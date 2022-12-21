Scoreboard | Sports Scoreboard — Dec. 21, 2022 Today Updated 12:16 a.m. Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story! Read more Mahalo for reading the Honolulu Star-Advertiser! You're reading a premium story. Read the full story with our Print & Digital Subscription. Subscribe Now Read this story for free: Watch an ad or complete a survey Log In Already a subscriber? Log in now to continue reading this story. Activate Digital Account Print subscriber but without online access? Activate your Digital Account now. CALENDAR TODAY BASKETBALL High school boys preseason: ‘Iolani Classic. Seventh place, 3:30 p.m. Fifth place, 5 p.m. Third place, 6:30 p.m. Final, 8 p.m. Consolation Pool: Moanalua vs. Kamehameha, 9 a.m.; Baldwin vs. Maryknoll, 10:30 a.m.; Leilehua vs. Punahou, noon; Radford vs. Saint Louis, 1:30 p.m. Games at ‘Iolani. OIA East girls: Kaiser at Kalaheo; Roosevelt at Kailua; Kahuku at Kaimuki; Castle at Moanalua; Anuenue at Farrington; Kalani at McKinley. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. OIA West girls: Campbell at Waianae; Mililani at Kapolei; Parl City at Radford; Waialua at Leilehua; Waipahu at Aiea. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. SOCCER ILH girls: Mid-Pacific vs. Damien at Kapiolani Park field No. 1; ‘Iolani at Punahou; Punahou I-AA at Kamehameha. Games start at 4:15 p.m. OIA East: Castle at Kaiser (boys varsity at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Kahuku at Roosevelt (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Moanalua at McKinley (boys varsity at 2 p.m.; girls varsity to follow); Farrington at Kailua (girls JV at 5:30 p.m., girls varsity to follow); Kalani at Kaimuki (boys varsity at 2 p.m.; girls varsity to follow); Roosevelt at Kahuku (boys JV at 5:30 p.m., boys varsity to follow); Kailua at Farrington (boys varsity at 4 p.m.). THURSDAY BASKETBALL College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic, SMU vs. Iona, 10 a.m.; Utah State vs. Seattle, noon; Washington State vs. George Washington, 4 p.m.; Pepperdine vs. Hawaii, 6 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center. ILH Varsity I girls: Kamehameha at Maryknoll, 6 p.m. ILH Varsity II girls: Mid-Pacific at Hanalani; ‘Iolani II at Sacred Hearts. Games start at 6 p.m. ILH Varsity III girls: La Pietra at Hawaiian Mission; Island Pacific at St. Andrew’s. Games start at 6 p.m. OIA East boys: Kalaheo at Kailua; Kaimuki at Kahuku; Moanalua at Rosevelt; Kaiser at McKinley; Kalani at Castle. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 6 p.m.: Anuenue at Farrington. OIA West boys: Waipahu at Mililani; Radford at Leilehua; Waialua at Kapolei; Campbell at Waianae; Nanakuli at Pearl City. