Column: ‘O ka namu haole ka ‘olelo kūhelu o ‘Amelika!

Synopsis: In case you haven’t heard, English is now the official language of the United States. Was it really necessary to take that step? It is already the de facto national language.

Aloha mai käkou e nä hoa heluhelu. Ua lohe paha, æaæole paha, æoukou no ke kauoha hou a ka pelekikena o æAmelika i pülima ai i ka lä 1 aæe nei o këia mahina nö. Ma o ke kahakaha wale æana nö o ka lima i kahi palapala, lilo ai ka namu haole æo ia ka æölelo kühelu o æAmelika. Kainö a he mea nui ia hana, eia kä naæe, æaæole i hoæolaha nui æia i mua o ke äkea. Maliæa paha, æo ka nui o nä hana lapuwale a ia ala e lawelawe nei i loko o nä pule mua o kona kü æana i ka moku, ua lilo ia hoæokühelu æia o ka namu i mea æole. A i æole ia, ua kuhi æë wale aku paha ka lehulehu ë æo ia nö ka æölelo kühelu mai ka wä mai i hoæokumu æia ai ke aupuni æo æAmelika. æO ia nö ka æölelo o ke kumukänäwai, nä päpaho, nä kula, ia mea aku ia mea aku, a e like me ka hoæololi æia o nä inoa o nä wahi pana a me nä mea he nui hou aku, ua hulikua æia nä inoa æöiwi. Aloha nö ka poæe æöiwi! æAæole nänä æia ko käkou pono. Na ka æänunu, naæinaæi, näna ë ka lawe lilo!

Wahi a ua kauoha nei a ka pelekikena, e kuæikahi ana ka lehulehu ke namu like i ka æölelo hoæokahi, a e ikaika mai æo æAmelika inä e hiki i nä makaæäinana ke “freely exchange ideas in one shared language”. æEä, e ka makamaka, ua pololei anei këlä manaæo? æAæohe wahi kuæikahi e loaæa mai. He nui hoæopaæapaæa ke kupu mai ma o ka namu haole. æAæohe wahi maluhia o laila. I mea naæe ia e huli kua ai nä æale o ka moana! E nänä aku paha käkou i kahi Trump. E hoæopaæapaæa ana läua me Zelenskyy ma o ka namu haole. He kuæikahi anei ka hopena? æAæole lä! I ko Zelenskyy hoæopuka æana i kona manaæo ma o ka namu haole, he kahamaha wale aku nö kä Trump mä läua me Vance ma o ka æölelo haole. æO ka puehu wale aæela nö ia o ko Zelenskyy manaæo a halihali æia aku e ka makani nui. E namu haole ana nö läkou a pau. æAæohe wahi kuæikahi ma laila!

æO au pü kekahi e helu æia i loko o ia æäuna o ka poæe puni paio æölelo. æAæole au æae wale aku i ka manaæo o koæu mau hoa walaæau. æO ka æoiaæiæo, he nui ka hoæopaæapaæa. A no laila, æaæole au puni i ke kaena a ka poæe hoæokolonaio ë he ala ka æölelo hoæokahi e mälama ai i ka maluhia. I mea wale nö ia e hapa mai ai ka æike a hoæokano aku ai paha i ka æike o nä hoa kanaka. I laæana maikaæi ka paipai æana i ka æölelo hoæokahi i æölelo kühelu. Noæu iho, ua æokoæa ka æölelo a kekahi kanaka a æokoæa hoæi kä kekahi. Ma ka namu haole, ua kapa æia ka æölelo a ke kanaka hoæokahi he “idiolect”. A pëia hoæi ka æölelo a Trump. He æölelo haole kä ia ala a he æölelo haole kaæu. Ua like anei a like? æAæole lä!

He mau haneli makahiki ke kü æana o ka æölelo haole i ka moku – me ka hoæomalu æole æia e kekahi känäwai. Maliæa o lilo kona hoæokühelu æia æana i mea e ala ai ka hü a æimi ai i ka æike o ka æölelo a ko läkou mau küpuna. Ma Hawaiæi nei hoæi, he maikaæi ko käkou æimi æana i ka æölelo a ko käkou mau küpuna. æO ka æölelo Päkë paha, ka æölelo Pukikï paha, ka æölelo Kepanï, ka æölelo Pilipino, a ia æölelo aku ia æölelo aku, a pau pü hoæi me ka namu haole. I mau pukaaniani ia mau æölelo no käkou e nänä ai i ke ao ma o nä æano like æole. Ma Hawaiæi nei, ua laha æë nö ka namu ma waena o nä Hawaiæi a pau. He mea maikaæi inä e hoæöla hou käkou i ka æölelo a ko käkou mau küpuna. Pëlä e nui aæe ai ko käkou æike. Eia nö au, ua paæa æë ka namu iaæu me ke külana mänaleo, a no laila, ke hoæoikaika nei i ke aæo æana i ka æölelo Hawaiæi, me ka manaæo hoæi, e lilo ia i mea e mähuahua ai ka nui o kaæu æölelo Laiana.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.

