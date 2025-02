Scoreboard – February 10, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

PacWest: Fresno Pacific vs. Chaminade, women at 5:30 a.m.; men at 7:30 p.m. Games at McCabe Gym.

PacWest: Jessup vs. Hawaii Hilo, women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH boys, Varsity I: Modifield Single-

Elimination Tournament, Kamehameha at Maryknoll, 6 p.m.

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

ILH boys, Varsity II: Single-Elimination Tournament, Assets at Le Jardin, 6 p.m.; Hanalani at Hawaii Baptist, 6 p.m.

ILH boys, Varsity I-AA: Single-Elimination Tournament, final, Saint Louis at

Kamehameha, 6 p.m.

OIA boys, Division I Tournament:

Semifinals at McKinley, Moanalua at Kailua, 5:30 p.m.; Mililani vs. Leilehua, 7:30 p.m. Fifth-Place Semifinals: Campbell at Kapolei, 6 p.m.; Nanakuli at Kahuku, 6 p.m.

SOFTBALL

College: doubleheader, Southern Oregon vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at Sand Island Park.

TUESDAY

No local sporting events scheduled.

SOCCER

motiv8 foundation/hhsaa BOYS STATE championshipS

All-Tournament Teams

Division I

Madden Aquino, Kamehameha

Brody Awaya, ‘Iolani

Azis Camerrer, Kamehameha

Lorenzo Gonzalez, King Kekaulike

Kama Kane, ‘Iolani

Elijah Kuni, Mililani

Jayden Parker, Campbell

Kalen Toguchi, Mililani

Tyler Cole Tamashiro, Mililani

Tyler Welsch, Campbell

Goalkeeper: Brayden Obrero, ‘Iolani

Most Outstanding: Devin Lee, ‘Iolani

Division II

Alexander Agrade, Kapaa

Kamalei Dasalia-Mundon, Kapaa

Evan Daligdig, Kapaa

Kamalei Gonsalves, Kapaa

Everton Kuamoo, Kamehameha-Hawaii

Thurston Laa, Kamehameha-Hawaii

Maxton Molzhon, Le Jardin

James Notarangelo, Seabury

Ryder Okumura, Kamehameha-Hawaii

Goalkeeper: Jacob Aiona, Kamehameha-

Hawaii

Most Outstanding: William Henderson,

Kamehameha-Hawaii

CANOE PADDLING

Hawaiian Airlines/HHSAA State Championships

At Keehi Lagoon

Saturday

Finals

Girls

1. Kamehameha (Tatiana Dunhour, Bethani Mahie Kaleleiki, Makani Matsumoto,

Kamalei Sataraka, Mikayla Ferrer, Kailee Miyamoto, Wailea Daniels, Malia Kaonohi, Anuhea Kealoha, Waianuhea Karratti) 4:10.32. 2. Waimea 4:11.74. 3. King Kekaulike 4:12.80. 4. Mid-Pacific 4:14.64. 5. Kamakau 4:22.73. 6. Kamehameha-Maui 4:23.93. 7. Hilo 4:29.98. 8. Seabury Hall 4:35.36.

Boys

1. Kamehameha (Kaiehu Kawainui, Lain

Esteban, “Kamalu” Hussey, Markus

Lizarraga, Kawika Spalding, Niko Esguerra, Logan Machado, Daniel Morales, Kaimana Fake, Jayden Murillo) 3:30.43. 2. Seabury Hall 3:44.16. 3. King Kekaulike 3:44.71.

4. Kalaheo 3:45.18. 5. Kauai 3:46.47.

6. Pearl City 3:49.79. 7. Mililani 3:53.44.

8. Punahou (disqualified, over the line).

Mixed

1. Kamehameha (Mahie Kaleleiki, Kaiehu Kawainui, Makani Matsumoto, Kamalei

Sataraka, Logan Machado, Kawika

Spalding, Markus Lizarraga, Kailee

Miyamoto, Niko Esguerra, Waianuhea

Karratti) 3:48.00. 2. ‘Iolani 3:51.85.

3. Island School 3:54.73. 4. Kamehameha-

Maui 3:54.98. 5. Seabury Hall 3:58.31.

6. King Kekaulike 3:58.96. 7. Kalaheo 4:00.11. 8. Kailua 4:07.01.

SOFTBALL

College

Saturday

At Sand Island Park

Hawaii Hilo 8, Cal Poly Humboldt 3

W—Madison Rabe. Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 3-4, 2 runs; Lexie Tilton 2 RBIs; Chenoa Cainglit 2-2, 2b, 2 RBIs.

