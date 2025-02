Scoreboard – February 26, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

GOLF

ILH: 7 a.m. at Ewa Villages Golf Course.

SOFTBALL

College: Outrigger Invitational, Washington vs. Jackson State, 3:30 p.m.; Howard vs.

Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Vulcan Field.

THURSDAY

BASKETBALL

Big West men: UC Riverside vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

BEACH VOLLEYBALL

College: Hawaii Pacific vs. Chaminade, 11:30 a.m. at Hukakai Beach.

SOFTBALL

College: Outrigger Invitational, Washington vs. Howard, 1 p.m.; Washington vs. Jackson State, 3:30 p.m.; Jackson State vs. Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo,

1 p.m. at Vulcan Field.

VOLLEYBALL

UH MEN’S SCHEDULE

(Record: 13-1)

Mon., Dec. 30 vs. B. Columbia (exb.) W, 3-0

Fri., Jan. 3 vs. McKendree W, 3-1

Sun., Jan. 5 vs. McKendree W, 3-0

Wed., Jan. 8 vs. Harvard W, 3-0

Fri., Jan. 10 vs. Harvard W, 3-2

Wed., Jan. 15 vs. Princeton W, 3-1

Fri., Jan. 17 vs. Princeton W, 3-0

Fri., Jan 31 at BYU W, 3-2

Sat., Feb. 1 at BYU W, 3-1

Wed., Feb. 5 vs. Stanford W, 3-2

Fri., Feb. 7 vs. Stanford L, 1-3

Thu., Feb. 20 at Belmont Abbey W, 3-0

Fri., Feb. 21 at Queens Charlotte W, 3-0

Sat., Feb. 22 at Catawba W, 3-1

Sat., Feb. 22 at Queens Charlotte W, 3-1

Friday vs. UC Irvine! 7 p.m.

Sunday vs. UC Irvine! 5 p.m.

Wed., Mar. 5 vs. Lindenwood 7 p.m.

Fri., Mar. 7 vs. Lindenwood 7 p.m.

Thu., Mar. 13 vs. Ball State@ 7 p.m.

Fri., Mar. 14 vs. Penn State@ 7 p.m.

Sat., Mar. 15 vs. USC@ 7 p.m.

Fri., Mar. 28 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Sat., Mar. 29 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Fri., Apr. 4 at CS Northridge! 3 p.m.

Sat., Apr. 5 at CS Northridge! 3 p.m.

Fri., Apr. 11 vs. LBSU! 7 p.m.

Sat., Apr. 12 vs. LBSU! 7 p.m.

Fri., Apr. 18 at UCSB! 4 p.m.

Sat., Apr. 19 at UCSB! 4 p.m.

The Big West Championship is April 24-26

at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

Home matches at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

!—Big West match

@—Outrigger Invitational

BIIF

Monday

Boys Varsity

Parker def. Hawaii Prep 25-18, 25-17,

26-24

Kamehameha-Hawaii def. Keaau 25-14,

23-25, 29-27, 25-15

Boys JV

Hawaii Prep def. Parker 25-8, 25-11

BASEBALL

UH STATISTICS

BATTING Avg OPS AB R H 2B 3B HR RBI SLG BB SO OBP

Ickes .375 .897 32 6 12 2 0 0 4 .438 3 6 .459 Miura .290 .720 31 5 9 3 0 0 5 .387 2 2 .333 Lancaster .258 .620 31 3 8 3 0 0 6 .355 0 8 .265 Zeigler-Namoa .346 1.028 26 7 9 1 0 1 5 .500 9 2 .528 Sakaino .440 1.216 25 7 11 5 0 0 7 .640 7 3 .576 Quandt .348 .907 23 7 8 1 0 0 3 .391 7 4 .516 Nushida .421 .952 19 4 8 1 0 0 8 .474 3 6 .478 Palmeira .250 .646 16 1 4 1 0 0 4 .313 2 2 .333 Kuni .143 .508 14 1 2 1 0 0 1 .214 0 6 .294 Faildo .071 .306 14 3 1 0 0 0 0 .071 2 8 .235 Takemoto .250 .583 12 1 3 1 0 0 1 .333 0 4 .250 Nahaku .333 .889 6 2 2 0 0 0 2 .333 1 0 .556 Salmon .250 .500 4 0 1 0 0 0 1 .250 0 3 .250 Kinzie .000 .333 4 2 0 0 0 0 0 .000 2 0 .333 Beeson .333 1.000 3 1 1 1 0 0 0 .667 0 0 .333 Donahue .000 .333 2 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 .333 Ferguson 1.000 .2000 1 0 1 0 0 0 0 1.000 1 0 1.000 Bowen .000 .500 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 Totals .303 .804 264 51 80 20 0 1 47 .390 40 55 .414 Opponents .217 .660 258 35 56 9 3 6 29 .345 23 63 .315

