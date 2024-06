Manu O Ke Kai dominates Hui Wa‘a regatta in windy conditions

Manu O Ke Kai headed out of the turn en route to victory in the women senior 1.5-mile race of Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a’s Windward Kai Regatta at Kailua Beach Park on Saturday. Paddlers are Jenna Klejko, left, Bree Thuston, Evonne Amantiad-Williams, Dekoda Lazaro, Monet Bisch and Varuna Amantiad.

Canoe club crew and supporters watched and cheered from shore during Saturday’s regatta at Kailua.

Manu O Ke Kai ruled the waves once again Saturday to claim the AAA Division of Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a’s Windward Kai Regatta.

Kaneohe claimed the AA Division despite a few disqualifications.

Kalihi Kai won the A Division for the first time this season.

Manu O Ke Kai won 17 of 44 races and finished with 186 points to win AAA (29-44 events) in windy conditions at Kailua Beach Park. Na Keiki O Ka Moi placed second with 99 and Lokahi was third with 91. Points are awarded on a 7-5-4-3-2-1 basis.

Manu O Ke Kai won five youth, six senior, one novice and five open races.

“There is no huhu (drama) in our club and with our crews,” said David Fuga, a member of Manu O Ke Kai’s winning men senior crew. “Our club also never stops paddling. We paddle year-round.”

Manu O Ke Kai and Kaneohe claimed their divisions for the third time in three regattas.

“It’s surprised me. We had a lot of guys coming out this year. We’re doing good,” said Manu O Ke Kai paddler Moku Sanborn, who was a member of the winning men 50 and 55 crews.

Kaneohe finished with 106 points in AA (15-28 crews). Lahui O Koolauloa finished second with 97 and Alapa Hoe placed third with 70.

Kalihi Kai had 36 points in A (14-fewer crews), with Haleiwa Outrigger second with 24, and Waikiki Yacht Club and Windward Kai tied for third with 23.

Kaneohe took a 99-97 lead by winning the mixed men and women 40 race — event No. 43 of 44. Lahui O Koolauloa placed third in the event.

In the closing mixed men and women race, Lahui O Koolauloa crossed first, but was disqualified for finishing in the wrong lane. Kaneohe was awarded the race victory. Without the disqualification, Kaneohe and Lahui O Koolauloa have tied for first.

“We practice with this kind of wind and this current. Everybody is just working together as a team,” Kaneohe coach Clint Anderson said. “It’s called camaraderie. Everybody working out together and just being a team.”

Kaneohe was disqualified in a pair of early youth races for using illegal paddlers, which cost the club 12 points. Kaneohe’s boys 16 crew also was disqualified for hitting the flag, which wiped out a third-place finish.

“It doesn’t matter for us. We just push through,” Anderson said. “It doesn’t matter about winning or losing. The main things is we get our hui together and everybody is happy. My goal is to have everybody race and everybody have fun.”

Lahui O Koolauloa, the association’s newest club, won three of the first five races and led the regatta through 12 events with 55 points. Manu O Ke Kai was second with 52 and Kaneohe had 51.

Lahui O Koolauloa, which is based in Kahana Bay, started competing in 2017 with fewer than 50 paddlers, according to coach Vonn Chee. The club now has 160-170 paddlers and will be permanently in AA, according to Chee.

“Our demographic is such a large region,” Chee said. “The nearest canoe club is either Keahiakahoe in Kahaluu or Manu O Ke Kai in Haleiwa. Prior to us starting, there was such a big region of the island that didn’t have exposure to canoe paddling. Slowly through the years we picked up people really by word of mouth.”

Kalihi Kai placed sixth in the A Division at the opening Manu O Ke Kai Regatta and third at last week’s Kalihi Kai Regatta.

“We’ve gotten guys to come out now and we’re rebuilding from the last couple years. It got kind of slow because of COVID,” Kalihi Kai coach Walter Fox said.

Kalihi Kai entered 14 events Saturday after previously entering six in previous years, according to Fox.

The wind, which was blowing toward the shore, made conditions difficult for the paddlers Saturday.

“It was pretty rough, the water,” said Sanborn of Manu O Ke Kai. “The conditions were kind of hard. I almost made a mistake, but it came out good for us guys in the 55s. I was going for the wrong flag.”