Cal Poly Humboldt 11, Hawaii Hilo 3

Leading hitters—Hilo: Rayna White 2-3; Lexie Tilton 3-4; Victoria Macias 2b, 2 RBIs.

GOLF

COLLEGE MEN

Amer Ari Intercollegiate

At Mauna Lani Golf Club North Course

Par 72

Thursday through Saturday

Team

800—Oklahoma State. 805—North Carolina. 808—Texas. 811—Auburn. 816—Oregon. 817—UCLA. 818—Pepperdine. 819—

Arizona State. 821—Texas Tech. 824—Georgia Tech. 829—Pacific, Stanford. 843—Oregon State. 845—Washington. 848—

Waseda (Japan). 854—Hawaii. 859—UC Davis. 861—San Jose State. 866—Hawaii Hilo. 870—Osaka Gakuin.

Individual

Tommy Morrison (Texas) 67-65-63—195

Hampton Roberts (UNC) 67-61-67—195 Ethan Fang (Okla. St.) 64-67-67—198

Carson Bacha (Auburn) 68-66-64—198

Eric Doyle (Oregon) 63-67-69—199

Kyle An (UCLA) 67-66-67—200

Ryan Eshleman (Auburn) 70-68-63—201

F. F.-Johnsson (Okla. St.) 67-68-66—201

Carlos Astiazaran (UOP) 66-69-66—201 Jackson Koivun (Auburn) 69-67-66—202

R. Chantananuwat (Stan) 66-67-69—202 Luke Potter (Texas) 69-68-65—202

Hawaii golfers

T51. James Whitworth 68-70-72—210

T58. Josh Hayashida 79 63 69 211

T76. Anson Cabello 69-74-71—214

T83. Dane Watanabe 71-73-72—216

T91. Tyler Ogawa 68-71-79—218

T101. Nathan Szpakowicz 76-74-71—221

116. Garrett Takeuchi 79-75-74—228

123. Quinn Murra 91-85-WD

Hawaii Hilo golfers

T83. Katsuhiro Yamashita 72-76-68—216

T91. Ben Crinella 79-75-64—218

T98. Dysen Park 70-75-75—220

T105. Jacob Torres 72-78-73—223

T110. Jordan Sato 72-84-69—225

T112. Dylan Bercan 70-76-80—226

120. Noah Otani 81-73-78—232

BASKETBALL

UH MEN’S STATISTICS

GP GS FGM FGA PCT 3PT 3PTA PCT. FT FTA PCT AVG REB AST

Nemeiksa 24 13 96 193 .497 25 75 .333 73 98 .745 12.1 6.1 1.1

Christensen 24 24 91 147 .619 2 6 .333 82 125 .656 11.1 7.1 1.1

Greene 24 8 68 174 .391 24 83 .289 30 38 .789 7.9 1.9 1.5

Rapp 21 14 57 128 .445 21 63 .333 27 35 .771 7.7 3.9 1.6

Williams 24 20 56 148 .378 36 92 .391 34 41 .829 7.6 2.2 1.8

Beattie 24 18 65 147 .442 9 36 .250 34 48 .708 7.2 2.2 1.8

Rouhliadeff 24 11 57 113 .504 15 40 .375 38 51 .745 7.0 3.8 0.8

Jacobs 23 8 51 121 .421 26 78 .333 34 45 .756 7.0 2.6 0.6

Hnk.-Claytor 22 4 19 46 .413 4 10 .400 19 24 .792 2.8 1.6 2.0

Palm 22 0 28 49 .571 0 0 .000 6 12 .500 2.8 2.1 0.3

V. der Knaap 2 0 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 1.5 0.0 0.0

Obasohan 6 0 2 6 .333 0 3 .000 2 4 .500 1.0 0.3 0.2

Robeson 8 0 1 4 .250 1 3 .333 0 0 .000 0.4 0.3 0.0

Economou 9 0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0.0 0.1 0.1

Team 3.1

Total 24 592 1283 .461 164 494 .332 379 521 .727 72.0 35.8 12.2

Opponents 24 598 1383 .432 154 447 .345 339 459 .739 70.4 29.5 9.8

Block leaders: Christensen (21), Nemeiksa (13), Rapp (5)

Steal leaders: Hunkin-Claytor (15), Nemeiksa (15), Rapp (15), Beattie (12), Williams (9)

