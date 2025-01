Scoreboard – January 22, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity I-AA: Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m.; Maryknoll at Saint Louis, 6 p.m.

ILH girls, Varsity I-AA: Punahou at Kamehameha, 6 p.m.

ILH girls, Varsity III: La Pietra at

St. Andrew’s, 5 p.m.; Island Pacific at

Le Jardin, 6 p.m.

SOCCER

OIA Division I boys: Tournament,

fifth-place semifinals, Kapolei/Castle loser vs. Roosevelt/Mililani loser, 5:30 p.m.;

Kailua/Kalani loser vs. Kaiser/Campbell loser, 7 p.m. Games at Farrington.

OIA Division II boys: Tournament, first round, McKinley vs. Leilehua, 5:30 p.m.; Waianae vs. Kalaheo, 7 p.m. Games at Castle.

THURSDAY

BASKETBALL

Big West women: UC Davis vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys, Varsity I: Mid-Pacific at ‘Iolani,

5 p.m.; Saint Louis at Punahou, 5 p.m.;

University at Maryknoll, 6 p.m.

ILH boys, Varsity II: Assets at Damien,

5 p.m.; Le Jardin at Hawaii Baptist, 6 p.m.

ILH girls, Varsity I: Kamehameha at Punahou, 6:30 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: Hanalani vs. University, 5 p.m. at Sacred Hearts; Mid-Pacific at Damien, 6:30 p.m.; Hawaii Baptist at

Sacred Hearts, 6:30 p.m.

OIA East boys: Kailua at Roosevelt;

Kahuku at Kaiser; Kaimuki at Kalani;

Kalaheo at Farrington; Castle at Moanalua. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

OIA West boys: Mililani at Kapolei;

Leilehua at Campbell; Radford at Nanakuli; Waipahu at Aiea; Pearl City at Waialua.

JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

SOCCER

ILH boys: Punahou at ‘Iolani; Mid-Pacific at Kamehameha; Damien vs. Pac-Five at Kapiolani Park field No. 1; Saint Louis at

Le Jardin. Games start at 4:15 p.m.

OIA Division I boys: Tournament,

semifinals, Kailua/Kalani winner vs. Kaiser/Campbell winner, 5:30 p.m.; Kapolei/

Castle winner vs. Roosevelt/Mililani winner, 7 p.m. Games at Kaiser.

OIA Division II boys: Tournament,

semifinals. At Kahuku: Waianae/Kalaheo winner vs. Waipahu, 5:30 p.m.; McKinley/Leilehua winner vs. Kahuku, 7 p.m.

SOCCER

ILH

Monday

Boys Varsity

Punahou 7, Mid-Pacific 0

Saint Louis 5, Damien 1

OIA

Boys Division I Tournament

First Round

Monday

Roosevelt 1, Aiea 0

Kapolei 3, Moanalua 2

Kaiser 6, Pearl City 4

Kailua 3, Radford 0

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Tuesday

EAST

Akron 90, Buffalo 58

Arizona State 65, West Virginia 57

Connecticut 80, Butler 78, OT

Dayton 82, Duquesne 62

George Mason 75, St. Bonaventure 62

Marquette 76, Seton Hall 59

VCU 81, Rhode Island 57

Virginia 74, Boston College 56

SOUTH

Alabama 103, Vanderbilt 87

Bradley 89, Belmont 77

Louisville 98, Southern Methodist 73

Saint Joseph’s 78, Davidson 61

Tennessee 68, Mississippi State 56

Tennessee St. 81, Tenn-Martin 80, OT

Texas 61, Missouri 53

UAB 81, Texas-San Antonio 78

Wake Forest 67, North Carolina 66

MIDWEST

Arizona 92, Oklahoma State 78

Ball St. 82, Central Michigan 80

Creighton 73, DePaul 49

East Carolina 85, Tulsa 76, OT

Eastern Michigan 94, Ohio 87

Illinois St. 85, Indiana St. 81

Iowa State 108, Central Florida 83

Kent St. 83, Toledo 64

Miami (OH) 84, Bowling Green 76

Minnesota 72, Iowa 67

Northern Iowa 79, Missouri St. 68

Ohio St. 73, Purdue 70

Texas Tech 81, Cincinnati 71

Western Michigan 72, Northern Illinois 70

WEST

Brigham Young 83, Colorado 67

Oregon 82, Washington 71

UCLA 85, Wisconsin 63

Wyoming 63, UNLV 61

Monday

PacWest Conference

At Azusa, Calif.

Azusa Pacific 71, Hawaii Pacific 58. Point leaders—AP: Chris Gayles Jr. 21,

Jordan Hansen 13, Charlie Gehler 11,

Michael Saba 10. HPU: Jonas Visser 16,

Pavle Kuzmanovic 13, Joshua West 11. Rebound leaders—AP: Kaleb Taylor 6. HPU: Kuzmanovic 6. Assist leaders—AP: Gayles Jr. 5. HPU: West 4.

At Costa Mesa, Calif.

