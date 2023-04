Scoreboard – April 4, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASEBALL

ILH: Kamehameha vs. Punahou, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 1; Mid-Pacific vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Goeas Field; Damien vs. Saint Louis, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 2; ‘Iolani vs. Maryknoll, 6:30 p.m. at Central Oahu Regional Park field No. 4.

SOFTBALL

ILH Varsity II: Punahou vs. Damien, 3:30 p.m. at Sand Island Field No. 4.

OIA Division II: McKinley at Aiea; Kalaheo at Nanakuli; Farrington at Waipahu. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Varsity III boys: Christian Academy vs. Assets, 6 p.m. at Hanalani.

OIA West boys: Radford at Waianae; Nanakuli at Aiea; Kapolei at Leilehua; Campbell at Waipahu; Mililani at Waialua. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity II, Single-Elimination Tournament, No. 4 seed vs. No. 1 seed, 5 p.m.; No. 3 seed vs. No. 2 seed, 6 p.m. Matches at Punahou.

WEDNESDAY

BASEBALL

OIA East: Kailua vs. Kalani at Kahala Field; Farrington at Moanalua; Castle vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate field. Games start at 3 p.m.

OIA West: Leilehua at Nanakuli; Aiea at Pearl City; Campbell at Mililani. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Mid-Pacific at Punahou, 4 p.m.; Maryknoll vs. ‘Iolani, 6 p.m. at McKinley.

OIA East: Kaimuki at Moanalua, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Varsity I boys: ‘Iolani at Mid-Pacific; Kamehameha at Punahou. Matches start at 6 p.m.

ILH Varsity II boys: Le Jardin at Maryknoll; Saint Louis at Damien; University at Hawaii Baptist II. Matches start at 6 p.m.

OIA East boys: Kalani at Kaimuki; Moanalua at Castle; Kahuku at McKinley; Farrington at Roosevelt; Kailua at Kalaheo; Anuenue at Kaiser. First matches start at 5 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Kamehameha at Punahou, 6:15 p.m.

OIA girls: At K. Mark Takai Veterans Memorial Aquatic Center: Kapolei vs. Mililani, 5 p.m.; Pearl City vs. Kalaheo, 6:10 p.m.; Kapolei vs. Moanalua, 7:20 p.m. At Kaimuki: Roosevelt vs. Campbell, 5 p.m.; Kahuku vs. Waipahu, 6:10 p.m.

Bulletin Board

coaching openings

Castle High School is seeking boys

varsity basketball and girls varsity water polo head coaches. Must have two years of head coaching experience at the high school level or above; college degree

preferred; NFHS fundamentals of

coaching certified. E-mail resume and cover letter to Castle athletic director laynie.sueyasu@k12.hi.us. Deadline:

April 12 (basketball); April 14 (water polo).

Kaimuki High School is seeking head coaches for girls volleyball and boys and girls air riflery. Must have high school coaching experience. E-mail resumes to Kaimuki Athletic Director frederick.lee@k12.hi.us. The deadline to submit is April 12th.

Golf

Wyoming Cowgirl Classic

Monday; At Maricopa, Ariz.

Round 1 & 2 Team Top 15

1. Sacramento State 282-297—579

2. UNLV 282-304—586

3. UC-Riverside 286-309—595

4. Long Beach State 292-305—597

T5. CSU Fullerton 298-300—598

T5. UC Davis 287-311—598

7. UTEP 292-308—600

T8. California Baptist 297-305—602

T8. Fresno State 297-305—602

10. Northern Arizona 291-312—603

11. Hawaii 296-311—607

12. Santa Clara 303-311—614

13. Wyoming 300-316—616

14. Boise State 301-318—619

15. Idaho 301-327—628

OIA Golf tournament

Monday; At Pali Golf Course

Boys Top 10

1. Dylan Sakasegawa, Moanalua 74

2. Nate Choi, Moanalua 75

3. Julian Samia, Waipahu 76

4. Gunnar Lee, Moanalua 77

T-5. Kevin Na, Aiea 79

T-5. Jordan Labanon, Castle 79

7. Rhyder Remigio, Pearl City 80

8. Zaedis Yoshizawa, Kalani 81

T-9. Brady Lee, Moanalua 83

T-9. Noah Bogush, Mililani 83

Girls Top 10

1. Ava Cepeda, Kahuku 74

2. Mia Cepeda, Kahuku 79

3. Lynea Park, Campbell 83

4. Paige Sur, Moanalua 87

5. Isabella Acosta, Pearl City 89

T-6. Kulia Maldonado, Waialua 91

T-6. Carissa Koki, Moanalua 91

T-8. Rylee Shimabuku, Kalani 92

T-8. Peyton Hayashi, Moanalua 92

10. Ashlyn Yorimoto, Kalani 95

Drive, Chip and Putt

National Finals

Sunday; At Augusta, Ga

Hawaii Golfers:

Boys 10-11

1. Neal Manutai, Laie 10-9-4—23

2. Brady Shaw 4-7-10—21

3. William Comiskey 2-10-8—20

T4. Logan McGinn 6-4-9—19

T4. Robert Melendez 9-8-2—19

6. Jairo Sanchez-Godinez 5-6-6—17

7. Daniel Barcenas 8-5-1—14

8. Hudson Justus 7-2-3—12

9. Beckett McLaughlin 1-3-7—11

10. Adam Silverman 3-1-5—9

Boys 12-13

1. Leo Saito, Hilo 2-10-9—21

2. Aarav Lavu 2-9-10—21

T3. Carson James 6-7-7—20

T3. Dawson Lew 8-8-4—20

5. Ben Patel 9-5-3—17

T6. Carson Perry 4-4-8—16

T6. Harrison Young 10-1-5—16

8. Jace Benson 2-6-6—14

9. Charlie Haney 7-3-2—12

10. Slater Meade 5-2-1—8

JUDO

BIIF

Saturday

At Waiakea

Boys Results

108

1. Graysen Pajimola, Hilo

2. Jayden Clark Rigius, Konawaenawaena

3. Tyler Staub, Waiakea

114

1. Iverson Babas, Hilo

2. Mathew Ohara, Waiakea

3. Tyhler Iida, Waiakea

4. Acer Flix Felix, Konawaena

5. Mark Basilio, Konawaena

121

1. Shayne Muragin-Flores, Waiakea

2. Cajoh “Hano” Mar, KS-Hawaii

132

1. Dayson Castillo, Hilo

2. James Sina, Konawaena

3. Luke Knell, KS-Hawaii

4. Sebastian Oliveros, Waiakea

145

1. Jet Miyahara, Hilo

2. Randal Miguel, Konawaena

3. Jensen Sugiura, Waiakea

4. Landen Hawelu, Keaau

5. Jeremiah Judd, KS-Hawaii

6. Spencer Vanderpool, Kealakehe

7. Tracen Brigoli-Valdez, Hilo

161

1. Kamaha’o Halemanu, KS-Hawaii

2. Kahalia Masaoka, Hilo

3. Bradly Rocha, Waiakea

4. Kaeo Imai, Konawaena

5. Jaivan Teves-Chun, Hilo

6. Franze Gapusan, Hilo

7. Joshua Gula, Waiakea

8. Isaiah Corpuz, Konawaena

178

1. Kainalu Aurello, Hilo

2. Noah Bento, Waiakea

3. Caden Namba, Hilo

4. Kainalu Childres-Powell, Waiakea

5. Ezekiel Pacheco-Kaneo, Konawaena

6. Asen Kamakeeaina, Keaau

7. Bailey Alani-Valenzuela, Konawaena

198

1. Caden Pasa, KS-Hawaii

2. Jha Pearson, Kealalkehe

3. Jayden Tanaka, Waiakea

4. Race Moxley, Konawaena

5. Kai Wilson, Keaau

220

1. Kuhao Regidor, KS-Hawaii

2. Kukane Wong, Keaau

3. Sunita Sipinga, Hilo

4. Kekoa Stone, Keaau

285

1. Noah Rivera, Keaau

2. Kainalu Keophuiwa, Hilo

3. Nathan Saldina, Keaau

4. Riley Silva, Keaau

5. Kaimi Kolii-Lagasca, Konawaena

Girls Results

98

1. Jeahni Mercado-Silva, Keaau

2. Ericka Vento, Waiakea

3. Shallaine Ramos, Konawaena

4. Malia Daniels, Konawaena

5. Thalia Viernes, Hilo

6. Charlese Spain, Waiakea

103

1. Isabella Mow, Waiakea

2. Destiny Soares, KS-Hawaii

3. Ale’a Ching, Konawaena

4. Naia Solomon, Hilo

109

1. Elena Shibuya, Waiakea

2. Rainn Miyao, Waiakea

3. Lily Huihui, Konawaena

4. Anika Santos, Konawaena

5. Aleana Segobia, Waiakea

6. Dori Miura, Waiakea

115

1. Kamalei Sakai, Hilo

2. Amy Gushiken, KS-Hawaii

3. Emily Lavaris, Hilo

4. Moani Yamanoha, Hilo