UH WOMEN’S STATISTICS

GP GS FGM FGA PCT 3PT 3PTA PCT. FT FTA PCT AVG REB AST

Wahinekapu 22 21 82 193 .425 30 80 .375 44 60 .733 10.8 4.3 2.7

Phillips 12 10 337 96 .406 5 30 .167 30 42 .714 9.4 3.2 2.0

Tamilo 22 21 59 120 .492 1 8 .125 51 68 .750 7.7 5.0 0.4

Rewers 23 2 63 167 .377 19 58 .328 27 36 .750 7.5 4.7 0.3

Perez 21 20 58 122 .475 18 55 .327 19 28 .679 7.3 4.0 0.9

McBee 23 22 52 145 .359 34 105 .324 21 26 .808 6.9 3.5 0.8

Lefotu 17 1 37 89 .416 6 27 .222 23 31 .742 6.1 2.5 1.6

‘Uhila 23 6 32 79 .405 4 23 .174 48 56 .857 5.0 3.6 2.0

Imai 17 2 16 50 .320 3 15 .200 25 33 .758 3.5 2.1 1.4

Peacock 23 9 20 78 .256 10 48 .208 1 5 .200 2.2 1.8 0.5

Filemu 11 1 7 21 .333 3 13 .231 1 2 .500 1.6 0.6 0.4

Kujovic 6 0 3 13 .231 2 9 .222 0 2 .000 1.3 0.7 0.3 Moors 20 0 8 36 .222 2 18 .111 5 9 .556 1.2 1.0 0.5 Birdsong 4 0 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0.8 0.5 0.0

Team 4.4

Total 23 477 1211 .394 138 491 .281 295 398 .741 60.3 37.2 11.3

Opponents 23 427 1274 .335 129 486 .265 228 305 .748 52.7 33.7 8.9

Block leaders: Tamilo (30), Perez (22), Rewers (22), Peacock (9), Kujovic (8)

Steal leaders: Wahinekapu (29), McBee (23), Phillips (19), Tamilo (19), Lefotu (18),

Perez (18)

NBA ALL-STAR GAME

Game is Sunday in San Francisco

Starters

“Inside the NBA” analysts Shaquille O’Neal, Kenny Smith and Charles Barkley on Thursday drafted the teams for which they’re serving as honorary captains in the All-Star Game’s new format.

The event is shifting to a four-team tournament with a pair of semifinal games and a final. The fourth team, made up of the best first- and second-year players and G League stars, will be called Team Candace and captained by WNBA legend Candace Parker.

O’Neal picked LeBron James with the first overall choice. Smith picked Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards second overall.

“Team Chuck” has plenty of size with former MVPs Nikola Jokic (third overall pick) and Giannis Antetokounmpo along with Knicks center Karl-Anthony Towns and Spurs phenom Victor Wembanyama. This will be Wembanyama’s first All-Star Game.

The full rosters are below, in order of player selection:

Team Shaq:

LeBron James, L.A. Lakers

Stephen Curry, Golden State

Anthony Davis, Dallas

Jayson Tatum, Boston

Kevin Durant, Phoenix

Damian Lillard, Milwaukee

James Harden, L.A. Clippers

Jaylen Brown, Boston

Team Kenny:

Anthony Edwards, Minnesota

Jalen Brunson, New York

Jaren Jackson Jr., Memphis

Jalen Williams, Oklahoma City

Darius Garland, Cleveland

Evan Mobley, Cleveland

Cade Cunningham, Detroit

Tyler Herro, Miami

Team Chuck:

Nikola Jokic, Denver

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee

Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City

Victor Wembanyama, San Antonio

Pascal Siakam, Indiana

Alperen Sengun, Houston

Karl-Anthony Towns, New York

Donovan Mitchell, Cleveland

COLLEGE MEN

Sunday

EAST

George Washington 62, St. Bonaventure 52

Maryland 90, Rutgers 81

Massachusetts 78, La Salle 55

Villanova 80, Xavier 68

SOUTH

Memphis 90, Temple 82

Wichita St. 75, South Florida 70

MIDWEST

Nebraska 79, Ohio St. 71

Oklahoma State 86, Arizona State 73

COLLEGE WOMEN

Sunday

Top 25

No. 1 UCLA 62, Oregon 52

No. 4 Texas 66, No. 2 South Carolina 62

No. 3 Notre Dame 91, No. 21 California 52

No. 5 Connecticut 77, Providence 40

No. 6 LSU No. 19 Tennessee

No. 10 Duke 90, Miami 49

No. 13 North Carolina 53, Clemson 51

No. 14 NC State 97, No. 22 Florida St. 74

No. 16 Maryland 81, Washington 73

No. 17 Georgia Tech 71, Boston College 51

Michigan 71, No. 20 Michigan State 61

No. 23 Alabama 80, Mississippi State 60

PacWest

Saturday

At McCabe Gym

Women

Jessup 63, Chaminade 46. Point leaders—

Jes: Kayla Vieira 18. CU: Sameera Elmasri 10. Rebound leaders—Jes: Tatiana

Newsome 6, Vieira 6. CU: Morgan

Escobedo 8. Assist leaders—Jes: Natalie Moulos 3, Newsome 3. CU: Elmasri 2,

Alyssa Schuetze 2.