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. WRESTLING HAWAII OFFICIALS BOYS TOURNAMENT Dec. 16-17 At Leilehua Boys Varsity—106 1. Hunter Berger, Saint Louis 2. Irving Bicoy, Pearl City 3. Zairyn Ramos-Semana, Kapolei 4. Caden Guevara, Mililani 5. Koan Hotema, Kalani 6. Jayzon Sheldon, Campbell Boys Varsity—113 1. Evan Kusumoto, Kamehameha-Kapalama 2. Eli Suan, Saint Louis 3. Keona Holokai-Basa, Baldwin 4. Elisha Lum, PAC-Five 5. Draezyn Tanaka, Moanalua 6. Pai`ea Kamakaala, Kahuku Boys Varsity—120 1. Logan Lau, Mid-Pacific 2. Marcus Marinas, Baldwin 3. Diesel Del Rosario, Lanai 4. Jayden Seson, Moanalua 5. Cyrus Barbour, Mililani B 6. Carson Miyaguchi, Punahou Boys Varsity—126 1. Brendan Sekulich, Punahou 2. Gavin Buelow, Punahou 3. Koen Shigemoto, Mililani 4. Hakau Nitahara, Kamehameha-Maui 5. Noah McKenzie, Kamehameha-Kapalama 6. Kupaamauloa Kekauoha, Kamehameha-Kapalama Boys Varsity—132 1. Jaren Kimura, Mililani 2. Mikah Labuanan, Kamehameha-Maui 3. Hoakeakamanaolana Salter, Kamehameha-Kapalama 4. Ryker Shimabukuro, Kapolei 5. Stryker Teves, Moanalua 6. Isaiah Giron, Leilehua Boys Varsity—138 1. Tyger Taam, Moanalua 2. Mayhem Woolsey, Kapolei 3. Nainoa Silva, Kamehameha-Maui 4. Tyler Yoshiyama, Hilo 5. Hakuilua Paaluhi, Waianae 6. Kawika Naweli, Kamehameha-Kapalama Boys Varsity—145 1. Bransen Porter, Waianae 2. Samson Paaluhi, Kamehameha-Kapalama 3. Kaihi Cobb-Adams, Saint Louis 4. Gabriel Grilho, Aiea 5. Daniel Tauyan, Leilehua 6. Joshua Adiniwin, Moanalua Boys Varsity—152 1. Keegan Goeas, Castle 2. Xander Erolin, PAC-Five 3. Micah Tabar, Punahou 4. Kailer Lee, Iolani 5. Jace Kim-Cadiz, Pearl City 6. Chance Garcia, Kapolei Boys Varsity—160 1. Justyce Dale Mercado, Punahou 2. Casey Honbo, Iolani 3. Steinar Tanaka, Kaiser 4. Traven Wailehua, Kamehameha-Kapalama 5. Pikai Kaniho, Kahuku 6. David Ortiz-Strauss, Konawaena Boys Varsity—170 1. Tyler Shields, Kalaheo 2. Brycen Pagurayan, Kapolei 3. Gxxr Young, Waianae 4. Ikaika Gonzales, Lahainaluna 5. Tauataina Tuikolongahau, Kamehameha-Kapalama 6. Ezekiel Totten, Castle Boys Varsity—182 1. Jonas Baekkeland, Moanalua 2. Elijah Pinales, Kapolei 3. Dorian Payton-Sherman, Pearl City 4. Hugh Shimonishi, Roosevelt 5. Jackson Hussey, Lahainaluna 6. Jensen Tanele, Campbell Boys Varsity—195 1. Keawe Kane-Keahi, Lahainaluna 2. Maika Kahele Akeo, Kapolei 3. Preston Raymond, Leilehua 4. Kainalu Seales, Kamehameha-Kapalama 5. Toa Mata`afa-grove, Baldwin 6. Jacob Chang, Waipahu Boys Varsity—220 1. Rodstan Salangdron, Kapolei 2. Johnny Sailele, Waianae 3. Setu Setu, Waipahu 4. Kainoa Gonzales, Kamehameha-Kapalama 5. Malakai Kaumavae, Moanalua 6. Clyde Busbea, Campbell Boys Varsity—285 1. Kealiikupono Dikilato, Kamehameha-Kapalama 2. Kanale Coelho, Leilehua 3. Caleb Lauifi, Waipahu 4. Sanalio Vehikite, Lahainaluna 5. Houston Ka`aha`aina-Torres, Saint Louis 6. Blessing Levasa, Kapolei HAWAII OFFICIALS GIRLS TOURNAMENT Dec. 16-17 At Leilehua Girls Varsity—97 1. Adriana Daoang, Moanalua 2. Serah Yogi, Pearl City 3. Nicole Fernandez, Baldwin 4. Taylen