Sanborn, the steersman, added the wind pushed his team’s canoe off-course and he guided it toward an incorrect flag. He added he course-corrected the canoe after getting yelled at by the other crew members and a good turn got them back on track.

Manu O Ke Kai won the half-mile race in 4:26:19, 10 seconds ahead of second-place I Mua.

The next Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a event will be the Lokahi Regatta next Saturday at Keehi Lagoon.

—

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a

Windward Kai Regatta

at Kailua Beach Park

Team Standings

Division A

Kalihi Kai 36

Haleiwa Outrigger 24

Waikiki Yacht Club 23

Windward Kai 23

Kamaha’o Canoe Club 17

Kamehameha 15

Team Olelo 14

I Mua 14

Kai Poha 10

Ka Mamalahoe Canoe Club 9

Pukana O Ke Kai 2

Division AA

Kaneohe 106

Lahui O Koolauloa 97

‘Alapa Hoe Canoe Club 70

Kumulokahi-Elks 44

Waikiki Beach Boys 38

Division AAA

Manu O Ke Kai 186

Na Keiki O Ka Mo`i 99

Lokahi 91

Individual Results

Girls 10

1. Lokahi (Maleen Bonilla-Padagas, Hilina’i Francis, Makanalei Francis, Ama Kikila-Debibar, Ariana Malama, Tiara Oliver-Shelton) 3:11.55; 2. Kalihi Kai 3:21.78; 3. Manu O Ke Kai 3:28.72; 4. Lahui O Koolauloa 3:33.11; 5. Kaneohe 3:33.80

Boys 10

1. Lahui O Koolauloa (Mason Ramirez, Kamalei Rangel, Kamuela Speer, Matai Speer, Knox Stephens, Duke Weeks) 3:16.80; 2. Kaneohe 3:16.92; 3. Manu O Ke Kai 3:50.69; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 3:53.20; 5. Kalihi Kai 3:54.11

Girls 12

1. Lahui O Koolauloa (Vonn Chee, Jade Fa’amaile, Ruth Fogle, Myka Ironmoccasin, Neriah Seau-Fonoti, Ina Unga) 2:38.93; 2. Manu O Ke Kai 2:49.25; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 3:07.74; 4. Lokahi 3:11.50; 5. Kamaha’o Canoe Club 3:20.05

Boys 12

1. Manu O Ke Kai (Reign Chun, Tavita Fuga, Kikau Hudgens, Douglas Maea, Tavita Maea, Kahiau Sonognini) 2:28.17; 2. Kumulokahi-Elks 2:52.35; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 2:54.91; 4. Lahui O Koolauloa 2:57.99; 5. Lokahi 3:03.40

Girls 13

1. Lahui O Koolauloa (Evyn Alo, Vonn Chee, Myah Ironmoccasin, Rosija Pires-Ashton, Skylah Siri, Arianni Wood) 2:37.32; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:53.02; 3. Kumulokahi-Elks 2:56.29; 4. Manu O Ke Kai 2:59.65; 5. Lokahi 3:24.23

Boys 13

1. Kaneohe (Loa’a Albinio , Jaymie Arikawa, Nainoa Chang, Kyson Malufau, Christian Mercado, Jared Stephenson) 2:21.62; 2. Lahui O Koolauloa 2:28.14; 3. Manu O Ke Kai 2:37.12; 4. Kumulokahi-Elks 2:49.17

Girls 14

1. Manu O Ke Kai (Mahealani Gormley, Pomai Hoapili, Anaiah Rowe, Jayati Sulastri, Moana Vilela, Kara Watson) 2:35.36; 2. Kaneohe 2:43.28; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 2:43.76; 4. Lahui O Koolauloa 2:50.43; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 2:53.87

Boys 14

1. Manu O Ke Kai (Ez Fitzsimmons, Hayden Kaaialii, Tavita Maea, Luke Nakashima, Ian Souza-Ramos, Tupu Su’a) 2:24.81; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 2:24.97; 3. Kaneohe 2:36.23; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 2:38.98; 5. Lahui O Koolauloa 2:40.37

