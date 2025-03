Scoreboard – March 6, 2025

From as low as $12.95 /mo.

Calendar

TODAY

BASEBALL

PacWest: Biola vs. Chaminade, 5 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo,

6 p.m. at Francis Wong Stadium.

OIA West: Pearl City at Aiea, 3 p.m.

BASKETBALL

Big West women: Cal State Bakersfield vs. Hawaii, 7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

BEACH VOLLEYBALL

College: Heineken Queen’s Cup, San Francisco vs. Hawaii, 8:30 a.m.; St. Mary’s (Calif.) vs. Chaminade, 9:45 a.m.; Tulane vs. Hawaii, 11 a.m.; Washington vs.

Chaminade, 12:15 p.m.; San Francsico vs. St. Mary’s (Calif.) 1:30 p.m.; Washington vs. Tulane, 2:45 p.m. Matches at Queen’s Beach, Waikiki.

SOFTBALL

PacWest: Concordia Irvine vs. Chaminade, noon at Sand Island Park.

ILH Varsity II: Punahou I-AA vs. Sacred Hearts, 3:30 p.m. at Sand Island Park.

TENNIS

ILH girls: Maryknoll vs. Le Jardin, 4 p.m. at Keehi Lagoon. Mid-Pacific at Kamehameha, 4:15 p.m.; ‘Iolani at Punahou I, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity II: ‘Iolani I-AA at

Hawaiian Mission, 6 p.m.; Maryknoll at Damien, 6:30 p.m.; Punahou I-AA at

Le Jardin, 6:30 p.m.; Island Pacific at Kamehameha I-AA, 6:30 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.; Varsity I-AA: Le Jardin at Punahou, 6 p.m.

FRIDAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo, 3 p.m. and 6 p.m. at Francis Wong Stadium.

PacWest: doubleheader, Biola vs.

Chaminade, 1 p.m. and 4 p.m. at Central Oahu Regional Park.

BEACH VOLLEYBALL

College: Heineken Queen’s Cup, St. Mary’s (Calif.) vs. Hawaii, 8:30 a.m.; San Francisco vs. Tulane, 9:45 a.m.; Washington vs. Hawaii, 11 a.m.; Tulane vs. Chaminade, 12:15 p.m.; St. Mary’s (Calif.) vs. Washington, 1:30 p.m.; San Francsico vs. Hawaii, 2:45 p.m. Matches at Queen’s Beach, Waikiki.

GOLF

ILH: 7 a.m. at Hawaii Kai Golf Course.

SOFTBALL

Big West: Long Beach State vs. Hawaii,

6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Vulcan Field.

ILH Varsity I: Mid-Pacific at Punahou,

4 p.m.

TENNIS

ILH boys: Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Le Jardin at Kamehameha,

4:15 p.m.; Punahou II at Punahou I,

4:30 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 4:30 p.m.

ILH girls: Punahou II at Punahou I,

4:30 p.m.

VOLLEYBALL

College men: Lindenwood vs. Hawaii,

7 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys Varsity I: Punahou at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

WATER POLO

ILH girls I-AA: Punahou at ‘Iolani, 6 p.m.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Boys Varsity II

Maryknoll def. Hanalani 25-16, 27-25, 25-16

Wednesday

Boys Varsity I

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-11, 25-19, 29-27

Punahou def. University 25-14, 25-20, 28-26

BASKETBALL

COLLEGE MEN

Wednesday

EAST

Central Conn. St. 86, Le Moyne 67

Clemson 78, Boston College 69

Connecticut 72, Marquette 66

DePaul 80, Providence 77

Fairleigh Dickinson 71, Stonehill 56

George Mason 69, La Salle 62

George Washington 81, Fordham 58

LIU 68, Chicago St. 57

Old Dominion 67, UL Lafayette 49

Saint Joseph’s 91, Rhode Island 74

St. Bonaventure 73, Massachusetts 72

St. Francis (Pa.) 58, Wagner 55

SOUTH

Central Florida 83, Oklahoma State 70

Florida 99, Alabama 94

Gardner-Webb 83, S.C. Upstate 63

Georgia Southern 78, Southern Miss 64

Mississippi 78, Tennessee 76

NC State 71, Pittsburgh 63

Tenn-Martin 70, Tennessee Tech 67

Texas Tech 91, Colorado 75

MIDWEST

Kansas City 73, Oral Roberts 56

Kansas State 54, Cincinnati 49

Lindenwood 73, Morehead St. 65

Louisville 85, California 68

Loyola-Chicago 82, Davidson 72

Maryland 71, Michigan 65

Notre Dame 56, Stanford 54

Oklahoma 96, Missouri 84

Wisconsin 74, Minnesota 67

Xavier 91, Butler 78

WEST

Southern California 92, Washington 61

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

UC San Diego 16 2 .889 — 26 4

UC Irvine 15 3 .833 1 25 5

CS Northridge 13 5 .722 3 21 8

UC Riverside 12 6 .667 4 19 11

UCSB 11 8 .579 51⁄2 19 11

UC Davis 9 9 .500 7 15 14

Hawaii 7 11 .389 9 15 14

CSU Bakersfield 7 12 .368 91⁄2 13 18

Cal Poly 6 12 .333 10 12 18

Long Beach St. 3 15 .167 13 7 23

CS Fullerton 1 17 .056 15 6 24

Today

Hawaii at Cal State Bakersfield, 4:30 p.m.

