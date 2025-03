Television and radio – March 13, 2025

Calendar

TODAY

BASEBALL

ILH: Pac-Five vs. Kamehameha, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1.

OIA West: Campbell vs. Aiea, 3 p.m. at Aiea Rec Center field.

BEACH VOLLEYBALL

College: Chaminade vs. Hawaii Pacific, 8:45 a.m.; Nebraska vs. Chaminade,

10:25 a.m.; Nebraska vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. Matches at Hunakai Beach.

TENNIS

ILH boys: Punahou I-AA vs. Le Jardin, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Maryknoll at Kamehameha, 4:15 p.m.

ILH girls: Hawaii Baptist at Punahou I-AA, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

College men: Outrigger Invitational, Penn State vs. USC, 4 p.m.; Ball State vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys Varsity I: Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

ILH boys Varsity II: Assets (PBA) at Damien, 6 p.m.; Maryknoll at Hawaiian Mission, 6 p.m.; ‘Iolani I-AA at Le Jardin, 6 p.m.; Island Pacific at Punahou I-AA, 6:30 p.m.; Hanalani at Kamehameha I-AA, 6:30 p.m.

OIA West boys: Nanakuli at Waialua; Campbell at Kapolei; Waipahu at Leilehua; Aiea at Pearl City; Waianae at Mililani. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Le Jardin vs. Mid-Pacific, 6 p.m. at ‘Iolani. Varsity I-AA, Le Jardin vs. Kamehameha, 5 p.m. at ‘Iolani.

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

FRIDAY

BASEBALL

Big West: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

OIA West: Leilehua at Campbell, 3 p.m.

BEACH VOLLEYBALL

College: Nebraska vs. Hawaii Pacific, 9 a.m. at Hunakai Beach.

SOFTBALL

OIA West: Leilehua at Waianae, 3 p.m.

TENNIS

ILH girls: Punahou I-AA vs. Le Jardin, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Sacred Hearts at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Maryknoll at Punahou I, 4:30 p.m.; Hawaii Baptist at ‘Iolani, 4:30 p.m.

TRACK AND FIELD

OIA: 3:30 p.m. at Radford.

VOLLEYBALL

College men: Outrigger Invitational, USC vs. Ball State, 4 p.m.; Penn State vs. Hawaii, 7 p.m. Matches at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys Varsity I: Punahou at Saint Louis, 6 p.m.; University at ‘Iolani, 6:30 p.m.

BEACH VOLLEYBALL

COLLEGE

AVCA National Poll

Pts Rec PV

1. UCLA (27) 578 13-1 1

2. Loyola Marymount (2) 552 13-1 2

3. TCU 512 7-3 4

4. USC 486 11-3 3

5. Stanford 443 9-5 5

6. Cal Poly 436 6-2 6

7. California 400 9-3 9

8. Florida State 377 12-1 7

9. Long Beach State 372 6-4 8

10. Arizona State 295 7-6 10

11. LSU 280 12-1 11

12. Texas 239 11-2 13

13. Florida Atlantic 201 8-4 12

14. Grand Canyon 175 8-4 16

15. Stetson 152 10-2 20

16. North Florida 148 11-1 19

17. Washington 116 7-6 17

18. Hawaii 112 5-7 15

19. Florida International 81 7-5 14

20. Georgia State 79 6-5 18

Others receiving votes: Tulane (15), Texas A&M-Corpus Christi (11), Boise State (9), FGCU (9), South Carolina (3), Arizona (2), Concordia (1).

COLLEGE

At Queen’s Beach, Waikiki

Wednesday

San Francisco 4, Chaminade 1

McKenna Towne/Kaydence Stormes (USF) def. Leilani Ama/Grace Talpash (CU) 21-17, 23-21

Letizia Aquilino/Rylie Reeves (USF) def. Letizia Cammillucci/Anna Stucchi (CU) 21-14, 21-17

Branson Lennon/Burkleigh Smith (USF) def. Mahala Ka’apuni/Nanna Inoue (CU) 21-12, 21-19

Jacquelyn Strawn/Rainie Stevens (USF) def. DeLaney Poling/Sina Bauer (CU) 21-18, 21-13

Kendall Rios/Kanoelehua Misipeka (CU) def. Francesca Stanschus/Lucy Speier (USF) 21-19, 21-18

Chaminade 4, Hawaii Pacific 1

Letizia Cammillucci/Anna Stucchi (CU) def. Ella Schoene/Lauren Harris (HPU) 21-12, 21-7

Leilani Ama/Grace Talpash (CU) def. Kate Allan/ Dana Nyugen (HPU) 21-19, 21-6

Mahala Ka’apuni/Nanna Inoue (CU) def. Lindsey Tapp/ Riley Komo (HPU) 21-14, 21-9

Jordyn McCutcheon/Tevia Miller (HPU) def. Tabby Allen/Kanoelehua Misipeka (CU) 21-17, 16-21, 16-14

DeLaney Poling/Sina Bauer (CU) def. Katherine/Michelbook/ Rosie Larkin (HPU) 21-15, 21-12

BASEBALL

ILH

Wednesday

At Ala Wai Field

Damien 6, ‘Iolani 2

W—Cade Lurito. S—Aaron Rapoza.

