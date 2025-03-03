Honolulu Star-Advertiser

Monday, March 3, 2025 74° Today's Paper

Hawaii NewsVital Statistics

Vital Statistics: Feb. 21-27, 2025

Today

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Feb. 21-27

>> Samira Kaur Atwal and Michael Anthony Weber

>> Shella Lopez Avena and Alyssa Coleen Marie Caniamo Salayo

>> Melinda Mae Blumke and Anthony Todd Tripp

>> Isaac James Brinkman and Grace Elizabeth Bamburg

>> Isabella Mae Buhro and Evan Michael Burger

>> Harlin Andrew Camarena and Amaya Jade Trusela

>> Hannah Mayron Collins and Derek Anthony Schappacher

>> Karen Lee Connell and Kevin Henry Sullivan

>> Xiomara Elisa Cruz and Trevor Zachary Reardon

>> Chisom Adaobi Dim and Edward Cyril Co Tiu

>> Keith Phillip Dossett and Cassandra Renea Gutierrez

>> Owen Albert Encendencia and Carla Angela Padilla Rasing

>> Thomas Richard Eubanks and Adrianna Hiilani Price

>> Masayoshi Fujii and Sachiyo Arashima

>> Levi Zachery Goode and Ashley Shantel Tackett

>> Miranda Nicole Haag and Arthur Jeremiah Rankin

>> Rebecca Anna Hars and Alexander James Surrell

>> Kali Pomaikai Malia Tsuyako Higa and Alika Hiroshi Kalipona Teramoto

>> Ashley Nicole Holmes and James Brent Burgess

>> Anthony James Ibarra and Paula Andrea Burbano Castillo

>> Jon Mathews Iglehart and Martha Cecilia Avila

>> Jacob Stuart Johnson and Jerilyn Abigail Peralez

>> Sean Lawrence Kazuo Jones and Erin Colleen OConnor

>> Eryn Mitsuko Kim and Kaito Ronnie Muranaka

>> Matthew Jacob Koenig and Alycia Nicole Santiago

>> Noah Matthew Lavier and Madeline Jane Crutcher

>> Alexander Baumgarten Lee and Courtney Gale Quinn

>> Trent Mark Loboda and Lokelani Budiongan Mock-Chew

>> Samuel Joseph Lovett and Evie Violet McDermott

>> Brandon Alan Macarz and Danielle Stefany O’Sullivan

>> Ruth Evelyn McFall and Ezra Ipo Rodrigues

>> Lynda Lorraine Mills and Christopher David Redrup

>> Anthony Susumu Mitani and Marissa Mizuho Mun Ying Young

>> Everie Kamehanaokala Pawai and Keysan James Kealii Joyner Goins

>> Anna Marie Polk and Justin Bryce Harrigan

>> Jennifer-Terry Sakura Potts and Ever Yerena

>> Ryan Royce Kekoa Ramones and Taylor My Linh Nguyen

>> Daniela Maria Ruby Ramos and Jeffrey Ray Jr.

>> Christopher John Riley and Bruna Costa Arcibelli

>> Hayley Rachelle Roberts and Shaun Elliott Aksionczyk

>> Alysia Ariana Precious Sallas and Landon Pono Castanares

>> Teresa Yvonne Scribner and Jerome Christopher Shaw

>> Akiko Phimmachanh Sengsavang and Troy Maninoa Kauhane Scanlan

>> David Bryan Stowe and Kory John Brimmer

>> Manya Mew Sunn Tam and Benjamin Noah Lamont

>> Tehani Grace Napualeiu‘iokea­nuenue Taylor and Kalani King Pasco

>> Stephen Joseph Teijeiro and Siti Komariyah

>> Alicia Joy Wolfe and Hannah Jane Turner

>> Pei-Tung Wu and Ramses Xavier Rosa Mercader

>> Travis Masato Gonzales Yamamoto and Chloe Lynn-Claire Ward

>> Shohei Yoshinaga and Yiling Liu

BIRTHS

Filed on Oahu, Feb. 21-27

>> Lucas Carter Ganir Agag

>> Alohikini Lagmay Apilado

>> Kuahiwi Oliver Arthur-Chang

>> Kanoa Kekukuiho‘oululauki David Beair

>> Wyatt Colt Cherry

>> Anthony Jayce Corner

>> Luna Hani Doh

>> Remy Makamae Mai Ka Lani Fejeran

>> Kira Simone Ferrara

>> Library Kalamaola Anagaran Fines

>> Jennifer Eloise Franks

>> Logan John Granger Gonsalves

>> Koen Craig Satoru Hashiro

>> Caleb Toshiro Isobe

>> Bennett Jihoo Puamamo Kunioka

>> Rory Oscar Leach

>> Izabella Rose-Gusman Lizada

>> Jizelle Maria-Gusman Lizada

>> Zayden Kanemaiomahana­lani‘i‘i Makekau

>> Riverleigh Faye Iolana Malama-­Scott

>> Kamari-William Kekoamaikalani McCutcheon

>> Gracy Lou Kaiaokanohona Marley Medeiros

>> Amaiah Skye Ochona- Duldulao Miguel

>> Valen Alawiki Ramsey Murakawa

>> Breeze Maika Muraoka

>> Koa Victor Petit

>> Matangi Nathan Manaloa Pierce

>> Aleiyah Kealalani Revilla

>> Aleina Rose Jadyn Sacay Kwan

>> Ionalyn Ladyn Lavea Sandiago

>> Jeremiah King Savedra

>> Silas Dean Suarez

>> Jaylen Tamasa Leulua‘iali‘i Taua

>> Audrey Aiko Tokioka-Smith

By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the Terms of Service. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. If your comments are inappropriate, you may be banned from posting. Report comments if you believe they do not follow our guidelines. Having trouble with comments? Learn more here.

Subscriber Favorites

Flip through MidWeek online

Looking Back


Honolulu Local Business Guide