Hawaiian Airlines begins merger-related layoffs
CRAIG T. KOJIMA / AUG. 30
Layoffs of Hawaiian Airlines employees include 57 people in Hawaii and another 16 from the mainland, according to spokesperson Alex Da Silva. Nobuko Fujiwara of Hawaiian Airlines, above, helps a passenger with her ticket.
CHRIS SYKES / CSYKES@STARADVERTISER.COM / OCT. 7
Hawaiian Airlines plans to lay off 73 people as a result of its recent merger with Alaska Airlines. More cuts could occur, according to aviation historian Peter Forman. A Hawaiian Airlines aircraft waits for passengers at Daniel K. Inouye International Airport.
CINDY ELLEN RUSSELL / FEB. 26
Hawaiian Airlines aircraft at Daniel K. Inouye International Airport.