Stolen Bases: Sakaino (4), Nushida (3), Quandt (3)

Sacrifce Flys: Lancaster (2), Nushida (1)

Sacrifice Bunts: Sakaino (1), Quandt (1)

PITCHING ERA WHIP W-L G-GS SV IP H R ER BB SO

Takemoto 3.27 1.45 1-1 2-2 0 11.0 12 7 4 4 5 O’Brien 0.00 0.29 1-0 4-1 0 10.1 0 1 0 3 11 Rodriguez 0.00 0.30 0-0 4-0 1 10.0 2 1 0 1 9 Walls 5.87 1.30 0-0 2-1 0 7.2 7 5 5 3 7 Gonzalez 6.75 1.80 0-0 2-2 0 6.2 10 6 5 2 7 Magdaleno 1.42 0.63 1-0 3-0 1 6.1 4 2 1 0 8 Ronan 5.06 1.69 1-0 2-1 0 5.1 7 3 3 2 4 Thomas 0.00 0.00 1-0 1-0 0 2.0 0 0 0 0 3 Tenn 4.50 1.50 1-0 4-0 0 2.0 0 2 1 3 0 Adamson 0.00 0.50 0-0 2-0 0 2.0 1 0 0 0 1 Dobyns 20.25 2.25 0-0 2-0 0 1.1 2 3 3 1 1 Veloz 9.00 2.00 0-0 1-0 0 1.0 2 1 1 0 1 Urban 0.00 0.00 0-0 1-0 0 1.0 0 1 0 0 1 Jones 0.00 2.00 0-0 1-0 0 1.0 2 0 0 0 1 Barton 0.00 3.00 0-0 1-0 0 1.0 2 0 0 1 1 Waite 13.50 6.00 1-0 3-1 0 0.2 2 1 1 2 0 Surigao 0.00 1.50 0-0 1-0 0 0.2 0 0 0 1 2 Andrews 0.00 4.50 0-0 1-0 0 0.2 3 2 0 0 1 Raineri 0.00 0.00 0-0 1-0 0 0.1 0 0 0 0 0 Totals 3.04 1.11 7-1 38-8 2 71.0 56 35 24 23 63 Opponents 5.51 1.84 1-7 40-8 0 65.1 80 51 40 40 55

SOFTBALL

UH STATISTICS

BATTING Avg OPS AB R H 2B 3B HR RBI SLG BB SO OBP

Martinez .373 .926 51 7 19 4 0 0 3 .451 10 6 .475

Thomas .255 .735 51 7 13 3 0 2 10 .431 4 10 .304

Borges .209 .652 43 8 9 1 0 2 12 .372 5 9 .280

Ah Yat .300 .915 40 2 12 4 0 1 8 .475 10 11 .440

Murakami .275 .695 40 7 11 2 0 0 3 .325 6 9 .370

Tuiloma .184 .706 38 10 7 0 1 2 8 .395 7 12 .311

McGaughey .278 .969 36 6 10 2 0 2 5 .500 12 7 .469

Fidge .154 .448 26 2 4 0 0 1 7 .269 1 10 .179

Yamamoto .136 .458 22 3 3 2 0 0 1 .227 1 5 .231

Kochi .300 .733 20 2 6 0 1 0 2 .400 1 5 .333

Gibbs .350 .959 20 5 7 2 1 0 6 .550 1 6 .409

Nakagawa .125 .250 8 0 1 0 0 0 1 1.250 0 1 .125

Cinzori .000 .000 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 1 .000

Telles .250 .500 4 0 1 0 0 0 0 .250 0 2 .250

Goshi .000 .000 3 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000

Kahanu .000 .000 2 3 0 0 0 0 1 .000 0 1 .000

Ichimura .000 .000 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000

Thompson .000 .000 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000

Kai .000 .000 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000

Totals .252 .737 408 71 103 20 3 10 67 .390 58 95 .347

Opponents .274 .761 430 57 118 19 2 14 52 .426 33 62 .335

Stolen Bases: Goshi (2), Murakami (2)

