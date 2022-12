Scoreboard – Dec. 2, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

Today

BASKETBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific. Women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

High school boys preseason: Surfriders Holiday Classic, Damien vs. Campbell, 3:30 p.m.; ‘Iolani vs. Roosevelt, 5 p.m.;

Kamehameha vs. King Kekaulike, 6:30 p.m.; Waipahu vs. Kailua, 8 p.m. Games at Kailua.

High schools boys preseason: James Alegre Invitational, Honokaa vs. Radford, 1:30 p.m.; Mid-Pacific vs. Leilehua, 3:15 p.m.; McKinley vs. Mililani, 5 p.m.;

Lahainaluna vs. Punahou, 6:45 p.m.; Saint Louis vs. Moanalua, 8:30 p.m. Games at Radford.

High school girls preseason: Punahou Pa‘ani Invitational, Leilehua vs. Damien, (main), 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Punahou-II (Ewa), 5 p.m.; Hilo vs. Punahou I (main), 6:30 p.m.; Moanalua vs. Esperanza (Calif.) (Ewa), 6:30 p.m.; Games at Punahou.

High school girls preseason: I Mua Tournament, Maryknoll vs. Kamehameha-

Hawaii, 3:30 p.m; Waiakea vs.

Kamehameha, 5 p.m.; Radford vs. Kahuku, 6:30 p.m.; Kaiser vs. Kamehameha I-AA,

8 p.m. Games at Kamehameha.

FRIDAY

BASKETBALL

High school boys preseason: Surfriders Holiday Classic, Kamehameha/King Kekaulike loser vs. Waipahu/Kailua loser, 3:30 p.m.; Damien/Campbell loser vs.

‘Iolani/Roosevelt loser, 5 p.m.; Damien/Campbell winner vs. ‘Iolani/Roosevelt

winner, 6:30 p.m.; Kamehameha/King Kekaulike winner vs. Waipahu/Kailua

winner, 8 p.m. Games at Kailua.

High schools boys preseason: James Alegre Invitational, Lahainaluna vs.

McKinley, 1:30 p.m.; Mid-Pacific vs.

Honokaa, 3:15 p.m.; Punahou vs. Leilehua, 5 p.m.; Moanalua vs. Radford, 6:45 p.m.; Saint Louis vs. Mililani, 8:30 p.m. Games at Radford.

High school girls preseason: Punahou Pa‘ani Invitational, Esperanza (Calif.) vs. Hilo (main), 5 p.m.; Damien vs. Mid-Pacific (Ewa), 5 p.m.; Leilehua vs. Punahou I (main), 6:30 p.m.; Punahou II vs. Moanalua (Ewa), 6:30 p.m. Games at Punahou.

High school girls preseason: I Mua Tournament, Radford vs. Kamehameha-

Hawaii, 3:30 p.m; Maryknoll vs. Waiakea,

5 p.m.; Kahuku vs. Kamehameha I-AA, 6:30 p.m.; Kaiser vs. Kamehameha, 8 p.m. Games at Kamehameha.

SOCCER

OIA West: Kapolei at Campbell (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Waipahu at Pearl City (girls JV at 5:30 p.m., girls

varsity to follow); Waianae at Mililani (girls varsity at 5:30 p.m.); Campbell at Kapolei (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to

follow); Pearl City at Waipahu (boys varsity at 5:30 p.m.); Mililani at Waianae (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Nanakuli at Radford (boys varsity at 5:30 p.m.; girls varsity to follow); Leilehua at Waialua (boys varsity at 5:30 p.m.; girls varsity to follow).

Makua Alii

Wednesday

Na Kahuna 18, Na Pueo 17

Makules 24, Go Deep 3

Firehouse 24, Kool Katz 10

Islanders 26, Ho’o Ikaika 16

Lokahi 13, Kupuna Kane 1

Action 14, Zen 13

Bad Company 22, Hawaiians 21

Golden Eagles 12, Yankees 8

P.H. Shipyard 19, Sons Of Hawaii 11

Hui Ohana 14, Sportsmen 13

Aikane 21, Waipio 5

ILH All-Stars

Boys

Bowler of the Year: Connor Miyake

(‘Iolani, Sr.)

Co-Coaches of the Year: Jason Cashman (Damien); Greg Hayashi (Hawaii Baptist)

First Team

Nicholas Kidd, Hawaii Baptist, Sr.; Justin Sumiye, Hawaii Baptist, Sr.; Laine Shimokawa, ‘Iolani, Jr.; Shane DeRego, Kamehameha, So.; Raiden Nakagawa, Mid-Pacific, Sr.

Second Team

Kobe Chan, Hawaii Baptist, So.; Kameron

Fujioka, Hawaii Baptist, Fr.; Chancen Law, Kamehameha, Sr.; Tyren Lave, Kamehameha, Jr.; Andrew Cashman, Saint Louis, Jr.

Girls

Bowler of the Year: Taylor Akau

(Kamehameha, So.)

Coach of the Year: Myrtle “Mickie”

Ceberano (Kamehameha)

First Team

Charis Shimabukuro, Hanalani, Fr.;

Rebecca Iha, ‘Iolani, Sr.; Mariah Antoque, Kamehameha, Jr.; Haydyn Ideue,

Kamehameha, Fr.; Caitlyn Chang,

Mid-Pacific, Jr.

Second Team

Taelor Maganis, Hanalani, Jr.; Lorelai Ramos, Hanalani, Jr.; Mia Patton, ‘Iolani, Jr.; Kailani Pajarillo, Kamehameha, Jr.; Kaylyn Mahilum, Kamehameha, Fr.

