Vital Statistics: Jan. 3-9, 2025
Marriage licensesand birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Jan. 3-9
>> Jenny Lee Caliboso Albano and Micaela Simone Hicks
>> James Henry Barranco and Sunako Ann Remillard
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>> Jose Alejandro Blanco Martinez and Naharai Abigail Meza
>> David Joseph Block and Kelsha Caryn Leinaala Kauhane
>> Grace Elisabeth Brooks and Mateo Horacio Smith
>> Brenda Denise Carter and Matthew Cleveland Thomas
>> Juan Carlos Castellon and Jessica Gomez-Padilla
>> Yongwei Chen and Xue Feng
>> Betty Chung and Velez Hwee
>> Orlyn Joyce Dollente Esquivel and Brett Tyler Mohar
>> Tyler Lee William Garcia and Lily Ann Hallmark
>> Jayson Norman Dudley Harper and Emily Denne Steele
>> Wilhelmina Jonquia Amelia Hart and Craig Roland Morris
>> CheleeAnn Ka‘ui O’Kamele O’nalani Leleo Honda and Victorino Elijah Boi Tubon IV
>> Jason Tagaro Huerbana and Jasmine Ashley Eugenio
>> Annabel Chi Qun Lam and Elijah James Kimmett
>> Jazmin Gabriela Martinez and Brian Michael Freeman
>> Yla Charissa Castro Mateo and Medel Calapit Manuel Jr.
>> Lucian Paul McGuinness and Melanie Nicole Smith
>> Katherine Eileen Meyer and Alex Robert Hamel
>> Chris Barlaan Miramon and Kristina Josefina Frias
>> David Leonard Moore and Catherine Mei Hsin Lee
>> Madison Lorraine Niles and Carlos Enrique Marquez
>> Liezel Dela Cruz Oliver and Joshua Jacob Keola Lynch
>> Matthew Aaron Olivo and Yasmine Rachelle Diaz
>> Mara Kopa Marshall Paki and Logan Daniel Heramaia Ellis
>> Chaztyn Aulii Akemi Pangelina and Wladimir Alejandro Valdenegro
>> Kelwin Jesus Sanchez Maina and Emily Marie Barrientos
>> Jason Otto Soriano and Maimy M. Kony
>> Sean Michael Spinks and Dina Arian Knight
>> Michael Geoffrey Sudol and Angelina Adele Christine Preza
>> Leonard Henry Williams and Myklee Suzanne Williams
>> Natalie Felicia Woods and Jordan Sean Siple
BIRTHS
Filed on Oahu, Jan. 3-9
>> Ismail Julian Azeem
>> Ember-Leigh Po‘omaikalani Billaber
>> Warren Lawson Brower
>> Chloe Serena Brown
>> Luka William Cabaniss
>> Ce’leste-Psalm Nesialetusileleina Tafa Olivues Capelle
>> Amara Zaira Calantoc Castro
>> Malachi Ho‘omanahemoleleikahaku Mamoe Dasalla
>> Drae Makalauli‘a DeMauro
>> Alika Kekamahoomaluokaukaoluolu Duarte
>> Darius Robert Kaho‘okele Duarte
>> Demetrius Giartis Eutsey III
>> Wena Hi‘ilawe Kamaleimaikalani Horswill Ewaliko
>> Juliette Gutierrez
>> Kyrie Stevie Harris
>> Asahi Aiden Hojo
>> Aila Ka‘uhanealoha To‘i Jaeger
>> Ariah Ku’uleialoha Ka‘ahu
>> Teivlynn Marie Kahili Punohu Keaton-Yokotake
>> Sarah Rose Kelley
>> Knox Isamu Ku‘umakalapua‘alameakuaua Kodama
>> Leonidas David Finnegan Lewis
>> Madison Emi Li
>> Ollie Hao Luan
>> Mathias Ulualofaiga Ludwig
>> Czia Rhosewin Rabago Mamuad
>> Quinn Airi Hi‘ilei Matias
>> Rosie Mae Sharyn Arleen Menor
>> Emily Kale‘a Miyamoto
>> Boston-Haize Kia‘ila‘ikuokekuluaumoe Laofie Moevale
>> Silas Matthew Nieves
>> Judahkyelle Artist Freedom Ralph
>> Alorra Michele Fonda Sanner
>> Axl Imiloa Makalii Schoen
>> Hayes Oakley Shannon
>> Makaiah Slade Lukela Ukauka
>> ‘Iolana Kahealani Worley