Sacrifce Flys: Borges (2)

Sacrifice Bunts: Murakami (3)

PITCHING ERA WHIP W-L G-GS SV IP H R ER BB SO

Kostrencich 2.35 1.26 5-3 8-8 0 47.2 52 18 16 8 24 Fidge 2.84 1.38 0-1 5-1 0 12.1 12 6 5 5 7 Brandl 4.14 1.38 4-2 9-7 1 45.2 47 29 27 16 29 Borges 6.00 2.36 1-0 2-0 0 4.2 7 4 4 4 2 Totals 3.30 1.37 10-6 24-16 1 110.1 118 57 52 33 62 Opponents 3.86 1.56 6-10 32-16 2 103.1 103 71 57 58 95

SOCCER

BIIF ALL-STARS

BOYS

Division I

Player of the Year: Rayden Handy (Kea’au, Jr.)

Forward: Brennan Barrientos (Hilo, Sr.); Dane Ramey (Kea’au, Jr.); Kolby Okutsu

(Waiakea, Jr.)

Midfield: Austin Mohica (Waiakea, Sr.); Channing Oda (Hilo, Jr.); Ezekiel Imai (Kealakehe,

Sr.); Rayden Handy (Kea’au, Jr.)

Defender: Brayden Heldt (Kealakehe, Sr.); Joziah Dillon (Kea’au, Sr.); Koa Rubenstein

(Kealakehe, Sr.); Nahulu Chartrand Barco (Hilo, Sr.)

Goalkeeper: Mason Pi (Konawaena, Fr.)

Division II

Player of the Year: William Henderson (Kamehameha-Hawaii, Sr.)

Forward: Gabriel Arquitola (KS-Hawaii, Jr.); Kena Craven (Hawaii Prep, Sr.); Micah Chung

(KS-Hawaii, Jr.)

Midfield: Everton Kuamoo (KS-Hawaii, Sr.); Ryder Okumura (KS-Hawaii, Sr.); Skye

Raymond (Hawaii Prep, Sr.); Takumi Wetherell (Parker, Jr.); William Henderson

(KS-Hawaii, Sr.)

Defender: Chance “Ka’imi” Kim (Honokaa, Sr.); Kauila Kapuniai (Hawaii Prep, Jr.); Reef

Vasquez (KS-Hawaii, Sr.); Thurston Laa (KS-Hawaii, Jr.)

Goalkeeper: Jacob Aiona (KS-Hawaii, Sr.)

Honorable Mention

Hawaii Prep: Bodie Buczyna, Zach Montgomery, Alika Puckett, Matteo Larrua, Vasco Freitas. Hilo: Noeau Betts, Aiden Iida, Reace Oda, Branden Pe’a-Ferrari, Joseph Andrade. Honokaa: Kupa’a Langan, Halialaulani Case, Giovanni Saucedo. Molokai Miester Nicholas Pastore, Zane Ugalde, Donovan Valera. Kamehameha-Hawaii: Iopa Quintana, Princeton Kuamoo, Kanoa Honda, Azyn Ha-Ahu. Kea’au: Ty King, Dylan Vaughn, Tobias McMillan. Kealakehe: Alex Maira, Dylan Cruz Reyes, Jason Bois. Konawaena: Marley Ka’io Wright, Tavian Ramirez-Wong. Makua Lani: Matteus Fouts, Gavin Pries, Caden Smith. Parker: Noah Nikolai. Waiakea: Rogelito Doratt, Lenx Neves, Shane Tominaga.

GIRLS

Division I

Player of the Year: Charlie Silva (Waiakea, Sr.)

Forward: Hulali Halpern (Hilo, Sr.); Kalia Franklin (Waiakea, Sr.); Nai’a Garana

(Kealakehe, Sr.)

