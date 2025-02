Scoreboard – February 19, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

HHSAA Boys Division I Championships: Quarterfinals. At McKinley: Kahuku vs.

Baldwin, 5 p.m.; Leilehua vs. Saint Louis,

7 p.m. At Moanalua: Punahou vs.

Kamehameha-Hawaii, 5 p.m.; University vs. Kailua, 7 p.m.

HHSAA Boys Division II State

Championships: Quarterfinals. At Kaimuki: Kaiser vs. Seabury Hall, 5 p.m.; Damien vs. Kohala, 7 p.m. At Kalani:

Le Jardin vs. Aiea, 5 p.m. Hawaii Prep vs. Kauai, 7 p.m.

GOLF

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

ILH: 7 a.m. at Ala Wai Golf Course.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Chaminade vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at Sand Island Park.

TENNIS

College women: Dallas Baptist vs. Hawaii Hilo, 11 a.m. UH Tennis Complex.

THURSDAY

BASEBALL

College: Wichita State vs. Hawaii,

6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

BASKETBALL

HHSAA Boys Division I Championships: Semfinals at McKinley: Punahou/

Kamehameha-Hawaii winner vs. University/Kailua winner, 5 p.m.; Kahuku/Baldwin

winner vs. Leilehua/ Saint Louis winner,

7 p.m. Fifth-Place Semifinals at Moanalua:

Kahuku/Baldwin loser vs. Leilehua/Saint Louis loser, 5 p.m.; Punahou/Kamehameha-Hawaii loser vs. University/Kailua loser, 6:30 p.m.

HHSAA Boys Division II

Championships: Semifinals at Kaimuki: Le Jardin/Aiea winner vs. Hawaii Prep/Kauai winner, 5 p.m.; Kaiser/Seabury Hall winner vs. Damien/Kohala winner, 7 p.m. Fifth-Place Semifinals at Kalani: Kaiser/Seabury Hall loser vs. Damien/Kohala loser, 5 p.m.; Le Jardin/Aiea loser vs.

Hawaii Prep/Kauai loser, 6:30 p.m.

BEACH VOLLEYBALL

College: Outrigger Duke Kahanamoku Beach Classic, Arizona State vs. Hawaii, 8:30 a.m.; TCU vs. UCLA, 9:45 a.m.; USC vs. Hawaii, 11 a.m.; Loyola Marymount vs. Stanford, 12:15 p.m.; UCLA vs. Arizona State, 1:30 p.m.; Stanford vs. TCU,

2:45 p.m.; Loyola Marymount vs. USC,

4 p.m. Matches at Queen’s Beach, Waikiki.

SOFTBALL

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific,

3 p.m. at Sand Island Park.

TENNIS

College women: Hawaii Hilo vs.

Chaminade, 9 a.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

RUNNING

Great Aloha Run

Start in front of Aloha Tower on Ala

Moana Boulevard; finish at Aloha

Stadium

Monday

8.15 miles

Female

Overall: 1. Grace Chow 50:36. 2. Kathryn Watt 50:45. 3. Ashlyn Jacobsen 50:48.

4. Laura Berglind 52:51. 5. Taito Okubo 53:43. 4-younger: 1. Eleanor Graydon 1:27:12. 2. Emily Wheeler 1:36:01. 3. Max Kratzke 1:38:40. 5-9: 1. Samantha Decosta 1:35:06. 2. Kamaile Carvalho 1:40:57.

3. Madissyn Ingram 1:49:38. 10-14: 1. Athena Granado 1:05:28. 2. Katia Dela Cruz 1:20:21. 3. Michelle Lozano 1:21:51. 15-19: 1. Ashlyn Jacobsen 50:48. 2.

Kaitlyn Bitterman 55:15. 3. Nikiji Dayse 56:01. 20-24: 1. Taito Okubo 53:43. 2. Claudia Donovan 55:39. 3. Sienne Rocha 57:31. 25-29: 1. Grace Chow 50:36. 2. Amy Hanley 58:38. 3. Karen Perez 1:02:56. 30-34: 1. Laura Berglind 52:51.

