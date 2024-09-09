Vital Statistics: Aug. 30-Sept. 5, 2024

Monday, September 9, 2024
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Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Aug. 30-Sept. 5
>> Nora Alexay and Daniel Csetri
>> Ross Michael Anderson and Jamie Lee Hicks
>> Ryan William Arnold and Gia Kahokualohi Aiwohi
>> Matthew Ashby and Julianne Beauregard
>> Debra Ann Ashkar and Marc Paul Kelemen
>> Michelle Phyo Aung and Kevin Vi Chung
>> Rosane Santos Baptista and Marcelo Alberto Bordon
>> Orsolya Barany and Taiwo Raphael Alabi
>> Joyce Lynn Beatty and Michelle Marie Hobbs
>> Slaton Scott Boska and Véronique Marie Damienne Belanger
>> Andrew Kawika Caldeira and Gretchen Yvonne Petty
>> Casey Marie Ching and Kainoa Shillington Gaddis
>> Patricia Nala Globa Ching and Cristian Ramos Marchant
>> Kurtis Todd Crum and Jennifer Aquino Kraus
>> Jason Alquiza Dacumos and Nicole Michelle Cruz
>> Leopoldine Cerise Oceane Lola Dauzet and Lea Ingrid Josephine Rouilleaux
>> Roy Vasquez De La Cruz and Guadalupe Olague
>> Diana Andrada Roda de Oliveira and Vinícius Cuozzo Martins Borges
>> Monty Gregory Dizon and Rocio Barba
>> Joseph Andrew Enrico and Ashley Nicole Farrell
>> William David Tripp Flores-Shaver and Gladys Domingo Miguel
>> Ivan Kristel Almeda Gallardo and Radityo Haryo Putro
>> Josue Gama and Maura Jaqueline Ruiz-Garcia
>> Bethany Greeley and Reid James Connors
>> Brad Mathew Hancock and Cassandra Alice Rispoli
>> Michael Albert Hess and Bryanna Anne Baccay-Rivera
>> David Robert Hilliard and Jeannette Adriane Aston
>> Leizl Flores Hinajon and Harrison Corey Lynch
>> Aaron Robert Johnson and Tahoora Pourjalali
>> Malcolm James Johnson and Keri Ann Namiko Yatogo
>> Camden Lee Kitto and Morgan Olivia Lite
>> Jacob Alexander Kuta and Sienna Celeste Holbrook
>> Daniel James Kutz and Sophia Morales Gamboa
>> Alisa Middendorp and Marco Nolte
>> Denise Mieko Miura and Derek Rikio Inoshita
>> John Perez III and Rebecca Sarai Kaleipua Mossman
>> Thomas Eugene Roark and Verna Mei-Pin Lau Hayashi
>> Alex Satui and Karmen Tufue’e Taufa’asau
>> Stephen Andre Simms and Jillian Elise Mottayaw
>> Kayla Marie Smith and Shawn Matthew Schuchardt
>> Kelly Jane Hebert Stephens and Ryan Michael Brown
>> Julio Felix Terrazas and Victoria Rhiannon Salcido
>> Chelsea Lee Vadnais and Tyson Ellery Dockins
>> Selena Mae Domingo Victoria and Zachary Dominic Kamalani
>> Denisse Ann Tungpalan Visaya and Marc Justin Ramirez Ponce
>> Evan Harrison Winter and Meghan Marie Darreff
>> Bryan Elliott Yuen and Jenna Marie Naomi Shintaku
>> Dechao Zeng and Yiwei Xu
BIRTHS
>> Elliott Shae Adams
>> Lehiwaikaililani Claudette Masae Ah Chong
>> Azura Ainoa
>> Elijah Keahi Bajet-Viernes
>> Kaisa Meiyi Bninski
>> Sonny Lloyd Buckles
>> Iyla Jo Carlson
>> Ada Oceana Dennys
>> Ai’lani Valentina Esparza-Abbott
>> Echo Walker Jennings
>> Zeke Robert Yoshio Sanford Kehrer
>> Naleia Ano‘i Lee Drea King
>> Kyren Shoichi Kleinhans
>> Landon Chance Lumabao-Ortogero
>> Sy’erra Loyalty Meade
>> Devin Lomibao Menor
>> Rylie Chiyoko Lum Miyagi
>> Kaizen Makoa Naiga
>> Prince Keawe Kamalii Pagan
>> Ella-Alexangie Ke‘ala o ka maile lau li‘i o Ko‘iahi Pontes
>> Ozzie Wai Paulelenoho Ramos
>> Syre Lynn Pu‘uwaimalino Ramos
>> Sheadon Kekoaponomaikalani Risso
>> Tucker Franklin Sasser
>> Jamie Richelle Turner
>> Mackey Taliu Hezekiah Walters