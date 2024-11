Hawaii’s hottest high school bowling rivalry has ended in a tie.

Kapolei’s Jayna Yockman beat Pearl City’s Samantha Kanehailua by 25 pins to win the Hawaii Army National Guard/HHSAA Bowling Championships at the Schofield Bowling Center on Friday, matching the Charger with her second state title.

Yockman took the title away from Kanehailua in 2022 when both were sophomores and Kanehailua won it back last year. They finished first and second in three of their four high school state tournaments.

Yockman rolled games of 240, 169, 218, 178, 210, 181, 243, 203 to win four of the eight rounds but led the entire way. Kanehailua had scores of 227, 180, 190, 196, 203, 186, 222 and 213 and trailed Yockman by 35 pins going into the final round.

Not only did the top two bowlers finish their prep careers in a deadlock as individuals, Kanehailua and Pearl City took the team title for the second year in a row to match the two that Kapolei earned in Yockman’s freshman and sophomore years.

Junior Alicen Ichimura helped the Chargers with a third-place individual finish, followed by Kaila Kamahia in 11th, Jayda Kanaka’ole in 20th and Journey Abadilla in 23rd. Kamehameha finished second and Mid-Pacific took third. Yockman was Kapolei’s lone bowler in the competition.

Pearl City swept the team titles for the first time since 2015, with the boys outlasting OIA rival Mililani and defending champion Hawaii Baptist. The Chargers knocked down 1,004 pins in the first round and 1,015 in the last — the only school to break quadruple digits in the tournament — to top the Trojans by 498 pins and the Golden Eagles by 555.

Freshman Ryder Baisac took the individual title by 34 pins, denying senior teammate Jayden Kadooka a repeat state championship. Baisac entered the final day up by just seven pins but rolled three straight games over 200, including a 224 to close.

The Chargers were helped to the title by freshman Trenton Ichimura in seventh, senior Titan Vickery in 21st and junior Maddox Cayetano in 27th. The Chargers won their 14th team title in 50 state tournaments, no other school has more than six. Baisac is the seventh Charger to win the individual crown and next year can be just the second boy to repeat, joining Kristopher Yadao of Pearl City in 2015. No boy has won more than two.

Mililani sophmore Ryson Ishizaki began the event with a tournament-high 266 but slipped to fifth by the end of the competition behind senior Shane DeRego of Kamehameha in third and ‘Iolani freshman Ezra Bentkowski in fourth.

—

At Schofield Bowling Center

TEAM STANDINGS

Varsity Boys

1. Pearl City……………………………………………7572

2. Mililani ………………………………………………..7074

3. Hawaii Baptist…………………………………..7017

4. Castle………………………………………………..6969

5. Waipahu……………………………………………6663

6. KS-Kapalama…………………………………… 6563

7. Campbell………………………………………….. 6501

8. Baldwin ……………………………………………..6263

9. Kauai…………………………………………………..6192

10. Kalani………………………………………………6099

11. Konawaena …………………………………… 5343

Varsity Girls

1. Pearl City…………………………………………..6858

2. KS-Kapalama……………………………………5885

3. Mid Pacific……………………………………….. 5538

4. Iolani …………………………………………………. 5432

5. Campbell ………………………………………….5306

6. Sacred Hearts ………………………………….5242

7. Kalani ………………………………………………… 5238

8. Moanalua…………………………………………..5173

9. KS-Hawaii………………………………………….4760

10. Baldwin……………………………………………4676

11. Kauai………………………………………………..4321

INDIVIDUAL RESULTS

Varsity Boys (Total—Pins)

1. Ryder Baisac, Pearl City 651—1668; 2. Jayden Kadooka, Pearl City 624—1634; 3. Shane DeRego, Kamehameha 628—1630; 4. Ezra Bentkowski, Iolani 603—1581; 5. Ryson Ishizaki, Mililani 559—1558; 6. Kaz Yamada, Mid Pacific 593—1556; 7. Trenton Ichimura, Pearl City 544—1500; 8. Kameron Fujioka, Hawaii Baptist 629—1496; 9. Spencer Inagaki, Castle 611—1496; 10. Elijah Lara, Mililani 566—1494; 11. Eddy Vallesteros, Hawaii Baptist 599—1484; 12. Koby Shinogi-Ling, Aiea 569—1477; 13. Draven Sagucio, Waipahu 585—1456; 14. Quentin Terada, Castle 491—1420; 15. William Kimura, Kapaa 496—1419; 16. Ryden Hong, Mililani 456—1414; 17. Rhys Roller, Waipahu 508—1409; 18. Thomas Onodera, Castle 505—1406; 19. Landon Lackey, Kalaheo 474—1394; 20. Chaysen Pojas, Leilehua501—1393; 21. Titan Vickery, Pearl City 610— 1389; 22. Josiah Oliveira-Santiago, Campbell 505—1389; 23. Dyson Murakami, Kalani 455—1388; 24. Ayden Felipe, Mililani 513— 1386; 25. Aaron Juliano, Kauai 514—1385; 26. Spencer Onodera, Castle 487—1383; 27. Maddox Cayetano, Pearl City 574—1381; 28. Asher Tokuoka, Baldwin 304—1035; 29. Trestyn Reis, Kauai 465—1362; 30. John Badua Jr, Campbell 554—1355

Varsity Girls (Total—Pins)

1. Jayna Yockman, Kapolei 627—1642; 2. Samantha Kanehailua, Pearl City 621— 1617; 3. Alicen Ichimura, Pearl City 624— 1532; 4. Chryslin Sakata, Waipahu 527—1374; 5. Ashlyn Sera, Kalani 527— 1309; 6. Kelsey Oshiro, Mid Pacific 572— 1300; 7. Taylor Akau, Kamehameha 542—1299; 8. Kalli Tanita, Mililani 513— 1297; 9. Haley Fujiwara, Kaiser 476—1294; 10. Analise Mae Bishop, Iolani 487—1290; 11. Kaila Kamahiai, Pearl City 478—1290; 12. Peyton Fujiwara, Kalani 479—1288; 13. Jasmyn Miyasaki, Moanalua 542—1273; 14. Callie Tatsuyama, Campbell 555—1263; 15. Ariana Yamashiro, Campbell 461—1261; 16. Haydyn Ideue, Kamehameha 533—1257; 17. Charis Shimabukuro, Hanalani 502—1253; 18. Hurley Rae Ah Chong-Kane, Waianae 450—1229; 19. Zaylee-Ann Vergado-Duclay, Radford 520—1229; 20. Jayda Kanaka’ole, Pearl City 482—1227; 21. Makanalei Carrick Nanakuli 429—1224; 22. Deja Kaleopaa-Kaopuiki, Waianae 485—1206; 23. Journey Abadilla, Pearl City 485—1192; 24. Caytlen Oishi-Gascon, Moanalua 288—1018; 25. Leina Lee, Kamehameha 433—1163; 26. Jaylen Isobe, Iolani 398—1150; 27. Samantha Hirasaki, Mid Pacific 448—1145; 28. Jaydene Quemado, Farrington 455—1124; 29. Peyton Manning, Sacred Hearts 403—1123; 30. Rian Yamamoto, Kapaa 398—1119.