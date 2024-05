Scoreboard – May 2, 2024

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: Double-elimination tournament, final

Saint Louis vs. Kamehameha, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Double-elimination

tournament, final, Punahou vs. Maryknoll,

3:30 p.m. at Sand Island Park Field.

TRACK AND FIELD

OIA: Championship Trials, 3:45 p.m. at

Mililani.

FRIDAY

BASEBALL

Big West: Cal State Northridge vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

ILH: Double-elimination tournament,

if necessary, Saint Louis vs. Kamehameha, time TBD, at Central Oahu Regional Park Field No. 1. Note: Game will be played if Saint Louis wins today.

SOFTBALL

Big West: Cal State Fullerton vs. Hawaii,

6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

GOLF

David S. Ishii Foundation/

HHSAA Boys Championship

At Kaneohe Klipper Golf Course

Final Round

Wednesday

Team

Waiakea 303-309—612

Moanalua 313-304—617

Punahou 317-300—617

Maui Prep 310-309—619

‘Iolani 318-317—635

Hawaii Baptist 325-326—651

Hilo 342-333—675

Mililani 343-343—686

Kauai 351-355—706

Individual

Tyler Loree (Seabury Hall) 69-72—141

Keola Silva Jr. (Kahuku) 75-68—143

Nate Choi (Moanalua) 71-75—146

Tyler Tamayori (Saint Louis) 74-73—147

D. Arashiro Garcia (Seabury) 74-73—147

Hunter Kitagawa (Maui) 75-73—148

Renner Chumley (Maui Prep) 74-74—148

Kevin Na (Aiea) 76-72—148

Jacob Chien (‘Iolani) 75-73—148

Noah Otani (Waiakea) 77-72—149

Braydn Sato (Kamehameha) 76-74—150

Jordan Takai (Punahou) 76-74—150

Justin Todd (Punahou) 78-73—151

Jake Otani (Waiakea) 73-78—151

Kaha‘i Helm (KS-Hawaii) 80-73—153

Owen Hegrenes (Lahaina) 71-82—153

Vincent Tautua (Saint Louis) 76-78—154

Lucas Summerhays (Island) 76-78—154

Maximus Waki (HI Baptist) 73-81—154

James Fujita (Moanalua) 81-74—155

Kai Shively (Maui Prep) 77-78—155

E. Quides-Nihipali (Damien) 78-77—155

Storm Gibb (Kamehameha) 81-75—156

Bryce Toledo-Lue (Punahou) 81-75—156

Ryder Obrero (Lanakila Bapt.) 78-78—156

Cole Wolcott (Kalaheo) 77-79—156

SOFTBALL

Makua Alii

Wednesday

Sportsmen 22, Action 20

Sons Of Hawaii 21, Na Kahuna 13

Ho’O Ikaika 20, Kupuna Kane 3

Islanders 19, Firehouse 8

Golden Eagles 10, Hui Ohana 9

Lokahi 15, Yankees 2

Zen 11, Na Pueo 7

Bad Company 11, Aikane 9

Fat Katz 13, Hawaiians 10

Waipio 16, Kool Katz 3

P.H. Shipyard 20, Go Deep 11