Mixed Boys And Girls 12

1. Kaneohe (Keoni Anderson, Hoonani Cambra, Kevesi Malufau, Cienna Rosario, Karter Smith, Xaysci Tilton) 2:35.07; 2. Lahui O Koolauloa 2:42.15; 3. Lokahi 2:48.71; 4. Manu O Ke Kai 2:50.95; 5. ‘Alapa Hoe Canoe Club 3:06.82

Mixed Novice B

1. Kaneohe (Alana Abbey, Loea Albinio, Keoni Anderson, Liliwai Correa, Colleen Ford, Alex Nehajenko) 2:10.27; 2. Lahui O Koolauloa 2:14.52; 3. Kamaha’o Canoe Club 2:25.30; 4. Manu O Ke Kai 2:31.36; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 2:33.11

Women Novice B

1. Kaneohe (Keoni Anderson, Colleen Ford, Julia Lambert, “Kamaka” Silva, Kui Silva, Karla Silva-Park) 2:30.31; 2. Manu O Ke Kai 2:33.50; 3. Lahui O Koolauloa 2:47.95; 4. Waikiki Beach Boys 2:48.37; 5. Hale’iwa Outrigger 2:54.21

Men Novice B

1. Kaneohe (Dean Albinio, Loea Albinio, Keoni Anderson, Kim Malufau, Alex Nehajenko, Travis Park) 1:58.25; 2. Lokahi 2:06.54; 3. Lahui O Koolauloa 2:12.73; 4. Waikiki Beach Boys 2:17.84

Girls 15

1. Kumulokahi-Elks (Cianni Biondine, Miko Cvilikas, Kaylen De Luna, Mikayla Ferrer, Ha’a Ortiz, Kawehi Woo) 5:19.88; 2. Kaneohe 5:24.51; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:37.48; 4. Manu O Ke Kai 5:40.77; 5. Kamehameha 6:16.60

Boys 15

1. Manu O Ke Kai (Nico Esguerra, Kingston Iosua, Kingston Kealoha, Kingston Quitugua, Jaeden Rego, Xavier Thomason) 4:40.78; 2. Kumulokahi-Elks 4:41.42; 3. Lokahi 4:57.05

Girls 16

1. Na Keiki O Ka Mo’i (Adrian Akau, Faith Manlapit, Coco Palmer, Brystie Raspotnik, Lola Raspotnik, Leichelle Tabangcura) 5:08.29; 2. Kumulokahi-Elks 5:29.31; 3. Lokahi 5:42.68; 4. Kamehameha 55:16.22; 5. Manu O Ke Kai 5:51.83

Boys 16

1. Manu O Ke Kai (Kekai Amantiad, Nico Esguerra, Colt Gomersall, Alec Pao, Kaliko Sellesin, Kamaka Spalding) 4:13.84; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:18.76; 3. Kumulokahi-Elks 4:43.30; 4. Lokahi 4:55.82; 5. Waikiki Yacht Club 5:35.42

Girls 18

1. Lokahi (Hi’iaka Aipia White Eagle, Itili Mafi, Gerricka Pang, Lexy Saena, Lucy Shanefield, Kiki Tamashiro) 5:04.94; 2. Kamehameha 5:05.58; 3. Manu O Ke Kai 5:21.88; 4. Lahui O Koolauloa 5:38.38

Boys 18

1. Lokahi (Kama Akana-Phillips, Koa Arroyo, Dan Jean-Baptiste, Ryu Kalua, Logan Ledesma, Kai Naus) 4:14.66; 2. Kaneohe 4:21.78; 3. Manu O Ke Kai 4:23.29; 4. Waikiki Yacht Club 4:34.04; 5. Pukana O Ke Kai 4:40.59

Mixed Boys And Girls 18

1. Lokahi (Hi’iaka Aipia White Eagle, Dan Jean-Baptiste, Dayson Li’i, Gerricka Pang, Jahsiah Sabanal, Kiki Tamashiro) 4:32.73; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:36.90; 3. Kaneohe 4:38.25; 4. Manu O Ke Kai 4:38.95; 5. Kumulokahi-Elks 5:08.51

Women 70

1. Kai Poha (Mugs Lee, Lauren Mcbride, Linda Proctor, Nani Uehara, Sharon Viens-Inaba, Debbie Zoller) 6:10.60; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 6:52.38

