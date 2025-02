Scoreboard – Feb. 22, 2025

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

College: Wichita State vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: doubleheader, Fresno Pacific vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. and 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

BASKETBALL

Big West women: UC San Diego vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

BEACH VOLLEYBALL

College: Outrigger Duke Kahanamoku Beach Classic, UCLA vs. Loyola Marymount, 8:30 a.m.; Stanford vs. Hawaii, 9:45 a.m.; Loyola Marymount vs. Arizona State, 11 a.m.; TCU vs. Hawaii, 12:15 p.m.; UCLA vs. USC, 1:30 p.m.; Arizona State vs. Stanford, 2:45 p.m.; TCU vs. USC, 4 p.m. Matches at Queen’s Beach, Waikiki.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Hawaii Hilo vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Sand Island Park.

TENNIS

College men: Eastern Washington vs. Hawaii, 4 p.m. at UH Tennis Complex.

WRESTLING Texaco/HHSAA State Championships: Semifinals & Consolation Rounds 4, 9:30 a.m.; Third Place and Fifth Place Matches, 1 p.m.; Championship Finals, 4 p.m.

SUNDAY

BASEBALL

College: Wichita State vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Hilo vs. Chaminade, noon at Sand Island Park.

BEACH VOLLEYBALL

COLLEGE

Outrigger Duke Kahanamoku Beach Classic

At Queen’s Beach, Waikiki

Friday

No. 7 Loyola Marymount 5, No. 12 Hawaii 0

Michelle Shaffer/Vilhelmiina Prihti def. Sarah Burton/Caprice Lorenzo 21-19, 21-14

Chloe Hooker/Anna Pelloia def. Julia Lawrenz/Sydney Amiatu 21-15, 21-6

Abbey Thorup/Lisa Luini def. Alana Embry/ Sydney Miller 18-21, 21-19, 15-11

Magdalena Rabitsch/Isabelle Reffel def. Jesse Mann/Jasmine Wandeler 21-17, 21-17

Tanon Rosenthal/Giuliana Poletti Corrales def. Kristen Serrano/Sophie Buschmann 21-8, 21-19

Ellie Davis/Jaeya Brach (LMU) vs. Ayva Moi/Amirah Ali (UH), no result

No. 3 UCLA 5, No. 12 Hawaii 0

Sally Perez/Maggie Boyd def. Sarah Burton/ Caprice Lorenzo 16-21, 26-24, 15-9

Peri Brennan/Natalie Myszkowski def. Julia Lawrenz/Sydney Amiatu 21-14, 21-8

Kenzie Brower/Ensley Alden def. Alana Embry/Sydney Miller 21-15, 16-21, 15-10

Alexa Fernandez/Tessa Van Winkle def. Jesse Mann/Jasmine Wandeler 22-20, 21-11

Reagan Hope/Adelina Okazaki def. Kristen Serrano/Sophie Buschmann 10-21, 21-17, 15-11

Taylor Ford/Kaley Mathews (UCLA) vs. Ayva Moi/Amirah Ali (UH), no result

GOLF

ILH

At Ala Wai Golf Course

Wednesday

Boys Varsity

71—Chase Nam (Pun). 72—Drew Tom (Pun). 74—Ethan Nakatsukasa (Pun). 77—Mac Erskine (Pun). 78—Khonor Kapuaakuni-Jiskra (DMS). 80—Matthew Shigetani (HBA). 81—Vander Castle (MPI), Brennan Shinno (Mary). 82—Kala’i Kame’enuio-Becker (HBA), Triston Kobylanski (KS-White), JaceRandall (Iol).

Girls Varsity

75—Caitlyn Matsunaga (Pun), Aleena Guajardo (Pun), Lana Higa (Pun), Olivia Schmidt (Pun). 79—Lauren Chen (Pun). 99—Lyric Adams (Han), Carolina Rivadeneyra Enriquez (Han). 104—Emma Tamayo (MPI). 106—Bella Yaeger (Han). 110—Kayla Morigawara (DMS).

BASEBALL

PACWEST

At Santa Barbara, Calif.

Friday No. 16

Westmont 3, Chaminade 1

Leading hitters—CU: Aydan Lobetos 2-4, 2b; Alex Greb 3-4; Casey Kudell 2b. No. 16 Westmont 6, Chaminade 2 Leading hitter—CU: Alex Greb 2-2, 2 runs.

KING KEKAULIKE PRESEASON TOURNAMENT

Thursday

Kamehameha-Hawaii 2, Kamehameha-Maui 2, tie, 6 inn.

Kaiser 10, King Kekaulike 8, 4 inn.

Maui High 4, Waianae 1

Aiea 2, Oxnard (Calif.) 1

VOLLEYBALL

BIIF

Friday

Boys Varsity

Hawaii Prep def. Honokaa 25-22, 21-25, 26-24, 25-20

Boys JV

Hawaii Prep def. Honokaa 25-16, 25-18

TENNIS

BIG WEST WOMEN

At San Diego

Friday

No. 29 San Diego 4, Hawaii 1

Singles

Claudia de las Heras (USD) def. Peppi Ramstedt (UH) 6-3, 6-2

Ana Vilcek (UH) def. Kristina Nordikyan (USD) 6-4, 7-5

Hannah Read (USD) vs. Nikola Homolkova (UH) 1-6, 7-5, 2-2, unfinished

Anni Puls (USD) def. Joelle Lanz (UH) 6-0, 6-2

Gabby Gregg (USD) def. Emma Forgac (UH) 4-6, 6-2, 6-3

Brionna Nguyen (USD) vs. Sheena Masuda (UH) 6-4, 3-6, 1-5, unfinished

Doubles

Read/Puls (USD) def. Ramstedt/Masuda (UH) 5-4

de las Heras/Gregg (USD) def. Vilcek/ Homolkova (UH) 6-4

Nordikyan/Nguyen (USD) def. Hannah Galindo/Makeilah Nepomuceno (UH) 6-4