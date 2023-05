Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Four individual titles over two days powered the University of Hawaii track and field team to a third-place finish in the women’s standings at the Big West championships, which concluded Saturday in Fullerton, Calif.

UH sprinter Alyssa Mae Antolin, competing in four events, successfully defended her 200-meter dash title in a time of 23.44 seconds. She also finished fifth in the 100 meters and ran the anchor leg to help UH’s 4×400 relay team place third. She also ran for UH’s sixth-place 4×100 relay team.

The Wahine posted a 1-2 finish in the triple jump, with freshman Tara Wyllie claiming the title with a distance of 41 feet, 1/4 inches. Sophomore Caitlin Simmons followed with a jump of 40-11 3/4.

Sophomore Lilian Turban won the high jump title Friday and placed third in the javelin Saturday with a personal best of 148-3. Sophomore Jessica Mackenzie came in fourth at 140-2.

UH junior Montserrat Montanes I Arbo opened the weekend by winning the hammer throw Friday. Her throw of 190-6 was nearly 12 feet farther than the second-place finisher and was the second-longest in program history.

Long Beach State won the women’s team championship with 149 points. Cal State Fullerton edged LBSU by two points (184.5-182.5) for the men’s title.

Star-Advertiser staff

BIG WEST CHAMPIONSHIPS

At Fullerton, Calif.

Women Team Standings

1 Long Beach St. …………………………… 149

2 Cal Poly ……………………………………117.33

3 Hawaii ……………………………………………102

4 UC Irvine …………………………………………98

5 UC Santa Barbara …………………………85

6 UC Riverside…………………………………..83

7 UC Davis……………………………………71.83

8 Cal St. Fullerton…………………………49.50

9 CSUN………………………………………..32.33

10 CSU Bakersfield…………………………….31

Friday

3000 Steeplechase

1. Ryley Fick, LBSU……………………10:14.49

2. Rachel Victor, CP………………….. 10:21.20

3. Hannah Chau, UCI ………………..10:31.40

9. Sophia Morgan, Hawaii……11:09.54

Hammer Throw

1. M. Montanes i Arbo, Hawaii..58.08m

2. Amanda Spear, UCSB…………….54.53m

3. Karyssa Owens, UCR……………….53.87m

4. Victoria Solheim, Hawaii……..53.76m

13. Hallee Mohr, Hawaii…………..49.41m

Long Jump

1. Chelsea Daye, UCD……………………6.08m

2. Jolie Robinson, UCI…………………….5.96m

3. Kaitlyn Williams, LBSU……………….5.94m

5. Caitlin Simmons, Hawaii……….5.85m

11. Tierra Sydnor, Hawaii…………..5.53m

13. Tara Wyllie, Hawaii………………..5.47m

Discus Throw

1. Amaya Lopez-Fuller, CP…………..50.62m

2. Amanda Spear, UCSB…………….50.16m

3. Kyliegh Wilkerson, CSF……………49.58m

6. Victoria Solheim, Hawaii……..47.04m

8. Samaria Vital, Hawaii …………. 44.67m

14. Rose Forshaw, Hawaii……… 41.81m

High Jump

1. Lilian Turban, Hawaii………………1.85m

2. Hannah Butler, LBSU…………………1.71m

3. Lauren Spellman, UCD ………………1.66m

11. Samantha Gordon, Hawaii…1.61m

12. Tierra Sydnor, Hawaii…………..1.61m

13. Anna Marx, Hawaii………………..1.51m

Saturday

4x100m Relay

1. CS Northridge………………………………45.33

2. Cal Poly…………………………………………45.39

3. Long Beach State………………………..45.41

6. Hawaii………………………………………….46.35

100m Hurdles

1. Rahni Turner, LBSU……………………..13.30

2. Hailey Fune’, LBSU………………………13.61

3. Tayah DeSousa, LBSU………………..13.79

6. Tara Wyllie, Hawaii…………………..14.20

100m

1. Trinity Barnett, CSF……………………..11.49

2. Arianna Alexander, CSUN…………..11.58

3. Kaitlyn Williams, LBSU………………..11.61

5. Alyssa Mae Antolin, Hawaii…..11.66

400m Hurdles

1. Alex Heerink-van Breda, LBSU…..58.78

2. Riley Slayton, CSUB………………..1:00.17

3. Maddie Conte, UCSB……………..1:00.75

4. Samantha Gordon, Hawaii…1:01.33

200m

1. Alyssa Mae Antolin, Hawaii…..23.44

2. Shelby Daniele, CP………………………23.73

3. Raykiyat Olukoju, UCR………………..23.73

5000m

1. Brianna Weidler, UCD……………16:09.74

2. Sierra Atkins, UCD ……………….. 16:16.45

3. Sameen Andar, UCI ………………16:28.44

21. Sophia Morgan, Hawaii….18:14.90

4x400m Relay

1. UC Riverside …………………………….3:40.87

2. Long Beach State…………………….3:41.54

3. Hawaii………………………………………3:45.36

Javelin Throw

1. Malia Benson, UCSB……………….50.08m

2. Rori Denness-Lamont, LBSU…..47.60m

3. Lilian Turban, Hawaii…………… 45.18m

4. Jessica Mackenzie, Hawaii….42.72m

9. Rose Forshaw, Hawaii………….37.64m

Pole Vault

1. Miranda Miller, CSUB…………………4.05m

2. Lexi Evans, CP…………………………….3.90m

3. Annie Hatzenbeler, CP……………….3.90m

9. Helen Hoadley, Hawaii…………..3.60m

13. Ashley Babkirk, Hawaii……….3.45m

Triple Jump

1. Tara Wyllie, Hawaii……………….12.50m

2. Caitlin Simmons, Hawaii…….12.49m

3. Kennedy Johnson, UCSB………..12.44m

11. Chadelle Gregory, Hawaii…11.36m

Shot Put

1. Shiloh Corrales-Nelson, UCR …15.94m

2. Deandra Tyler, UCI…………………… 15.21m

3. Malia Talavou, LBSU…………………14.73m

6. Hallee Mohr, Hawaii……………. 14.31m

7. Rose Forshaw, Hawaii …………13.94m

11. Lilian Turban, Hawaii………… 13.43m

14. Samaria Vital, Hawaii………..13.09m

16. Victoria Solheim, Hawaii…..12.97m

Heptathlon

1. Jolie Robinson, UCI………………………5343

2. Jessica Swalve, UCSB…………………5255

3. Hailey Fune’, LBSU……………………….5182

6. Samantha Gordon, Hawaii…….. 4778

8. Anna Marx, Hawaii……………………4695