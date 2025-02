Scoreboard – February 27, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Calendar

TODAY

BASKETBALL

Big West men: UC Riverside vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Pacific, women at 4:30 p.m.; men at 6:30 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

SOFTBALL

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

College: Outrigger Invitational, Washington vs. Howard, 1 p.m.; Washington vs. Jackson State, 3:30 p.m.; Jackson State vs. Hawaii, 6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo,

1 p.m. at Vulcan Field.

FRIDAY

BASEBALL

College: Northeastern vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: doubleheader, Jessup vs.

Hawaii Hilo, 3 p.m. and 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

SOFTBALL

College: Outrigger Invitational, Howard

vs. Jackson State, 11 a.m.; Howard vs. Washington, 1:30 p.m.; Jackson State vs. Hawaii, 4 p.m.; Washington vs. Hawaii,

6 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Sand

Island Park.

TENNIS

College women: UC San Diego vs.

Hawaii Pacific, 11 a.m. at Kailua Racquet Club.

VOLLEYBALL

Big West men: UC Irvine vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

COLLEGE MEN

AVCA National Poll

Pts Rec PV

1. Long Beach State (23) 460 14-0 1

2. UCLA 433 8-3 3

3. UC Irvine 413 10-2 2

4. Hawaii 395 13-1 4

5. Southern California 365 9-2 5

6. BYU 335 12-4 6

7. Loyola-Chicago 327 13-1 7

8. Stanford 265 6-5 10

9. Pepperdine 243 8-3 11

10. Cal State Northridge 240 11-2 12

11. Ball State 236 10-5 8t

12. Grand Canyon 220 9-3 8t

13. McKendree 189 8-5 17

14. UC San Diego 177 10-4 13t

15. Lewis 158 11-4 13t

16t. Ohio State 103 6-7 15

16t. UC Santa Barbara 103 7-6 16

18. Lincoln Memorial 77 11-1 18

19. NJIT 37 7-4 RV

20. Penn State 20 4-8 19

BEACH VOLLEYBALL

COLLEGE

AVCA National Poll

Pts Rec PV

1. UCLA (22) 571 5-1 3

2. Loyola Marymount (5) 547 5-1 7

3. USC (1) 507 4-2 1

4. TCU 488 3-3 2

5. Stanford 459 3-3 5

6. Cal Poly (1) 435 0-0 4

7. Florida State 389 5-0 6

8. Long Beach State 383 2-0 10

9. California 326 3-1 9

10. LSU 320 4-1 8

11. Arizona State 283 1-4 11

12. FAU 237 4-0 16

13. Hawaii 196 0-6 12

14. Texas 182 5-0 15

15. Georgia State 163 2-2 13

16. Washington 155 2-2 14

17. Florida International 137 2-2 17

18. Grand Canyon 110 4-0 18t

19. North Florida 99 4-0 18t

20. Stetson 59 4-0 20

Others receiving votes: South Carolina (17), Tulane (8), Arizona (7), Boise State (4), FGCU (3), Coastal Carolina (2), Texas A&M-Corpus Christi (2), and Cal State

Bakersfield (1).

WATER POLO

COLLEGE WOMEN

Collegiate Water Polo Association

Varsity Poll

Pts PV

1. Stanford 100 1t

2. USC 96 1t

3. Hawaii 92 5

4. UCLA 86 3

5. California 85 4

6. Fresno State 79 7

7. Long Beach State 74 8t

8t. Harvard 69 12

8t. UC San Diego 69 10t

10. UC Irvine 65 6

11. Arizona State 62 10t

12. Loyola Marymount 56 14 13t. Princeton 49 13

13t. UC Davis 49 8t

15. Indiana 44 17

16. Wagner 40 15

17. Michigan 33 16

18. San Jose State 32 18t

19. UC Santa Barbara 28 18t

20. San Diego State 23 20

21. Marist 22 21

22. California Baptist 16 23

23. Villanova 7 25

24t. Pacific 6 RV

24t. Brown 6 24

SOFTBALL

PacWest

Wednesday

At Vulcan Field

Hawaii Hilo 12, Hawaii Pacific 8

W—Lauren Otsubo. Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 3-4, 3b, 2 runs, 3 RBIs; Rayna White 2-3, 2b, 2 RBIs; Victoria

Macias 3-4; Mia Joaquin 2 runs; Mariah Antoque 2-3, 2b, 2 runs. HPU: Tiari

Hernandez 2-4, 2b, 2 runs; Jewel Larson 2b, 2 runs, 2 RBIs; Danielle Cote 2b.

Hawaii Hilo 2, Hawaii Pacific 1, 10 inn.

W—Janessa Santos (one-hitter, eight

strikeouts). Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 2-5; Victoria Macias 2-4, 2b.

Note: The Vulcans scored the winning run on Jayda Favela’s fielder’s choice, which scored Kealohi Markham.

Makua Alii

Wednesday

Ho’o Ikaika 19, Kupuna Kane 7

Makules 19, Sons Of Hawaii 6

Hui Ohana 13, Golden Eagles 7

Bad Company, 24 Islanders 12

Sportsmen 17, Zen 13

Yankees 15, Praise The Lord 14

Waipio 17, Kool Katz 16

Firehouse 19, Go Deep 5

Kanaks 16, Fat Katz 8

Aikane 14, Action 2

Na Pueo 9, Na Kahuna 1

P.H. Shipyard 6, Lokahi 4