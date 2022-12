Scoreboard — Dec. 21, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

High school boys preseason: ‘Iolani Classic. Seventh place, 3:30 p.m. Fifth place, 5 p.m. Third place, 6:30 p.m. Final, 8 p.m. Consolation Pool: Moanalua vs. Kamehameha, 9 a.m.; Baldwin vs. Maryknoll, 10:30 a.m.; Leilehua vs. Punahou, noon; Radford vs. Saint Louis, 1:30 p.m. Games at ‘Iolani.

OIA East girls: Kaiser at Kalaheo; Roosevelt at Kailua; Kahuku at Kaimuki; Castle at Moanalua; Anuenue at Farrington; Kalani at McKinley. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

OIA West girls: Campbell at Waianae; Mililani at Kapolei; Parl City at Radford; Waialua at Leilehua; Waipahu at Aiea. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

SOCCER

ILH girls: Mid-Pacific vs. Damien at Kapiolani Park field No. 1; ‘Iolani at Punahou; Punahou I-AA at Kamehameha. Games start at 4:15 p.m.

OIA East: Castle at Kaiser (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Kahuku at Roosevelt (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Moanalua at McKinley (boys varsity at 2 p.m.; girls varsity to follow); Farrington at Kailua (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Kalani at Kaimuki (boys varsity at 2 p.m.; girls varsity to follow); Roosevelt at Kahuku (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Kailua at Farrington (boys varsity at 4 p.m.).

THURSDAY

BASKETBALL

College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic, SMU vs. Iona, 10 a.m.; Utah State vs. Seattle, noon; Washington State vs. George Washington, 4 p.m.; Pepperdine vs. Hawaii, 6 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH Varsity I girls: Kamehameha at Maryknoll, 6 p.m.

ILH Varsity II girls: Mid-Pacific at Hanalani; ‘Iolani II at Sacred Hearts. Games start at 6 p.m. ILH Varsity III girls: La Pietra at Hawaiian Mission; Island Pacific at St. Andrew’s. Games start at 6 p.m.

OIA East boys: Kalaheo at Kailua; Kaimuki at Kahuku; Moanalua at Rosevelt; Kaiser at McKinley; Kalani at Castle. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 6 p.m.: Anuenue at Farrington.

OIA West boys: Waipahu at Mililani; Radford at Leilehua; Waialua at Kapolei; Campbell at Waianae; Nanakuli at Pearl City. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

WRESTLING

HAWAII OFFICIALS BOYS TOURNAMENT

Dec. 16-17

At Leilehua

Boys Varsity—106 1. Hunter Berger, Saint Louis 2. Irving Bicoy, Pearl City 3. Zairyn Ramos-Semana, Kapolei 4. Caden Guevara, Mililani 5. Koan Hotema, Kalani 6. Jayzon Sheldon, Campbell

Boys Varsity—113 1. Evan Kusumoto, Kamehameha-Kapalama 2. Eli Suan, Saint Louis 3. Keona Holokai-Basa, Baldwin 4. Elisha Lum, PAC-Five 5. Draezyn Tanaka, Moanalua 6. Pai`ea Kamakaala, Kahuku

Boys Varsity—120 1. Logan Lau, Mid-Pacific 2. Marcus Marinas, Baldwin 3. Diesel Del Rosario, Lanai 4. Jayden Seson, Moanalua 5. Cyrus Barbour, Mililani B 6. Carson Miyaguchi, Punahou

Boys Varsity—126 1. Brendan Sekulich, Punahou 2. Gavin Buelow, Punahou 3. Koen Shigemoto, Mililani 4. Hakau Nitahara, Kamehameha-Maui 5. Noah McKenzie, Kamehameha-Kapalama 6. Kupaamauloa Kekauoha, Kamehameha-Kapalama