2. Laci Hitchcock 56:10. 3. Hollie Sick 56:25. 35-39: 1. Amy Storbakken 1:02:42.

2. Charlotte Hoggan 1:08:07. 3. Desiree Todd 1:08:17. 40-44: 1. Kathryn Watt 50:45. 2. Keely McGhee 57:27. 3. Jessica Bashaw 57:46. 45-49: 1. Weni Amrich 1:00:47. 2. Deborah Yang 1:06:50. 3. Brooke Nasser 1:06:58. 50-54: 1. Sakura Chiba 1:09:26. 2. Monica Burt 1:11:21.

3. Noriko Muto 1:14:41. 55-59: 1. Rebecca Purcell 1:08:56. 2. Nancy Poon 1:10:36.

3. Tina Lount-Pretre 1:11:59. 60-64: 1. Wendy Miki Glaus 1:07:27. 2. Kelly Murphy 1:07:48. 3. Naomi Morita 1:10:11. 65-69: 1. Barb Imhof 1:12:15. 2. Michelle Alves 1:22:38. 3. Amy Tatsuno 1:23:25. 70-74: 1. Suzanne Zakrzewski 1:26:56. 2. Maggie Conlon Ryan 1:30:49. 3. Kyoko Sakakiyama 1:35:07. 75-79: 1. Janet Pappas 1:18:23.

2. Mary Harris 1:34:48. 3. Christin Cho 1:51:47. 80-84: 1. Emily Reed 1:59:18.

2. Barbara Ross 2:04:04. 3. Roberta

Diane Fraser 2:07:24. 85-89: 1. Joy Schoenecker 2:03:07. 2. Monique Delorme 2:04:58. 3. Judith Lee 2:55:10.

Male

Overall: 1. Landon Pretre 42:57. 2. Jeremy Morgan 43:22. 3. Troy Oshimo 43:42. 4. Ari Smith 43:53. 5. Cosmo Brossy 44:21.

4-younger: 1. Nakoa Chang 1:18:27. 2. Bodhi Yoshiwara 1:33:19. 3. Killian Perreira 2:03:26. 5-9: 1. Ryden Hong 1:08:29. 2. Logan Enriques 1:30:50. 3. Adan Alfaro Jr. 1:32:15. 10-14: 1. Peyton Manglallan 52:35. 2. Maddox Perry 55:38. 3. Thunder Lyons 59:05. 15-19: 1. Landon Pretre 42:57. 2. Ari Smith 43:53. 3. James Millare 47:09. 20-24: 1. Troy Oshimo 43:42.

2. John Hanson 46:24. 3. Peter Ramos 47:16. 25-29: 1. Jeremy Morgan 43:22.

2. Cosmo Brossy 44:21. 3. Tom Jordon 44:46. 30-34: 1. Ian Wong 48:54. 2. Ilya Sitsko 49:18. 3. Nikolai Scharer 50:32.

35-39: 1. Kevin Enriques 47:15. 2. Michael Cacal 50:05. 3. Samson Chik 53:00.

40-44: 1. Andrew Vogel 48:22. 2. Martin Conrad 49:13. 3. Gavin Fujitani 50:50.

45-49: 1. Paul Lloyd 54:29. 2. Galen Chinn 56:15. 3. Tim Peterman 58:29.

50-54: 1. Zach Huseby 52:16. 2. Patrick Ellison 52:50. 3. David Aleida 53:33.

55-59: 1. Harry Komuro 56:12. 2. Stacey Cattell 1:01:10. 3. Tim Bunton 1:01:56.

60-64: 1. Jonathan Lyau 51:59. 2. Val

Umphress 55:50. 3. Ken Lindell 57:48.

65-69: 1. Millard Sappington 1:00:25.

2. Bradley Clagg 1:02:17. 3. Darrel Hendon 1:09:20. 70-74: 1. John Wat 1:07:18. 2. Eugene Cho 1:08:32. 3. Chris Cifarelli-

Franchi 1:12:14. 75-79: 1. David Hope 1:09:36. 2. Michael Kasamoto 1:10:13.

3. Jun Amano 1:21:18. 80-84: 1. Edward Kemper 1:36:45. 2. Daniel Talhelm 1:48:10. 3. Arlynn Stoeck 1:55:28. 85-89: 1. David Loprinzi 1:42:12. 2. Jerome Cox 2:16:33.

