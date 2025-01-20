Honolulu Star-Advertiser

Monday, January 20, 2025 72° Today's Paper

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Vital Statistics: Jan. 10-16, 2025

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Jan. 10-16

>> Timothy Ryan Pormento Adora and Daphne Leigh Sytian Panganiban

>> Eric Taylor Beezley and Adrianna Beata Zieliska

>> Walter Alexander Cuje and Jesse Uliana DePaoli

>> Jonathan Benjamin Davis and Sheyenne Autumn Dowell

>> Katherine Mary Fox and Michael Joseph Berthiaume Jr.

>> Alexander Charles Franklin and Brittany Lynn Boyle

>> Nicole Vinoya Gasmen and Owen Charles Sears Phelps

>> Cameron Renee Grogan and Jackson Daniel Floyd

>> Rodrigo Guimaraes and Helen Breann Harvill

>> Oscar Lee Juarez and Melissa Barrientos Lishman

>> Sterling Kawahakui and Tracey Marline Takaki

>> Kyle Donovan Kehoe and Elisabeth Anne Ratta

>> Minyong Kim and Robert Hugh Simmons III

>> Christine Marie Madayag and Gerald Osmond D’Sena

>> Breanna Allyse Nelson and Giovanni Oreste Morrelli

>> John Frank Otero Olmos and Emily Anne Tobin

>> Norma Nellie Peralta and George Luis Tanguma

>> Alyssa Dawn Rhynes Putman and Dante Xavier Fox

>> Steven Wayne Shifflett and Ami Noreen Carpenter

>> Ann Michiko Shimizu and Janeil Marjorie Siulan Puaonaona Kwan

>> Brayleigh Faye Stauffer and Brandon Chase Gaertner

>> Magdalena Maria Szymanska and Pawel Pastor

>> Ariel-Diano Diga Valeriano Jr. and Matamatafua Elisa Justice Tuvalu

>> George Carroll Wells and Jamie Erin Alrosan

>> Shane Christopher Williams and Kayla Ana Altobelli-Libercent

>> Drew Daria Yearwood and Jaiden Avery Stringham

>> Daniel Alejandro Zabala Gallego and Maria Yanet Molina Buitrago

BIRTHS

Filed on Oahu, Jan. 10-16

>> Kekeli Silas Akotsou

>> Aleiah Jade Leiko Albios

>> Asher Keonihe‘enalunuiola‘ikahonua O Kaiwi Anderson

>> Eleury Fallon Viernes Balualua

>> Marjorie Fernandez Bautista

>> Jayahna-Rose Pualei Cadiente

>> Millie McKenzie Cook

>> Vito Makoa Coscia

>> Dash Angelo Manog Dimaya

>> ‘Aekoepi‘ina Yume Domingo

>> Holly Daisie Edwards

>> Kingsley Hikaru Emilio Gauthier

>> Noah Yoshimura Grenz

>> Kaia Rose Guevara

>> Marley ‘Ilikea Gutierrez

>> Riku Felix Hirano

>> Daniela Kimiko Iwahashi-­Marquez

>> Roseray Makanaanuheaikalani Kaholi

>> Haven Kalani Kaleiwahea-­Guillermo

>> Caleb Keahi Araki Kataoka

>> Kaistynn Kaho‘olale‘aokekai Masao Kawahara

>> Hannah Kim

>> Serena Esme Fernando Lagon

>> Rory Drew Larson

>> Carter Ka‘ohao Livingston

>> Levi Brooks Maday

>> Wesley Duke McNiece

>> Sienna Flora Polifroni

>> Piper Rose Ruiz Hensel

>> Angel Yanka Zadie Amour Singleton

>> Adaline Mae Smith

>> Kenzo Eliseo Daga Tamayo

>> Kruz Mananalu Urquiza

>> Morgan Yoshimi Uyeno

>> Kolten Yoshi Wong

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