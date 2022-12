Scoreboard – Dec. 24, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

CANOE PADDLING

OIA: 8:30 a.m. at Keehi Lagoon.

FOOTBALL

Hawaii Bowl: Middle Tennessee vs. San Diego State, 3 p.m. at Clarence T. C. Ching Field.

SUNDAY

BASKETBALL

College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic. Fifth place: George Washington vs. Seattle, 8:30 a.m.; Fifth place:- Pepperdine vs. Iona, 10:30 a.m.; Third place: Washington State vs. Utah State, 1:30 p.m. Final: Hawaii vs. SMU, 3:30 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

GOLF

OJGA

THE KURT SONODA MEMORIAL TOURNAMENT

At Leilehua Golf Course Dec. 19-20

RD 1 Cancelled due to Weather

Girls 15-18

White Tees

Nicole Tanoue, Honolulu ……………………… 77

Chloe Jang, Honolulu …………………………… 79

Kirsten Hall, Pearl City …………………………. 79

Hina Onuma, Osaka, Japan………………… 84

Madison Kuratani Kapolei ……………………. 87

Gwyneth Tenn, Honolulu ………………………88

Paige Sur, Honolulu ……………………………..90

Lisa Le, Honolulu …………………………………. 97

Lana Higa, Honolulu ……………………………..99

Lilia Shintani, Honolulu …………………………99

Lynea Park, Ewa Beach ………………………100

Boys 15-18

Blue Tees

Dane Watanabe, Kaneohe …………………..71

Tyler Tamayori, Pearl City ……………………..75

Bryce Toledo-Lue Aiea ………………………… 79

Justin Todd, Kaneohe ……………………………80

Phoenix Nguyen-Eden, Honolulu …………86

Marcus Takahama, Honolulu ………………..88

Jordan Nakamura, Honolulu …………………93

Ridge Nakata, Kaneohe ……………………. 106

Logan Smith, Honolulu ……………………….107

Girls 13-14

White Tees

Mariko Yonemura, Waipahu …………………75

Kate Nakaoka, Mililani …………………………..80

Hudson Omori, Honolulu …………………….. 87

Mia Nakaoka Mililani …………………………….. 87

Bri-Ela Nakagawa, Honolulu……………….. 92

Lauren Chen, Honolulu ………………………..96

Rylee Hara-Shimabuku, Honolulu ………. 97

Boys 13-14

White Tees

Gunnar Lee, Kaneohe ………………………….. 72

Jacob Chien, Honolulu …………………………75

Noah Villarimo, Mililani ………………………….75

Dylan Sakasegawa, Pearl City ……………. 78

Austin Koki, Kaneohe ……………………………83

Aidan Sugihara Aiea …………………………….86

Issin Shintani, Honolulu ………………………..91

Maximus Waki, Honolulu ………………………91

Kolten Sakamoto, Honolulu …………………92

Parker Smith, Honolulu …………………………93

Jace Randall, Honolulu …………………………99

Joseph Trevisani, Honolulu …………………110

Girls 11-12

Red Tees

Makena Yonemura, Waipahu ………………. 79

Caitlyn Matsunaga, Mililani …………………..81

Kira Uno, Honolulu ………………………………..82

Megan George, Mililani ………………………..84

Keelee Nogawa, Aiea …………………………..86

Sakura Ramirez, Waipahu …………………… 89

Kylie Kuratani, Kapolei ………………………….99

Kate Ewing, Honolulu ……………………….. 106

Boys 11-12

Red Tees

Linken Tanabe Mililani ………………………….. 72

Isaac Kim, Honolulu ……………………………… 73

Thomas M. Kim, Honolulu ……………………..74

Neal Manutai, Laie ……………………………….. 76

Levi Swanson, Haleiwa ……………………….. 77

Taylor George, Mililani …………………………. 79

Wyatt Endow, Honolulu……………………….. 79

Lancelot Wang, Honolulu …………………….83

Ricky Fields, Waipahu ………………………….84

Benjamin Penzes, Honolulu ………………… 87

Ethan Montross, Honolulu…………………… 87

Jack Ibara, Honolulu ……………………………..89

Eyan Tsuchiyama, Honolulu ……………….116

Girls 10-Under

Shortened Tees

Nicole Oda,, Honolulu …………………………. 78

Avery Endow,, Honolulu ……………………….81

Lucy Cui,, Honolulu ………………………………84

Cassidy Chang,, Honolulu ……………………85

Madison Sur,, Honolulu ………………………..85

Makayla Yonemura, Waipahu………………. 89

Boys 10-Under

Shortened Tees

Sena Murakami, Kanagawa, Japan …….. 78

Raphael Antos, Mililani ………………………… 79

Keola Earle,, Honolulu …………………………..84

Jin Kuroe, Okayama ………………………………84

Kellen Nogawa, Aiea …………………………….86

Jason Uno,, Honolulu ……………………………90

Bryten Ching, Kaneohe ………………………..91

BASKETBALL

ILH GIRLS

Maryknoll 48, Kamehameha 40

OIA BOYS STANDINGS

OIA East

Moanalua 3 0

Kailua 3 0

Farrington 2 0

Roosevelt 2 1

Castle 1 1

Kahuku 1 1

Kalani 1 2

Kalaheo 1 2

Kaiser 1 2

McKinley 0 3

Kaimuki 0 3

OIA West

Campbell 2 0

Aiea 2 0

Mililani 2 0

Kapolei 1 1

Pearl City 1 1

Leilehua 1 1

Radford 0 1

Waipahu 1 2

Waialua 1 2

Nanakuli 1 2

Waianae 0 2

OIA GIRLS

Campbell 62, Pearl City 15

Kaiser 49, Castle 22

Roosevelt 46, Kalaheo 34

Radford 74, Waialua 6

Moanalua 70, Anuenue 15

Mililani 62, Waianae 21

Farrington 39, McKinley 24

SOCCER

ILH

Varsity Boys

Punahou 3, Kamehameha 2

Goal-Scorers—Kamehameha: Kalaiakeaa Duncan, Logan Zea. Punahou: none reported

‘Iolani 1, Le Jardin 1

Pac-Five 3, Damien 1

Goal-Scorers—Pac-Five: Caden Matsumoto 2, Caleb Corpuz. Damien: Shad Manini.

Mid-Pacific 2, Saint Louis 2

Goal-Scorers—Mid-Pacific: Steven Aspera, Koa Palma. Saint Louis: none reported

OIA

Varsity Girls

Campbell 8, Leilehua 0

Goal-Scorers—Campbell: 15 Ava-Rose Whitmer 3, Aliana Ganigan Hale 2, Sierra Sam Fong 2, Jaylee Curran.