BASKETBALL

GIRLS PRESEASON

Punahou Pa‘ani Invitational

At Punahou

Wednesday

Moanalua 36, Mid-Pacific 21

Damien 80, Hilo 24

Esperanza (Calif.) 47, Punahou I 39

Leilehua 37, Punahou II 22

BOYS PRESEASON

Wednesday

Varsity

Castle 44, Waipahu 31

JV

Castle 53, Waipahu 39

ILH All-Stars

Boys

Runner of the Year: Keane Palmer

(‘Iolani, Jr.)

Coach of the Year: Jack Kuo (‘Iolani).

First Team

Jeddison Miller, Hanalani, Jr.; Cole Young, ‘Iolani, Sr.; Cole Kaneshiro, ‘Iolani, Jr.; Devin Pang, ‘Iolani, Jr.; Spencer Lyau, ‘Iolani, So.; Nicholas Pugliese, Punahou, Sr.; Benjamin Brown, Punahou, Jr.

Second Team

Ian Washburn, Christian Academy, Jr.; Jared Crestetto, Hawaii Baptist, So.; Dylan Djou, Hawaii Baptist, So.; Codey Chun, Hawaii Baptist, Fr.; Nicolas Moses, ‘Iolani, Fr.; Aspen-Shay Kane, Kamehameha, Sr.; Hekili Kamalani, Kamehameha, Jr.

Girls

Runner of the Year: Isabella Ford

(Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Shelby Tanaka

(Hawaii Baptist)

First Team

Saige Miller, Hanalani, So.; Caley Chun, Hawaii Baptist, Sr.; Ashley Kodama,

Hawaii Baptist, Sr.; Emma Wharton-hsieh, ‘Iolani, Sr.; Maila Healing, ‘Iolani, Jr.; Sophia May, Mid-Pacific, So.; Sasha Iizuka-

Sheeley, Punahou, Sr.

Second Team

Kiemi Paresa, Hanalani, So.; Christina

Toyomura, Hawaii Bapitst, Sr.; Madison Callo, Hawaii Baptist, Jr.; Logan Pang,

‘Iolani, Fr.; Madison Murata, Kamehameha, Jr.; Audrey Zwicker, Le Jardin, Fr.; Noelle Lezy, Punahou, Jr.

OIA All-Stars

Eastern Division

Boys

Runner of the Year: Yuta Cole (Kalani)

Coach of the Year: Matt Sanders (Kalani)

First Team

Yuta Cole, Kalani; Colin Shimabukuro, Moanalua; Kota Gotsch, Kaiser; Maru

Sekine, Kalani; Nicolas Cicchi, Kalaheo; Samuel Lorge, Kaiser; Christoph Kanemori, Kalani; Martin Frey Hebert, Roosevelt; Coy Ashimine, Kaiser; Dallin Reece, Kahuku.

Second Team

Jaz Takamune, Roosevelt; Jacob Bishop, Kalani; Brian Lau, Kalani; Shane Kaneshiro, McKinley; Santiago Wolfe, Kaiser;

Sabastea Barksdale, Kalaheo; Bryan-

Everet Perry, Roosevelt; Xande Uratake-Ikei, Kalani; Thomas Feeney, Roosevelt; Mattingly Okinishi, Roosevelt.

Girls

Runner of the Year: Kacey Miura (Kalani)

Coach of the Year: Brooke Nasser

(Kalani)

First Team

Kacey Miura, Kalani; Cameryn Lauro,

Kalaheo; Kimberly McCoy, Kaiser;

Samantha Morinaga, Kalani; Remi

Garberson, Kalaheo; Amelie Loomis,

Kalaheo; Kacie Teruya, Moanalua; Ami

Yamane, Kalani; Millicent Nouchi, Kalani; Rachel Hamasaki, Kaiser.

Second Team

Kokona Watanabe, Kalani; Jessica Phung, Kalani; Kate Hamada, Castle; Sophia Kyriakakis, Kalani; Grace Weigand,

Kalaheo; Sala Yasumi, Kaiser; Malia

Mierzwa, Kailua; Tiana Burgess, Roosevelt; Kaylee Shibata, Moanalua; Rashelli

Rodriguez, Roosevelt.

Western Division

Boys

Runner of the Year: Robbey Navarro

(Mililani)

Coach of the Year: Nate Aragaki (Mililani)

First Team

Robbey Navarro, Mililani; Michael Abunimeh, Radford; Jason Winters, Mililani; Sage Soto, Kapolei; Jonathan Benchoff, Radford;

Nathaniel Burness, Radford; Luke Anderson, Mililani; Thomas Rosenbalm, Mililani;

Jourdan Hung, Mililani; Julian Vrana, Radford.

Second Team

Keahiokalani Ching, Leilehua; Kade Kawamura, Leilehua; Gavin Bush, Mililani; Stuart Nakahara, Aiea; Derrick Jordan,

Kapolei; Ah Fah Akamu, Aiea; Aidan Tansey, Mililani; Jacob Membrere, Kapolei; Aiden Adkins, Campbell; Evan Martinez, Campbell.

Girls

Runner of the Year: Zola O’Donnell

(Mililani)

Coach of the Year: Nate Aragaki (Mililani)

First Team

Zola O’Donnell, Mililani; Ellie Ikemura,

Mililani; Lily Curtis, Waialua; Melanie Toczko, Campbell; Amelia Stebe, Radford; Ainsley Tait, Campbell; Cassie Chong,

Mililani; Annaise Jabour, Radford; Ella Fleming, Radford; Clara Lai, Radford.

Second Team

Georjiena Torres, Radford; Camryn Smith, Radford; Kawena Johnson, Pearl City;

Breena Shimabukuro, Aiea; Leilani Alvira, Leilehua; Amanda McCoy, Waianae; Nadia Hrynewych, Pearl City; Naomi Martin,

Kapolei; Nia Dorsey, Kapolei; Mikaela

Javar, Pearl City.