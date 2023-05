Scoreboard – May 27, 2023

AWARDS Moanalua High School Most Outstanding Fall Sports Air Riflery: Landon Lau, Yi-Zhi Bronson Tafolo-Lin, Rylee Galino, Kirra Iwai Bowling: Coy Sasano, Masie Shimabukuro Cheerleading (Side.): Kylee Kanoe Kealoha Cheerleading (Comp.): Alyssa Sakai Cross Country: Colin Shimabukuro, Kacie Teruya Football: Eric Stephens Soft Tennis: Cody Chun, Harrison Law, Kimberly Mikesell, Kami Kurizaki Girls Volleyball: Kamaluhia Garcia Winter Sports Basketball: Skylar Miyasato, Braylee Riturban Paddling: Brady Lee, Sharen Satak Soccer: Ethan Zuniga, Rylie Echavaria Swimming: Nathaniel Wilson, Kayley Hudson Wrestling: Tyger Taam, Jonas Baekkelund, Eden Baguio, Isabelle Asuncion, Jasmine Adiniwin Spring Sports Baseball: Shayde Koga, Koen Smith Golf: James Fujita, Dylan Sakasegawa, Mia Hirashima, Ashley Koga Judo: Joshua Estabilio, Teagen Salvador, Kayla Shota, Kamaile Yasumura, Taegen Escaba, Nohilani Kukonu, Eden Baguio Softball: Emily Tome, Kara Miyoshi Tennis: Joshua Dela Cruz, Ashley Kurizaki Track and Field: Joshua Sanders, Reese Pascua Boys Volleyball: Kai Rodriguez, Justin Todd, Zachary Yewchuk Water Polo: Jordana JeremiahMost Inspirational Air Riflery: Landon Lau, Meigan Mitsuyoshi Bowling: Kai Murata, Nevaeh Floyd Cheerleading (Side.): Jewelia Madriaga Cheerleading (Comp.): Kamryn Horiuchi Cross Country: Kai Simmons, Kealohilani Ramos Football: Tayden Kaawa Soft Tennis: Christoper Dias, Elyse Figart Girls Volleyball: Leilani Giusta Winter Sports Basketball: Colby Casinas, Acacia Mateo Paddling: Thor Gante, Mia Cordero-Perucho Soccer: Jaylen Temple, Isis-Jade Bryant, Zoe Crawford Swimming: Kai Wang, Tehani Kealoha Wrestling: Joshua Adiniwin, Kayla Shota Spring Sports Baseball: Dawson Sugawa Golf: Gunnar Lee, Coby Chang, Dori Chang Judo: Brady Lee, Payton Lee, Mia Lee, Adriana Daoang Softball: Tori Villarmia Tennis: Cody Chun, Kami Kurizaki Track and Field: Rahieum Lee, Ashley Matsuura Boys Volleyball: Keola DeMello Water Polo: Sophia BarbariaScholar-Athlete Fall Sports Air Riflery: Gabriel Taira, Kirra Iwai Bowling: Rylan Li, Brenna Domion Cheerleading (Side.): Isabella Samiano Cheerleading (Comp.): Misty Griffith Cross Country: Dalton Hagemann, Kaci Tomomitsu Football: Cameron Johnson Soft Tennis: Cody Chun, Kaitlyn Takasawa Girls Volleyball: Haylee DePonte Winter Sports Basketball: Cyrus Faradineh, Jamie Smith Paddling: Jacob Jose, Hope Kahoaka Soccer: Trevor Hirota, Isis-Jade Bryant Swimming: Kai Wang, Tehani Kealoha Wrestling: Yuto Wang, Jasmine Adiniwin, Nohilani Kukonu, Adriana Daoang Spring Sports Baseball : Rayden Reece Miguel Golf: Nate Choi, Peyton Hayashi Judo: Trevor Shimizu, Diego Flores, Naomi Fujii Softball: Eva Kameoka, Taryn Kimura Tennis: Cody Chun, Kaitlyn Takasawa Track and field: Colin Shimabukuro, Danielle Henderson Boys Volleyball: Logan Ho Water Polo: Sophia Barbaria TRUE Character Award (Teamwork, Resilience, Unselfishness, Exemplary): Masie Shimabukuro, Kacie Teruya, Jonas Baekkelund, Kai Rodriguez Male Most Inspirational Athlete: Christopher Dias Female Most Inspirational Athlete: Isis-Jade Bryant Male Scholar Athlete: Cody Chun, Logan Ho Female Scholar Athlete: Sophia Barbaria, Danielle Henderson Male Most Outstanding Athlete: Colby Casinas Female Most Outstanding Athlete: Eden Baguio Moanalua High School Hall of Fame: Eden Baguio, Teagen Salvador, Colby Casinas, Joshua Estabilio, Kayla Shota, Rylie Echavaria, Jasmine Adiniwin, Joshua Sanders, Isabelle Asuncion, Masie Shimabukuro, Skylar Miyasato