Midfield: Ailani Franklin (Waiakea, Jr.); Aneala Sibayan (Hilo, Jr.); Charlie Silva (Waiakea,

Sr.); Lindsey Hiraki (Hilo, Sr.)

Defender: Ava Shoosmith (Konawaena, Jr.); Maiya Kepoo-DeConte (Hilo, Sr.); Megan

Nakamura-Nirei (Waiakea, Sr.); Sadee Tamanaha (Waiakea, Jr.)

Goalkeeper: Keolakai Maka’imoku (Hilo, Sr.)

Division II

Player of the Year: Madisyn Meyers (Kamehameha-Hawaii, Jr.)

Forward: Inalei Haunga (KS-Hawaii, Fr.); Lily Kay-Wong (KS-Hawaii, Fr.); Rhacelyn

Respicio (KS-Hawaii, Jr.)

Midfield: Alyssa Hudman (KS-Hawaii, Jr.); Madie Buczyna (Hawaii Prep, Jr.); Madisyn

Meyers (KS-Hawaii, Jr.); Mikaila Aina (KS-Hawaii, Jr.)

Defender: Alise Nakano (Honokaa, Sr.); Kahalia Huddleston (KS-Hawaii, Fr.); Liliana

Chandler (KS-Hawaii, Jr.); Tae Detwiler (Hawaii Prep, Jr.)

Goalkeeper: Lahela Cootey (KS-Hawaii, Jr.)

Honorable Mention

Hawaii Prep: Kirra Geesey, Kekai Lansdale, Lehia Akau, Adriana Carrion, Reece Lustik. Hilo: Titahni Ka’awaloa, Aelani Kuikahi-Keolanui, Lelilian Solomon-Ho’opai. Honokaa:

Samantha Cabrera, Zaylen Miyasaki. Kamehameha-Hawaii: Mia Chow, Callie Chong. Konawaena: Jazmin Fillamore, Tai Ichishita, Nateila Rivera, Kylie Denis, Makena Young. Waiakea: O’ili Aloy, Daye Yanasaki, Elina Salai, Sayde Pamerang, Lily See, Gabriella

Tuson, Taylor Araki.

BASKETBALL

PACWEST

At San Francisco

Monday

Men

Hawaii Hilo 70, Academy of Art 65, OT. Point leaders—Hilo: Jake Kosakowski 20, Brody Davis 18, Julio Montes II 10. AA: Bryce Moore 15, Rodney Munson 11.

Rebound leaders—Hilo: Nadjrick Peat 15. AA: Isaiah Williams 7. Assist leaders—Hilo: Montes II 3. AA: Williams 4.

Women

Hawaii Hilo 63, Academy of Art 60. Point leaders—Hilo: Keirstyn Agonias 19, Caiyle Kaupu 17, KeanuMarie Huihui 14. AA: Christy Ojide Boiko 14, Lucia Revenga 12. Rebound leaders—Hilo: Kaupu 6,

Noelle Sua-Godinet 6. AA: Revenga 7.

Assist leaders—Hilo: Mindy Kawaha 2. AA: Karereatua Williams 3.

