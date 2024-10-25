Honolulu Star-Advertiser

Friday, October 25, 2024 77° Today's Paper

Hawaii News

Hawaiian Airlines begins merger-related layoffs

By Allison Schaefers

Today Updated 11:49 p.m.

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CRAIG T. KOJIMA / AUG. 30 Layoffs of Hawaiian Airlines employees include 57 people in Hawaii and another 16 from the mainland, according to spokesperson Alex Da Silva. Nobuko Fujiwara of Hawaiian Airlines, above, helps a passenger with her ticket.
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CRAIG T. KOJIMA / AUG. 30

Layoffs of Hawaiian Airlines employees include 57 people in Hawaii and another 16 from the mainland, according to spokesperson Alex Da Silva. Nobuko Fujiwara of Hawaiian Airlines, above, helps a passenger with her ticket.

CHRIS SYKES / CSYKES@STARADVERTISER.COM / OCT. 7 Hawaiian Airlines plans to lay off 73 people as a result of its recent merger with Alaska Airlines. More cuts could occur, according to aviation historian Peter Forman. A Hawaiian Airlines aircraft waits for passengers at Daniel K. Inouye International Airport.
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CHRIS SYKES / CSYKES@STARADVERTISER.COM / OCT. 7

Hawaiian Airlines plans to lay off 73 people as a result of its recent merger with Alaska Airlines. More cuts could occur, according to aviation historian Peter Forman. A Hawaiian Airlines aircraft waits for passengers at Daniel K. Inouye International Airport.

CINDY ELLEN RUSSELL / FEB. 26 Hawaiian Airlines aircraft at Daniel K. Inouye International Airport.
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CINDY ELLEN RUSSELL / FEB. 26

Hawaiian Airlines aircraft at Daniel K. Inouye International Airport.

CRAIG T. KOJIMA / AUG. 30 Layoffs of Hawaiian Airlines employees include 57 people in Hawaii and another 16 from the mainland, according to spokesperson Alex Da Silva. Nobuko Fujiwara of Hawaiian Airlines, above, helps a passenger with her ticket.
CHRIS SYKES / CSYKES@STARADVERTISER.COM / OCT. 7 Hawaiian Airlines plans to lay off 73 people as a result of its recent merger with Alaska Airlines. More cuts could occur, according to aviation historian Peter Forman. A Hawaiian Airlines aircraft waits for passengers at Daniel K. Inouye International Airport.
CINDY ELLEN RUSSELL / FEB. 26 Hawaiian Airlines aircraft at Daniel K. Inouye International Airport.