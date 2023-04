Scoreboard – April 17, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASEBALL

ILH: Double-Elimination Tournament, ‘Iolani vs. Kamehameha, 3 p.m. at Ala Wai Field; Saint Louis vs. Mid-Pacific, 3:30 p.m. at CORP field 1. Maryknoll vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at CORP at field 2.

SOFTBALL

ILH Varsity II: Double-Elimination Tournament, Damien vs. Pac-Five, 4 p.m. at Sand Island Field No. 5.

VOLLEYBALL

ILH boys Division I: Tournament, Round 2, Hawaii Baptist at Kamehameha; ‘Iolani at Punahou. Matches start at 6 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Single-Elimination Tournament, Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.

OIA girls: Play-in game, TBD vs. TBD, time TBD at Kaimuki.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: Double-Elimination Tournament, Game 5 loser vs. Game 4 loser; Game 6 winner vs. Day 1 higher seed.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-Elimination Tournament, Punahou/‘Iolani winner vs. Maryknoll/Kamehameha loser, 4 p.m. at TBD.

ILH Varsity II: Double-Elimination Tournament, Damien/Sacred Hearts loser vs. Game 2 loser, 4 p.m. at Sand Island Park Field No. 5.

VOLLEYBALL

ILH: Varsity II Tournament, Round 1, Hanalani at Maryknoll; Damien at Le Jardin. Matches start at 6 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Single-Elimination Tournament. Le Jardin/’Iolani winner vs. Kamehameha, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Punahou, 6:15 p.m. Matches at ‘Iolani.

