Scoreboard – February 3, 2025

Calendar

TODAY

BASKETBALL

Pacific Century Fund Team Aloha/

HHSAA Girls State Division I

Championships: First Round, Campbell at Waiakea, 3:30 p.m.; Mililani at

Kamehameha-Maui, 4 p.m.; ‘Iolani at Nanakuli, 6 p.m.; Kailua at Moanalua,

6:30 p.m.

ILH boys, Varsity I: Punahou at

Kamehameha, 5 p.m.; Maryknoll at

Mid-Pacific, 6 p.m.

ILH boys Varsity II: Damien at Le Jardin, 6 p.m.

ILH boys, Varsity I-AA: Punahou at Kamehameha, 6:30 p.m.

SOCCER

Motiv8 Foundation/HHSAA Girls

Division I Championships: Final,

Punahou vs. Kamehameha, 7 p.m. at Waipio Peninsula Soccer Complex main stadium.

Motiv8 Foundation/HHSAA Girls

Division II Championships: Final, Mid-Pacific vs. Kamehameha-Hawaiii,

5 p.m. at Waipio Peninsula Soccer

Complex main stadium.

Motiv8 Foundation/HHSAA Boys

Division I State Championships: First Round, Castle at Keaau, 2 p.m.; Kaiser at Campbell, 3:30 p.m.; Kapolei at King

Kekaulike, 4 p.m.; Kailua at Kamehameha, 4:15 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity I: Saint Louis at ‘Iolani, 6 p.m.

ILH boys, Varsity II: Damien at Hawaiian Mission, 6 p.m.; Assets at Le Jardin, 6 p.m.

OIA boys: Division I Tournament, start

OIA boys: Division II Tournament, start

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Sunday

EAST

Iona 87, Fairfield 64

Merrimack 66, Rider 64

Mount St. Mary’s 79, Saint Peter’s 64

Sacred Heart 74, Manhattan 72

Siena 84, Quinnipiac 75

SOUTH

East Tennessee St. 72, Furman 69

Evansville 80, Belmont 75

Florida Atlantic 94, South Florida 72

Memphis 86, Rice 83

Texas Christian 68, Colorado 57

Tulane 59, Tulsa 56

MIDWEST

DePaul 74, Seton Hall 57

Illinois 87, Ohio St. 79

Northern Iowa 83, Bradley 69

Purdue Fort Wayne 81, Milwaukee 79

St. Thomas (MN) 79, North Dakota St. 62

West Virginia 63, Cincinnati 50

Wright St. 66, Robert Morris 64

WEST

Nebraska 77, Oregon 71

COLLEGE WOMEN

Sunday

Top 25

No. 1 UCLA 79, Minnesota 53

No. 2 South Carolina 83, Auburn 66

No. 3 Notre Dame 89, Louisville 71

Iowa 76, No. 4 USC 69

No. 5 Texas 70, Texas A&M 50

No. 6 Connecticut 101, Butler 59

No. 7 LSU 81, Mississippi State 67

No. 8 Ohio State 66, Washington 56

No. 9 TCU 82, Iowa State 69

No. 11 Kansas State 91, Kansas 64

No. 12 Kentucky 95, No. 13 Oklahoma 86

Illinois 66, No. 14 Maryland 64

No. 15 North Carolina 69, Stanford 67

No. 16 Michigan State 89, Northwestern 75

No. 18 Tennessee 76, Missouri 71

No. 19 California 84, Pittsburgh 53

No. 20 Georgia Tech 77, Miami 66

No. 22 Alabama 72, Georgia 57

Ole Miss 76, No. 23 Vanderbilt 61

No. 25 Florida State 97, Wake Forest 68

PacWest

Saturday

At McCabe Gym

Men

Chaminade 68, Academy of Art 63. Point leaders—CU: Fletcher MacDonald 17, Jamir Thomas 16, Kent King 14, Jackson Last 11. AA: Donovan Vickers 14, Robbie Armbrester 12, Isaiah Williams 12. Rebound leaders—CU: Last 8. AA: Williams 11.

Assist leaders—CU: Last 6. AA: Treylon Payne 4, Williams 4.

Women

Academy of Art 52, Chaminade 49. Point leaders—AA: Alba Rovira Ayuso 16, Yasmine Sifaoui 11. CU: Morgan Escobedo 12, Alyssa Schuetze 12, Sameera Elmasri 10. Rebound leaders—AA: Rovira Ayuso 11. CU: Escobedo 9, Kali Jones 9. Assist

leaders—AA: Karereatua Williams 4. CU:

Elmasri 2, Escobedo 2.

At St. Francis’ Shark Tank

Men

Dominican 54, Hawaii Pacific 52. Point leaders—Dom: DM Sanders 10. HPU: Pavle Kuzmanovic 12. Rebound leaders—Dom: Nathan Ilunga 8, Sanders 8. HPU: Jonas Visser 14. Assist leaders—Dom:

Darius Best 8. HPU: Kordel Ng 2, Tucker Pellicci 2, Charlie Weber 2.

Women

Dominican 56, Hawaii Pacific 48. Point leaders—Dom: Adia Walker 20, Abigail Cooper 13. HPU: Lupe Vazquez 10.

Rebound leaders—Dom: Walker 9. HPU:

Allison Ross 8. Assist leaders—Dom:

Andraya Perez 2. HPU: Morgan Hawkins 2.

At Afook-Chinen Civic Auditorium

Men

Hawaii Hilo 74, Menlo 64. Point leaders—Hilo: Julio Montes II 18, Isaiah Hinds 15, Andre Norris 12. Menlo: Landon Seaman 22. Rebound leaders—Hilo: Nadjrick Peat 10. Menlo: Seaman 5. Assist leaders—Hilo: five with 1. Menlo: Patrick Ryan 3, Seaman 3.

