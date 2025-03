Column: He mana ko ka inoa ‘āina o ka ‘ōiwi

From as low as $12.95 /mo.

Synopsis: Names have spiritual power in the indigenous worldview, even those of natural features. Changing Denali back to Mount McKinley is tantamount to sacrilege. In Aotearoa, several of these features are recognized as having “personhood,” and their Mäori names remain intact.

Aloha nö nä inoa æöiwi o ka æäina æöiwi, a mahalo hoæi iä æoukou, e nä makamaka, i ka hoæomanawanui æana mai i këia kumuhana koæikoæi. Ua æikea ka pilikia. Na ka poæe komo hewa ia mau inoa æäina e käpae wale aku nei, me ke kapa hou mai e like me ko läkou lä manaæo he pono. Ma muli wale nö o ka æoi o ko läkou ikaika e hiki ai ke mïæoi mai a naæi mai hoæi i ko haæi pono. A æo ia mïæoi mai nö ia a lilo aku iä läkou ke kuleana e kapa ai i nä inoa o nä wahi pana. Kä! Na ka poæe komoneæe e æoki i ka inoa æöiwi! æO ka hopena, e nalo ka moæolelo o ka poæe æöiwi. Ke kapa hou æia, e pau mai ka mana o ka inoa i ka uhi æia. Me he kiæi pena lä i uhi æia mai i ka pena hou a nalo loa hoæi kona mau æano mua a pau. æO ia ihola nö ka pahu hope o ka hoæokol-onaio. Ua lilo ka æäina iä läkou, a poina ihola ka pilina o ka æöiwi i ia æäina. Pëlä ka hopena o kekahi mau wahi pana o Hawaiæi nei kekahi, a pëlä nö hoæi mai æö a æö o ka honua.

E hele mua paha käkou i æÄlaka. Aia i laila kahi mauna kiæekiæe loa, ka æoi kelakela hoæi o æAmelika æÄkau. Mai ka wä mai ma mua o ka höæea mai o ka poæe æilikea, ua kapa æia ma o kauwahi inoa æöiwi, a æo ka mea kaulana loa, æo ia nö æo Denali. He inoa æöiwi ia nona ka manaæo “ka mea nui.” A ma ia wahi kokoke aku nö, aia kekahi päka aupuni i kapa æia ma ia inoa hoæokahi nö. I ka MH 1917 naæe, ua hoæololi æia ka inoa a ua kapa æia æo Mount McKinley, ma muli o ka pelekikena o æAmilika nona ia inoa. æO ka nalo akula nö ia o ua inoa æöiwi nei, æo Denali. Aloha nö ka poæe æöiwi o æÄlaka. Ua keæehi æia ko läkou mea laæa a me ko läkou pono! I ka MH 2015 naæe, ua hoæöla hou æia ka inoa æo Denali e Pelekikena Obama. Eia naæe ka mea æäpiki. I këia wä a käkou e æike nei, ma lalo o ka pelekikena e kü nei, ua hoæololi hou æia ka inoa, a ke kapa hou æia nei æo Mount McKinley ma ke külana he inoa kühelu. æAuhea ka pono?

æEä, e nä makamaka heluhelu, minamina ka hoæokolonaio æia o nä æäina æöiwi e æAmelika. æO nä æäina a pau o ia aupuni, he æäina i æapakau æia a lilo mai ai ka poæe æöiwi i æaeæa haukaæi ma luna o ko läkou mau æäina ponoæï. æAæole æo æAmelika wale nö kai mïæoi aku i loko o ko haæi koæa. æO æEnelani kekahi i kaulana i ia hana. Ua poina paha ia moæolelo iä Keir Starmer, ke Kuhina Nui o æEnelani, no ka mea, i këia pule nö, ua hui æo ia me ka pelekikena o æAmelika no ka hoæoponopono æana i ka hihia ma waena o Lukia a me æUkelena. Ma kona kuahaua o këia pule nö, ua æölelo æo ia ala, “We agree history must be on the side of the peacemaker, not the invader.” He hoæokamani paha käna, a i æole he æike æole i ka moæolelo o kona æäina iho?

E nänä käkou iä Aotearoa. Ua hoæokolonaio æia nö e æEnelani, eia naæe, i këia wä, he aupuni küæokoæa ia, a noæu iho, i kumu ia e piæi ai ke külana pono o æEnelani ma luna aæe o ko æAmelika. He mau mea æë aku e hoæohalahala ai, æaæole naæe e hihi. æO kekahi hana maikaæi loa ma ia æäina, æo ia ka päpahi æana i kekahi külana e kapa æia nei he “personhood”, ma luna o kauwahi æäina, æo ia hoæi, e mälama æia ko läkou pono e like me ka mälama æana i ka pono o ke kanaka. æO nä wahi æekolu, æo ia æo Te Urewera (he ulu läæau), Te Awa Tupua (he kahawai), a me kekahi mea i piæi aæe kona külana a loaæa ka “personhood” i këlä pule aku nei, æo ia hoæi, æo Taranaki (he mauna). He mea maikaæi ka mahalo æia o ke kuanaæike Mäori. Ke lana nei ka manaæo, æaæole e kapa hou æia ma o kona inoa kolonaio, æo Mount Egmont!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.