Boys Varsity—132 1. Jaren Kimura, Mililani 2. Mikah Labuanan, Kamehameha-Maui 3. Hoakeakamanaolana Salter, Kamehameha-Kapalama 4. Ryker Shimabukuro, Kapolei 5. Stryker Teves, Moanalua 6. Isaiah Giron, Leilehua

Boys Varsity—138 1. Tyger Taam, Moanalua 2. Mayhem Woolsey, Kapolei 3. Nainoa Silva, Kamehameha-Maui 4. Tyler Yoshiyama, Hilo 5. Hakuilua Paaluhi, Waianae 6. Kawika Naweli, Kamehameha-Kapalama

Boys Varsity—145 1. Bransen Porter, Waianae 2. Samson Paaluhi, Kamehameha-Kapalama 3. Kaihi Cobb-Adams, Saint Louis 4. Gabriel Grilho, Aiea 5. Daniel Tauyan, Leilehua 6. Joshua Adiniwin, Moanalua

Boys Varsity—152 1. Keegan Goeas, Castle 2. Xander Erolin, PAC-Five 3. Micah Tabar, Punahou 4. Kailer Lee, Iolani 5. Jace Kim-Cadiz, Pearl City 6. Chance Garcia, Kapolei

Boys Varsity—160 1. Justyce Dale Mercado, Punahou 2. Casey Honbo, Iolani 3. Steinar Tanaka, Kaiser 4. Traven Wailehua, Kamehameha-Kapalama 5. Pikai Kaniho, Kahuku 6. David Ortiz-Strauss, Konawaena

Boys Varsity—170 1. Tyler Shields, Kalaheo 2. Brycen Pagurayan, Kapolei 3. Gxxr Young, Waianae 4. Ikaika Gonzales, Lahainaluna 5. Tauataina Tuikolongahau, Kamehameha-Kapalama 6. Ezekiel Totten, Castle

Boys Varsity—182 1. Jonas Baekkeland, Moanalua 2. Elijah Pinales, Kapolei 3. Dorian Payton-Sherman, Pearl City 4. Hugh Shimonishi, Roosevelt 5. Jackson Hussey, Lahainaluna 6. Jensen Tanele, Campbell

Boys Varsity—195 1. Keawe Kane-Keahi, Lahainaluna 2. Maika Kahele Akeo, Kapolei 3. Preston Raymond, Leilehua 4. Kainalu Seales, Kamehameha-Kapalama 5. Toa Mata`afa-grove, Baldwin 6. Jacob Chang, Waipahu

Boys Varsity—220 1. Rodstan Salangdron, Kapolei 2. Johnny Sailele, Waianae 3. Setu Setu, Waipahu 4. Kainoa Gonzales, Kamehameha-Kapalama 5. Malakai Kaumavae, Moanalua 6. Clyde Busbea, Campbell

Boys Varsity—285 1. Kealiikupono Dikilato, Kamehameha-Kapalama 2. Kanale Coelho, Leilehua 3. Caleb Lauifi, Waipahu 4. Sanalio Vehikite, Lahainaluna 5. Houston Ka`aha`aina-Torres, Saint Louis 6. Blessing Levasa, Kapolei

HAWAII OFFICIALS GIRLS TOURNAMENT

Dec. 16-17

At Leilehua

Girls Varsity—97 1. Adriana Daoang, Moanalua 2. Serah Yogi, Pearl City 3. Nicole Fernandez, Baldwin 4. Taylen Babas-Masuno, Hilo 5. Taegan Escaba, Moanalua B 6. Alu Hyodo, Roosevelt

Girls Varsity—102 1. Tristan Nitta, Mililani 2. Chloe Obuhanych, Pearl City 3. Gabrielle Hayashida, Moanalua 4. Tehya Romero, Iolani 5. Hayley Sedino, Maui 6. Kaylie Zeller, Campbell

