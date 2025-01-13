Honolulu Star-Advertiser

Monday, January 13, 2025 75° Today's Paper

Hawaii NewsVital Statistics

Vital Statistics: Jan. 3-9, 2025

Today

Marriage licensesand birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Jan. 3-9

>> Jenny Lee Caliboso Albano and Micaela Simone Hicks

>> James Henry Barranco and Sunako Ann Remillard

>> Jose Alejandro Blanco Martinez and Naharai Abigail Meza

>> David Joseph Block and Kelsha Caryn Lei­naala Kauhane

>> Grace Elisabeth Brooks and Mateo Horacio Smith

>> Brenda Denise Carter and Matthew Cleveland Thomas

>> Juan Carlos Castellon and Jessica Gomez-Padilla

>> Yongwei Chen and Xue Feng

>> Betty Chung and Velez Hwee

>> Orlyn Joyce Dollente Esquivel and Brett Tyler Mohar

>> Tyler Lee William Garcia and Lily Ann Hallmark

>> Jayson Norman Dudley Harper and Emily Denne Steele

>> Wilhelmina Jonquia Amelia Hart and Craig Roland Morris

>> CheleeAnn Ka‘ui O’Kamele O’nalani Leleo Honda and Victorino Elijah Boi Tubon IV

>> Jason Tagaro Huerbana and Jasmine Ashley Eugenio

>> Annabel Chi Qun Lam and Elijah James Kimmett

>> Jazmin Gabriela Martinez and Brian Michael Freeman

>> Yla Charissa Castro Mateo and Medel Calapit Manuel Jr.

>> Lucian Paul McGuinness and Melanie Nicole Smith

>> Katherine Eileen Meyer and Alex Robert Hamel

>> Chris Barlaan Miramon and Kristina Josefina Frias

>> David Leonard Moore and Catherine Mei Hsin Lee

>> Madison Lorraine Niles and Carlos Enrique Marquez

>> Liezel Dela Cruz Oliver and Joshua Jacob Keola Lynch

>> Matthew Aaron Olivo and Yasmine Rachelle Diaz

>> Mara Kopa Marshall Paki and Logan Daniel Heramaia Ellis

>> Chaztyn Aulii Akemi Pangelina and Wladimir Alejandro Valdenegro

>> Kelwin Jesus Sanchez Maina and Emily Marie Barrientos

>> Jason Otto Soriano and Maimy M. Kony

>> Sean Michael Spinks and Dina Arian Knight

>> Michael Geoffrey Sudol and Angelina Adele Christine Preza

>> Leonard Henry Williams and Myklee Suzanne Williams

>> Natalie Felicia Woods and Jordan Sean Siple

BIRTHS

Filed on Oahu, Jan. 3-9

>> Ismail Julian Azeem

>> Ember-Leigh Po‘omaikalani Billaber

>> Warren Lawson Brower

>> Chloe Serena Brown

>> Luka William Cabaniss

>> Ce’leste-Psalm Nesialetusileleina Tafa Olivues Capelle

>> Amara Zaira Calantoc Castro

>> Malachi Ho‘omanahemoleleikahaku Mamoe Dasalla

>> Drae Makalauli‘a DeMauro

>> Alika Kekamahoomaluokaukaoluolu Duarte

>> Darius Robert Kaho‘okele Duarte

>> Demetrius Giartis Eutsey III

>> Wena Hi‘ilawe Kamaleimai­kalani Horswill Ewaliko

>> Juliette Gutierrez

>> Kyrie Stevie Harris

>> Asahi Aiden Hojo

>> Aila Ka‘uhanealoha To‘i Jaeger

>> Ariah Ku’uleialoha Ka‘ahu

>> Teivlynn Marie Kahili Punohu Keaton-Yokotake

>> Sarah Rose Kelley

>> Knox Isamu Ku‘umakalapua‘alameakuaua Kodama

>> Leonidas David Finnegan Lewis

>> Madison Emi Li

>> Ollie Hao Luan

>> Mathias Ulualofaiga Ludwig

>> Czia Rhosewin Rabago Mamuad

>> Quinn Airi Hi‘ilei Matias

>> Rosie Mae Sharyn Arleen Menor

>> Emily Kale‘a Miyamoto

>> Boston-­Haize Kia‘ila‘ikuokekuluaumoe Laofie Moevale

>> Silas Matthew Nieves

>> Judahkyelle Artist Freedom Ralph

>> Alorra Michele Fonda Sanner

>> Axl Imiloa Makalii Schoen

>> Hayes Oakley Shannon

>> Makaiah Slade Lukela Ukauka

>> ‘Iolana Kahealani Worley

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