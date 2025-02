Scoreboard – February 12, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

ILH boys, Varsity I: Modified Single-

Elimination Tournament, Kamehameha vs. University, 5 p.m. at Saint Louis. League Championship: Punahou at Saint Louis, 6:30 p.m.

ILH boys, Varsity II: Single-Elimination Tournament, Final, Hawaii Baptist at Le

Jardin, 6 p.m.

ILH boys, Varsity I-AA: Playoff, Saint Louis at Kamehameha, 7 p.m.

OIA boys, Division I Tournament: Final, Kailua vs. Mililani, 7:30 p.m. Third Place, Moanalua at Leilehua, 6 p.m. Fifth Place, Kapolei at Kahuku, 6 p.m.

OIA boys, Division II Tournament:

Final, Aiea vs. Kaiser, 5:30 p.m. at

McKinley.

THURSDAY

BASKETBALL

Big West men: Long Beach State vs.

Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Hilo, women at 5:30 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at Vulcan Gymnasium.

GOLF

College men: John A. Burns Intercollegiate, first round, 9 a.m. at Ocean Course at Hokuala.

SOFTBALL

College: Spring Fling Tournament, Utah Tech vs. Sacramento State, 10:30 a.m.;

Cal State Bakersfield vs. Sacramento State, 1 p.m.; Cal State Bakersfield vs. Western

Illinois, 3:30 p.m.; Western Illinois vs. Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

VOLLEYBALL

COLLEGE MEN

AVCA National Collegiate Poll

Pts Rec PV

1. Long Beach State (22) 459 9-0 1

2. UC Irvine (1) 438 8-0 2

3. UCLA 403 6-2 3

4. Hawaii 390 9-1 4

5. Southern California 369 9-0 5

6. Loyola-Chicago 341 10-0 7

7. BYU 326 8-4 6

8. Stanford 293 4-4 9

9. Ball State 275 8-3 8

10. Grand Canyon 230 7-1 11

11. Pepperdine 220 5-3 10

12. UC San Diego 202 9-2 13

13. Cal State Northridge 193 9-2 16

14. Lewis 173 8-3 12

15. Ohio State 143 3-6 14

16. UC Santa Barbara 133 6-4 15

17. Lincoln Memorial 67 8-1 19

18. McKendree 52 4-5 RV

19. NJIT 46 6-2 RV

20. Penn State 24 1-7 17

Others receiving votes and listed on two or more ballots: Princeton 14,

Harvard 13, Purdue Fort Wayne 13, George Mason 9, Daemen 3.

BASKETBALL

NBA ALL-STAR WEEKEND

At San Francisco

>> ALL-STAR GAME

Sunday

*—voted in as starter

TEAM SHAQ

Coach: Shaquille O’Neal

Frontcourt

*LeBron James (L.A. Lakers)

*Kevin Durant (Phoenix)

*Jayson Tatum (Boston)

Backcourt

*Stephen Curry (Golden State)

Damian Lillard (Milwaukee)

James Harden (L.A. Clippers)

Jaylen Brown (Boston)

Kyrie Irving (Dallas)

Note: Irving is a replacent for Anthony

Davis (Dallas)

TEAM CHUCK

Coach: Charles Barkley

Frontcourt

*Nikola Jokic (Denver)

Victor Wembanyama (San Antonio)

Pascal Siakam (Indiana)

Alperen Sengun (Houston)

*Karl-Anthony Towns (New York)

Backcourt

*Shai Gilgeous-Alexander (OKC)

*Donovan Mitchell (Cleveland)

Trae Young (Atlanta)

Note: Young is a replacent for *Giannis

Antetokounmpo (Milwaukee)

TEAM KENNY

Coach: Kenny Smith

Frontcourt

Jaren Jackson Jr. (Memphis)

Evan Mobley (Cleveland)

Backcourt

Anthony Edwards (Minnesota)

*Jalen Brunson (New York)

Jalen Williams (OKC)

Darius Garland (Cleveland)

Cade Cunningham (Detroit)

Tyler Herro (Miami)