At St. Francis’ Shark Tank

Men

Hawaii Pacific 62, Fresno Pacific 46.

Point leaders—HPU: Pavle Kuzmanovic 10, Joshua West 10. FP: Harrison Pennisi 9.

Rebound leaders—HPU: West 8. FP: Hugo Gonzalez-Garcia 4, Liam Switzer 4. Assist leaders—HPU: Kordel Ng 5. FP: Gonzalez-

Garcia 2, Cooper Sheldon 2.

Women

Hawaii Pacific 61, Fresno Pacific 52.

Point leaders—HPU: Allison Ross 12, Leslie Mojica 11. FP: Julie Ramirez 16, Jasmine Heu 14. Rebound leaders—HPU: Ella Berge 8. FP: Breanna Hurt 4, Anisa Rillo 4, Angela Whitfield 4. Assist leaders—HPU: Megan Jones 2, Haley Masaki 2, Ross 2. FP: three with 1.

Pacific Century Fund Team Aloha/HHSAA girls State Championships

Saturday

Division I Championship

At McKinley

KAMEHAMEHA 40, ‘IOLANI 34

‘IOLANI—Mia Frye 5, Rayah Soriano 11, Hailey Fernandez 4, Justice Kekauoha 10, Haley Mafua 2, Chelsea Lee 2, Kina Sake 0.

KAMEHAMEHA—Kapomaikai Nakakura 12, Rylee Paranada 4, Rylee Cabuyadao-

Caswell 0, Makenzie Alapai 6, Nihoa Dunn 18, Mikylah Labanon 0, Jayda Felix 0,

Leia Mata 0, Cumorah Tupola 0.

Division II Championship

At McKinley

HANALANI 62, HAWAII BAPTIST 33

HAWAII BAPTIST—Ally Ann Low 2, Hallie Chock 4, Sienna Lamblack 11, Sierra

Ramos 3, Lauren Okuda 11, Emily Ching 2, Aubrey Hew 0, Mari Casamina 0.

HANALANI—Tamlyn Celestino 4, Jayda Okuhara 2, Piha’eu Akiona 13, Ezra

Komine-Bolosan 3, Ellana Klemp 33, Lani Keaulana 0, Lillia Chinen 0, Lyric Adams 1, Kaaya Yamashita 0, Jaenie Sniffen 0,

Cristina Harrison 4, Gwyn Aquino 0, Maeva Koong 2.

All-Tournament Teams

Division I

Justice Kekauoha, ‘Iolani

Mia Frye, ‘Iolani

Kapomaikai Nakakura, Kamehameha

Aubrey Pak, Konawaena

Jaynalyn Sotelo, Campbell

Most Outstanding Player: Nihoa Dunn,

Kamehameha

Division II

Piha’eu Akiona, Hananlani

Sienna Lamblack, Hawaii Baptist

Cyani Bagaoisan-Rita, Waimea

Liliyanah-Tiare Tavale, Kapolei

Kalia Marquez, Kohala

Most Outstanding Player: Ellana Klemp,

Hanalani

ILH

Saturday

Boys Varsity I

Modified Single-Elimination

Tournament

Kamehameha 55, ‘Iolani 53. Top

scorers—KS: Makai Barr 15, Shyne Salvador 14, Nahiku Nahale-a 10. Iol: Ayden Goo 15, Aidan Wong 13, Raymon Teoscon 11.

Boys Varsity II

Single-Elimination Tournament

Assets 31, Hawaiian Mission 19. Top scorers—Assets: Ethan Lee 8, Taichi Mukai 8, Theodore Stringer 8. HMA: Zion Slade 11.

MIL

Boys Division II Tournament

Championship

Friday

Seabury Hall 82, Molokai 38. Top

scorers—SH: Bromo Dorn 36, Sebastian Peterson 22. Mol: Eha Adolpho 10, Braylen Colon 10.