Babas-Masuno, Hilo 5. Taegan Escaba, Moanalua B 6. Alu Hyodo, Roosevelt Girls Varsity—102 1. Tristan Nitta, Mililani 2. Chloe Obuhanych, Pearl City 3. Gabrielle Hayashida, Moanalua 4. Tehya Romero, Iolani 5. Hayley Sedino, Maui 6. Kaylie Zeller, Campbell Girls Varsity—107 1. Kayce Dudoit, Lahainaluna 2. Tatiana Paragas, Punahou 3. Kayla Shota, Moanalua 4. Emma-Grace Cabinian, Leilehua 5. Stacallen Mahoe, Kapolei 6. Alexia Parsons, Kalaheo Girls Varsity—112 1. Kaitlyn Fong, Moanalua 2. Kelly Ann Ichimura, Punahou 3. Sarai Oday, Kamehameha-Kapalama 4. Rachel Kimura, Pearl City 5. Harmony Tavares, Mililani 6. Auli`i Coelho, Leilehua Girls Varsity—117 1. Isabelle Asuncion, Moanalua 2. Joy Jeremiah, Kamehameha-Kapalama 3. Erika Olkowski, Punahou 4. Akemi Ralston, Radford 5. Caelin Balansag, Roosevelt 6. Elle Mizue, Iolani Girls Varsity—122 1. Maya Rose DeAngelo, Iolani 2. Rylie Nishida, Kamehameha-Kapalama 3. Kalina Hotema, Kalani 4. Evelyn Suzuki, Kalani 5. Chaela Gantala, Baldwin 6. Kamailemaikalani Yasumura, Moanalua Girls Varsity—127 1. Jax Realin, Kamehameha-Kapalama 2. Eloise Woolsey, Kapolei 3. Kivah Caballero, Lahainaluna 4. Laylee Pasion, Moanalua 5. Siana Boaz-Vasquez, Lahainaluna 6. Jada-Love Jose-Santiago, Kamehameha-Kapalama Girls Varsity—132 1. Taydem Uyemura, Pearl City 2. Teani Medeiros-Maielua, Lahainaluna 3. Kaleialohamaikalani Yasumura, Moanalua 4. McKensen-Leigh Fuata, Kamehameha-Kapalama 5. Lohelani Tehotu, Kapolei 6. Olivia Hirayama, Kamehameha-Kapalama Girls Varsity—138 1. Valynn Kwan, Mid-Pacific 2. Crystin-Dior Treu, Lahainaluna 3. Lily Polvado, Kahuku 4. Kiera Nitahara, Moanalua 5. Emma Wharton-Hsieh, Iolani 6. Destiny Ahquin, Castle Girls Varsity—145 1. Nohilani Kukonu, Moanalua 2. Colleen Kinimaka, Campbell 3. Paige Taasan, Hilo 4. Rhonalynee Domingo, Konawaena 5. Skyelynn Ripley, Waimea 6. Sage Horcajo, Kahuku Girls Varsity—155 1. Malia Kukahiwa, Hilo 2. Jahlia Miguel, Baldwin 3. Zaira Sugui, Moanalua 4. Lakota Kamaka, Baldwin 5. Temehani Paepule, Moanalua B 6. Bethany Chargualaf, Campbell Girls Varsity—168 1. Leila Esera, Kahuku 2. Alana Corpuz, Mililani 3. Eden Baguio, Moanalua 4. Ofa Haupu, Baldwin 5. Shiloh Kamaka, Baldwin 6. Caelan West, Iolani Girls Varsity—184 1. Jasmine Adiniwin, Moanalua 2. Catherine Asami, Lahainaluna 3. Lorraine Alo, Campbell 4. Parislyna Leota, Moanalua Girls B 5. Tahi Feinga, Kahuku 6. Island Jahn, Leilehua Girls Varsity—225 1. Maia Esera, Kahuku 2. Tapaita Hufanga, Leilehua 3. Isabella Martinez of Radford 4. Nalei Meyers of Kamehameha-Kapalama 5. Serania Meredith of Pearl City 6. Kaia Marcellino of Damien BASKETBALL OIA Boys’ Varsity Kailua 85, Kaimuki 60 Boys’ Junior Varsity Kailua 55, Kaimuki 18 ILH Girls’ Varsity II Mid-Pacific 48, University Lab 39 Sacred Hearts 47, Punahou 1-AA 27 Previous Story Aliyah Bantolina and the Campbell basketball team aim high Next Story Hawaii faces talented Pepperdine squad at Diamond Head Classic