>> RISING STARS

Friday

Team T

Coach: Tim Hardaway

Brandin Podziemski (Golden State)*

Jaime Jaquez Jr. (Miami)

Gradey Dick (Toronto)

Anthony Black (Orlando)*

Zaccharie Risacher (Atlanta)

Alex Sarr (Washington)

Tristan da Silva (Orlando)

Team M

Coach: Mitch Richmond

Amen Thompson (Houston)

Ausar Thompson (Detroit)*

Bilal Coulibaly (Washington)

Scoot Henderson (Portland)

Toumani Camara (Portland)*

Yves Missi (New Orlean)

Bub Carrington (Washington)

Team C

Coach: Chris Mullin

Stephon Castle (San Antonio)

Dalton Knecht (L.A. Lakers)

Jaylen Wells (Memphis)

Keyonte George (Utah)

Zach Edey (Memphis)

Trayce Jackson-Davis (Golden State)

Ryan Dunn (Phoenix)*

Team G League

Coach: Jeremy Lin

JD Davison (Maine Celtics)

Mac McClung (Osceola Magic)

Bryce McGowens (Rip City Remix)

Leonard Miller (Iowa Wolves)

Dink Pate (Mexico City Capitanes)

Reed Sheppard (Rio Grande Valley Vipers)

Pat Spencer (Santa Cruz Warriors)

Note: Rookie Jared McCain (76ers), and sophomores Victor Wembanyama (Spurs), Brandon Miller (Hornets), Dereck Lively II (Mavericks) and Cason Wallace (Thunder) will not play.

*—replacements

The winning team will play in Sunday’s

All-Star Game under coach Candace Parker.

NBA CALENDAR

Friday through Sunday — NBA All-Star 2025 (San Francisco)

Friday through Wednesday — NBA

All-Star break

March 1 — Playoff Eligibility Waiver

Deadline

April 1 — NBA G League Playoffs begins

April 11 — All 30 teams to play

April 13 — NBA regular season ends. All 30 teams to play.

April 14 — Rosters set for NBA Playoffs

April 15-18 — SoFi Play-In Tournament

April 19 — NBA Playoffs 2025 begin

May 5-6 — Conference Semifinals begin (possible move up to May 3-4)

May TBD — Western Conference Finals and Eastern Conference Finals

COLLEGE MEN

Tuesday

EAST

Brigham Young 73, West Virginia 69

Loyola-Chicago 87, Richmond 80, OT

SOUTH

Alabama 103, Texas 80

Auburn 80, Vanderbilt 68

East Carolina 82, UAB 75

Florida 81, Mississippi State 68

Iowa State 77, Central Florida 65

Miami-Florida 91, Syracuse 84

North Texas 67, Rice 61

Southern Methodist 83, Pittsburgh 63

Texas A&M 69, Georgia 53

MIDWEST

Akron 105, Western Michigan 92

Ball St. 86, Eastern Michigan 84, OT

Buffalo 73, Northern Illinois 67

Cincinnati 85, Utah 75

Connecticut 70, Creighton 66

George Mason 76, Saint Louis 74, OT

Illinois 83, UCLA 78

Indiana 71, Michigan St. 67

Kansas 71, Colorado 59

Kansas State 73, Arizona 70

Kent St. 91, Central Michigan 83

Kentucky 75, Tennessee 64

Marquette 68, DePaul 58

Miami (OH) 92, Toledo 80

Michigan 75, Purdue 73

Murray St. 63, Illinois-Chicago 53

Northern Iowa 88, Indiana St. 73

Ohio 86, Bowling Green 81

SE Missouri St. 57, Little Rock 45

WEST

Loyola Marymount 69, Pepperdine 60

Oregon 81, Northwestern 75

Saint Mary’s 73, Santa Clara 64

San Diego St. 69, San Jose St. 66

Southern California 92, Penn St. 67

UNLV 77, Air Force 52

Utah St. 93, Colorado St. 85

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC Irvine 10 2 .833 — 20 4

UC San Diego 10 2 .833 — 20 4

UC Riverside 9 4 .692 11⁄2 16 9

CS Northridge 9 4 .692 11⁄2 17 7

UC Davis 8 5 .615 21⁄2 14 10

UCSB 8 5 .615 21⁄2 16 8

Hawaii 5 8 .385 51⁄2 13 11

CSU Bakersfield 4 9 .308 61⁄2 10 15

Cal Poly 3 9 .250 7 9 15

Long Beach St. 3 10 .231 71⁄2 7 18

CS Fullerton 1 12 .077 91⁄2 6 19

Thursday

Long Beach State at Hawaii, 7 p.m.

