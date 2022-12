Scoreboard – Dec. 9, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

High school girls preseason, ‘Iolani Classic. Consolation: Damien vs. Konawaena, 3:30 p.m.; Campbell vs. Moanalua, 5 p.m. Semifinals: Carondelet (Concord, Calif.) vs. South Medford (Ore.), 6:30 p.m.; Incarnate Word (St. Louis) vs. ‘Iolani, 8 p.m. Games at ‘Iolani.

High schools boys preseason: Kapaa Invitational. At Kapaa: Kauai vs. University, 4:30 p.m.; Waiakea vs. Saint Louis, 6 p.m.; Kohala vs. Kapaa, 7:30 p.m. At Wilcox Gym: Waimea vs. Seabury Hall, 4:30 p.m.; Le Jardin vs. Island School, 6 p.m.; Waipahu vs. Waimea, 7:30 p.m. High schools boys preseason: Moanalua Invitational, Kamehameha-Maui vs. Maryknoll, 3:15 p.m.; Kailua vs. Kamehameha-Hawaii, 5 p.m.; Moanalua vs. Kamehameha, 6:45 p.m.; ‘Iolani vs. Mililani, 8:30 p.m. Games at Moanalua.

High schools boys preseason: Kaimuki Invitational. Consolation: Kaimuki/McKinley loser vs. Kapolei, 3:30 p.m.; Leilehua/Mid Pacific loser vs. Saint Louis I-AA/Kahuku loser, 5 p.m. Semifinals: Leilehua/MidPacific winner vs. Saint Louis I-AA/Kahuku winner, 6:30 p.m.; Punahou vs. Kapolei/ Kaimuki winner, 8 p.m. Games at Kaimuki.

SOCCER

OIA West: Kapolei at Waianae (girls varsity at 5:30 p.m.); Aiea at Waipahu (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Campbell at Radford (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Leilehua at Pearl City (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Waialua at Mililani (girls varsity at 5:30 p.m.); Waianae at Kapolei (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Mililani at Waialua (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow).

SWIMMING

ILH: Meet No. 2; at Le Jardin, 4:30 p.m.; at Kamehameha, 5 p.m.

SATURDAY

BASKETBALL

PacWest: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo. Women at 5 p.m.; men at 7:30 p.m. High school girls preseason, ‘Iolani Classic. Seventh place: Damien/ Konawaena loser vs. Campbell/Moanalua loser, 2 p.m. Third place: Carondelet (Concord, Calif.)/South Medford (Ore.) loser vs. Incarnate Word (St. Louis)/‘Iolani loser, 3:30 p.m. Consolation: Damien/ Konawaena winner vs. Campbell/ Moanalua winner, 5:30 p.m. Final: Concord, Calif.)/South Medford (Ore.) winner vs. Incarnate Word (St. Louis)/ ‘Iolani winner, 7 p.m. Games at ‘Iolani.

OIA East girls: Roosevelt at Kaiser; Kailua at Farrington; Kalaheo at Kalani; McKinley at Castle. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

OIA West girls: Nanakuli at Radford; Kapolei at Leilehua; Waianae at Waipahu; Aiea at Pearl City. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

High schools boys preseason: Kapaa Invitational. At Kapaa: Waipahu vs. Waiakea, 8:30 a.m.; Kohala vs. Saint Louis, 10 a.m.; Saint Louis vs. Kapaa, 11:30 a.m.; University vs. Kohala, 1 p.m.; Kauai vs. Waipahu, 2:30 p.m.; University vs. Kapaa, 4 p.m. At Wilcox Gym: Le Jardin vs. Kauai, 8:30 a.m.; Seabury Hall vs. Island School, 10 a.m.; Waimea vs. Le Jardin, 11:30 a.m.; Waiakea vs. Seabury Hall, 1 p.m.

High schools boys preseason: Moanalua Invitational, Kamehameha-Maui vs. Kamehameha-Hawaii, 3 p.m.; Maryknoll vs. Moanalua, 4:45 p.m.; Kailua vs. ‘Iolani, 6:30 p.m.; Mililani vs. Kamehameha, 8:15 p.m.

High schools boys preseason: Kaimuki Invitational. Seventh place, 1 p.m. Fifth place, 2:30 p.m. Third place, 4 p.m. Final, 5:30 p.m. Games at Kaimuki. DIVING ILH: Meet No. 4, 3 p.m. at ‘Iolani.

