Scoreboard – April 2, 2023

SOFTBALL

ILH

Kamehameha II 14, Damien 11

Leading hitters—KS: A. Alameda 2 runs, N. Kelley 2runs; L. Oda-Bunag 2 runs, 3 RBI; J Kiyan 2-4, 2 runs, RBI; M. Kishida 2 runs; K. Garcia 2 runs; L. Correa 3 RBI. DMS: Ry Townsend 2-5, run; Kaiya Miller 2-5, run, RBI; Kylie Garcia 2 runs, RBI; Shelby Baquio 2-5, 2 runs; Jaelyn Natividad 2 runs; Kalia Kalama-Bajet 3-4, run, 3 RBI; Kaia Macellino-See 2-4, run, RBI.

OIA

Waialua 9, McKinley 5

W—Aika Guzman. L—Brandie Pahia-Obra.

Leading hitters—Wail: Kaia Trask 2 runs; Jaycee Ocamb 2-4, run; Marley Blackmore 2 RBI. McK: Jaena Grace Velasco 2 runs; Brandie Pahia-Obra 3-4, run, 3 RBI; Shayna Jackson 2-4.

Radford 15, Kahuku 0, 4 inn.

W—Kyralee-Marie Cordeiro. L—Mayete Pahulu.

Leading hitters—Rad: Audrey Hoffman 3 runs; Kyralee-Marie Cordeiro 2 runs, 2 RBI; Emily Anderson 2-3, 3 runs, RBI; Niueni Elisara 3-4, 2 runs, 3 RBI; Sophia Avin 2 runs, 2 RBI.

Aiea 14, Kalaheo 0, 5 inn.

W—Chrijon Peneueta. L—T. Ukauka.

Leading hitters—Aiea: Cayleigh Naito 2-3, 2 runs, RBI; Keirsten Chong 2-3, 2 runs, RBI; Taja Souza 3-3, 2 runs, 2 RBI; Trinity Caporus-Santos 3-3, 3 runs, RBI; Ava Lawhorn 2 runs; Nylove Peneueta 2-2, RBI; Montana Cababag run, 2 RBI.

Moanalua 14, Kailua 4, 6 inn.

W—Kara Miyoshi. L—Mahealani Alayon.

Leading hitters—Moa: Kayla Mashino 2-4, 2 runs, 3 RBI; Kara Miyoshi 2 runs; Emily Tome 2 runs, 4 RBI; Hunter Jackson 2-4, run, RBI; Malia Taga run, 3 RBI; Kamryn Miyataki run, 2 RBI; Karah Pasion 2 runs; Raean Bumagat 2 runs. Kail: Terah Kahoopii 2-4, run; Caydence Kauhi 3-4, run, RBI; Manuia Tufi 2 RBI.

Kalani 9, Kaimuki 2

W—Leona Stremick. L—Kira Rose Moananu.

Leading hitters—Kaln: Kylie Tanimura 2-2, 2 runs; Madixx Muramoto 2 runs, 2 RBI; Miya Matsumoto 2-2, RBI Kaim: Kodie Dauz-Gusman 2-3, run.

Castle 8, Roosevelt 5

W—Juju Berinobis. L—Kara Kahahawai.

Leading hitters—Cast: Madisyn Kong 2-5, 2 RBI; Kailene Berinobis-Tanele 3-5, 2 runs; Juju Berinobis 4-4, 2 runs, 2 RBI; Adonai Aukai 3-3, run, RBI; Hanna Hendricks 2 RBI; Camille Kumai-Kahalewai 2-3, RBI. Roos: Kara Kahahawai 2-4, 2 runs; Kelsey Kawamura 2-4, run, 2 RBI; Kaydence Lester-Lima 2-3, 2 runs, RBI; Liliyah-Joy Quel-Kaina 2-3, RBI.

is seeking boys varsity basketball and girls varsity water polo head coaches. Must have two years of head coaching experience at the high school level or above; college degree preferred; NFHS fundamentals of coaching certified. E-mail resume and cover letter to Castle athletic director laynie.sueyasu@k12.hi.us . Deadline:April 12 (basketball); April 14 (water polo).is seeking head coaches for girls volleyball and boys and girls air riflery. Must have high school coaching experience. E-mail resumes to Kaimuki Athletic Director frederick.lee@k12.hi.us . The deadline to submit is April 12th.