Women

Menlo 56, Hawaii Hilo 53. Point leaders—Menlo: Alberte Frisch 22. Hilo: Caiyle Kaupu 25, Keirstyn Agonias 10. Rebound leaders—Menlo: Jordyn Rosette 10. Hilo: Kaupu 12. Assist leaders—Menlo: four with 2. Hilo: Agonias 3.

ILH

Saturday

Boys Varsity I

Maryknoll 78, ‘Iolani 72. Top scorers—Mary: Nixis Yamauchi 23, Mission Uperesa-

Thomas 21. Iol: Aidan Wong 20, Declan Beckette 18, Ayden Goo 17, Raymon Teoscon 15.

Boys Varsity II

Hawaiian Mission 35, Assets 33. Top scorers—HMA: Kailana Tavares 18. Assets: Keaka Farias 15, Taichi Mukai 14.

Hawaii Baptist 66, Island Pacific 26. Top scorers—HBA: Matthew Shigetani 17, Silas Halcomb 12. IPA: Diego Hernandez 7.

Le Jardin 57, Hanalani 55

BIIF

Saturday

Boys Varsity

Konawaena 64, Pahoa 40. Top scorers—Kona: Alex Martinez 19. Pah: Kyran Canete 22.

Boys JV

Kamehameha-Hawaii 49 vs. Konawaena 47

SOFTBALL

COLLEGE

Concordia Kickoff Classic

At Irvine, Calif.

Saturday

No. 18 Northwest Nazarene 6,

Chaminade 5

Leading hitters—CU: Taryn Fujioka 2-4; Desiree Bravo 3-4; Larchelle Tuifao 3-3, HR, 5 RBIs; Mimi Smith 2 runs.

CS Monterey Bay 8, Chaminade 4

Leading hitters—CU: Taryn Fujioka 2-2; Desiree Bravo 2 runs; Miranda Diaz 3-4; Summer Buck 3b, 2 RBIs; Larchelle Tuifao 2b.

Sonoma State 5, Hawaii Pacific 2

Leading hitters—HPU: Taryn Hirano 3-3, 3b, 2 runs; Alexis Oshiro 2-3, 2 RBIs; Jewel Larson 2b.

Hawaii Pacific 3, Central Washington 2

W—Layla Molina. Leading hitters—HPU: Tiari Hernandez 2-2; Makayla Pagampao 2-2.

No. 15 Cal State Dominguez Hills 4,

Hawaii Hilo 3, 12 inn.

Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 4-6; Mariah Antoque 2-5, 3b; Rayna White 2b.

Hawaii Hilo 16, Sonoma State 13

W—Madison Rabe.

Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 2-5, 2 runs; Rayna White 3 runs, 2 RBIs; Lexie

Tilton 3-4, 2b, 3b, 3 runs, 4 RBIs; Victoria Macias 4-5, HR, 2 runs, 5 RBIs; Miquela Leopoldo 2b, 2 RBIs; Kanoe Piltz 2-4, 2b; Kiani Nakamura 2-4, 2b, 2 runs; Breli

Agabayani-Shibao 2 runs.

SOCCER

motiv8 foundation/hhsaa girls DIVISION I championship

Monday

First Round

Campbell 3, Baldwin 3 (suspended

in first overtime because of unplayable

conditions at War Memorial Stadium)

Waipahu 3, Kapolei 0

Moanalua 3, Hilo 1

Punahou 2, Kaiser 1

Wednesday

First Round

At Waipio Peninsula Soccer Complex

Campbell 4, Baldwin 3, OT

(completion of suspended game)

Thursday

Quarterfinals

Games postponed due to inclement

weather

Friday

Quarterfinals

At Waipio Peninsula Soccer Complex

No. 1 Kamehameha 2, Campbell 0

Waipahu 3, No. 4 Waiakea 2, 2OT

Moanalua 1, No. 2 Mililani 0 (PK 4-2)

Punahou 5, No. 3 Kamehameha-Maui 1

Saturday

At Waipio Peninsula Soccer Complex

Fifth-Place Semifinals

Waiakea 4, Campbell 3 (PKs 6-5)

Mililani 1, Kamehameha-Maui 0 (PKs 5-4)

Semifinals

Punahou 3, Moanalua 0

Kamehameha 4, Waipahu 1

Today

At Waipio Peninsula Soccer Complex

Final

Punahou vs. Kamehameha, 7 p.m. at main

stadium

motiv8 foundation/hhsaa girls DIVISION II championship

Wednesday

First Round

At Waipio Peninsula Soccer Complex

Pac-Five 5, Roosevelt 1

Waimea 1, No. 5 Kailua 0

Waialua 6, Aiea 0

Hawaii Prep 3, Radford 1

Thursday

Quarterfinals

Games postponed due to inclement

weather

Friday

At Waipio Peninsula Soccer Complex

Consolation

Kailua 3, Roosevelt 2 (6-5 PKs)

Radford 3, Aiea 1

Quarterfinals

No. 1 Kamehameha-Hawaii 2, Pac-Five 0

Waimea 2, No. 4 Seabury Hall 0

No. 2 Kauai 9, Waialua 0

No. 3 Mid-Pacific 3, Hawaii Prep 0

Today

At Waipio Peninsula Soccer Complex

Fifth-Place Semifinals

Pac-Five 6, Seabury Hall 1

Hawaii Prep 6, Waialua 3

Consolation

Radford 4, Kailua 0

Semifinals

Mid-Pacific 1, Kauai 0

Kamehameha-Hawaii 3, Waimea 0

Today

Final

At Waipio Peninsula Soccer Complex

Mid-Pacific vs. Kamehameha-Hawaii, 5 p.m.

at main stadium