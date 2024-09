Vital Statistics: Aug. 30-Sept. 5, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Aug. 30-Sept. 5

>> Nora Alexay and Daniel Csetri

>> Ross Michael Anderson and Jamie Lee Hicks

>> Ryan William Arnold and Gia Kahokualohi Aiwohi

>> Matthew Ashby and Julianne Beauregard

>> Debra Ann Ashkar and Marc Paul Kelemen

>> Michelle Phyo Aung and Kevin Vi Chung

>> Rosane Santos Baptista and Marcelo Alberto Bordon

>> Orsolya Barany and Taiwo Raphael Alabi

>> Joyce Lynn Beatty and Michelle Marie Hobbs

>> Slaton Scott Boska and Véronique Marie Damienne Belanger

>> Andrew Kawika Caldeira and Gretchen Yvonne Petty

>> Casey Marie Ching and Kainoa Shillington Gaddis

>> Patricia Nala Globa Ching and Cristian Ramos Marchant

>> Kurtis Todd Crum and Jennifer Aquino Kraus

>> Jason Alquiza Dacumos and Nicole Michelle Cruz

>> Leopoldine Cerise Oceane Lola Dauzet and Lea Ingrid Josephine Rouilleaux

>> Roy Vasquez De La Cruz and Guadalupe Olague

>> Diana Andrada Roda de Oliveira and Vinícius Cuozzo Martins Borges

>> Monty Gregory Dizon and Rocio Barba

>> Joseph Andrew Enrico and Ashley Nicole Farrell

>> William David Tripp Flores-Shaver and Gladys Domingo Miguel

>> Ivan Kristel Almeda Gallardo and Radityo Haryo Putro

>> Josue Gama and Maura Jaqueline Ruiz-Garcia

>> Bethany Greeley and Reid James Connors

>> Brad Mathew Hancock and Cassandra Alice Rispoli

>> Michael Albert Hess and Bryanna Anne Baccay-Rivera

>> David Robert Hilliard and Jeannette Adriane Aston

>> Leizl Flores Hinajon and Harrison Corey Lynch

>> Aaron Robert Johnson and Tahoora Pourjalali

>> Malcolm James Johnson and Keri Ann Namiko Yatogo

>> Camden Lee Kitto and Morgan Olivia Lite

>> Jacob Alexander Kuta and Sienna Celeste Holbrook

>> Daniel James Kutz and Sophia Morales Gamboa

>> Alisa Middendorp and Marco Nolte

>> Denise Mieko Miura and Derek Rikio Inoshita

>> John Perez III and Rebecca Sarai Kaleipua Mossman

>> Thomas Eugene Roark and Verna Mei-Pin Lau Hayashi

>> Alex Satui and Karmen Tufue’e Taufa’asau

>> Stephen Andre Simms and Jillian Elise Mottayaw

>> Kayla Marie Smith and Shawn Matthew Schuchardt

>> Kelly Jane Hebert Stephens and Ryan Michael Brown

>> Julio Felix Terrazas and Victoria Rhiannon Salcido

>> Chelsea Lee Vadnais and Tyson Ellery Dockins

>> Selena Mae Domingo Victoria and Zachary Dominic Kamalani

>> Denisse Ann Tungpalan Visaya and Marc Justin Ramirez Ponce

>> Evan Harrison Winter and Meghan Marie Darreff

>> Bryan Elliott Yuen and Jenna Marie Naomi Shintaku

>> Dechao Zeng and Yiwei Xu

BIRTHS

Filed on Oahu, Aug. 30-Sept. 5

>> Elliott Shae Adams

>> Lehiwaikaililani Claudette Masae Ah Chong

>> Azura Ainoa

>> Elijah Keahi Bajet-Viernes

>> Kaisa Meiyi Bninski

>> Sonny Lloyd Buckles

>> Iyla Jo Carlson

>> Ada Oceana Dennys

>> Ai’lani Valentina Esparza-Abbott

>> Echo Walker Jennings

>> Zeke Robert Yoshio Sanford Kehrer

>> Naleia Ano‘i Lee Drea King

>> Kyren Shoichi Kleinhans

>> Landon Chance Lumabao-­Ortogero

>> Sy’erra Loyalty Meade

>> Devin Lomibao Menor

>> Rylie Chiyoko Lum Miyagi

>> Kaizen Makoa Naiga

>> Prince Keawe Kamalii Pagan

>> Ella-Alexangie Ke‘ala o ka maile lau li‘i o Ko‘iahi Pontes

>> Ozzie Wai Paulelenoho Ramos

>> Syre Lynn Pu‘uwaimalino Ramos

>> Sheadon Kekoaponomaikalani Risso

>> Tucker Franklin Sasser

>> Jamie Richelle Turner

>> Mackey Taliu Hezekiah Walters