Scoreboard – November 11, 2024

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College men: Outrigger Rainbow Classic, San Jose State vs. Life Pacific, 4:30 p.m.; Pacific vs. Hawaii, 7 p.m. Games at

SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

College men: Alaska Fairbanks vs.

Chaminade, 7 p.m. at McCabe Gym.

TUESDAY

No local sporting events scheduled.

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Sunday

EAST

American U. 67, Harvard 55

Maine 69, Brown 67

Princeton 79, Northeastern 76

Robert Morris 79, Chatham 51

SOUTH

Georgia 92, Texas Southern 64

Louisiana State 74, Alabama St. 61

Miami-Florida 88, Binghamton 64

North Florida 105, Georgia Tech 93

St. Francis (Pa.) 65, Campbell 64

TX R. Grd. Valley 110, Champ. Christ. 60 UAB 82, Southeastern Louisiana 72

Vanderbilt 85, SE Missouri St. 76

Wake Forest 72, Michigan 70

MIDWEST

Creighton 96, Fairleigh Dickinson 70

Detroit Mercy 84, Niagara 78, OT

Drake 66, Stephen F. Austin 51

Indiana 90, Eastern Illinois 55

Loyola-Chicago 105, Eureka 53

Oklahoma State 80, St. Thomas (Minn.) 71

Saint Louis 95, Avila 44

South Dakota 77, Mount Marty 47

UC Irvine 80, Northern Iowa 60

Wisconsin 87, Appalachian St. 56

WEST

Cal Poly SLO 99, Menlo College 66

Gonzaga 88, Arizona State 80

Hawaii 80, San Jose St. 69

Pacific 94, Life Pacific 41

Wyoming 81, Tennessee St. 66

Northwest Indian College at Montana

PacWest/GNAC Challenge

Saturday

At McCabe Gym

Hawaii Pacific 80, Alaska Fairbanks 67. Point leaders—HPU: Sherman Brashear 27, Pavle Kuzmanovic 12, Joshua West 12, Charlie Weber 12. AF: Chris Lee 19, Isaiah Saams-Hoy 11. Rebound leaders—HPU: Brashear 9. AF: Elyon Zevenbergen 11.

Assist leaders—HPU: Kordel Ng 5. AF:

Lee 2, Jalai O’Keith 2, Zevenbergen 2.

Chaminade 91, Alaska Anchorage 69.

Point leaders—CU: Jackson Last 24, Kris King 16, Roland Banks II 15, Jamir Thomas 14. AA: Hasaan Herrington 20, Parker Kroon 19. Rebound leaders—CU: King 6. AA: Herrington 6. Assist leaders—CU: King 5, Kameron Ng 5. AA: Dillon Barrientos 3, Herrington 3, Zach Ibbetson 3, Bishop Tosi 3.

At Billings, Mont.

Montana State-Billings 60, Hawaii Hilo 48. Point leaders—MSB: Jalen Tot 14, Kale Robinson 10. Hilo: Brody Davis 12. Rebound leaders—MSB: Brendon Johnson 6. Hilo: Davis 9, Nadjrick Peat 9. Assist leaders—MSB: Tot 6. Hilo: Jarin Edwards 3, Isaiah Hinds 3.

COLLEGE WOMEN

Sunday

Top 25

No. 1 So. Carolina 71, No. 9 NC State 57

No. 2 Connecticut 86, South Florida 49

No. 4 Texas 119, SE Missouri St. 47

No. 5 UCLA 81, Colgate 63

No. 6 Notre Dame 102, Purdue 58

No. 8 Iowa State 84, Southern 56

No. 18 Maryland 85, No. 11 Duke 80

Oregon 76, No. 12 Baylor 74

No. 20 Ole Miss 85, Arkansas Pine-Bluff 24

No. 24 Alabama 94, Troy 71

Big West

Long Island 63, Cal State Fullerton 52

Arizona 65, UC San Diego 54

At McCabe Gym

Chaminade 70, Embry-Riddle

Aeronautical (Ariz.) 56. Point leaders-—CU: Sameera Elmasri 18, Julien Parado 11. ERA: Mehgan Strickler 9. Rebound leaders—CU: Maddy Weaver 7. ERA: Kate McBride 8. Assist leaders—CU: Dezaray Carter 2, Elmasri 2, Morgan Escobedo 2, Madison Gage 2. ERA: Hannah Urbano 2, Ella Schott 2, Jordyn Smith 2,

At Afook-Chinen Civic Auditorium

Hawaii Pacific 68, Hawaii Hilo 51. Point leaders—HPU: Ella Berge 17, Morgan

Hawkins 11. Hilo: Caiyle Kaupu 16, Kaile Cruz 13. Rebound leaders—HPU: Berge 12. Hilo: Kaupu 7. Assist leaders—HPU: Haley Masaki 6. Hilo: Kaupu 2, Minday Kawaha 2.