RUNNING

Hapalua Half Marathon

The Chase

Place Chip time Pace/Mile

1. Zachary Lee, Aiea 1:16:10 5:49

2. Davis Kaahanui, Waianae 1:11:49 5:29

3. Michael Chin, Honolulu 1:14:56 5:44

4. Carey Colbert, Kailua 1:30:35 6:55

5. Gabi Bedlion, Honolulu 1:28:16 6:45

6. Mikayla Fujiwara, Kaneohe 1:28:24 6:45

7. Bree Wee, Kailua-Kona 1:27:49 6:43

8. Jacob Thomson, Ariz. 1:04:58 4:58

9. Emily Reynolds, Kaneohe 1:29:23 6:50

10. Amanda Beaman, Honolulu 1:28:41 6:47

11. Mieko Ochsner, Honolulu 1:29:50 6:52

12. Malia Mason, Hawaii 1:33:03 7:07

13. Jessa Hanson, Spicer, Minn. 1:13:03 5:35

14. Jeremy Morgan, Kaneohe 1:15:53 5:48

15. David Collier, Hilo 1:21:07 6:12

16. Gary Fanelli Jr., Honolulu 1:19:21 6:04

17. Matt Llano, Ariz. 1:07:36 5:10

18. Billy Barnett, Volcano 1:20:23 6:09

19. Courtney Kolberg, Honolulu 1:35:37 7:18

20. Yuichi Jumonji, Kawagoe-Shi, Japan 1:10:32 5:23

21. Katie Fanikos, Honolulu 1:37:37 7:28

22. Molly Seidel, Brookfield, Wis. 1:18:08 5:58

Age Group Runners

Place Division Chip time Pace/Mile

1. Patrick Hearn, Kailua M30-34 1:13:21 5:36

2. Trevor Pai, Huntington Beach, Calif. M35-39 1:20:24 6:09

3. Bradley Furuya, Waipahu M30-34 1:20:44 6:10

4. Jantzen Hing, Kailua Kona M20-24 1:20:50 6:11

5. Andrew Medendorp, Kailua M40-44 1:20:57 6:11

6. Shawn Morimoto, Honolulu M30-34 1:21:10 6:12

7. Valentine Roberts, Ewa Beach M35-39 1:22:17 6:17

8. Richard Ducharme, Canada M45-49 1:22:19 6:17

9. Michael Cacal, Honolulu M35-39 1:22:20 6:18

10. Antoine Francoeur, Canada M25-29 1:22:36 6:19

11. Trevor Johannsen, Honolulu M35-39 1:23:10 6:21

12. Sean Blue, Kailua M35-39 1:23:33 6:23

13. Ian Beals, Anchorage, Alaska M20-24 1:23:43 6:24

14. Andrew Vogel, Honolulu M40-44 1:23:49 6:24

15. Kalae Abrams, Princeville M15-19 1:24:13 6:26

16. Xan Waialeale, Honolulu M15-19 1:24:32 6:28

17. Sergio Florian, Kaaawa M40-44 1:24:41 6:28

18. Lucas Tettamente, Honolulu M50-54 1:25:01 6:30

19. Dominic Piro, Honolulu M35-39 1:26:07 6:35

20. Lucas Sallin, Switzerland M25-29 1:26:14 6:35

21. Alex Gauthier, Honolulu M25-29 1:26:17 6:36

22. Brandon Seiler, Tucson, Ariz. M20-24 1:26:27 6:36

23. Travis Fitzgerald, Kailua M30-34 1:26:30 6:37

24. Connor Goo, Honolulu M25-29 1:26:41 6:38

25. Richard Connaroe, Honolulu M40-44 1:27:10 6:40

26. Anthony Laglia, Kailua M40-44 1:27:22 6:41

27. Michael Mullaney, Honolulu M25-29 1:27:29 6:41

28. Christopher Alt, Kailua M35-39 1:27:45 6:42

29. Ben Herring, Honolulu M40-44 1:27:53 6:43

30. Everett Jellinek, Honolulu M30-34 1:27:56 6:43

31. Ek Watt, Honolulu M30-34 1:28:13 6:45

32. Pedro Alvares, Honolulu M25-29 1:28:37 6:46

33. Brandon Carlson, Waialua M25-29 1:28:38 6:46

34. Matthew Helms, Kailua M20-24 1:28:39 6:46

35. Zach Morgan, Ewa Beach M25-29 1:29:11 6:49

36. Brian Rudolph, Waialua M20-24 1:29:14 6:49

37. Takeshi Yamada, Honolulu M45-49 1:29:21 6:50

38. Joshua Wilson, Los Angeles, Calif. M25-29 1:29:29 6:50

39. Joshua Sappington, Honolulu M25-29 1:29:33 6:51

40. Tomotaka Fukushi, Honolulu M45-49 1:29:35 6:51

41. Brandon Britt, Honolulu M30-34 1:29:43 6:51

42. Micah Wada, Kaneohe M30-34 1:29:46 6:52

43. Samuel Kopotic, Aiea M20-24 1:29:48 6:52

44. Joseph Moran, Honolulu M20-24 1:29:59 6:53

45. German Real, Honolulu M30-34 1:30:11 6:54

46. Koa Kam, Lihue M25-29 1:30:14 6:54

47. Daniel Bloom, Steamboat Springs, Co. M25-29 1:30:32 6:55

48. Jonathan Fleming, Honolulu M35-39 1:30:35 6:55

49. Patrick Brito, Ewa Beach M25-29 1:30:36 6:55

50. Daniel Lara, Honolulu M25-29 1:30:39 6:56

Beach volleyball

College women

#8 Hawai’i 4, #14 Georgia State 1

1. Kaylee Glagau/Brooke Van Sickle (UH) def. Angel Ferary/Kaylie Drysdale (GSU) 21-13, 21-17

2. Kylin Loker/Riley Wagoner (UH) def. Lila Bordis/Yasmin Kuck (GSU) 21-18, 21-18

3. Ilihia Huddleston/Jaime Santer (UH) def. Kelly Dorn/Elise Saga (GSU) 25-23, 25-23

4. Maddy Delmonte/Ayla Johnson (GSU) def. Sophie Buschmann/Lea Kruse (UH) 21-16, 21-23, 15-13

5. Sydney Miller/Chandler Cowell (UH) def. Cassie Thayse/Destiny White (GSU) 18-21, 21-19, 15-9

No. 8 Hawai’i 3, No. 20 Arizona 1

1. Kaylee Glagau/Brooke Van Sickle (UH) def. Angel Ferary/Bella Ferary (GSU) 21-16, 19-21, 15-10

2. Abby Russell/Hope Shannon (UA) def. Kylin Loker/Riley Wagoner (UH) 21-16, 16-21, 15-9

3. Ilihia Huddleston/Jaime Santer (UH) def. Grace Cook/Alana Rennie (UA) 18-21, 21-14, 15-10

4. Chandler Cowell/Sydney Miller (UH) def. Dilara Gedikoglu/Kali Uhl (UA) 21-16, 21-14

5. Sarah Burton/Lea Kruse (UH) def. Miranda Erro/Annie Kost (UA 21-13, 21-14)