Hawaii Hilo 72, Vanguard 68. Point leaders—Hilo: Julio Montes II 18, Brody

Davis 16, Jake Kosakowski 16. Van:

Aibigho Ujadughele 17, Jackson Larsen 16, Chris Chiles 15. Rebound leaders—Hilo: Nadjrick Peat 8. Van: Chiles 7, Anthony Tello 7. Assist leaders—Hilo: Isaiah Hinds 5. Van: Bryson Metz 3.

COLLEGE WOMEN

USA Today Coaches Poll

(First-place votes in parentheses)

Rec Pts PV

1 UCLA (29) 18-0 773 1

2. South Carolina (2) 18-1 743 2

3. Notre Dame 16-2 702 3 4. LSU 20-0 677 4 5. USC 17-1 658 5 6. Connecticut 17-2 606 6 7. Texas 18-2 601 7 8. Kansas State 19-1 535 10 9. TCU 19-1 525 11 10. Maryland 16-2 466 9 11. Kentucky 16-1 463 12 12. Ohio State 17-1 454 8 13. North Carolina 17-3 409 14 14. Duke 15-4 347 16 15. Oklahoma 15-4 337 13 16. West Virginia 15-3 274 20 17. Tennessee 15-3 266 15 18. Georgia Tech 16-3 241 17 19. Alabama 17-3 214 19

20. NC State 14-4 198 21 21. California 17-3 169 18 22. Michigan State 15-3 150 22 23. Baylor 16-4 73 24 24. Minnesota 17-2 45 25 25. Nebraska 15-4 35 NR Others receiving votes: South Dakota State 27, Creighton 26, Florida State 16, Utah 15, Michigan 8, Vanderbilt 7, Ole Miss 6, Louisville 3, Florida Gulf Coast 2,

Richmond 2, Oklahoma State 2.

Monday

PacWest Conference

At Azusa, Calif.

Azusa Pacific 81, Hawaii Pacific 77. Point leaders—AP: Kelly Heimburger 39, Audrey Sayoc 13, Sydney Hani 10. HPU: Sarah Tait 16, Morgan Hawkins 15,

Ella Berge 13. Rebound leaders—AP:

Heimburger 11. HPU: Hawkins 7, Allison Ross 7. Assist leaders—AP: 4 players with 2. HPU: Ross 6.

At Costa Mesa, Calif.

Vanguard 77, Hawaii Hilo 52. Point

leaders—Van: Emma Schaaf 19, Ashlin Crabtree 14, Sarah Matossian 13. Hilo: KeanuMarie Huihui 19, Jazmine Soto 12. Rebound leaders—Van: Schaaf 11. Hilo: Keirstyn Agonias 6, Noelle Su‘a-Godinet 6. Assist leaders—Van: 4 players with 3. Hilo: Kaile Cruz 3.

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Saint Louis 66, Kamehameha 49. Top scorers—StL: Corey Bailey 13, Caelan

Fernando 13, Shancin Revuelto 13, Keanu Meacham 10. KS: Shyne Salvador 12, Keahi Sniffen 11.

Punahou 72, Mid-Pacific 47. Top

scorers—Pun: Tanoa Scanlan 22, Zion White 16, Dane Kellner 10. MPI: Logan Mason 21.

University 51, ‘Iolani 50. Top scorers—UHS: Trey Ambrozich 16. Iol: Declan

Beckette 17, Ayden Goo 12.

Girls Varsity I

Punahou 65, Maryknoll 51. Top

scorers—Pun: Annastaziah Wright 22, Kuupua Saole 13, Jaedyn Koshiba 12. Mary: Pua Herrington 31.

Kamehameha 61, ‘Iolani 55. Top

scorers—KS: Nihoa Dunn 22. Iol: Justice Kekauoha 20, Hailey Fernandez 10, Rayah Soriano 10.

Boys Varsity II

Hawaii Baptist 52, Assets 18. Top

scorers—HBA: Connor Wong 12. Assets: Taichi Wong 7.

Girls Varsity II

University 29, Mid-Pacific 23. Top

scorers—Kylie Oshita 6, Reese Paranada 6. MPI: Kristie Kagawa 11.

OIA East

Tuesday

Boys Varsity

Kahuku 60, Kalani 37. Top scorers—Kah: Mystique Akina-Watson 15, Ronin Naihe 12, Noah Feinga 10. Kaln: Keisen Takamiya 14.

Boys JV

Kahuku 74, Kalani 34

BIIF

Monday

Girls Varsity

Waiakea 29, Hawaii Prep 17. Top

scorers—Waik: Kaya Texiera 8, Bryia Carenio 8. HPA: Rosey Wawner 8.

Tuesday

Boys Varsity

Hawaii Prep 54, Waiakea 42. Top

scorers—HPA: Cam Root 13, Vander

Eberhard 10. Waik: Maika Kauhi 14, Josiah Amuimuia 10.

Girls Varsity

Waiakea 45, Parker 34. Top scorers—Waik: Bryia Carenio 15, Kaya Texiera 12. Park: Adalyn Ballard 11, Briley Ballard 10.

Boys JV

Waiakea 50, Hawaii Prep 23