3. Toshio Masuda 2:18:26.

VOLLEYBALL

COLLEGE MEN

AVCA National Collegiate Poll

Pts Rec PV

1. Long Beach State (23) 460 11-0 1

2. UC Irvine 437 10-0 2

3. UCLA 402 6-3 3

4. Hawaii 398 9-1 4

5. Southern California 369 9-2 5

6. BYU 334 10-4 7

7. Loyola-Chicago 324 11-1 6

8t. Ball State 272 9-4 9

8t. Grand Canyon 272 9-1 10

10. Stanford 262 4-5 8

11. Pepperdine 234 7-3 11

12. Cal State Northridge 198 10-2 13

13t. Lewis 180 9-4 14

13t. UC San Diego 180 9-4 12

15. Ohio State 128 5-6 15

16. UC Santa Barbara 108 6-6 16

17. McKendree 106 6-5 18

18. Lincoln Memorial 81 10-1 17

19. Penn State 24 3-7 20

20. Princeton 21 4-4 RV

Others receiving votes and listed on two or more ballots: NJIT 18, George

Mason 10, Harvard 8, Purdue Fort Wayne 5.

UH MEN’S SCHEDULE

(Record: 9-1)

Mon., Dec. 30 vs. B. Columbia (exb.) W, 3-0

Fri., Jan. 3 vs. McKendree W, 3-1

Sun., Jan. 5 vs. McKendree W, 3-0

Wed., Jan. 8 vs. Harvard W, 3-0

Fri., Jan. 10 vs. Harvard W, 3-2

Wed., Jan. 15 vs. Princeton W, 3-1

Fri., Jan. 17 vs. Princeton W, 3-0

Fri., Jan 31 at BYU W, 3-2

Sat., Feb. 1 at BYU W, 3-1

Wed., Feb. 5 vs. Stanford W, 3-2

Fri., Feb. 7 vs. Stanford L, 1-3

Thursday at Belmont Abbey 2 p.m.

Friday at Queens Charlotte 1 p.m.

Saturday at Catawba 6 a.m.

Saturday at Queens Charlotte 1 p.m.

Fri., Feb. 28 vs. UC Irvine! 7 p.m.

Sun., Mar. 2 vs. UC Irvine! 5 p.m.

Wed., Mar. 5 vs. Lindenwood 7 p.m.

Fri., Mar. 7 vs. Lindenwood 7 p.m.

Thu., Mar. 13 vs. Ball State@ 7 p.m.

Fri., Mar. 14 vs. Penn State@ 7 p.m.

Sat., Mar. 15 vs. USC@ 7 p.m.

Fri., Mar. 28 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Sat., Mar. 29 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Fri., Apr. 4 at CS Northridge! 3 p.m.

Sat., Apr. 5 at CS Northridge! 3 p.m.

Fri., Apr. 11 vs. LBSU! 7 p.m.

Sat., Apr. 12 vs. LBSU! 7 p.m.

Fri., Apr. 18 at UCSB! 4 p.m.

Sat., Apr. 19 at UCSB! 4 p.m.

The Big West Championship is April 24-26

at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

Home matches at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

!—Big West match

@—Outrigger Invitational

Water Polo

UH Women’s Schedule

(Record: 7-2)

Sat., Jan. 18 vs. San Jose St.# W, 15-6

Sat., Jan. 18 vs. Stanford# L, 7-12

Fri., Jan. 24 vs. L. Marymount@ W, 11-9

Sat., Jan. 25 vs. Biola@ W, 20-4

Sat., Jan. 25 vs. Arizona State@ W, 14-7

Fri., Jan. 31 CS Fullerton+ W, 19-4

Sat., Feb. 1 Fresno St.+ W, 11-10 (OT)

Sat., Feb. 1 USC+ L, 9-17

Sun., Feb. 2 UC Irvine+ W, 18-17

Friday Indiana^ noon

Saturday Barbara Kalbus^ time TBD

Sunday Barbara Kalbus^ time TBD

Fri., Mar. 7 at UCSB! time TBD

Sun., Mar. 9 at CS Northridge! 9 a.m.

Sat., Mar. 15 vs. Long Beach St.! 6 p.m.

Sat., Mar. 22 vs. Pacific 6 p.m.

Sat., Mar. 29 vs. UC Davis! 6 p.m.

Sat., Apr. 5 vs. UC Irvine! 6 p.m.

Thu., Apr. 10 at UC San Diego! 3 p.m.