UH MEN’S STATISTICS

GP GS FGM FGA PCT 3PT 3PTA PCT. FT FTA PCT AVG REB AST

Nemeiksa 27 13 103 216 .477 25 84 .298 83 109 .761 11.6 5.9 1.1

Christensen 27 27 100 170 .588 4 9 .444 86 131 .656 10.7 6.9 1.0

Rapp 24 17 65 147 .442 23 70 .329 38 50 .760 8.0 4.0 1.5

Greene 27 8 74 188 .394 24 87 .276 32 41 .780 7.6 1.8 1.4

Williams 26 21 56 153 .366 36 96 .375 34 41 .829 7.0 2.1 1.7

Beattie 27 20 70 160 .438 9 39 .231 37 52 .712 6.9 2.2 1.7

Rouhliadeff 27 14 62 130 .477 17 46 .370 43 57 .754 6.8 4.0 0.7

Jacobs 26 8 54 131 .412 28 84 .333 35 47 .745 6.6 2.5 0.5

Hnk.-Claytor 25 7 28 71 .394 6 15 .400 24 33 .727 3.4 1.8 2.0

Palm 25 0 28 50 .560 0 0 .000 6 12 .500 2.5 2.0 0.3

V. der Knaap 2 0 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 1.5 0.0 0.0

Obasohan 8 0 2 6 .333 0 3 .000 2 4 .500 0.8 0.5 0.1

Robeson 10 0 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0.3 0.2 0.0

Economou 11 0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0.0 0.1 0.1

Team 3.0

Total 27 644 1434 .449 174 542 .321 420 577 .728 69.7 35.6 11.6

Opponents 27 670 1545 .434 177 511 .346 381 512 .744 70.3 29.7 10.1

UH WOMEN’S STATISTICS

GP GS FGM FGA PCT 3PT 3PTA PCT. FT FTA PCT AVG REB AST

Wahinekapu 25 24 94 222 .423 36 93 .387 47 66 .712 10.8 4.0 2.6

Phillips 12 10 39 96 .406 5 30 .167 30 42 .714 9.4 3.2 2.0

Tamilo 25 24 68 142 .479 1 10 .100 58 80 .725 7.8 5.3 0.4

Perez 24 23 67 139 .482 19 60 .317 24 34 .706 7.4 4.4 0.9

McBee 26 25 61 165 .370 40 120 .333 23 28 .821 7.1 3.5 0.8

Rewers 26 2 66 185 .357 19 63 .302 32 42 .762 7.0 4.7 0.5

Lefotu 20 1 40 98 .408 7 30 .233 23 31 .742 5.5 2.7 1.6

‘Uhila 25 7 35 87 .402 4 24 .167 48 56 .857 4.9 3.5 1.9

Imai 20 4 22 66 .333 3 16 .188 43 57 .754 4.5 2.6 1.9

Peacock 26 9 20 85 .235 10 51 .196 3 7 .429 2.0 1.9 0.5

Filemu 14 1 9 25 .360 3 14 .214 3 4 .750 1.7 0.9 0.3

Kujovic 6 0 3 13 .231 2 9 .222 0 2 .000 1.3 0.7 0.3 Moors 22 0 8 36 .222 2 18 .111 5 9 .556 1.0 1.0 0.4

Birdsong 4 0 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0.8 0.5 0.0

Team 4.4

Total 26 533 1361 .392 152 540 .281 339 458 .740 59.9 38.0 11.3

Opponents 26 480 1469 .327 142 572 .248 262 355 .738 52.5 34.0 8.7

GOLF

ILH

Monday

Open Division

At Leilehua Golf Course

Boys

73—Bradyn Stao (KSK), Jordan Takai (Pun). 74—Thomas Kim (Iol), Aidan Sugihara (Iol). 75—Bryce Toledo-Lue (Pun), Anthony

Uehara (Pun). 76—Yashuhisa Kim (MPI). 78—Ridge Nakata, Connor Koyano (IPA). 79—Edison Quides-Nihipali (DMS).

Girls

65—Alexa Takai (Pun). 69—Megan George (HBA), Jacey Kage. 71—Jessica Lee (Pun). 73—Alicia Zhang (Iol). 75—Bri-Ela Nakagawa (Pun). 76—Alyssa Kauleinamoku (HBA), Mia Teramae (Iol), Rylee Elizaga (MPI), Sydney Fuke (Pun).

Varsity Division

At West Loch Golf Course

Boys

69—Bret Kiyuna (Pun). 70—Drew Tom (Pun). 72—Taylor George (Mary). 76—Chase Nam (Pun). 77—Khonor Kapuaakuni-Jiskra (DMS). 77—Ethan Nakatsukasa (Pun).

78—Mac Erskine (Pun). 80—Ty Perkins

(KS-Blue). 81—Matthew Shigetani (HBA). 84—Ethan Montross (Mary).

Girls

77—Jocelyn Choi (Pun), Olivia Schmidt (Pun). 79—Aleena Guajardo (Pun). 81—Lana Higa (Pun). 85—Caitlyn Matsunaga (Pun). 102—Lyric Adams (Han). 107—Carolina Rivadeneyra Enriquez (Han). 110—Kayla Morigawara (DMS). 115—Bella Yaeger (Han). 120—Emma Tamayo (MPI).