UC Riverside at UC Davis

UC San Diego at Cal State Bakersfield

UC Santa Barbara at UC Irvine

Cal Poly at Cal State Fullerton

Saturday

UC Irvine at Hawaii, 7 p.m.

Cal State Fullerton at Cal State Bakersfield

UC Davis at UC San Diego

UC Santa Barbara at UC Riverside

Cal Poly at Cal State Northridge

Monday’s PacWest Results

At McCabe Gym

Fresno Pacific 72, Chaminade 56. Point leaders—FP: Ryan Abbott 17, Isaac Peralta 16, Seth Brow 11, Harrison Pennisi 10. CU: Jackson Last 16, Kent King 13,

Roland Banks II,10. Rebound leaders—FP: Peralta 7. CU: Fletcher MacDonald 7.

Assist leaders—FP: Peralta 7. CU: King 6.

At Afook-Chinen Civic Auditorium

Hawaii Hilo 71, Jessup 61. Point leaders—Hilo: Andre Norris 17, Nadjrick Peat 12. Jes: Ja’Maris Blackmon 14, Anthony Enoh 13, Cayden McDaniel 13. Rebound leaders—Hilo: Peat 9. Jes: Aydan Janssan 11. Assist leaders—Hilo: Isaiah Hinds 3, Julio Montes II 3. Jes: Troy Crighton 5.

PacWest Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

Point Loma 13 2 .867 — 20 5 Biola 12 4 .750 11⁄2 18 6 Academy of Art 10 4 .714 21⁄2 14 8 Hawaii Hilo 8 6 .571 41⁄2 15 9 Westmont 8 7 .533 5 10 13 Chaminade 9 9 .500 51⁄2 15 10 Concordia 7 7 .500 51⁄2 12 9

Hawaii Pacific 7 7 .500 51⁄2 12 11 Fresno Pacific 8 9 .471 6 11 14 Azusa Pacific 7 9 .438 61⁄2 12 12 Vanguard 5 10 .333 8 11 10 Menlo 5 10 .333 8 9 12 Dominican 4 11 .267 9 9 14 Jessup 4 12 .250 91⁄2 7 15

Tuesday

UC Santa Cruz 64, Academy of Art 60

Today

Westmont at Azusa Pacific

Biola at Concordia Irvine

Thursday

Hawaii Pacific at Dominican

Chaminade at Hawaii Hilo, 7:30 p.m.

Friday

Menlo at Fresno Pacific

Saturday

Hawaii Pacific at Jessup

Westmont at Academy of Art

Vanguard at Biola

Concordia Irvine at Point Loma

COLLEGE WOMEN

USA Today Coaches Top 25 Poll

(First-place votes in parentheses)

Rec Pts PV

1. UCLA (31) 23-0 775 1

2. Notre Dame 21-2 728 3 3. Texas 24-2 693 6

4. South Carolina 22-2 692 2 5. LSU 25-1 671 4 6. Southern California 21-2 624 7 7. Connecticut 22-3 580 5 8. Ohio State 20-3 491 8 9. TCU 22-3 478 9 10. Duke 19-5 475 12 11. N.C. State 19-4 464 14

12. North Carolina 21-4 431 13

13t. Kentucky 19-3 420 11 13t. Kansas State 22-3 420 10 15. Maryland 19-5 329 15

16. Tennessee 17-6 324 17

17. Oklahoma 18-6 290 16

18. West Virginia 19-4 253 18

19. Georgia Tech 20-4 228 19

20. Alabama 20-5 174 23

21. Florida State 19-5 98 22

22. Michigan State 18-5 85 20

23. Oklahoma State 19-4 72 NR

24. South Dakota State 21-3 71 25

25. Creighton 20-4 51 NR Others receiving votes: Baylor (20-5) 41, California (19-6) 36, Vanderbilt (18-6) 20, Mississippi (16-7) 17, Utah (18-5) 15, Richmond (20-5) 9, Louisville (17-7) 8, George Mason (21-3) 5, Michigan (17-7) 5, Florida Gulf Coast (21-3) 2.