Sat., Apr. 12 at UCLA 3 p.m.

Sun., Apr. 13 at CS Fullerton! 9 a.m.

The Big West Tournament is April 25-27 at

Irvine, Calif.

#—Fresno State Polo-Palooza

@—Rainbow Invitational

+—Triton Invitationl at La Jolla, Calif.

^—Barbara Kalbus Invitational at Irvine,

Calif.

!—Big West game

BULLETIN BOARD

Radford High School

Radford is seeking a boys basketball head coach. Must have a minimum of

10 years of coaching experience on the varsity level (head coaching experience is valued) and established NFHS coaching requirements credentials (coaches

education, heat illness, CPR). Deadline: Feb. 28. Interviews will be the first week of March. E-mail resume to kelly.sur@k12.hi.us. Do not bring your resume to the school to apply for the position.

BASKETBALL

COLLEGE MEN

USA Today Coaches Top 25 Poll

(First-place votes in parentheses)

Rec Pts PV

1. Auburn (31) 23-2 775 2

2. Florida 22-3 712 3

3. Duke 22-3 704 5

4. Alabama 21-4 692 1

5. Houston 21-4 672 6

6. Tennessee 21-5 605 4

7. Texas A&M 20-5 570 9

8. Iowa State 20-5 534 10

9. St. John’s 22-4 501 8

10. Texas Tech 20-5 488 12

11. Wisconsin 20-5 441 15

12. Michigan 20-5 413 17

13. Michigan State 20-5 407 11

14. Purdue 19-7 388 7

15. Marquette 19-6 284 16

16. Missouri 19-6 272 22

17. Clemson 21-5 267 19

18. Arizona 17-8 223 13

19. Memphis 21-5 184 14

20. Maryland 20-6 183 25

21. Kentucky 17-8 162 18

22. Louisville 20-6 109 NR

23. Mississippi State 18-7 106 NR

24. Saint Mary’s (Cal) 23-4 86 NR

25. Kansas 17-8 69 20

Others receiving votes: Mississippi 64, UCLA 49, New Mexico 41, Creighton 37, Gonzaga 15, Connecticut 11, Illinois 5,

UC San Diego 3, VCU 2, George Mason 1.

Tuesday

EAST

Boston College 54, Virginia Tech 36

Connecticut 66, Villanova 59

Pittsburgh 80, Syracuse 69

Queens of Charlotte 89, Cent. Arkansas 72

Western Michigan 97, Buffalo 64

SOUTH

Florida 85, Oklahoma 63

Florida Gulf Coast 72, Jacksonville 56

Louisiana State 81, South Carolina 67

Loyola-Chicago 77, Davidson 69

Mississippi State 70, Texas A&M 54

North Alabama 80, West Georgia 62

North Florida 79, Stetson 71

Tennessee St. 86, Tenn-Martin 75

Texas Christian 69, Texas Tech 66

MIDWEST

Akron 73, Northern Illinois 63

Bellarmine 94, Austin Peay 68

Eastern Kentucky 66, Lipscomb 57

Eastern Michigan 76, Miami (OH) 66

Iowa State 79, Colorado 65

Kent St. 91, Bowling Green 84

Marquette 80, Seton Hall 56

Michigan St. 75, Purdue 66

Ohio 84, Central Michigan 82

Toledo 67, Ball St. 66

Wisconsin 95, Illinois 74

Xavier 76, Butler 63

WEST

Brigham Young 91, Kansas 57

Colorado St. 79, Nevada 71

Houston 80, Arizona State 65

Minnesota 64, UCLA 61

San Diego St. 83, Fresno St. 60

Wyoming 69, Air Force 62

UH Schedule

(Record: 14-12; 6-9 Big West)

