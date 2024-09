Scoreboard – September 9, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

BOWLING

ILH boys: Saint Louis vs. Hawaii Baptist, 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Kailua at Kaiser;

Farrington at Kahuku; Kalaheo at McKinley; Kaimuki at Roosevelt; Moanalua at Kalani. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Anuenue at Castle (White only at 5 p.m.).

TUESDAY

BOWLING

ILH boys: Kamehameha vs. Punahou, 4:15 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

College women: Texas State vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH girls: Varsity I, ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m.; Punahou at Mid-Pacific, 6 p.m.

Varsity II, Hawaii Baptist at Damien, 6 p.m.; University at Maryknoll, 6:15 p.m. Varsity III, La Pietra vs. Christian Academy, 5 p.m. at Hanalani; Assets at St. Andrew’s, 6 p.m.; Island Pacific at Hanalani, 6:30 p.m.

OIA West girls: Radford at Leilehua; Nanakuli at Waipahu; Campbell at Mililani. JV at 5 p.m., White and Varsity to follow. Pearl City at Aiea (White at 5 p.m.; Varsity to follow); Kapolei at Waialua (JV at 5 p.m.; Varsity to follow).

WATER POLO

ILH boys: Varsity I, Punahou at

Kamehameha, 6 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity I-AA: Mid-Pacific at ‘Iolani,

4 p.m.; Punahou at Kamehameha, 5 p.m.

Air Riflery

ILH

Saturday

At St. Louis

Boys Varsity

Punahou 1025, St. Louis 441. High Scorers–PUN: Cayden Matsuoka 264,

STL: Elliot Perreira Jr. 222

Boys JV

Punahou 954, Saint Louis 571. High Scorers–PUN: Dan Yoshida 256,

STL: Mervin Gabiola 231

VOLLEYBALL

ILH

Saturday

Girls junior varsity, Div. II

At Damien

Damien def. Maryknoll 25-19, 23-25,

25-17.

At Punahou

Punahou B def. Punahou G 25-21, 25-17.

GOLF

HSGA 38th MAYOR’S CUP

Saturday–Sunday

At Ala Wai Golf Course

Championship

1. Kolbe Irei, $355 68-65–133

2. Zachary Sagayaga, $285 68-37–135

3. Casey Johansen, $220 65-71–136

4. Tyler Loree, $170 70-67–137

T5. Anson Cabello, $135 69-69–138

T5. Jordan Takai, $135 67-71–138

T5. Jerry Ledzinski, $135 68-70–138

8. Derek Chinen, $115 69-70–138

T9. Jack Yeager, $100 70-71–141

T9. James Fujita, $100 71-70–141

T9. Drew Higashihara, $100 68-73–141

Senior championship

1. Mark Takahama, $275 68-72–140

2. Brandan Kop, $230 70-76–146

3. Michael Kawate, $185 73-74–147

4. Chris Howard, $160 74-74–148

T5. Glenn Niitani, $125 76-73–149

T5. David Hamada, $125 75-74–149

7. George Mackeritch, $95 74-76–150

T8. Kevin Goto, $72.50 79-72–151

T8. Mark Murphy, $72.50 75-76–151

T10. Jared Kato, $50 77-75–152

T10. Skip Storm, $50 75-77–152

Women’s championship

1. Alexa Takai, $180 67-78–135

2. Kate Nakaoka, $110 67-70–137

3. Ava Cepeda, $70 67-71–138

4. Brooke Asao 68-72–140

5. Arianna Bell 74-70–144

Senior women’s championship

1. Marie Miyashiro, $118 75-80–155

2. Yindi Fowler, $110 83-73–156

3. Waleerat Thaisomboon, $70 86-79–165

4. Kasandra Shriver 86-80–166

5. Ramona Roncali 83-84–167

A-Flight

1. Lon Yamaguchi, $315 73-75–148

2. Gavin Ching, $265 75-75–150

T3. Manny Bercasio, $175 79-76–155

T3. Jarret Yojng, $175 77-78–155

T3. Ryan Unten, $175 78-77–155

6. Eddie Morales, $125 83-73–156

T7. Gary Sato, $97.50 81-77–158

T7. Daniel Nomura, $97.50 79-79–158

T9. Matt Tonokawa, $77.50 81-78–159

T9. Keoki Velardo, $77.50 77-82–159

B-Flight

1. John Mun, $275 73-68–141

2. Brian Nakao, $230 79-76–155

3. Roy Gonsavles, $185 79-79–158

4. Keenan Wilson, $160 78-81–159

T5. Chayson Dulatre, $125 84-76–160

T5. Tori Yamada, $125 80-80–160

7. Jordan Fukumoto, $95 83-79–164

T8. Gordon Ashimine, $72.50 85-79–164

T8. Josh Watase, $72.50 82-82–164

10. Jon Shirafuji, $55 86-79–165

Champions Ascension

Charity Classic

Sunday

At St. Louis

Final Round; par 71

(x-won on 1st playoff hole)