UC Irvine at UC Davis

Cal State Fullerton at Cal Poly

Long Beach State at UC San Diego

Cal State Northridge at UC Riverside

Saturday

Hawaii at Cal State Northridge, 3 p.m.

UC San Diego at UC Davis

Cal Poly at Long Beach State

UC Riverside at Cal State Fullerton

UC Irvine at UC Santa Barbara

End regular season

COLLEGE WOMEN

Wednesday

Top 25

No. 18 Tennessee 77, Texas A&M 37

Big West Standings

Conference Overall

W L Pct. GB W L

Hawaii 14 4 .778 — 20 8

UC Irvine 13 5 .722 1 19 9

UC Davis 12 6 .667 2 18 10

UC San Diego 12 6 .667 2 16 14

UCSB 12 7 .632 21⁄2 18 11

Long Beach St. 11 7 .611 3 15 12

UC Riverside 10 8 .556 4 14 14

Cal Poly 7 11 .389 7 12 16

CS Fullerton 5 13 .278 9 7 21

CS Northridge 2 16 .111 12 4 23

CSU Bakersfield 2 17 .105 121⁄2 2 27

Today

Cal State Bakersfield at Hawaii, 7 p.m.

UC Riverside at Cal State Northridge

UC San Diego at Long Beach State

UC Davis at UC Irvine

Cal Poly at Cal State Fullerton

Saturday, March 8

Cal State Northridge at Hawaii, 7 p.m.

UC Santa Barbara at UC Irvine

UC Davis at UC San Diego

Long Beach State at Cal Poly

Cal State Fullerton at UC Riverside

End regular season

TENNIS

OIA East

Wednesday

Boys

Kaiser 5, Kailua 0

Girls

Kaiser 5, Kailua 0

BASEBALL

MLB Spring training

Wednesday

Baltimore 5, Minnesota 2

Detroit 17, Philadelphia 7

Houston 6, St. Louis 5

Boston 4, Tampa Bay 2

Pittsburgh 7, Toronto 6

Washington 8, Miami 7

Milwaukee 3, Chi. White Sox 2

Texas 5, Cincinnati 3

Chi. White Sox 8, Milwaukee 2

Colorado 4, San Diego 3

LA Dodgers 5, LA Angels 3

San Francisco 11, Arizona 5

Kansas City 9, Seattle 6

OIA East

Wednesday

At Kailua

Kailua 17, Moanalua 7, 6 inn.

W—DJ Kauahi. Leading hitters—Kail: Rayvin Pagan 3-4, HR, 2 runs, 3 RBIs; Zayne Hookala 2-4, 2 RBIs; Ka’alekahi

Kuhaulua 3-4, 2b, 2 3bs, 2 runs, 4 RBIs; Kalama Carreira 3-4, 2b; Ryce Aoki 3-4, 3b, 2 runs; W Risso 2 runs; Devon Ishigo 2-3, 3b, 3 runs, 2 RBIs; Misao Minami 2b; Sage Tokoro 2b. Moan: Reyn Ikenaga 2-4, 2b, 2 runs; Kyler Shojinaga 2-4; John

Ganske 2 RBIs.

At Stevenson Intermediate field

Roosevelt 10, Kalani 0, 5 inn.

W—Matthew Chung (four-hitter, four

strikeouts). Leading hitters—Roos: Larken Nakasone 2-4, 2b; Riki Uyeno

2 runs; Luke Tuasivi 3 runs; Toby Nogawa 2 RBIs; Bryson Momotomi 2-3, 3b, 3 RBIs.

At Kaiser

Kaiser 13, Castle 2, 5 inn.

W—Bryson Toner (one-hitter, no walks, eight strikeouts). Leading hitters—Kais: Noah Sham HR, 4 RBIs; Hayzen Inouye 2-3; Case Cannon 3-4, 2 HRs, 3 runs, 3 RBIs; Mana Shigehara-Pang 3-3, 3 runs; Jackson Wood 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Tanner Kagimoto 2b, 2 RBIs.

