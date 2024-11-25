Vital Statistics: Nov. 15-21, 2024

Monday, November 25, 2024
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Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Nov. 15-21
>> Chantyle Nani Abella and Michelle Ann Alviar Visitacion
>> William Keoni Eugene Palani Aina and Kona Talia Silva
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>> Daniel Christopher Bardwil and Wellington Aprigio Sena
>> Brittany Benitez Browning and Daniel Kevin English
>> Genna Lynn Byrd and Nathan Harold
>> Jared Joshua Ikaika Camacho and Nina Lakshmi Daswani
>> Daniel Allan Imperial Castro and Bethany Remollo Lim
>> Roh Keola Kauhane Castro and Natali Segovia
>> Melissa Alexandra Cruz and Alexander Tyler Becker
>> Kahanu Akeo Kalai Lee Cuban and Kelena Juan Keaoikaika Palencia
>> Jayde Bryonna Daniels and Erica Denise Brookins
>> Brandon Thomas Erickson and Guangying Wang
>> Lacey Lei Aloha Mariko Fernandez and Mason Alika Setafano Aina
>> Camille Margaret Brennan Flores and Jace Darrell Allen
>> Tia Lorraine Fuller and Henry Mohammed Smalls
>> Peyton Donna Haney and Ykevaa Tyree Khari Hunt
>> Curtis Loron Jenkins and Monica Delores Trujillo
>> Saia Vaea Kava and Piuela MaryAnna Kahualani Vailea Tuita
>> Craig Evans Knox and Joanne Toscano-Kluczek
>> Ludia Kochan and Ross Thomas Allman
>> Laura Claire Lewis and James Musacchio
>> Qiao Liu and Ying Cao
>> Shane Duke Kamalu O Nalani Louis Soares and Natalie Yoshiko Fukuhara
>> Merchy Lukas and James Steven Huston
>> Terrance Tsung Hou Lum and Richelle Karin-Joyce Hokoana
>> Randall Flynn Mercado and Kylie Malia Alabanza
>> Jorge Ofir Meza Avina and Brenda Gonzalez Medina
>> Shelby Bryanne Nettleton and Kalen David Dillingham
>> Konner Matthew Ng and Natsuki Frances Shibusawa
>> Ruben Robert Oania and Jacqueline Lehua Ornellas
>> Curtis Scott Painter and Cara Layne Tappan
>> Jason Kalani Paz and Mylena Nunes Lopes
>> Rachel Nicole Peek and Anthony Michael Costa
>> Jorge Enrique Pena and Stephen Raymond Delgado
>> Dayanara Perez and Moises Silva-Ruiz
>> Michael Baron Saballa and Lehua Lani Kinney
>> Kristie Akari Sagucio and Brandon El Hermitanio Tagama
>> Richard Glenn Silsbe and Megan Cynthia Albright
>> John Nam-il Sim and Alyssa Noriko Nii
>> Maxx Cullen Ken Toyama and Alissa Susann Abinsay Carson
BIRTHS
>> Brindley-Grace Nawahineamakali‘i Akina
>> Jayzia Rain Nones Bartolome
>> Azariah Emile Bennett
>> Koen Fritz Bibb
>> Antonio Chavez Chandler
>> Kameryn Emiko Chung
>> Mason James Ka liko ‘o ka pe‘ahi ‘o kapi‘olani Dolbin Smith
>> Makalea Leo Kananikua Duhaylonsod
>> Andor Gergely
>> Kamalu Kulanakila Kaaiawaawa- Negron
>> Kassidy Anela Aloha O Ka Lani Nana E Ho‘omalamalama Kaaiawaawa-Negron
>> Blaze Augustine Kayser
>> Kamden Christian Yasuo Kon
>> Cash Kahokuwelookalani Kruse
>> Alohiwai Leolani Lillaz
>> Kyleah-Kween Ku‘uipo Oliolioleali‘i Lui-Sanay
>> Katalina Rose Westlake Macabio
>> Leia Mallek
>> Kilihuneikeaohou Kalei‘opuaonalani Frankie Roe Hereiti Manuel
>> Arcturus Kainalu Paulele
>> Leonidas Elias Pokipala
>> Sonatane Elway Kemele Pulotu
>> Nuh Ilyas Rizvi-Usman
>> Xion Tide Lau Salondaka
>> Millianna Neveah Serrano- Chisolm
>> Nehemaia Keahonuiakahilina‘iakeakua Sesate-Lonoae‘a
>> Solene Lorraine Spease
>> Ellie Ryuna Takamune
>> Liliana Autumn Shimizu Teves
>> Yishaw Benjamin Voss