VOLLEYBALL

PacWest

Saturday

At La Mirada, Calif.

No. 7 Chaminade def. Biola 25-21,

22-25, 25-16, 25-18. Kill leaders—CU:

Mahala Ka’apuni 14. Biola: Hannah Guzzetti 10. Assist leaders—CU: Grace Talpash 29. Biola: Lexi Lambert 29. Dig leaders—CU: Nanna Inoue 15, Talpash 10. Biola: Bri Bellfi 19.

At Costa Mesa, Calif.

Hawaii Hilo def. Vanguard 25-21, 25-19, 17-25, 25-17. Kill leaders—Hilo: Samara Cruz 12, Taylor Tullo 12. Van: Morgan Cole 12, Delaney Hill 10, Bailey Olbur 10. Assist leaders—Hilo: Maya Imoto-Eakin 17,

Emerson Reinke 10.Van: Rachel Lim 17, Madeline DeLucia 16. Dig leaders—Hilo: Tani Hoke 13, Cruz 11, Tullo 11. Van: Blair Dodge 16.

At Irvine, Calif.

Concordia Irvine def. Hawaii Pacific 25-14, 25-22, 25-15. Kill leaders—CI: Kayden Croy 12. HPU: Kate Allan 7. Assist leaders—CI: Kawehi Chang 25. HPU:

Tehani Pescaia 16. Dig leaders—CI:

Delaney Risse 12, Jadyn Orava 10. HPU: Allan 14.

SOFTBALL

College

Fall Preseason Classic

At Rainbow Wahine Softball Stadium

Sunday

Chaminade 8, Fullerton College 1

Hawaii 13, Fullerton College 3, 5 inn.

Chaminade 2, Hawaii 1

CROSS COUNTRY

NCAA Division II West Regional

At Billings, Mont.

Saturday

Men

10K

1. Mario Giannini (Chico St.) 30:25.53.

2. Ryan Clough (W. Wash) 30:30.12.

3. Jared Wright (Azusa Pacific) 30:33.90.

4. Dylan White (Chico State) 30:33.92.

Runners from Hawaii schools

148. Tyler Stoker (HPU) 36:04.82.

151. Peter Ramos (Chaminade) 37:12.22.

154. Jonah Sheridan (HPU) 39:21.71.

156. Conor McMahon (Chaminade) 45:36.09.

Note: Hawaii Pacific and Chaminade did

not compete as teams

Women

6K

1. Rosie Fordham (AK Fairbanks) 19:52.68.

2. Kendall Kramer (AK Fairbanks) 20:06.84.

3. Jessica Kampman (Azusa Pac.) 20:31.33.

4. Della Molina (Chico St.) 20:31.48.

5. Iresh Molina (Chico St.) 20:34.52.

Runners from Hawaii schools

112. Maria Steinke (CU) 23:29.23.

148. Nikiji Dayse (CU) 24:27.23.

149. Megan Donovan (Hilo) 24:28.35.

155. Isabel Raymond (Hilo) 24:40.45.

168. Carly Dyer (HPU) 25:28.47.

173. Sophie Hanson (HPU) 25:55.39.

175. Isabella Acosta (HPU) 26:12.45.

178. Maggi Morrell (Hilo) 26:23.72.

179. Cassie Chong (CU) 26:45.27.

182. Maya Pompel (HPU) 26:50.95.

185. Jadelyn Rodriguez (HPU) 27:41.22.

188. Aubrey Sibble (HPU) 28:28.25.

189. Leila-Jayne Casison (CU) 28:44.89.

190. Jordyn Koki (CU) 29:23.94.

191. Emily Cooper (CU) 30:35.33

Note: Chaminade finished 26th with

799 points and Hawaii Pacific placed 28th

with 861. Hawaii Hilo did not compete as

a team.

SOCCER

NATIONAL WOMEN’S

SOCCER LEAGUE PLAYOFFS

QUARTERFINALS

Sunday

No. 2 Washington 2, No. 7 Bay 1

No. 3 NJ/NY Gotham 2, No. 6 Portland 1

COLLEGE WOMEN

Big West Championships

At Waipio Peninsula Soccer Stadium

Sunday

UC Santa Barbara 2, CSU Bakersfield 2 (UCSB wins 8-7 on PKs). Goal

scorers—UCSB: Devin Greer (35:22, 50:23). CSUB: Cynthia Ramirez (3:33), Isis Salazar-Ortega (64:27).

