Scoreboard | Sports Scoreboard – Dec. 2, 2022 Today Updated 11:07 p.m. Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story! The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more Mahalo for reading the Honolulu Star-Advertiser! You're reading a premium story. Read the full story with our Print & Digital Subscription. Subscribe Now Read this story for free: Watch an ad or complete a survey Log In Already a subscriber? Log in now to continue reading this story. Activate Digital Account Print subscriber but without online access? Activate your Digital Account now. CALENDAR Today BASKETBALL PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific. Women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank. High school boys preseason: Surfriders Holiday Classic, Damien vs. Campbell, 3:30 p.m.; ‘Iolani vs. Roosevelt, 5 p.m.; Kamehameha vs. King Kekaulike, 6:30 p.m.; Waipahu vs. Kailua, 8 p.m. Games at Kailua. High schools boys preseason: James Alegre Invitational, Honokaa vs. Radford, 1:30 p.m.; Mid-Pacific vs. Leilehua, 3:15 p.m.; McKinley vs. Mililani, 5 p.m.; Lahainaluna vs. Punahou, 6:45 p.m.; Saint Louis vs. Moanalua, 8:30 p.m. Games at Radford. High school girls preseason: Punahou Pa‘ani Invitational, Leilehua vs. Damien, (main), 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Punahou-II (Ewa), 5 p.m.; Hilo vs. Punahou I (main), 6:30 p.m.; Moanalua vs. Esperanza (Calif.) (Ewa), 6:30 p.m.; Games at Punahou. High school girls preseason: I Mua Tournament, Maryknoll vs. Kamehameha- Hawaii, 3:30 p.m; Waiakea vs. Kamehameha, 5 p.m.; Radford vs. Kahuku, 6:30 p.m.; Kaiser vs. Kamehameha I-AA, 8 p.m. Games at Kamehameha. FRIDAY BASKETBALL High school boys preseason: Surfriders Holiday Classic, Kamehameha/King Kekaulike loser vs. Waipahu/Kailua loser, 3:30 p.m.; Damien/Campbell loser vs. ‘Iolani/Roosevelt loser, 5 p.m.; Damien/Campbell winner vs. ‘Iolani/Roosevelt winner, 6:30 p.m.; Kamehameha/King Kekaulike winner vs. Waipahu/Kailua winner, 8 p.m. Games at Kailua. High schools boys preseason: James Alegre Invitational, Lahainaluna vs. McKinley, 1:30 p.m.; Mid-Pacific vs. Honokaa, 3:15 p.m.; Punahou vs. Leilehua, 5 p.m.; Moanalua vs. Radford, 6:45 p.m.; Saint Louis vs. Mililani, 8:30 p.m. Games at Radford. High school girls preseason: Punahou Pa‘ani Invitational, Esperanza (Calif.) vs. Hilo (main), 5 p.m.; Damien vs. Mid-Pacific (Ewa), 5 p.m.; Leilehua vs. Punahou I (main), 6:30 p.m.; Punahou II vs. Moanalua (Ewa), 6:30 p.m. Games at Punahou. High school girls preseason: I Mua Tournament, Radford vs. Kamehameha- Hawaii, 3:30 p.m; Maryknoll vs. Waiakea, 5 p.m.; Kahuku vs. Kamehameha I-AA, 6:30 p.m.; Kaiser vs. Kamehameha, 8 p.m. Games at Kamehameha. SOCCER OIA West: Kapolei at Campbell (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Waipahu at Pearl City (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Waianae at Mililani (girls varsity at 5:30 p.m.); Campbell at Kapolei (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Pearl City at Waipahu (boys varsity at 5:30 p.m.); Mililani at Waianae (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Nanakuli at Radford (boys varsity at 5:30 p.m.; girls varsity to follow); Leilehua at Waialua (boys varsity at 5:30 p.m.; girls varsity to follow). Makua Alii Wednesday Na Kahuna 18, Na Pueo 17 Makules 24, Go Deep 3 Firehouse 24, Kool Katz 10 Islanders 26, Ho’o Ikaika 16 Lokahi 13, Kupuna Kane 1 Action 14, Zen 13 Bad Company 22, Hawaiians 21 Golden Eagles 12, Yankees 8 P.H. Shipyard 19, Sons Of Hawaii 11 Hui Ohana 14, Sportsmen 13 Aikane 21, Waipio 5 ILH All-Stars Boys Bowler of the Year: Connor Miyake (‘Iolani, Sr.) Co-Coaches of the Year: Jason Cashman (Damien); Greg Hayashi (Hawaii Baptist) First Team Nicholas Kidd, Hawaii Baptist, Sr.; Justin Sumiye, Hawaii Baptist, Sr.; Laine Shimokawa, ‘Iolani, Jr.; Shane DeRego, Kamehameha, So.; Raiden Nakagawa, Mid-Pacific, Sr. Second Team Kobe Chan, Hawaii Baptist, So.; Kameron Fujioka, Hawaii Baptist, Fr.; Chancen Law, Kamehameha, Sr.; Tyren Lave, Kamehameha, Jr.; Andrew Cashman, Saint Louis, Jr. Girls Bowler of the Year: Taylor Akau (Kamehameha, So.) Coach of the Year: Myrtle “Mickie” Ceberano (Kamehameha) First Team Charis Shimabukuro, Hanalani, Fr.; Rebecca Iha, ‘Iolani, Sr.; Mariah Antoque, Kamehameha, Jr.; Haydyn Ideue, Kamehameha, Fr.; Caitlyn Chang, Mid-Pacific, Jr. Second Team Taelor Maganis, Hanalani, Jr.; Lorelai Ramos, Hanalani, Jr.; Mia Patton, ‘Iolani, Jr.; Kailani Pajarillo, Kamehameha, Jr.; Kaylyn Mahilum, Kamehameha, Fr. BASKETBALL GIRLS PRESEASON Punahou Pa‘ani Invitational At Punahou Wednesday Moanalua 36, Mid-Pacific 21 Damien 80, Hilo 24 Esperanza (Calif.) 47, Punahou I 39 Leilehua 37, Punahou II 22 BOYS PRESEASON Wednesday Varsity Castle 44, Waipahu 31 JV Castle 53, Waipahu 39 ILH All-Stars Boys Runner of the Year: Keane Palmer (‘Iolani, Jr.) Coach of the Year: Jack Kuo (‘Iolani). First Team Jeddison Miller, Hanalani, Jr.; Cole Young, ‘Iolani, Sr.; Cole Kaneshiro, ‘Iolani, Jr.; Devin Pang, ‘Iolani, Jr.; Spencer Lyau, ‘Iolani, So.; Nicholas Pugliese, Punahou, Sr.; Benjamin Brown, Punahou, Jr. Second Team Ian Washburn, Christian Academy, Jr.; Jared Crestetto, Hawaii Baptist, So.; Dylan Djou, Hawaii Baptist, So.; Codey Chun, Hawaii Baptist, Fr.; Nicolas Moses, ‘Iolani, Fr.; Aspen-Shay Kane, Kamehameha, Sr.; Hekili Kamalani, Kamehameha, Jr. Girls Runner of the Year: Isabella Ford (Punahou, Sr.) Coach of the Year: Shelby Tanaka (Hawaii Baptist) First Team Saige Miller, Hanalani, So.; Caley Chun, Hawaii Baptist, Sr.; Ashley Kodama, Hawaii Baptist, Sr.; Emma Wharton-hsieh, ‘Iolani, Sr.; Maila Healing, ‘Iolani, Jr.; Sophia