Men 70

1. Manu O Ke Kai (George Cox, Harold Fisher, Donald Kilmer, Albert Lagunte, Gaylord Miyata, Kleber Mota) 5:00.16; 2. Kalihi Kai 5:02.09; 3. Windward Kai 5:14.51; 4. Lokahi 5:17.03

Women 65

1. Manu O Ke Kai (Kay Burgoyne, Cindy Covell, Faith Craycroft, Susie Giambalvo, Judy Myers, Ginger Williams) 6:02.30; 2. Kalihi Kai 6:03.01; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 7:23.06

Men 65

1. Kalihi Kai (Walter Fox Jr., Guy Thomas Gamurot, Allan Moon, Tai Okamura Jr., Ole Oleole Jr, Freddie Tauotaha) 5:11.32; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:12.40; 3. Windward Kai 5:12.81; 4. Lokahi 5:16.42

Women 60

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Karen Cheatham, Lei Cunningham, Lisa Jones, Gina Letourneur, Mati Sapolu-Palmer, Lilinoe Yong) 5:19.46; 2. Kaneohe 5:41.42; 3. Manu O Ke Kai 5:46.04; 4. Kalihi Kai 6:22.36; 5. Kamaha’o Canoe Club 6:31.49

Men 60

1. Manu O Ke Kai (Harold Fisher, Donald Kilmer, Michael Knott, Tim Knott, Kleber Mota, Ioane Sellesin) 4:40.96; 2. Lokahi 5:01.59; 3. Kalihi Kai 5:05.91; 4. Team Olelo 5:14.58; 5. Windward Kai 5:26.53

Women 55

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Francine Cabigon, Lei Cunningham, Marsha Kaleikau, Maile Kaohi-Demello, Bernie Moniz, Mati Sapolu-Palmer) 5:16.37; 2. Waikiki Yacht Club 5:23.12; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:29.79; 4. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:49.69; 5. Kaneohe 5:55.83

Men 55

1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, George Cox, Sam Fisher 3rd, Derek Leeloy, Moku Sanborn, Thomas Schlotman) 4:26.19; 2. I Mua 4:36.30; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:43.30; 4. Team Olelo 4:49.18; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:03.86

Women 50

1. Manu O Ke Kai (Mahina Chillingworth, Monique Cole, Catharine Griffin, Gordean Kaluahine, Alana Kamikawa, Barbara Souki) 5:09.99; 2. Hale’iwa Outrigger 5:19.21; 3. Waikiki Beach Boys 5:23.99; 4. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:28.08; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 5:40.78

Mixed Men And Wmn 55

1. Waikiki Yacht Club (Joan Bennet, Troy Branstetter, Leela Goldstein, Ted Jung, Jim Morin, Malia Zimmerman) 4:50.05; 2. Hale’iwa Outrigger 4:55.81; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:03.84; 4. Kalihi Kai 5:17.22; 5. Waikiki Beach Boys 5:22.81

Men 50

1. Manu O Ke Kai (Ama Amantiad, Sam Fisher 3Rd, Richard Kamikawa, Moku Sanborn, Craig Sinclair Jr, Tim Vierra) 4:23.68; 2. Kamehameha 4:40.56; 3. Team Olelo 4:43.07; 4. Kumulokahi-Elks 4:47.15; 5. Windward Kai 4:54.51

Women Novice A

1. Lahui O Koolauloa (Tricia Kreidler, Kawehilani Lindsey, Haley Mathis, Jill Rabaino, Rochelle Ramirez, Amber Rose) 5:10.66; 2. Hale’iwa Outrigger 5:17.18; 3. Kaneohe 5:22.80; 4. Windward Kai 5:25.32; 5. Manu O Ke Kai 5:32.80

Men Novice A

1. Manu O Ke Kai (Kyle Bennett, Ken Capes, Kevin Courville, Pomai Hoapili, Joe Rogers, Nate Schindler) 4:15.81; 2. Waikiki Beach Boys 4:18.05; 3. Lahui O Koolauloa 4:28.35; 4. Kamaha’o Canoe Club 4:35.10; 5. Kaneohe 4:37.08