SOCCER

OIA East: Kaiser at Kahuku (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Castle at Moanalua (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Roosevelt at Kailua (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); McKinley at Kalani (boys varsity at 2 p.m., girls varsity to follow); Farrington at Kalaheo (girls JV at 2 p.m., girls varsity to follow); Kahuku at Kaiser (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Kailua at Roosevelt (boys varsity at 2 p.m.); Kalaheo at Farrington (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow).

WRESTLING

OIA: Meets at Waianae, Kahuku and McKinley starting at 10 a.m.

BASKETBALL

HIGH SCHOOL GIRLS PRESEASON

‘Iolani Classic

At ‘Iolani

ThursdayFirst Round

South Medford (Ore.) 72, Konawaena 52.

Leading scorers—SM: Donovyn Hunter 16, Tatum Schmerbach 12, Kendall Fealey 11. Kona: Braelyn Kauhi 16, Ki`ilei Leleiwi 10.

Carondelet (Concord, Calif.) 69, Damien 57.

Leading scorers—Car: Zoe Gregorios 17, Keisha Vitalicio 13, Kamil Reid 11, Giana Arcidiacono 11. DMS: Theresa Anakalea 26, Makana Kamakeeaina 13.

‘Iolani 60, Moanalua 34.

Leading scorers— Iol: Haylie-Anne Ohta 13, Paige Oh 12, Callie Pieper 10. Moan: Shailoh Li’ili’i 10.

ILH

Thursday

Boys JV

Maryknoll 44, Kamehameha-White 40

Punahou-Blue 52, Punahou-Gold 43

HIGH SCHOOL BOYS PRESEASON

Kaimuki Invitational

At Kaimuki

Thursday

Punahou 91, Kapolei 35

CHEERLEADING

ILH ALL-STARS

Cheerleader of the Year: Christophe Louis-Charles (‘Iolani, Sr.)

Coach Of The Year: Sherilyn Nakaya (‘Iolani)

First Team Base: Ayane Fujimoto (‘Iolani, Sr.); Alyssa Gushiken (‘Iolani, Sr.); Abigail Beair ( Kamehameha, Jr.); Alika Onaga (Pac-Five, Jr.); Krystin Pak (Punahou, Sr.); Rylee Brooke Kamahele (Sacred Hearts, So.). Flyer: Megan Ikeda (‘Iolani, Sr.); Taylor Tanoue (‘Iolani, So.); Aileen Araujo (Sacred Hearts, So.). Back: Caydence Copeland (‘Iolani, Sr.); Kaena Fermantez (Kamehameha, Sr.); Kaimanaoilialoha Spear (Punahou, So.) Utility: Raejean Ayson (Kamehameha, Sr.); Angelina Castaneda (Sacred Hearts, Jr.)

Second Team Base: Katelyn Nishita (‘Iolani, So.); Michann Ayson (Kamehameha, So.); Nyanna Araki (Pac-Five, Fr.); Lily Wagoner (Punahou, Sr.); Kayla Koyanagi (Punahou, Fr.); Andromeda Tong (Sacred Hearts, Sr.). Flyer: Jules Weaver (‘Iolani, Fr.): Kelsey-Marie Asuncion (Kamehameha, Jr.); Alisa Yamamoto (Pac-Five, Fr.). Back: Kailana Alesna (Damien, So.); Shaeann Ayson (Kamehameha, So.); Railey Baltunado (Sacred Hearts, So.). Utility: Kymberly Fong (‘Iolani, So.); Lacey Okita (Pac-Five, Sr.).

Honorable Mention Damien: Jenasis Perreira (Sr.); Kailee Shim (Sr.). ‘Iolani: Adelyne Lee (Sr.); Kira Chow (So.). Kamehameha: Noah Brooks (So.). Pac-Five: Nicole Shibuya (Jr.); Taylor Tanigawa (So.); Kayleigh Walker (So.). Punahou: Brooke Kaahanui (Sr.); Amber Lam (So.). Sacred Hearts: Idy Li (So.).

SOCCER

ILH

Thursday

Girls Varsity

‘Iolani 3, Damien 0

OIA EAST

Wednesday

Boys Varsity

Kailua 2, Kalaheo 1

Kahuku 4, Kaimuki 0

Castle 7, Farrington 0

Roosevelt 4, McKinley 1

Girls Varsity

Kaiser 0, Kalani 0

Kahuku 1, Kaimuki 0 (forfeit)

Kailua 1, Kalaheo 1

Castle 8, Farrington 1

Roosevelt 1, McKinley 0 (forfeit)

Girls JV

Kaiser 1, Kalani 0

Kalaheo 7, Kailua 0