Fri., Oct. 25 at UH Hilo (exb.) W, 64-61

Sat., Nov. 2 vs. Cham. (exb.) W, 85-80

Fri., Nov. 8 vs. Life Pacific@ W, 96-61

Sun., Nov. 10 vs. S. Jose St.@ W, 80-69

Mon., Nov. 11 vs. Pacific@ W 76-66

Sun., Nov. 17 vs. Weber St. W, 73-68,OT

Fri, Nov. 22 vs. No. Carolina L, 69-87

Tue., Nov. 26 vs. Hawaii Pacific W, 67-63

Tues., Dec. 3 at Grand Canyon L, 72-78

Sat., Dec. 7 at LBSU! L, 68-76

Sat. Dec. 14 vs. TX A&M-CC W, 71-62

Sun., Dec. 22 vs. Charlotte# W, 78-61

Mon., Dec. 23 vs. Nebraska# L, 55-69

Wed., Dec. 25 vs. Oakland# W, 73-70, OT

Thu, Jan. 2 vs. UCSB! L, 64-61

Sat.,.Jan. 4 vs. Cal Poly! W, 68-55

Thu., Jan. 9 at UC Riverside! W, 83-76

Sat., Jan. 11 at CS Fullerton! W, 95-86

Thu., Jan. 16 vs. CSUN! L, 83-60

Sat., Jan. 18 vs. CSU Bakers.! W, 81-70

Thu., Jan. 23 at UC Davis! L, 66-68

Sat., Jan. 25 at UC Irvine! L, 55-71

Thu., Jan. 30 vs. UC San Diego! L, 63-74

Sat., Feb. 1 vs. CS Fullerton! W, 82-57

Thu., Feb. 6 at Cal Poly! L, 63-79

Sat., Feb. 8 at UCSB! L, 72-76

Thu., Feb. 13 vs. LBSU! W, 62-60

Sat., Feb. 15 vs. UC Irvine! L, 49-66

Saturday at UC San Diego! 5 p.m.

Thu., Feb. 27 vs. UC Riverside! 7 p.m.

Sat., March 1 vs. UC Davis! 7 p.m.

Thu., March 6 at CSU Bakers.! 4:30 p.m.

Sat., March 8 at CSUN! 3 p.m.

The Big West tournament is March 12-15

in Henderson, Nev.

Homes games at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

@—Outrigger Rainbow Classic

#—Hawaiian Airlines Diamond Head

Classic

!—Big West game

COLLEGE WOMEN

USA Today Coaches Top 25 Poll

(First-place votes in parentheses)

Rec Pts PV

1. Notre Dame (23) 23-2 767 2

2. Texas (5) 26-2 741 3

3. UCLA (3) 24-1 705 1

4. Southern California 23-2 674 6

5. Connecticut 24-3 657 7

6. South Carolina 23-3 622 4

7. LSU 25-2 595 5

8. Ohio State 22-3 551 8

9. TCU 24-3 522 9

10. North Carolina 23-4 496 12

11. Duke 20-6 435 10

12. N.C. State 20-5 422 11

13. Tennessee 19-6 378 16

14. Kentucky 20-4 371 13

15. Kansas State 24-4 370 13

16. Oklahoma 19-6 303 17

17. West Virginia 21-5 253 18

18. Maryland 20-6 237 15

19. Alabama 21-5 224 20

20. Georgia Tech 21-5 161 19

21. Michigan State 19-6 116 22

22. Baylor 22-5 100 NR

23. Creighton 21-4 96 25

24. South Dakota State 23-3 83 24

25. Florida State 20-6 59 21

Others receiving votes: Oklahoma State 37; Utah 27; Louisville 17; California 14;

Illinois 12; Ole Miss 11; Richmond 7; FGCU 7; Vanderbilt 3; George Mason 2.

Tuesday

Top 25

No. 24 Oklahoma State 68, Utah 64

UH Schedule

(Record: 19-6; 13-2 Big West)

