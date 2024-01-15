Vital Statistics: Jan. 5-11, 2024

Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Jan. 5-11
>> Max Adam Altman and Katherine Baxa Hernandez
>> Brayden Wayne-Corbin Berg and Emily Elizabeth Anderson
>> Marquise Christine Brack and Woody Martin Munk
>> Rommel Macadangdang Cacal and Florie Ann Acosta Pascua
>> Tehani Aulionalani Li del Mar and Sipa Leafa
>> Leilani Connolly Duong and Brayden Wayne Hatfield
>> Darren Mark Earl and Nathalie Anne Schiele
>> Josephine Valendia Eugenio and Jaylord Mariano Carriedo
>> Tamsin Margaret George and Christopher Robin Morgan
>> Francis Samuel Hinnant and Angela Marie Osborn
>> Breynden James Ichimura and Megan Noche Gascon
>> Frances Lee Javier and Csaba Gercsak
>> Tylor Yee Mun Kamanakinamoolelekoa Kaialau-Zheng and Airelle Adrungan Coloma
>> Chrystal Renee Martinez and Jacob Thomas Saunders
>> Elizabeth Gail Mayfield and Derek Justin Hodge
>> Emalee Joy Nelson and Jake Wallace Stone
>> Christine Horn Pev and Russell Alfred Huebner
>> Mary Janette Pinkerton and Russell Duane Jones
>> Alexander Roalen and Jack Christopher Clarke
>> Samantha Kate Ross and Emmanuel Lopez Campos
>> Jordan Nemiah Sheffield and Dominic Andrew Gonzalez-De Chene
>> Christopher Takeshi Solusod and Akiko Sugawara
>> Kyle Brandon Wilson and Kristen Marie Brown
>> Eric Lynn Wise and Jessica Marie Diaz
>> Charles Ross Wylie and Ashley Nicole Griner
BIRTHS
Filed on Oahu, Jan. 5 to 11
>> Louis Kalihilihiulaokalani Akana V
>> Annetta Tivaevae Epenesa Akanoa
>> Tamia Winter Mahinala‘ikuikalani Baker-Mueller
>> Kaia Anne Bhatt
>> Nolan Kensaku Chun
>> Kualiinui Kamakanamaikalani Cockett-Kipapa
>> Adalynn Ke‘ano‘ilei Crail
>> Jania Micaela Singson Galicha
>> Palila Kahakumele Kawena Gomes
>> Mia Kawailani Gutierrez
>> Jinchuan Hu
>> Wina Kehaulani Akima Kelekolio
>> Sawyer Kauawehekaulahomaikeolahou Kukona
>> Elijah Shane Alaka‘i Tevita Mersburgh
>> Eowyn Brooke Nelson
>> Albert Randall Puntigam
>> Maeve Julia Norine Savage
>> Ka‘ili Waiwai Summers
>> Micah Jacob Kamakaho‘ohi‘ekulunaokalani Todd Jr.
>> Rei Cheyne Tribbey
>> Kitzia Hi‘ileionalani Villanueva
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