Women Freshmen

1. Manu O Ke Kai (Varina Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Shavelle Goodell-Wilson, Jenna Kiejko, Molly O Keefe, Michele Sales) 4:52.49; 2. Lahui O Koolauloa 5:05.04; 3. Kaneohe 5:06.18; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 5:08.53; 5. I Mua 5:15.74

Men Freshmen

1. Kaneohe (Keoni Anderson, Corey Lau Jr., Christian Mercado, Damien Mercado, Seth Ramolete, Harley Salis) 4:14.40; 2. Lokahi 4:30.10; 3. Manu O Ke Kai 4:32.47; 4. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:43.41; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 4:45.25

Women Junior

1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Monet Bisch, Catharine Griffin, Dekoda Lazaro, Sami Palhano , Bree Thuston) 10:38.40; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 11:17.25; 3. Waikiki Beach Boys 11:34.41; 4. Team Olelo 13:07.01; 5. ‘Alapa Hoe Canoe Club 15:43.38

Men Junior

1. ‘Alapa Hoe Canoe Club (Jeremy Berano, Luciano Caraang Iii, Kamu Leoiki-Mutch, Ranson Marquez, Joshua Ramelb, Jared Tangonan) 9:25.04; 2. Waikiki Beach Boys 9:30.32; 3. Manu O Ke Kai 9:31.13; 4. Kumulokahi-Elks 9:51.29; 5. I Mua 10:34.12

Women Senior

1. Manu O Ke Kai (Varina Amantiad, Evonne Amantiad-Williams, Monet Bisch, Jenna Kiejko, Dekoda Lazaro, Bree Thuston) 16:57.37; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 18:14.70; 3. Lahui O Koolauloa 18:04.00; 4. Windward Kai 19:00.79

Men Senior

1. Manu O Ke Kai (Steve Canon, Ha’aheo Foster-Blomfield, David Fuga, Tavita Maea, George Smith 4th, Ben Wilkinson) 14:59.50; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 15:36.32; 3. I Mua 16:21.62; 4. Lokahi 17:27.43

Women 40

1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Ivy Blomfield, Danielle Cretsinger, Gordean Kaluahine, Barbara Souki, Carla Vierra) 5:02.64; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:03.44; 3. Hale’iwa Outrigger 5:14.07; 4. Kamaha’o Canoe Club 5:28.26; 5. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:39.00

Men 40

1. Waikiki Beach Boys (Carl Bayaca, Todd Finlayson, Steve Gerwig, Eric Ichinose, Eric Lentz, Sean Quigley) 4:30.22; 2. Lokahi 4:33.52; 3. Waikiki Yacht Club 4:35.90; 4. Manu O Ke Kai 4:36.84; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 4:48.08

Women Open Four

1. Lahui O Koolauloa (Amber Almeida, Soloia Kamauoha, Tricia Kreidler, Jill Rabaino) 5:24.19; 2. Lokahi 5:42.79; 3. ‘Alapa Hoe Canoe Club 5:55.62; 4. Kai Poha 6:18.77; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 6:21.74

Men Open Four

1. Lahui O Koolauloa (Vonn Chee, Nai Kahale, Miguel Olivarez, Kamu Valmoja) 4:28.72; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:29.73; 3. Lokahi 4:34.18; 4. Kaneohe 4:42.86; 5. Kumulokahi-Elks 5:00.47

Mixed Men And Wmn 40 (Under Protest)

1. Kaneohe (Dean Albinio, Tasha-Leigh Allen, Dawn Lau, Kim Malufau, Brenda Watson, Lewis Watson) 4:55.08; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 5:05.13; 3. Lahui O Koolauloa 5:06.00; 4. Windward Kai 5:07.29; 5. Kamaha’o Canoe Club 5:14.53

Mixed Men And Women

1. Kaneohe (Corey Lau Jr., Christian Mercado, Damien Mercado, Kale’a Polendey, Kiana Salis, Kaohu Smith) 4:40.33; 2. ‘Alapa Hoe Canoe Club 4:47.88; 3. Waikiki Beach Boys 4:48.50; 4. Manu O Ke Kai 5:04.69; 5. Windward Kai 5:05.40