Leading hitters—DMS: Nai Begoia

2 RBIs; Rapoza 2-4, 2b; Max Detrinis 2-3, 2 runs; Lurito 2-3; Kona Begonia 2b,

2 RBIs; Tryten Vicari 2b. Iol: Judah Ota HR, 2 RBIs; Kasyn Amazaki 3-3; Jadon Anzai 2b.

At Mid-Pacific

Mid-Pacific 2, Maryknoll 1

W—Fisher Migita. S—Caleb Nakamoto.

Leading hitters—MPI: La’a Inglis 2-3, 2b, 2 RBIs. Mary: Allin Yap 2b; Chase Hokama 2b.

OIA East

Wednesday

At Kailua

Kailua 5, Kaiser 1

W—Jayden Hunt (five innings, three hits). Leading hitters—Kail: Rayvin Pagan 2 runs; Ryce Aoki 2-2, HR, 2 RBIs; Masao Minami 2b; Zayne Hookala 2b. Kais: Hayzen Inouye 2-3; Caleb Hamasaki 2b.

At Castle

Roosevelt 9, Castle 1

W—Luke Tuasivi (four innings of relief, one hit, no walks, five strikeouts). Leading hitters—Roos: Larken Nakasone 2 runs; Tokujiro Wada-Goode 2-4, 2b, 2 runs; Tuasivi 3-3, 2b, 3b; Toby Nogawa 2-2, 3 RBIs; Bryson Momotomi 2b. Cast: Kaeden Pilanca 2-3, 3b.

At Moanalua

Kalani 6, Moanalua 5

W—Joshua Mau. S—Xane Soares. Leading hitters—Kaln: Colby Taniguchi 3-4, 2b, 2 runs; Ruston Hiyoto 2-3, 2b, 2 RBIs; Bradley Asato 2b, 2 RBIs; Warner Ishii 2b; Soares 2b. Moan: John Ganske 2-4, 2b; Brayden Kaya 3-4, 2b, 3 RBIs.

Note: The Falcons scored three runs in the sixth inning and three more in the seventh.

OIA West

Wednesday

At Mililani

Mililani 9, Waipahu 0

W—Kai Hirayama (six innings, one hit, no walks, nine strikeouts). Leading hitters—Mil: Malosi Mata’afa-Alferos 3-4, 2 runs, 3 RBIs; Jonah Parker 2-3, 2b; Kaleb Wada 2-3; Hirayama 2 runs; KJ Marzo 2b.

At Pearl City

Pearl City 8, Leilehua 0

W—Caleb Felix (Felix, Cohen Adaro, Ian Wicklund combined on a six-hitter). Leading hitters—PC: Logan Honma 2 runs; Noah Bernal 3-4, 2 2bs, 3 runs, 2 RBIs; Jayson Au Hoy 3-4, 2 runs, 3 RBIs; Jodi Takara 2 RBIs. Lei: Ryden Sasaki 2b.

OIA Division II

Wednesday

At Kahuku District Park field

Kahuku 21, Kaimuki 6, 5 inn.

W—Cayden Castillo (three innings of relief, one hit, no walks, seven strikeouts). Leading hitters—Kah: Castillo 2-4, HR, 3 runs; Zennon Alo-Rosa 4-4, 2 2bs, 4 runs, 4 RBIs; Malakai Vendiola 2-2, 2b, 3b, 3 runs, 2 RBIs; Brandon Tailele 4-4, 2b, 3b; Pekelo Graycochea 2 runs; Nehemiah Colburn 2-2, 3b, 3 runs; Kalaheo Kanae-Oliveira 2-4, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs. Kaim: Kamden Hue 2-3, 2 runs; Jovan Hanawahine-Vazquez 2-2, 2 runs; Toloa Loketi 2-3, 2b, 3 RBIs.