ILH

Saturday

Boys JV

Kamehameha-Blue 7, ‘Iolani 1

Punahou-Blue 4, Kamehameha-White 1

Punahou-Gold 4, Mid-Pacific 1

Girls JV

Kamehameha-Blue 2, ‘Iolani 0

Punahou-Blue 2, Kamehameha-White 0

Punahou-Gold 4, Pac-Five 0

FOOTBALL

First Hawaiian Bank/HHSAA State Championships

OPEN DIVISION

Friday

Semifinals

At Mililani

Mililani vs. Kahuku, 4 p.m.

Campbell vs. Saint Louis, 7:30 p.m.

Friday, Nov. 29

Final

At T.C. Ching Complex

Mililani/Kahuku winner vs. Campbell/Saint

Louis winner, 7 p.m.

DIVISION I

Saturday

First Round

Kailua at Kapaa, 2 p.m.

Leilehua at Lahainaluna, 7 p.m.

Friday, Nov. 22

Semifinals

Leilehua/Lahainaluna winner at Konawaena,

7 p.m.

Kailua/Kapaa winner vs. Damien, 7:30 p.m.

at Farrington

Saturday, Nov. 30

Final

Semifinal winners, 7:30 p.m. at Mililani

DIVISION II

Saturday

First Round

Kamehameha-Hawaii at Roosevelt, 6:30 p.m.

Kaiser vs. Pac-Five, 6:30 p.m. at Farrington

Saturday, Nov. 23

Semifinals

Kaiser/Pac-Five winner vs. Kauai, 2 p.m. at

Vidinha Stadium

Kamehameha-Hawaii/Roosevelt winner at

Kamehameha-Maui 7 p.m.

Saturday, Nov. 30

Final

Semifinal winners, 4 p.m. at Mililani

Oahu PREP Scores

Friday

ILH Open Division Championship

Saint Louis 33, Kamehameha 9

OIA Open Divison Championship

Kahuku 33, Campbell 15

Saturday

OIA Open Division, Third Place

Mililani 41, Kapolei 7

OIA Divison I Championship

Leilehua 38, Kailua 21

OIA Divison II Championship

Roosevelt 34, Kaiser 3

AP Top 25 Poll

(First-place votes in parentheses)

Rec Pts PV

1. Oregon (62) 10-0 1550 1

2. Ohio State 8-1 1484 3 3. Texas 8-1 1409 5 4. Penn State 8-1 1274 6 5. Indiana 10-0 1273 8 6. Tennessee 8-1 1270 7 7. BYU 9-0 1161 9 8. Notre Dame 8-1 1095 10

9. Alabama 7-2 1036 11 10. Ole Miss 8-2 966 16 11. Georgia 7-2 964 2

12. Miami 9-1 907 4

13. Boise State 8-1 839 12 14. SMU 8-1 788 13 15. Texas A&M 7-2 674 15

16. Army 9-0 533 18 17. Clemson 7-2 524 19

18. Colorado 7-2 463 21 19. Washington State 8-1 456 20 20. Kansas State 7-2 333 22 21. LSU 6-3 265 14

22. Louisville 6-3 240 25 23. South Carolina 6-3 203 NR 24. Missouri 7-2 176 NR

25. Tulane 8-2 98 NR Others receiving votes: Iowa State 92, Arizona State 35, Pittsburgh 18, Louisiana 14, UNLV 10.

AFCA Coaches Poll

(First-place votes in parentheses)

Rec Pts PV

1. Oregon (55) 10-0 1,375 1

2. Ohio State 8-1 1,314 3

3. Texas 8-1 1,262 5

4. Tennessee 8-1 1,138 6

5. Penn State 8-1 1,113 7

6. Indiana 10-0 1,057 10

7. Notre Dame 8-1 1,038 8

8. BYU 9-0 994 9

9. Alabama 7-2 899 11

10. Georgia 7-2 887 2

11. Mississippi 8-2 877 12

12. Miami 9-1 820 4

13. SMU 8-1 691 15

13. Boise State 8-1 691 14

15. Texas A&M 7-2 597 16

16. Clemson 7-2 536 17

17. Army 9-0 466 19

18. Washington State 8-1 385 20

19. Kansas State 7-2 332 21

20. Colorado 7-2 329 24

21. Missouri 7-2 277 22

22. Louisiana State 6-3 257 13

23. South Carolina 6-3 118 NR

24. Louisville 6-3 109 NR

25. Iowa State 7-2 92 18

Others receiving votes: Tulane 85,

UL Lafayette 42, Arizona State 30,

Pittsburgh 28, UNLV 17, Memphis 11, Navy 3, James Madison 2, Illinois 2, Duke 1.

Canadian Football League

Saturday

Eastern Final

Toronto 30, Montreal 28

Western Final

Winnipeg 38, Saskatchewan 22

Sunday, Nov. 17

Grey Cup

At Vancouver, B.C.

Toronto vs. Winnipeg, 1 p.m.