: Big Island Holiday

Classic, UMary vs. Hawaii Hilo, 4:30 p.m. at Afook-Chinen Civic Auditorium.

High schools boys preseason: Hawaii Self Storage Black and Gold Classic, Kaimuki vs. Maryknoll, 10 a.m.; Campbell vs. Hawaii Baptist, 11:30 a.m.; McKinley vs. Damien, 2:30 p.m.; Kapolei vs. University,

4 p.m. Games at McKinley.

FOOTBALL

HHSAA First Hawaiian Bank Open

Division Football Championships, final: Punahou vs. Kahuku, 7 p.m. at Mililani.

SATURDAY

BASKETBALL

College men: Patty Mills North Shore Classic, Southern Utah/Texas State vs. Sacramento State, 4:30 p.m.; Southern Utah/Texas State vs. Hawaii, 7 p.m. Games at Cannon Activities Center.

College women: Rainbow Wahine Showdown, Stanford vs. Grambling State, noon; Florida Gulf Coast vs. Hawaii, 2:30 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

College men: Hoops In Hawaii Thanksgiving Classic, Colorado-Colorado Springs vs. Hawaii Pacific, 2:30 p.m.; Lincoln (Calif.) vs. Chaminade, 4:45 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

High schools boys preseason: Hawaii Self Storage Black and Gold Classic, Hawaii Baptist vs. Kaimuki, 11 a.m.; Maryknoll vs. Campbell, 12:30 p.m.; Damien vs. Kapolei, 2 p.m.; University vs. McKinley, 5 p.m. Games at McKinley.

FOOTBALL

HHSAA First Hawaiian Bank Division I Football Championships, final: Konawaena vs. Waipahu, 7 p.m. at Mililani.

HHSAA First Hawaiian Bank Division II Football Championships, final: Waimea vs. King Kekaulike, 4 p.m. at Mililani.

SOCCER

OIA East girls: Kaimuki at Kalaheo (varsity only, 4 p.m.); Kahuku at Castle (varsity only, 5:30 p.m.); Moanalua at Roosevelt (JV at 5:30 p.m., varsity to follow).

Volleyball

ILH Girls All-Stars

Varsity I

Player of the Year: Senna Roberts-

Navarro (‘Iolani, OH, Sr.)

Coach of the Year: Kainoa Obrey (‘Iolani)

First Team

Maya Imoto-Eakin (‘Iolani, S, Sr.)

Mari Lawton (‘Iolani, MB, Sr.)

Brooke Naniseni (‘Iolani, OH, Sr.)

Adrianna Arquette (Kamehameha, MB, Jr.)

Grace Fiaseu (Punahou, MB/OPP, Sr.)

Kathleen Patiola Uluave (Punahou, OH, Jr.)

Tessa Onaga (‘Iolani, L, Sr.)

Second Team

Callie Pieper (‘Iolani, MB, So.)

Charlize Ching (Kamehameha, S/OPP, Sr.)

Marley Roe (Kamehameha, S/OPP, Sr.)

Koen Makaula (Punahou, MB/OPP, Sr.)

Rella Binney (Punahou, S, Jr.)

Haumea Marumoto (Punahou, OH, Jr.)

Melie Vaioleti (Punahou, L, Sr.)

Honorable Mention

‘Iolani: Eryn Hiraki, OPP, Jr. Kamehameha: Taylor Kaoihana, L, Sr.; Moana Peaua, MB, Sr.; Kaleinani Watson, OH, Sr. Mid-Pacific: Makela Pick, OH, Sr.; Charis Kai, DS, Jr.; Payton Smith, OH, Jr.; Keira Smith, S, Fr. Punahou: Jodi Saelua, MB, Sr.

Varsity II

Player of the Year: Sydnee Walker (Le Jardin, OH, Sr.)

Coach of the Year: Lee Lamb (Le Jardin)

First Team

Kiana Cueto (Damien, OPP, Jr.)

Aliya Hofherr-Sanders (Hanalani, MB/OH, So.)

Marisa Nakata (Hawaii Baptist, OH, So.)

Reese Diersbock (Le Jardin, OH, Sr.)

Gennezia Hawkins (Le Jardin, S, Sr.)

Hope Fine (Maryknoll, OH, Sr.)

Robyn Carvalho (University, S, Sr.)

Kody Wengler (Damien, L, Jr.)

Second Team

Kenna Wengler (Damien, S, Jr.)

Kaila Kalama-Bajet (Damien, OH, So.)

Caitlin Wong (Hawaii Baptist, OH, Jr.)

Tayah-Anne Toa (Maryknoll, OH, Jr.)

Paisley Kaahanui (Punahou, OH, Sr.)

Liliana Dutcher (University, OPP, So.)

Katelynn Albano (Hawaii Baptist, L, So.)

Honorable Mention

Damien: Aiyanie Park, OH, Sr.; Tiani Souza, MB, Sr. Hanalani: Ailsie Nakamura, OH, Sr. Hawaii Baptist: Sydney Hankey, OH, Sr.; Leina Chu, S, Jr. ‘Iolani: Kacey Harimoto, S, Sr.; Aulani Poe, OH, Jr.

Le Jardin: Nicole Andersch, RS, Sr.; Hailee Naone, L, Sr.; Sydni Gardner, MB, So.; Sydney Kennedy, MB, So. Maryknoll: Naya Martinez, L, Jr. Punahou: Alexis Jamile, MB, Sr.; Hie Loui, L, Sr. Sacred Hearts: JeTaime Paio, OH, So. University: Logi Yogi, OH, Sr.; Maiah Kalima-Izumi, OH, Jr.; Tai Sorenson, L, So.

Varsity III

Player of the Year: Grace Kane (La Pietra, OH, Sr.)

Coach of the Year: Carmen Sharkey (La Pietra)

First Team

Maya Kim (Hawaiian Mission, OH, Fr.)

Thayleah Hall (Island Pacific, OH/S, Fr.)

Nina Batacan (La Pietra, S, Sr.)

Hannah Hirata (La Pietra, OH, Jr.)

Kelis Johnson (St. Andrew’s, OH, Sr.)

Emali Malohi (St. Andrew’s, S, Sr.)

Jolie Nakamura (Hawaiian Mission, L, Sr.)

Second Team

Schylan Safotu (Hawaiian Mission, S/RS, Jr.)

Ava Altwies (La Pietra, OPP, Jr.)

Mia Potter (La Pietra, MB, Jr.)

Lucia Welch (La Pietra, MB, So.)

Amelia Levy (St. Andrew’s, MB, Sr.)

Gabrielle Bowles (St. Andrew’s, MB, Jr.)

Honorable Mention

Assets: Kayla Crawford, MB, Sr.; Mika Watabayashi, MB, Sr. Hawaiian Mission: Shynastee Ahina, MB, Jr.; Elena Frietas, OH, Jr.; Kayla Decina, OH, So.; Maite

Garcia, OH/MB, Fr. St. Andrew’s: Saniya Ulukita, OH, Jr.