At Lanakila District Park field

Kapolei 4, Farrington 1

W—Brock Pamatigan. S—Kajih Rego. Leading hitters—Kap: Pamatigan 2-4; Ekolu Kamaile 2-2, 2b; Leland Ramos 2b. Farr: Thomas Nakashima 3-3, 2b; Paul Hioki Jr. 2-4, 2 2bs.

At Waianae

Waianae 11, Nanakuli 1, 5 inn.

W—Samstyn Quel (no-hitter, unearned run, no walks, six strikeouts). Leading hitters—Wain: Rico Gazelle 3-3, 3b, 2 runs; Kyson Rosa 3b, 2 runs; KamrenJ Atanes 2b, 2 RBIs; Kamakoa Grace 2-2, 2 runs, 2 RBIs.

At McKinley

Kalaheo 15, McKinley 1, 5 inn.

W—Tanner Young (four innings, 11 strikeouts). Leading hitters—Kalh: Andrew Taylor 2 runs; Benjamin Taylor 4-4, 3b, 4 runs, 3 RBIs; Alex O’Brien 3-3, 4 RBIs; Young 3 runs; Gavin Shuford 2 RBIs. McK: Michael Murata 2-3.

At Radford

Radford 13, Waialua 1, 5 inn.

W—Jacob Barner (no hitter, seven strikeouts). Leading hitters—Rad: Zyon Telles- Kuwahara 3-4, 2 3bs, HR, 4 runs, 4 RBIs; Bryson Ecker 2-4, 3 runs, 2 RBIs; Mataio Tauanuu 3b, 3 runs, 2 RBIs; Barner 2-3, 2b, 3 RBIs; Isaiah Messer-Cruz 2 runs.

GOLF

College Men

Lamkin Invitational

At Chula Vista, Calif.

San Diego CC; par 72

Monday, Tuesday

Team

821—San Diego State. 837—San Diego, Colorado. 846—Brigham Young. 851—St. Mary’s (Calif.). 853—Colorado State, Santa Clara. 858—Loyola Marymount, New Mexico. 862—Notre Dame. 866—Fresno State. 868—Wyoming. 870—Cal Poly. 877—UC Davis. 878—UC San Diego. 892—Hawaii.

Individual

200—Justin Hastings (SDSU). 204—Simon Kwon (BYU), Harry Takis (SDSU). 206—Ian Maspat (SD), Jacob Modleski (ND). 207—Justin Biwer (CU), Shea Lague (SDSU), Dylan McDermott (CU). 208—Mesa Falleur (NM), Ryan Abuan (SD), Hunter Swanson (CU), Aidan Lee (StM), Chanachon Chokprajakchat (SDSU).

UH golfers

220—Josh Hayashida (T58). 224—James Whitworth (T72). 226—Anson Cabello (T79), Tyler Ogawa (T79). 228—Dane Watanabe (84).

SOFTBALL

College

Wednesday

At Seaside, Calif.

Cal State Monterey Bay 10, Hawaii Pacific 5

Leading hitters—HPU: Marissa Marshall 2 runs; Lalia Pulachet 2-2; Alana Langford 2b, 2 RBIs.

Second game, canceled (rain)

ILH

Wednesday

Varsity I

At Sand Island Park

Maryknoll 13, Mid-Pacific 8

W—Kasi Cruz. Leading hitters—Mary: Reyni Hiraoka 2-4, 2b; Kyla Abad 3 runs; Cruz 2 RBIs; Palehua Silva 2-2, 2b, HR, 2 runs, 3 RBIs; Sheyzhelle Iokia 2-4, HR, 4 RBIs; Karly Sapolu 2-3. MPI: Tara Gojo 2 runs; Emi Kano 2-4, 3 runs; Chloe Tepraseuth 2-3, 2 2bs, 2 RBIs; Paige Maeda 2-4, 2 2bs, 3 RBIs; Ally Umemoto HR, 2 RBIs.

At Punahou

Punahou 12, ‘Iolani 1, 5 inn.

W—Paige Brunn. Leading hitters—Pun: Taryn Ho 2-4, HR, 2 runs; Lexi Hinahara 2 runs; Austen Kinney 2-3, 3 runs; Fa‘atamali‘i Brown 3-4, 2 HRs, 2 runs, 5 RBIs; Kealoha Cox 2-3; Taimane Mata‘afa-Alferos 2-3, 2b; Brunn 2 RBIs. Iol: Maia Matsumoto 3-3 2b.