Dropped out: No. 21 California); No. 24 Vanderbilt.

Tuesday’s Top 25 Scores

No. 11 TCU 79, BYU 47

No. 25 Baylor 75, No. 18 West Virginia 65

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

Hawaii 11 2 .846 — 17 6

UC Irvine 10 2 .833 1⁄2 16 6

UC Davis 9 4 .692 2 15 8

Long Beach St. 8 5 .615 3 12 10

UC San Diego 7 5 .583 31⁄2 11 13

UCSB 7 6 .538 4 13 10

UC Riverside 6 7 .462 5 10 13

Cal Poly 5 7 .417 51⁄2 10 12

CS Fullerton 3 10 .231 8 5 18

CS Northridge 2 11 .154 9 4 18

CSU Bakersfield 2 11 .154 9 2 21

Thursday

Hawaii at Long Beach State, 4 p.m.

UC Davis at UC Riverside

Cal State Fullerton at Cal Poly

UC Irvine at UC Santa Barbara

Cal State Bakersfield at UC San Diego

Saturday

Hawaii at UC Irvine, noon

UC San Diego at UC Davis

Cal State Northridge at Cal Poly

Cal State Bakersfield at Cal State Fullerton

UC Riverside at UC Santa Barbara

Monday’s PacWest Results

At McCabe Gym

Fresno Pacific 61, Chaminade 58. Point leaders—FP: Anisa Rillo 9. CU: Sameera

Elmasri 21, Julien Parado 12. Rebound leaders—FP: Jayla Green 7. CU: Elmasri 9. Assist leaders—FP: Julie Ramirez 2, Rillo 2. CU: Morgan Escobedo 4.

At Afook-Chinen Civic Auditorium

Jessup 53, Hawaii Hilo 52. Point leaders—

Jes: Giselle Dogan 19, Brianna Byrnes 11. Hilo: Caiyle Kaupu 17, Keirstyn Agonias 12, KeanuMarie Huihui 12. Rebound leaders—Jes: Amari Guiton 6, Kayla Vieira 6. Hilo: Erica Ingram 10. Assist leaders—Jes: four with 2. Hilo: Kaupu 2, Mindy Kawaha 2.

PacWest Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

Point Loma 13 2 .867 — 18 5 Azusa Pacific 13 3 .812 1⁄2 19 4 Vanguard 12 3 .800 1 14 7 Westmont 11 4 .733 2 15 7 Dominican 11 4 .733 2 17 9 Menlo 9 6 .600 4 13 9 Fresno Pacific 8 9 .471 6 12 12 Biola 7 9 .438 61⁄2 7 17 Jessup 6 10 .375 71⁄2 11 13 Hawaii Pacific 5 9 .357 71⁄2 9 11 Chaminade 5 13 .278 81⁄2 6 18 Academy of Art 3 11 .214 91⁄2 10 12 Hawaii Hilo 2 12 .143 101⁄2 4 16 Concordia 2 12 .143 101⁄2 3 18

Today

Westmont at Azusa Pacific

Biola at Concordia Irvine

Thursday

Hawaii Pacific at Dominican

Chaminade at Hawaii Hilo, 5:30 p.m.

Friday

Menlo at Fresno Pacific

Saturday

Hawaii Pacific at Jessup

Westmont at Academy of Art

Vanguard at Biola

Concordia Irvine at Point Loma

ILH

Monday

Boys Varsity II

Single-Elimination Tournament

Le Jardin 63, Assets 30

OIA

Monday

Boys Division I Tournament

Fifth-Place Semifinals

Kahuku 77, Nanakuli 41. Top scorers—Kah: Ronin Naihe 22, Kashus Daley 19. Nan: Vainuupo Fanuaea 12, Aliix Yap 12.