5. Jazmine Adolfo, Keaau

6. Halia Fung-Caseres, Keaau

122

1. Lily See, Waiakea

2. Lia Ballo, Waiakea

3. Katherin Pavlov, Waiakea

4. Natasha Demers, Konawaena

5. Malie Hokoana, KS-Hawaii

129

1. Ihilani Sakai, Hilo

2. Zoie Masami-Saili, Waiakea

139

1. Irie Sakai, Hilo

2. Alyssa Umemoto, Waiakea

3. Kaiale’a Manzo, Konawaena

4. Taylor Perrin, Keaau

5. Keaniani Arellano, Keaau

6. Kawena Villanueva, Konawaena

7. Aaliyah Lorenzo, KS-Hawaii

154

1. Anuhea Ferreira, Hilo

2. Rhonalynne Domingo, Konawaena

3. Mela Tokumura-Hanato-Well, Konawaena

4. Alyssa Fernandez-Kekahu, Keaau

5. Trinity Kim, KS-Hawaii

172

1. Ka’anoi Young, Hilo

2. Kaimana Lavea-Malloe, KS-Hawaii

3. Shayden Navor, Keaau

220

1. Tiana Freeman, Hilo

2. Akaycia Silva, Konawaena

Volleyball

College men

NVA/AVCA Men’s National Collegiate Coaches Poll

Pts Rec PV

1. Hawaii [14] 317 22-2 1

2. UCLA [8] 313 23-2 2

3. Penn State 286 20-3 3

4. Long Beach State 272 16-3 4

5. UC Irvine 231 16-6 T5

6. Grand Canyon 227 21-4 T5

7. BYU 202 16-6 7

8. Pepperdine 175 15-10 8

9. Stanford 139 11-10 9

10. Loyola-Chicago 126 21-4 10

11. Ball State 95 16-8 12

12. Southern California 86 8-13 11

13. Ohio State 82 17-9 13

14. Charleston 56 21-2 14

15. CSUN 27 12-11 15

Others receiving votes and listed on two or more ballots: Purdue Fort Wayne 2, 3 teams mentioned on only one ballot for a total of 3 combined points.

Dropped out: none

OIA

Boys Varsity

Kailua def. Anuenue 25-14, 25-8, 25-15

Castle def. Kalaheo 25-19, 23-25, 25-19, 25-19

Farrington def. Kaimuki 25-22, 25-18,

25-21

ILH

Boys Varsity

Kamehameha def. ‘Iolani 25-18, 23-25,

32-34, 25-14, 16-14

BIIF

Boys Varsity

Hawaii Prep def. Parker 25-19, 25-21,

22-25, 19-25, 15-12

Softball

OIA

Varsity

At Kaiser

Kaiser 4, Moanalua 0

W—Keira Uegawachi. L—Kara Miyoshi.

Leading hitters—KAIS: Trendee Kahunahana 3-4, 1 run, 1 RBI; Rylee Yamasaki 1-3, 1 run, 2 RBIs; Keisa Uegawachi 1-3, 1 RBI.

ILH

Varsity

At Kamehameha

‘Iolani 10, Kamehameha 9

W—Molly Dyer. L—Jordyn Blackstad.

Leading hitters—IOL: Mia Carbonell 2-2, 1 run, 1 RBI, 1 HR; Harley Acosta 1-3, 2 runs, 2 RBIs; Lexi Muramoto 3-5, 1 RBI. KSK: Kezia Lucas 2-4, 2 runs, 4 RBIs, 2 HRs; Marley Espiau 2-4, 3 runs, 3 RBIs; Mariah Antoque 2-5, 1 run.

At Mid-Pacific

Maryknoll 10, Mid-Pacific 2

W—Karlie Espinoza. L—Alexa Siu.

Leading hitters—MS: Jenna Sniffen 2-3, 2 runs, 4 RBIs, 2 HRs; Kasi Cruz 3-4, 2 runs; Donnybrook Pantistico 1-4, 2 runs. MPI: Aly Uemoto 2-3; Alexa Siu 1-3, 1 RBI; Daynna Mekaru 1-4, 1 RBI.

BIIF

Varsity

At Waiakaea

Waiakea 13, Kealakehe 3

baseball

BIIF

Varsity

At Waiakaea

Waiakea 10, Kealakehe 0