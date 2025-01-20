Vital Statistics: Jan. 10-16, 2025
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Jan. 10-16
>> Timothy Ryan Pormento Adora and Daphne Leigh Sytian Panganiban
>> Eric Taylor Beezley and Adrianna Beata Zieliska
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>> Walter Alexander Cuje and Jesse Uliana DePaoli
>> Jonathan Benjamin Davis and Sheyenne Autumn Dowell
>> Katherine Mary Fox and Michael Joseph Berthiaume Jr.
>> Alexander Charles Franklin and Brittany Lynn Boyle
>> Nicole Vinoya Gasmen and Owen Charles Sears Phelps
>> Cameron Renee Grogan and Jackson Daniel Floyd
>> Rodrigo Guimaraes and Helen Breann Harvill
>> Oscar Lee Juarez and Melissa Barrientos Lishman
>> Sterling Kawahakui and Tracey Marline Takaki
>> Kyle Donovan Kehoe and Elisabeth Anne Ratta
>> Minyong Kim and Robert Hugh Simmons III
>> Christine Marie Madayag and Gerald Osmond D’Sena
>> Breanna Allyse Nelson and Giovanni Oreste Morrelli
>> John Frank Otero Olmos and Emily Anne Tobin
>> Norma Nellie Peralta and George Luis Tanguma
>> Alyssa Dawn Rhynes Putman and Dante Xavier Fox
>> Steven Wayne Shifflett and Ami Noreen Carpenter
>> Ann Michiko Shimizu and Janeil Marjorie Siulan Puaonaona Kwan
>> Brayleigh Faye Stauffer and Brandon Chase Gaertner
>> Magdalena Maria Szymanska and Pawel Pastor
>> Ariel-Diano Diga Valeriano Jr. and Matamatafua Elisa Justice Tuvalu
>> George Carroll Wells and Jamie Erin Alrosan
>> Shane Christopher Williams and Kayla Ana Altobelli-Libercent
>> Drew Daria Yearwood and Jaiden Avery Stringham
>> Daniel Alejandro Zabala Gallego and Maria Yanet Molina Buitrago
BIRTHS
Filed on Oahu, Jan. 10-16
>> Kekeli Silas Akotsou
>> Aleiah Jade Leiko Albios
>> Asher Keonihe‘enalunuiola‘ikahonua O Kaiwi Anderson
>> Eleury Fallon Viernes Balualua
>> Marjorie Fernandez Bautista
>> Jayahna-Rose Pualei Cadiente
>> Millie McKenzie Cook
>> Vito Makoa Coscia
>> Dash Angelo Manog Dimaya
>> ‘Aekoepi‘ina Yume Domingo
>> Holly Daisie Edwards
>> Kingsley Hikaru Emilio Gauthier
>> Noah Yoshimura Grenz
>> Kaia Rose Guevara
>> Marley ‘Ilikea Gutierrez
>> Riku Felix Hirano
>> Daniela Kimiko Iwahashi-Marquez
>> Roseray Makanaanuheaikalani Kaholi
>> Haven Kalani Kaleiwahea-Guillermo
>> Caleb Keahi Araki Kataoka
>> Kaistynn Kaho‘olale‘aokekai Masao Kawahara
>> Hannah Kim
>> Serena Esme Fernando Lagon
>> Rory Drew Larson
>> Carter Ka‘ohao Livingston
>> Levi Brooks Maday
>> Wesley Duke McNiece
>> Sienna Flora Polifroni
>> Piper Rose Ruiz Hensel
>> Angel Yanka Zadie Amour Singleton
>> Adaline Mae Smith
>> Kenzo Eliseo Daga Tamayo
>> Kruz Mananalu Urquiza
>> Morgan Yoshimi Uyeno
>> Kolten Yoshi Wong