OIA West

Wednesday

At Mililani

Mililani 4, Leilehua 0

W—Kai Hirayama (three-hitter, one walk,

11 strikeouts). Leading hitters—Mil: Jonah Parker 2-2, 2b, 2 RBIs; Aukai Araujo-Waiau 2b. Lei: Dylan Yonemori 2-3.

At Campbell

Campbell 16, Waipahu 5, 6 inn.

W—Isaac Lemos. Leading hitters—Camp: Ezra Kanakaole 2-4; Colten Silva 2-4;

Jonah Yacap 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Kalaeloa Kalua 2 runs; Jayden Pacariem 3-4, 2 runs, 2 RBIs; Brenden Aguinaldo 2 runs; Lemos 2 runs, 2 RBIs; Ayden Angeles 2-3, 3 RBIs. Waip: David Englar 2-3; Ryder Asuncion HR, 3 RBIs.

SOFTBALL

PacWest

Wednesday

At Sand Island Park

Concordia Irvine 5, Chaminade 1

Chaminade 5, Concordia Irvine 4

W—Ava Walker. S—Vanessa Pena.

Leading hitters—CU: Desiree Bravo 2-4; Summer Buck 2-3, 2b, 3b, 2 RBIs; Isabel Rodriguez 3b.

ILH

Wednesday

Varsity I

At Sand Island Park

Maryknoll 6, Kamehameha 4

W—Kasi Cruz. Leading hitters—Mary: Reyni Hiraoka 3 runs; Kyla Abad 2b, 2 runs;

Palehua Silva 3-4, 2 RBIs. KS: Landri

Nakano 2 runs; Kezia Lucas HR, 2 RBIs; Kanoena Garcia 2b.

At Mid-Pacific

‘Iolani 16, Mid-Pacific 6

W—Lehua Acoba. Leading hitters—Iol: Maia Matsumoto 3-5, HR, 2 RBIs; Madisyn Ueyama 3-5, 2b, 2 RBIs; Hunter Salausa-

Gallettes 2-4, HR, 4 RBIs; Natalie Ching 2-4, HR, 3 runs; Baleigh Aldosa-Kalaola 3-4, 2b, HR, 3 runs; Alexi Takazawa 2-4,

2 2bs; Kaya Okimoto 2b, 2 RBIs; Lexi

Hiraoka 2b, 3 runs, 2 RBIs; Kyla Estes 3-5, 2 runs. MPI: Tara Gojo 3-5; Chloe Tepraseuth 2-5, HR, 2 runs, 3 RBIs; Paige Maeda 2-4, 2 2bs, 2 RBIs; Anuhea Wong-Barboza 3-4, 2 runs; Liya Siu 2-4.

GOLF

ILH

Wednesday

Open Division

At Ted Makalena Golf Course

Boys

Team

308—Punahou. 313—Hawaii Baptist. 314—‘Iolani.

Individual

73—Aidan Sugihara (Iol). 74—Jordan Takai (Pun), Stormont Gibb (KS), Ryder Obrero-

Ueno (IPA). 75—Braydn Sato (KS), Bryce Toledo-Lue (Pun). 76— Ethan Nouchi (HBA), Braylon Yamada (Mary), Edison Quides-Nihipali (DMS). 78—Jack Ibara (MPI), Phoenix Nguyen-Eden (Pun), Reyn Nouchi (HBA), Taylor George (Mary), Ridge Nakata (HBA).

Girls

Team

230—Punahou. 233—Hawaii Baptist. 252—‘Iolani.

Individual

68—Alexa Takai (Pun). 75— Jacey Kage (HBA). 79—Megan George (HBA), Alyssa Kauleinamoku (HBA), Samantha Monroe (Pun). 81—Erika Kuioka (Iol), Meagan Hashimoto (MPI). 83—Jessica Lee (Pun).

Tuesday

Varsity Division

At Hawaii Kai Golf Course

Boys

77—Ethan Nakatsukasa (Pun). 78—Bret

Kiyuna (Pun). 79—Ty Perkins (Kamehameha-

Blue). 80—Astyn De Reis-Marquez

(Kamehameha-Blue), Chase Nam (Pun). 81—Matthew Shigetani (HBA). 82—Drew Tom (Pun). 83—Devin Corpuz (HBA). 85—Triston Kobylanski (Kamehameha-White).

86—Jace Randall (Iol).

Girls

77—Olivia Schmidt (Pun). 79—Jocelyn Choi (Pun). 85—Aleena Guajardo (Pun). 86—Lana Higa (Pun). 94—Lauren Chen (Pun). 100—Bella Yaeger (Han). 105—Lyric Adams (Han). 107—Carolina Rivadeneyra Enriquez (Han). 122—Emma Tamayo (MPI). 129—Sienna Weber (MPI).