Girls Varsity—107 1. Kayce Dudoit, Lahainaluna 2. Tatiana Paragas, Punahou 3. Kayla Shota, Moanalua 4. Emma-Grace Cabinian, Leilehua 5. Stacallen Mahoe, Kapolei 6. Alexia Parsons, Kalaheo

Girls Varsity—112 1. Kaitlyn Fong, Moanalua 2. Kelly Ann Ichimura, Punahou 3. Sarai Oday, Kamehameha-Kapalama 4. Rachel Kimura, Pearl City 5. Harmony Tavares, Mililani 6. Auli`i Coelho, Leilehua

Girls Varsity—117 1. Isabelle Asuncion, Moanalua 2. Joy Jeremiah, Kamehameha-Kapalama 3. Erika Olkowski, Punahou 4. Akemi Ralston, Radford 5. Caelin Balansag, Roosevelt 6. Elle Mizue, Iolani

Girls Varsity—122 1. Maya Rose DeAngelo, Iolani 2. Rylie Nishida, Kamehameha-Kapalama 3. Kalina Hotema, Kalani 4. Evelyn Suzuki, Kalani 5. Chaela Gantala, Baldwin 6. Kamailemaikalani Yasumura, Moanalua

Girls Varsity—127 1. Jax Realin, Kamehameha-Kapalama 2. Eloise Woolsey, Kapolei 3. Kivah Caballero, Lahainaluna 4. Laylee Pasion, Moanalua 5. Siana Boaz-Vasquez, Lahainaluna 6. Jada-Love Jose-Santiago, Kamehameha-Kapalama

Girls Varsity—132 1. Taydem Uyemura, Pearl City 2. Teani Medeiros-Maielua, Lahainaluna 3. Kaleialohamaikalani Yasumura, Moanalua 4. McKensen-Leigh Fuata, Kamehameha-Kapalama 5. Lohelani Tehotu, Kapolei 6. Olivia Hirayama, Kamehameha-Kapalama

Girls Varsity—138 1. Valynn Kwan, Mid-Pacific 2. Crystin-Dior Treu, Lahainaluna 3. Lily Polvado, Kahuku 4. Kiera Nitahara, Moanalua 5. Emma Wharton-Hsieh, Iolani 6. Destiny Ahquin, Castle

Girls Varsity—145 1. Nohilani Kukonu, Moanalua 2. Colleen Kinimaka, Campbell 3. Paige Taasan, Hilo 4. Rhonalynee Domingo, Konawaena 5. Skyelynn Ripley, Waimea 6. Sage Horcajo, Kahuku

Girls Varsity—155 1. Malia Kukahiwa, Hilo 2. Jahlia Miguel, Baldwin 3. Zaira Sugui, Moanalua 4. Lakota Kamaka, Baldwin 5. Temehani Paepule, Moanalua B 6. Bethany Chargualaf, Campbell

Girls Varsity—168 1. Leila Esera, Kahuku 2. Alana Corpuz, Mililani 3. Eden Baguio, Moanalua 4. Ofa Haupu, Baldwin 5. Shiloh Kamaka, Baldwin 6. Caelan West, Iolani

Girls Varsity—184 1. Jasmine Adiniwin, Moanalua 2. Catherine Asami, Lahainaluna 3. Lorraine Alo, Campbell 4. Parislyna Leota, Moanalua Girls B 5. Tahi Feinga, Kahuku 6. Island Jahn, Leilehua

Girls Varsity—225 1. Maia Esera, Kahuku 2. Tapaita Hufanga, Leilehua 3. Isabella Martinez of Radford 4. Nalei Meyers of Kamehameha-Kapalama 5. Serania Meredith of Pearl City 6. Kaia Marcellino of Damien

BASKETBALL

OIA

Boys’ Varsity

Kailua 85, Kaimuki 60

Boys’ Junior Varsity

Kailua 55, Kaimuki 18

ILH

Girls’ Varsity II

Mid-Pacific 48, University Lab 39

Sacred Hearts 47, Punahou 1-AA 27