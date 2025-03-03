Vital Statistics: Feb. 21-27, 2025
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Feb. 21-27
>> Samira Kaur Atwal and Michael Anthony Weber
>> Shella Lopez Avena and Alyssa Coleen Marie Caniamo Salayo
>> Melinda Mae Blumke and Anthony Todd Tripp
Don't miss out on what's happening!
Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE!
>> Isaac James Brinkman and Grace Elizabeth Bamburg
>> Isabella Mae Buhro and Evan Michael Burger
>> Harlin Andrew Camarena and Amaya Jade Trusela
>> Hannah Mayron Collins and Derek Anthony Schappacher
>> Karen Lee Connell and Kevin Henry Sullivan
>> Xiomara Elisa Cruz and Trevor Zachary Reardon
>> Chisom Adaobi Dim and Edward Cyril Co Tiu
>> Keith Phillip Dossett and Cassandra Renea Gutierrez
>> Owen Albert Encendencia and Carla Angela Padilla Rasing
>> Thomas Richard Eubanks and Adrianna Hiilani Price
>> Masayoshi Fujii and Sachiyo Arashima
>> Levi Zachery Goode and Ashley Shantel Tackett
>> Miranda Nicole Haag and Arthur Jeremiah Rankin
>> Rebecca Anna Hars and Alexander James Surrell
>> Kali Pomaikai Malia Tsuyako Higa and Alika Hiroshi Kalipona Teramoto
>> Ashley Nicole Holmes and James Brent Burgess
>> Anthony James Ibarra and Paula Andrea Burbano Castillo
>> Jon Mathews Iglehart and Martha Cecilia Avila
>> Jacob Stuart Johnson and Jerilyn Abigail Peralez
>> Sean Lawrence Kazuo Jones and Erin Colleen OConnor
>> Eryn Mitsuko Kim and Kaito Ronnie Muranaka
>> Matthew Jacob Koenig and Alycia Nicole Santiago
>> Noah Matthew Lavier and Madeline Jane Crutcher
>> Alexander Baumgarten Lee and Courtney Gale Quinn
>> Trent Mark Loboda and Lokelani Budiongan Mock-Chew
>> Samuel Joseph Lovett and Evie Violet McDermott
>> Brandon Alan Macarz and Danielle Stefany O’Sullivan
>> Ruth Evelyn McFall and Ezra Ipo Rodrigues
>> Lynda Lorraine Mills and Christopher David Redrup
>> Anthony Susumu Mitani and Marissa Mizuho Mun Ying Young
>> Everie Kamehanaokala Pawai and Keysan James Kealii Joyner Goins
>> Anna Marie Polk and Justin Bryce Harrigan
>> Jennifer-Terry Sakura Potts and Ever Yerena
>> Ryan Royce Kekoa Ramones and Taylor My Linh Nguyen
>> Daniela Maria Ruby Ramos and Jeffrey Ray Jr.
>> Christopher John Riley and Bruna Costa Arcibelli
>> Hayley Rachelle Roberts and Shaun Elliott Aksionczyk
>> Alysia Ariana Precious Sallas and Landon Pono Castanares
>> Teresa Yvonne Scribner and Jerome Christopher Shaw
>> Akiko Phimmachanh Sengsavang and Troy Maninoa Kauhane Scanlan
>> David Bryan Stowe and Kory John Brimmer
>> Manya Mew Sunn Tam and Benjamin Noah Lamont
>> Tehani Grace Napualeiu‘iokeanuenue Taylor and Kalani King Pasco
>> Stephen Joseph Teijeiro and Siti Komariyah
>> Alicia Joy Wolfe and Hannah Jane Turner
>> Pei-Tung Wu and Ramses Xavier Rosa Mercader
>> Travis Masato Gonzales Yamamoto and Chloe Lynn-Claire Ward
>> Shohei Yoshinaga and Yiling Liu
BIRTHS
Filed on Oahu, Feb. 21-27
>> Lucas Carter Ganir Agag
>> Alohikini Lagmay Apilado
>> Kuahiwi Oliver Arthur-Chang
>> Kanoa Kekukuiho‘oululauki David Beair
>> Wyatt Colt Cherry
>> Anthony Jayce Corner
>> Luna Hani Doh
>> Remy Makamae Mai Ka Lani Fejeran
>> Kira Simone Ferrara
>> Library Kalamaola Anagaran Fines
>> Jennifer Eloise Franks
>> Logan John Granger Gonsalves
>> Koen Craig Satoru Hashiro
>> Caleb Toshiro Isobe
>> Bennett Jihoo Puamamo Kunioka
>> Rory Oscar Leach
>> Izabella Rose-Gusman Lizada
>> Jizelle Maria-Gusman Lizada
>> Zayden Kanemaiomahanalani‘i‘i Makekau
>> Riverleigh Faye Iolana Malama-Scott
>> Kamari-William Kekoamaikalani McCutcheon
>> Gracy Lou Kaiaokanohona Marley Medeiros
>> Amaiah Skye Ochona- Duldulao Miguel
>> Valen Alawiki Ramsey Murakawa
>> Breeze Maika Muraoka
>> Koa Victor Petit
>> Matangi Nathan Manaloa Pierce
>> Aleiyah Kealalani Revilla
>> Aleina Rose Jadyn Sacay Kwan
>> Ionalyn Ladyn Lavea Sandiago
>> Jeremiah King Savedra
>> Silas Dean Suarez
>> Jaylen Tamasa Leulua‘iali‘i Taua
>> Audrey Aiko Tokioka-Smith