May, Mid-Pacific, So.; Sasha Iizuka- Sheeley, Punahou, Sr. Second Team Kiemi Paresa, Hanalani, So.; Christina Toyomura, Hawaii Bapitst, Sr.; Madison Callo, Hawaii Baptist, Jr.; Logan Pang, ‘Iolani, Fr.; Madison Murata, Kamehameha, Jr.; Audrey Zwicker, Le Jardin, Fr.; Noelle Lezy, Punahou, Jr. OIA All-Stars Eastern Division Boys Runner of the Year: Yuta Cole (Kalani) Coach of the Year: Matt Sanders (Kalani) First Team Yuta Cole, Kalani; Colin Shimabukuro, Moanalua; Kota Gotsch, Kaiser; Maru Sekine, Kalani; Nicolas Cicchi, Kalaheo; Samuel Lorge, Kaiser; Christoph Kanemori, Kalani; Martin Frey Hebert, Roosevelt; Coy Ashimine, Kaiser; Dallin Reece, Kahuku. Second Team Jaz Takamune, Roosevelt; Jacob Bishop, Kalani; Brian Lau, Kalani; Shane Kaneshiro, McKinley; Santiago Wolfe, Kaiser; Sabastea Barksdale, Kalaheo; Bryan- Everet Perry, Roosevelt; Xande Uratake-Ikei, Kalani; Thomas Feeney, Roosevelt; Mattingly Okinishi, Roosevelt. Girls Runner of the Year: Kacey Miura (Kalani) Coach of the Year: Brooke Nasser (Kalani) First Team Kacey Miura, Kalani; Cameryn Lauro, Kalaheo; Kimberly McCoy, Kaiser; Samantha Morinaga, Kalani; Remi Garberson, Kalaheo; Amelie Loomis, Kalaheo; Kacie Teruya, Moanalua; Ami Yamane, Kalani; Millicent Nouchi, Kalani; Rachel Hamasaki, Kaiser. Second Team Kokona Watanabe, Kalani; Jessica Phung, Kalani; Kate Hamada, Castle; Sophia Kyriakakis, Kalani; Grace Weigand, Kalaheo; Sala Yasumi, Kaiser; Malia Mierzwa, Kailua; Tiana Burgess, Roosevelt; Kaylee Shibata, Moanalua; Rashelli Rodriguez, Roosevelt. Western Division Boys Runner of the Year: Robbey Navarro (Mililani) Coach of the Year: Nate Aragaki (Mililani) First Team Robbey Navarro, Mililani; Michael Abunimeh, Radford; Jason Winters, Mililani; Sage Soto, Kapolei; Jonathan Benchoff, Radford; Nathaniel Burness, Radford; Luke Anderson, Mililani; Thomas Rosenbalm, Mililani; Jourdan Hung, Mililani; Julian Vrana, Radford. Second Team Keahiokalani Ching, Leilehua; Kade Kawamura, Leilehua; Gavin Bush, Mililani; Stuart Nakahara, Aiea; Derrick Jordan, Kapolei; Ah Fah Akamu, Aiea; Aidan Tansey, Mililani; Jacob Membrere, Kapolei; Aiden Adkins, Campbell; Evan Martinez, Campbell. Girls Runner of the Year: Zola O’Donnell (Mililani) Coach of the Year: Nate Aragaki (Mililani) First Team Zola O’Donnell, Mililani; Ellie Ikemura, Mililani; Lily Curtis, Waialua; Melanie Toczko, Campbell; Amelia Stebe, Radford; Ainsley Tait, Campbell; Cassie Chong, Mililani; Annaise Jabour, Radford; Ella Fleming, Radford; Clara Lai, Radford. Second Team Georjiena Torres, Radford; Camryn Smith, Radford; Kawena Johnson, Pearl City; Breena Shimabukuro, Aiea; Leilani Alvira, Leilehua; Amanda McCoy, Waianae; Nadia Hrynewych, Pearl City; Naomi Martin, Kapolei; Nia Dorsey, Kapolei; Mikaela Javar, Pearl City. Previous Story Television and radio – Dec. 2, 2022