Sun., Oct 27 at UH Hilo (exb.) W, 69-50

Sat., Nov. 2 vs. Cham. (exb.) W, 73-31

Thu., Nov. 7 at Portland L, 65-76

Sat., Nov. 9 at Portland St. W, 72-50

Fri., Nov. 22 vs. La.-Monroe# W, 69-64

Sun., Nov. 24 vs. East. Wash.# W, 67-55

Fri., Nov. 29 vs. Fresno St.@ W, 50-47

Sat., Nov. 30 vs. UT Martin@ W, 47-39

Sun., Dec. 1 vs. UCLA@ L, 70-49

Sat., Dec. 7 vs. LBSU! L, 69-73, OT

Mon., Dec. 17 vs. Ark.-Pine Bluff W, 56-15

Fri., Dec. 20 vs. Clemson% L, 58-72

Sat., Dec. 21 at SDSU% L, 52-54

Thu., Jan. 2 at UCSB! L, 62-72

Sat., Jan. 4 at Cal Poly! W, 62-50

Thu., Jan. 9 vs. UC Riverside! W, 61-47

Sat., Jan. 11 vs. CS Fullerton! W, 54-44

Thu., Jan. 16 at CSUN! W, 75-47

Sat., Jan. 18 at CSU Bakers.! W, 66-37

Thu., Jan. 23 vs. UC Davis! W, 56-46

Sat., Jan. 25 vs. UC Irvine! W, 46-42

Thu., Jan. 30 at UCSD! W, 65-63, OT

Sat., Feb. 1 at CS Fullerton! W, 54-47

Thu., Feb. 6 vs. Cal Poly! W, 67-43

Sat., Feb. 8 vs. UCSB! W, 65-58

Thu., Feb. 13 at LBSU! W, 72-65

Sat., Feb. 15 at UC Irvine! W, 49-44

Saturday vs. UC San Diego! 7 p.m.

Thu., Feb. 27 at UC Riverside! 4 p.m.

Sat., March 1 at UC Davis! noon

Thu., March 6 vs. CSU Bakers.! 7 p.m.

Sat., March 8 vs. CSUN! 7 p.m.

The Big West tournament is March 12-15

in Henderson, Nev.

Homes games at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

#—Bank of Hawaii Classic

@—Rainbow Wahine Showdown

!—Big West game

%—San Diego Invitational

PacWest

Monday

At Atherton, Calif.

Men

Menlo 75, Hawaii Hilo 69. Point leaders—Menlo: Landon Seaman 22, Nick High 17, Nick Davidson 16, Jonathan Moxie 11. Hilo: Julio Montes II 14, Brody Davis 12,

Nadjrick Peat 10. Rebound leaders—Menlo: Quentin Thompson 10. Hilo: Peat 9. Assist leaders—Menlo: Davidson 4. Hilo: Andre Norris 2.

Women

Menlo 73, Hawaii Hilo 65. Point leaders—Menlo: Alberte Frisch 24, Jordyn Rosette 18, Mehkia Applewhite 11. Hilo: Caiyle Kaupu 25, Keirstyn Agonias 15, KeanuMarie Huihui 10. Rebound leaders—Menlo:

Rosette 5. Hilo: Kaupu 11. Assist leaders—Menlo: Jesni Cooper 5. Hilo: Agonias 4.

HHSAA Boys Division I

Championships

Monday

First Round

G1: Leilehua 93, Konawaena 67

G2: Kahuku 63, Mililani 51

G3: University 42, Kamehameha-Maui 41

G4: Punahou 89, Moanalua 48

Today

Quarterfinals

At McKinley

G5: Kahuku vs. No. 4 Baldwin, 5 p.m.

G6: Leilehua vs. No. 1 Saint Louis, 7 p.m.

At Moanalua

G7: Punahou vs. No. 3 Kamehameha-

Hawaii, 5 p.m.

G8: University vs. No. 2 Kailua, 7 p.m.

Thursday

Fifth-Place Semifinals

At Moanalua

G9: Kahuku/Baldwin loser vs. Leilehua/

Saint Louis loser, 5 p.m.

G10: Punahou/Kamehameha-Hawaii loser

vs. University/Kailua loser, 6:30 p.m.

Semifinals

At McKinley

G11: Kahuku/Baldwin winner vs. Leilehua/

Saint Louis winner, 7 p.m.

G12: Punahou/Kamehameha-Hawaii

winner vs. University/Kailua winner, 5 p.m.

Friday Feb. 21

Fifth Place

At Kalani

G13: G10 winner vs. G9 winner, 6:30 p.m.

Third Place

SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

G14: G12 loser vs. G11 loser, 1 p.m.

Championship

SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

G15: G12 winner vs. G11 winner, 7 p.m.

HHSAA Boys Division II

Championships

Today

Quarterfinals

At Kaimuki

G1: Kaiser vs. No. 1 Seabury Hall, 5 p.m.

G2: No. 5 Damien vs. No. 4 Kohala, 7 p.m.

At Kalani

G3: Le Jardin vs. No. 3 Aiea, 5 p.m.

G4: Hawaii Prep vs. No. 2 Kauai, 7 p.m.

Thursday

Semifinals

At Kaimuki

G7: Le Jardin/Aiea winner vs. Hawaii Prep/

Kauai winner, 5 p.m.

