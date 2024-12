Scoreboard – December 12, 2024

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

College men: Nobel (Calif.) vs. Hawaii Hilo, 7 p.m. at Afook-Chinen Civic Auditorium.

College women, exhibition: Douglas (New Westminster, British Columbia,

Canada) vs. Chaminade, 5:30 p.m. at

McCabe Gym.

High school boys: Merv Lopes Hoops Classic, Moreau (Calif.)/Kamehameha I-AA loser vs. Mid-Pacific/Kailua loser, 3:30 p.m.; Kahuku/Kalaheo loser vs. University/

Roosevelt loser, 5 p.m.; Moreau (Calif.)/Kamehameha I-AA winner vs. Mid-Pacific/Kailua winner, 6:30 p.m.; Kahuku/Kalaheo winner vs. University/Roosevelt winner,

8 p.m. Games at Farrington.

High school girls: ‘Iolani Classic, Long

Island Lutheran (Brookville, N.Y.) vs.

Punahou, 3:30 p.m.; Pinewood (Los Altos Hills, Calif.) vs. Hanalani, 5 p.m.; Hawaii Baptist vs. ‘Iolani, 6:30 p.m.; Etiwanda (Rancho Cucamonga, Calif.) vs. Mililani,

8 p.m. Games at ‘Iolani.

SOCCER

ILH boys: Saint Louis vs. Pac-Five at

Kapiolani Park field No. 1; Damien at

‘Iolani; Mid-Pacific at Punahou; Le Jardin at Kamehameha. Games start at 4:15 p.m.

FRIDAY

BASKETBALL

OIA East girls: Moanalua at Kahuku (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); McKinley at Kaiser (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Roosevelt at Kailua (varsity only, 6 p.m.); Castle at Kalaheo (varsity only, 6 p.m.).

OIA West girls: Radford at Campbell

(JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Nanakuli at Pearl City (JV at 5:30 p.m.; varsity to

follow); Waipahu at Kapolei (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Aiea at Waianae (varsity only, 6 p.m.).

High school boys: Merv Lopes Hoops Classic, Pearl City vs. Castle, 3:30 p.m.; TBD vs. TBD, 5 p.m.; Farrington vs.

Kamehameha I-AA, 6:30 p.m.; TBD vs. TBD, 8 p.m. Games at Farrington.

High school girls: ‘Iolani Classic.

Consolation, Long Island Lutheran (Brookville, N.Y.)/Punahou loser vs.

Pinewood (Los Altos Hills, Calif.)/Hanalani loser, 3:30 p.m.; Hawaii Baptist/’Iolani loser vs. Etiwanda (Rancho Cucamonga, Calif.)/ Mililani loser, 5 p.m. Semifinals, Long Island Lutheran (Brookville, N.Y.)/Punahou winner vs. Pinewood (Los Altos Hills, Calif.)/Hanalani winner, 6:30 p.m.; Hawaii Baptist/’Iolani winner vs. Etiwanda (Rancho Cucamonga, Calif.)/ Mililani

winner, 8 p.m. Games at ‘Iolani.

SOCCER

ILH girls: Punahou I-AA vs. Damien at

Kapiolani Park field No. 1; Pac-Five vs. Le Jardin at Kapiolani Park field No. 2; ‘Iolani at Kamehameha; Punahou at Mid-Pacific. Games start at 4:15 p.m.

OIA West: Pearl City at Nanakuli (boys varsity at 5:30 p.m; girls varsity to follow); Radford at Aiea (boys varsity at 5:30 p.m; girls varsity to follow).

OIA West boys: Kapolei at Campbell (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Mililani at Waipahu (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

OIA West girls: Waipahu at Mililani (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow); Campbell at Kapolei (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