Makua Alii

Wednesday

Makules 10, Yankes 70’s 6

Ho’o Ikaika 7, Sons of Hawaii 1

Na Pueo 12, Praise The Lord 11

Hui Ohana 17, Sportsmen 8

Go Deep 15, Na Kahuna 5

P.H. Shipyard 11, Yankees 9

Bad Company 12, Action 11

Aikane 23, Golden Eagles 12

Lokahi 17, Kool Katz 2

Firehouse 13, Waipio 1

Fat Katz 21, Islanders 8

Kanaks 25, Zen 15

SUMO

March Grand Tournament

At Osaka, Japan

Day 4

Shirokuma (1-3) def. Kagayaki (0-4)

Tokihayate (3-1) def. Asakoryu (3-1)

Aonishiki (2-2) def. Mitakeumi (2-2)

Sadanoumi (1-3) def. Kotoshoho (2-2)

Churanoumi (3-1) def. Ryuden (2-2)

Onokatsu (4-0) def. Takarafuji (2-2)

Shishi (3-1) def. Midorifuji (2-2)

Meisei (2-2) def. Nishikigi (0-4)

Hakuoho (3-1) def. Shonannoumi (0-4)

Endo (4-0) def. Oshoma (0-4)

Shodai (2-2) def. Atamifuji (2-2)

Tamawashi (3-1) def. Takerufuji (2-2)

Ura (3-1) def. Hiradoumi (2-2)

Ichiyamamoto (2-2) def. Kinbozan (1-3)

Tobizaru (1-3) def. Takayasu (3-1)

Chiyoshoma (2-2) def. Abi (3-1)

Kirishima (3-1) def. Daieisho (2-2)

Takanosho (1-3) def. Oho (1-3)

Wakamotoharu (3-1) def. Onosato (3-1)

Kotozakura (2-2) def. Wakatakakage (0-4)

Hoshoryu (3-1) def. Gonoyama (1-3)

TENNIS

OIA East

Wednesday

Boys

Kaiser 5, McKinley 0

Girls

Kaiser 4, McKinley 1

VOLLEYBALL

ILH

Wednesday

Boys Varsity I

Kamehameha def. Hawaii Baptist 25-19, 25-21, 25-19

‘Iolani def. Mid-Pacific 25-16, 27-25, 25-20

University def. Saint Louis 25-11, 25-20, 25-14

Tuesday

Boys Varsity II

Hanalani def. Hawaiian Mission 25-13, 25-22, 25-12

OIA EAST

Wednesday

Boys Varsity

Farrington def. Kailua 25-20, 21-25, 25-23, 25-20

Kahuku def. Kaiser 25-17, 25-21, 25-17

Boys JV

Kailua def. Farrington 21-12, 21-20

Kaiser def. Kahuku 21-11, 21-17

OIA WEST

Tuesday

Boys Varsity

Aiea def. Mililani 25-21, 25-23, 26-27, 25-20

Radford def. Waialua 25-16, 25-13, 25-19

Waipahu def. Pearl City 25-21, 26-27, 27-25, 26-27, 15-11

Leilehua def. Kapolei 25-19 25-23 27-25

Boys JV

Mililani def. Aiea 21-14, 21-8

Radford def. Waialua 21-12, 21-15

Waipahu def. Pearl City 21-12, 21-19

Kapolei def. Leilehua 21-10 21-17

WATER POLO

OIA

Wednesday

Girls Varsity

Roosevelt 15, West Combined 4. Goal scorers—Roos: Alisa Lee 3, Jayzlyn Tomisa 3, Malia Lauret 3, Kim Cassens 3, Kanoe Wong 2, Mia Hudson. WC: Brooke Tabigne, Alina Dodd, Eleina Moleta, Ellie Dees.

Kahuku 15, Kalani 2. Goal scorers—Kah: Ginger Maletta 2, Amberly Kalahua-Fleming 2, Madylin Wiser, Meilia Norton, Melokia Johnson, Eden Smith, Coco Hannemann, Capri Jolley, Makana Boinville-Emery, Ava Cepeda, Olivia Smith, Cristy Haye, Charlotte Nautu. Kaln: Kalea Maglidt, Pualiliawai Clarke.

Mililani 10, Moanalua 8. Goal scorers—Mil: Morgan Russell 3, Oakley Sare 2, Cassidy Pong 2, Payton Dugan, Sydney Yamamoto, Kiana Lee. Moan: Silas Buryak 7, Ellie Dallas.

ILH

Tuesday

Girls Varsity I-AA

Mid-Pacific 10, Kamehameha 5. Goal scorers—MPI: Ceyra Lee 3, Sirena Gentry-

Balding 3, Koral Pestana 2, Sara Wilcox, NA. KS: Leona Gormley 3, Kayana Tanaka 2.