G8: Kaiser/Seabury Hall winner vs.

Damien/Kohala winner, 7 p.m.

Fifth-Place Semifinals

At Kalani

G5: Kaiser/Seabury Hall loser vs.

Damien/Kohala loser, 5 p.m.

G6: Le Jardin/Aiea loser vs. Hawaii Prep/

Kauai loser, 6:30 p.m.



Friday

Consolation

At Kalani

G9: G5 winner vs. G6 winner, 5 p.m.

Third Place

At Stan Sheriff Center

G10: G7 loser vs. G8 loser, 3:30 p.m.

Championship

At Stan Sheriff Center

G11: G7 winner vs. G8 winner, 5 p.m.

UH MEN’S STATISTICS

GP GS FGM FGA PCT 3PT 3PTA PCT. FT FTA PCT AVG REB AST

Nemeiksa 26 13 102 208 .490 25 81 .309 79 104 .760 11.8 5.9 1.0

Christensen 26 26 99 164 .604 4 9 .444 84 127 .661 11.0 7.0 1.0 Rapp 23 16 62 141 .440 22 66 .333 36 48 .750 7.9 4.0 1.5

Greene 26 8 73 184 .397 24 85 .282 32 41 .780 7.8 1.8 1.4

Williams 25 20 56 150 .373 36 93 .387 34 41 .829 7.3 2.2 1.7

Beattie 26 20 69 156 .442 9 38 .237 37 52 .712 7.1 2.3 1.7

Rouhliadeff 26 13 59 122 .484 16 44 .364 42 55 .764 6.8 3.9 0.7

Jacobs 25 8 52 125 .416 26 79 .329 35 47 .745 6.6 2.6 0.6

Hnk.-Claytor 24 6 25 62 .403 5 13 .385 24 33 .727 3.3 1.8 2.0

Palm 24 0 28 49 .571 0 0 .000 6 12 .500 2.6 2.0 0.3 V. der Knaap 2 0 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 1.5 0.0 0.0

Obasohan 7 0 2 6 .333 0 3 .000 2 4 .500 0.9 0.4 0.1

Robeson 9 0 1 4 .250 1 3 .333 0 0 .000 0.3 0.2 0.0

Economou 10 0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0.0 0.1 0.1

Team 3.0

Total 26 629 1378 .456 169 519 .326 411 564 .729 70.7 35.7 11.7

Opponents 26 641 1488 .431 164 484 .339 369 495 .745 69.8 29.3 9.8

UH WOMEN’S STATISTICS

GP GS FGM FGA PCT 3PT 3PTA PCT. FT FTA PCT AVG REB AST

Wahinekapu 24 23 90 214 .421 34 90 .378 44 60 .733 10.8 4.0 2.6

Phillips 12 10 39 96 .406 5 30 .167 30 42 .714 9.4 3.2 2.0

Tamilo 24 23 68 136 .500 1 9 .111 56 76 .737 8.0 5.3 0.3

Perez 23 22 65 135 .481 18 58 .310 23 32 .719 7.4 4.2 1.0

Rewers 25 2 66 180 .367 19 61 .311 29 38 .763 7.2 4.8 0.5

McBee 25 24 57 158 .361 37 114 .325 23 28 .821 7.0 3.6 0.8

Lefotu 19 1 38 95 .400 6 29 .207 23 31 .742 5.5 2.6 1.6

‘Uhila 24 7 34 83 .410 4 23 .174 48 56 .857 5.0 3.5 1.9

Imai 19 3 20 60 .333 3 16 .188 40 51 .784 4.4 2.5 1.6

Peacock 25 9 20 82 .244 10 50 .200 3 7 .429 2.1 1.9 0.5

Filemu 13 1 9 24 .375 3 13 .231 3 4 .750 1.8 0.9 0.3

Kujovic 6 0 3 13 .231 2 9 .222 0 2 .000 1.3 0.7 0.3

Moors 21 0 8 36 .222 2 18 .111 5 9 .556 1.1 1.0 0.4

Birdsong 4 0 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0.8 0.5 0.0

Team 4.3

Total 25 518 1314 .394 145 522 .278 327 436 .750 60.3 37.7 11.3

Opponents 25 463 1399 .331 139 542 .256 255 342 .746 52.8 33.6 8.8