x-Y.E. Yang, $315,000 65-69-66—200

Bernhard Langer, $184,800 69-67-64—200

Stewart Cink, $151,200 67-67-67—201

Shane Bertsch, $113,400 70-70-64—204

Justin Leonard, $113,400 67-70-67—204

Chris DiMarco, $79,800 68-71-66—205

Cameron Percy, $79,800 69-69-67—205

Darren Clarke, $57,750 71-67-68—206

Joe Durant, $57,750 69-69-68—206

Harrison Frazar, $57,750 68-70-68—206

Richard Green, $57,750 71-69-66—206

Jerry Kelly, $42,700 69-68-70—207

Dicky Pride, $42,700 72-68-67—207

Kevin Sutherland, $42,700 66-70-71—207

Angel Cabrera, $33,642 66-71-71—208

Steve Flesch, $33,642 70-70-68—208

Matt Gogel, $33,642 68-71-69—208

Rod Pampling, $33,642 68-68-72—208

Steve Stricker, $33,642 71-71-66—208

Steven Alker, $26,040 74-70-65—209

Paul Broadhurst, $26,040 70-71-68—209

Kenny Perry, $26,040 73-70-66—209

Steve Allan, $19,687 67-73-70—210

Billy Andrade, $19,687 68-71-71—210

Stuart Appleby, $19,687 72-71-67—210

Greg Chalmers, $19,687 70-68-72—210

Marco Dawson, $19,687 69-68-73—210

Rocco Mediate, $19,687 70-74-66—210

Jason Schultz, $19,687 71-70-69—210

Kirk Triplett, $19,687 68-72-70—210

Also

David Bransdon, $13,041 70-72-69—211

Glen Day, $13,041 68-75-68—211

Ricardo Gonzalez, $13,041 66-73-72—211

K.J. Choi, $3,465 72-72-72—216

DP Omega European Masters

Sunday

At Crans Montana, Switzerland

Final Round, par 70

(x-won on 1st playoff hole)

x-Matt Wallace, England 64-62-73-70—269

Alfredo Garcia-Heredia, Spain 63-69-71-66—269

Andrew Johnston, England 65-67-72-66—270

Cedric Gugler, Switzerland 65-69-71-67—272

Jason Scrivener, Australia 64-69-72-67—272

Alex Fitzpatrick, England 63-67-75-68—273

Joost Luiten, Netherlands, 68-67-74-64—273

Rikuya Hoshino, Japan 67-67-75-65—274

Casey Jarvis, South Africa 70-64-72-68—274

Guido Migliozzi, Italy 68-66-75-65—274

Henrik Norlander, Sweden 64-67-73-70—274

Alexander Bjork, Sweden 66-68-73-68—275

Jonas Blixt, Sweden 71-67-68-69—275

Edoardo Molinari, Italy 69-67-69-70—275

Jordan L Smith, England 66-65-77-67—275

Sebastian Soderberg, Sweden 68-69-69-69—275

Sebastian Friedrichsen, Denmark 72-66-70-68—276

Rasmus Hojgaard, Denmark 67-67-72-70—276

Matti Schmid, Germany 68-67-78-63—276

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 65-67-74-70—276

Jeff Winther, Denmark 68-67-76-65—276

Stephen Gallacher, Scotland 67-72-72-66—277

Stuart Manley, Wales 65-73-72-67—277

Andrea Pavan, Italy 68-68-76-65—277

Richie Ramsay, Scotland 65-69-74-69—277

Bernd Wiesberger, Austria 68-69-71-69—277

Nicolas Colsaerts, Belgium 69-69-72-68—278

Jannik De Bruyn, Germany 66-71-73-68—278

Matt Fitzpatrick, England 66-73-75-64—278

Scott Jamieson, Scotland 69-68-75-66—278

Francesco Laporta, Italy 67-70-77-64—278

Thriston Lawrence, South Afric 68-67-74-69—278

Brandon Stone, South Africa 65-71-75-67—278

Jorge Campillo, Spain 72-67-76-64—279

Darren Fichardt, South Africa 69-69-71-70—279

Gavin Green, Malaysia 71-65-71-72—279

Maximilian Kieffer, Germany 70-68-74-67—279

Antoine Rozner, France 69-69-74-67—279

Also

Sean Crocker, United States 68-70-74-69—281

Tom Vaillant, France 71-66-73-71—281

Ashun Wu, China 71-68-75-67—281

Gary Hurley, Ireland 68-70-74-70—282

Sam Hutsby, England 66-71-74-71—282

TENNIS

SOFT TENNIS

Saturday

OIA EAST BOYS

Kaiser def. Roosevelt 2-1

OIA EAST GIRLS

Kaiser def. Roosevelt 3-0

US Open

Sunday

At New York, NY

Men’s singles final

Jannik Sinner (1), Italy, def. Taylor Harry Fritz (12), United States, 6-3, 6-4, 7-5.