SOCCER

ILH

Girls Varsity

Tuesday

Le Jardin 2, Punahou I-AA 1

GOLF

Hawaii State Junior

Golf Association

Tour Championship

At Wailea Emerald Golf Course

Saturday, Sunday

Boys

7-10

Logan Matsumoto 70-74—144

Cody Mau 88-88—176

Kolo Manutai 100-103—203

11-12

Neal Manutai 71-70—141

Robert Loree 74-68—142

Blake Nakagawa 77-74—151

Daniel Cho 75-78—153

Keola Earle 83-77—160

13-14

Lakota Lee 69-70—139

Leo Saito 73-71—144

Ethan Nakatsukasa 70-76—146

Taylor George 73-77—150

Bret Kiyuna 80-80—160

15-18

Renner Chumley 71-69—140

Reagan James Miles 69-71—140

Christopher Chung Salem 71-70—141

Casey Johansen 73-71—144

Noah Izawa-Okazaki 72-73—145

Noah Miyazono 73-72—145

Girls

11-12

Madison Sur 81-77—158

Lauryn Lee 76-84—160

Cassidy Chang 82-79—161

Lucy Cui 84-84—168

Makayla Yonemura 101-93—194

13-14

Kira Uno 77-73—150

Brooke Asao 78-78—156

Hazel Peters 80-77—157

Makena Yonemura 79-82—161

Sakura Ramirez 79-83—162

15-18

Alexa Takai 64-70—134

Kate Nakaoka 66-71—137

Ava Cepeda 72-72—144

Jacey Kage 72-72—144

Kady Matsumoto 73-74—147

BASKETBALL

college men

Wednesday

EAST

Delaware State 71, NJIT 59

Howard 124, Virginia-Lynchburg 50

Maine 61, Duquesne 56

Massachusetts Lowell 69, LIU 62

Northern Kentucky 98, Cumberland (Ky.) 79

Pittsburgh 96, Eastern Kentucky 56

St. John’s 99, Bryant 77

Stonehill 97, Lesley University 53

Villanova 86, Fairleigh Dickinson 72

SOUTH

Alabama St. 103, Tenn-Martin 93, OT

Baylor 94, Norfolk State 69

Coastal Carolina 82, Southern Virginia 57

North Alabama 74, East Carolina 67

Presbyterian 97, Columbia Coll. (S.C.) 57

UL Lafayette 68, Southeastern Louisiana 61

UL Monroe 89, Arkansas-Pine Bluff 73

UNC Asheville 92, Bluefield University 46

MIDWEST

Kentucky 78, Colgate 67

Louisville 77, Texas-El Paso 74

Milwaukee 88, Green Bay 67

Notre Dame 77, Dartmouth 65

Purdue Fort Wayne 78, IU Indy 76

Wright St. 88, Marshall 79

WEST

Brigham Young 95, Fresno St. 67

Nevada 77, South Dakota State 63

San Diego St. 81, California Baptist 75

San Francisco 68, Stanislaus St. 52

Utah Valley 80, North Dakota 57

College Women

Wednesday

Top 25

No. 6 Texas 97, Southern 39

No. 14 North Carolina 80, UNC

Greensboro 56

No. 21 Iowa 75, No. 18 Iowa State 69

No. 22 NC State 59, Davidson 57

No. 24 Nebraska 63, Tarleton State 50

No. 25 Georgia Tech 97, UL Monroe 37

Big West

Cal Baptist 73, Cal State Northridge 71

San Diego State 61, Cal State Fullerton 58

ILH

Wednesday

Girls Varsity I

Kamehameha 44, Punahou 26. Leading scorers—KS: Nihoa Dunn 15, Rylee Parada 13, Makenzie Alapai 10. Pun: Kuupua Saole 10.

Maryknoll 53, ‘Iolani 52. Leading

scorers—Mary: Pua Herrington 17, Haylie Perez 14, Zoe Silva 11. Iol: Justice Kekauoha 18, Rayah Soriano 13, Hailey Fernandez 12.

Girls Varsity I-AA

Kamehameha 57, Punahou 24

Boys JV I

‘Iolani 44, Kamehameha-White 35

Tuesday

Boys JV I

Kamehameha-Blue 36, Maryknoll 34

Boys JV II

Damien 56, Hanalani 30

Girls JV II

Maryknoll 46, Kamehameha-White 24

Monday

Boys Varsity II

Hawaiian Mission 46, Island Pacific 9

Girls Varsity III

Hawaiian Mission 41, St. Andrew’s 33

Boys JV I

Punahou-Gold 53, Mid-Pacific 35

Boys JV II

Hawaii Baptist 47, University 32

BIIF

Tuesday

Boys Varsity

Konawaena 72, Waiakea 46. Kona: Dylan Nonaka 19, Joven Young 13, Kainoa Lorenzo 13. Waik: Josiah Amuimuia 26.

Boys JV

Waiakea 43, Konawaena 37

High SchooL Boys preseason

Tuesday

Merv Lopes Hoops Classic

At Farrington

Castle 63, Waialua 38

Pearl City 52, Punahou I-AA 44

Kamehameha I-AA 52, Saint Louis I-AA 43

Farrington 61, Waianae 52

Wednesday

Kaiser 60, Radford 49

SOFTBALL

Makua Alii

Wednesday

Sons of Hawaii 17, Ho‘o Ikaika 16

Fat Katz 70’s 5, Makules 2

Kupuna Kane 9, Yankees 70’s 2

Hui Ohana 22, Waipio 11

Sportsmen 11, Na Kahuna 9

Hawaiians 15, Islanders 3

Aikane 12, Golden Eagles 11

Bad Company 28, P.H. Shipyard 14

Fat Katz 21, Kool Katz 6

Action 14, Na Pueo 2

Zen 17, Lokahi 13

Firehouse 19, Go Deep 17

Praise the Lord 25, Yankees 16