WTA Elle Spirit Open

Sunday

At Montreux, Switzerland

Final

Irina-Camelia Begu (7), Romania, def.

Petra Marcinko, Croatia, 1-6, 6-3, 6-0.

PADDLING

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

E Lau Hoe Women’s Race

from Kailua to Sand Island

Overall finishers

1. Namolokama Canoe Club 4:31:43

2. Paddlers of Laka 04:42:06

3. Hui Nalu Canoe Club 04:51:05

4. Paddlers of Laka 04:51:23

5. Lanikai Canoe Club 04:57:20

6. Outrigger Canoe Club 04:59:16

7. Manu O Ke Kai 05:05:52

8. Outrigger Canoe Club 05:06:53

9. Kailua Canoe Club 05:08:53

10. Hawaiian Canoe Club 05:11:57

11. Lanikai Canoe Club 05:12:14

12. Namolokama Canoe Club 05:14:34

13. Keahiakahoe Canoe Club 05:15:19

14. Kilohana Hoe Waa 05:15:43

15. Hui Nalu Canoe Club 05:17:03

16. Kamehameha Canoe Club – Hilo 05:18:51

17. Waikiki Beach Boys 05:20:51

18. Lokahi 05:23:56

19. Lanikai Canoe Club 05:24:00

20. Lanikai Canoe Club 05:24:40

Divisional Results

Koa 10-man Female Open

1. Outrigger Canoe Club (Kylie Bebe,

Taylor Doherty, Katie Graf, Karin Hansen del Rey, Rachel Kincaid, Jessilyn Lizama, Kaya McTigue, Becky Needham, Kahala Schneider, Jasmine Vieira) 04:59:16;

2. Lanikai Canoe Club 05:12:14.-

Traditional 10-man Female Open

1. Namolokama Canoe Club (Kealani

Bartlett, Beata Cseke-Markin, Monica

Esquivel, Kristin Foster, Alana Goo-Frazier, Kaulu Luuwai, Malia Mizuno, Andrea Moller, Lori Nakamura, Lauren Spalding) 04:31:43; 2. Paddlers of Laka 04:42:06;

3. Hui Nalu Canoe Club 04:51:05;

4. Paddlers of Laka 04:51:23; 5. Lanikai Canoe Club 04:57:20.

Traditional 12-man Female Junior

1. Kilohana Hoe Waa (Puku’i Alameda, Pualani Estocado, Neah Hookano, Mahie Kaleleiki, Waianuhea Karratti, Nakiliwanaokala Kauwe, LINA KIMMEL, Hoapili Kukea-Shultz, Kahiau Makua, Kahealani Puaoi-Perry, Mikaylah-Jade Schonberg, Malia Lani Simram) 05:15:43; 2. Hui Nalu

Canoe Club 05:17:03; 3. Lanikai Canoe Club 05:24:00; 4. Hawaiian Canoe Club Traditional 05:27:27; 5. Waikiki Surf Club

Traditional 10-man Female 40+

1. ‘’’’Alapa Hoe Canoe Club (Leslie Alstad, Cherie Brown, Carrie Fukumoto, Maile Kaohi-Demello, Gina LeTourneur, Leolani Marquez, Meghan McBrearty, Kendell mease, Karen Neal, Linda Van Zyl) 05:51:22; 2. Hui Lanakila Canoe Club 06:03:07.

Traditional 12-man Female 55+

1. Na Hoapili O Ke Kai Canoe Club (Lynn Alford, Cathy Arcalas, Tracie Coelho, Suzan Danforth, Kris Fiala, Lisa Ho, Lorna Kaaloa, Iris Luke, Grace Maeoka-Fitzpatrick, Georgette Nickulas, Shanan Seamster, Anne Shigeta Koch) 06:08:02.

Unlimited 10-man Female Open

1. Outrigger Canoe Club (Ayako Ancheta, Cherene Ching, Rachel Geicke, Michelle Hee, Kali Larson, Lindsey Lowe, Olivia Moschell, Skyler Ohlmeyer, Sandra Walter, Malena Wilson) 05:06:53; 2. Waikiki Beach Boys 05:20:51; 3. Lokahi 05:23:56; 4. Lanikai Canoe Club 05:26:08; 5. Outrigger Canoe Club 05:26:57.