Scoreboard – March 16, 2025

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

MONDAY

GOLF

OIA: 9 a.m. at Ted Makalena Golf Course.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Kamehameha at Mid-Pacific, 4 p.m.

TENNIS

ILH girls: Hawaii Baptist vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Hanalani at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Sacred Hearts at Kamehameha, 4:15 p.m.; Le Jardin at ‘Iolani, 4:30 p.m.

OIA East: Moanalua at Kalani; Castle at Kaiser; Farrington at Kailua; Kalaheo at McKinley. Matches start at 1 p.m.

OIA West: Aiea at Kapolei; Leilehua vs. Waipahu at Central Oahu Regional Park courts; Radford at Pearl City. Matches start at 1 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity II: Island Pacific at Damien, 6 p.m.; Assets (PBA) at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.; Punahou I-AA at ‘Iolani

I-AA, 6:30 p.m.; Kamehameha I-AA at Maryknoll, 6:30 p.m.

OIA East boys: Kalaheo at Castle; Roosevelt at Farrington; Kaimuki at Kahuku; McKinley at Kalani. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow. Also: Kailua at Moanalua (varsity only at 5:30 p.m.); Anuenue at Kaiser (varsity only, 5:30 p.m.).

TENNIS

COLLEGE WOMEN

At Davis, Calif.

Saturday

Nevada 4, Hawaii 3

Singles

Ana Vilcek (UH) def. Mika Ikemori (UCD) 4-6, 6-4, 6-3

Peppi Ramstedt (UH) def. Solia Valentine (UCD) 7-6 (5), 6-7 (4), 10-5

Maya Youssef (UCD) def. Nikola Homolkova (UH) 6-1, 7-5

Polina Marakhtanova (UCD) def. Emma Forgac (UH) 6-2, 6-3

Daisy Maunupau (UCD) def. Sheena Masuda (UH) 6-4, 7-5

Joelle Lanz (UH) def. Penelope Wong (UCD) 6-7 (2), 6-0, 10-6

Doubles

Ikemori/Maunupau (UCD) def. Masuda/ Ramstedt (UH), 7-6

Valentine/Marakhtanova (UCD) def. Vilcek/ Homolkova (UH), 6-4

Hannah Galindo/Makeilah Nepomuceno (UH) def. Claire Galerkin/Youssef (UCD), 7-6 (8-6)

OIA EAST

Saturday

Boys

Kaiser 4, Kalaheo 1

Girls

Kaiser 3, Kalaheo 2

OIA WEST

Saturday

Boys

Kapolei 2, Waialua 0

Radford 3, Leilehua 2

Girls

Kapolei 5, Waialua 0

Radford 4, Leilehua 1

WATER POLO

OIA

Girls Varsity

Saturday

Roosevelt 13, Mililani 2.

Goal scorers— Roos: Kanoe Wong 5, Jayzlyn Tomisa 3, Malia Lauret 2, Ellie Barnett, Mia Hudson, Ava Asari. Mil: Kiana Lee 2.

Kaiser 13, Moanalua 7.

Goal scorers— Kais: Elliana Schiffner 5, Maile Judd 4, Malia Judd 2, Alyssa Tongg 2. Moan: Ellie Dallas 6, Kaitlyn Asiata.

Kalaheo 15, Kalani 0.

Goal scorers—Kiana Feeney 5, Olivia Henderson 5, Lauren Harris 2, Lina Boland, Mia Monday, Elizabeth Lecher.

VOLLEYBALL

ILH

Saturday

Boys Varsity II

Le Jardin def. Maryknoll 25-19, 25-21, 23-25, 25-15

Boys JV II

Maryknoll def. Le Jardin 25-17, 25-20

BEACH VOLLEYBALL

COLLEGE

East Meets West Invitational

At Manhattan Beach, Calif.

Saturday

LSU 3 Hawaii 2

Parker Bracken/Gabi Bailey (LSU) def. Sarah Burton/Caprice Lorenzo (UH) 21-16-21-16

Alana Embry/Julia Lawrenz (UH) def. Aubrey O’Gorman/Julia Sprecher (LSU) 22-20, 22-24, 15-8

Jesse Mann/Jasmine Wandeler (UH) def. Camryn Chatellier/Tatum Finlason (LSU) 21-13, 21-17

Elle Evers/Skylar Martin (LSU) def. Sydney Amiatu/Sydney Miller 21-18, 21-16

Kate Baker/Emily Meyer (LSU) def. Kristen Serrano/Sophie Buschmann (UH) 21-18, 21-14

Texas 4 Hawaii 1

Sarah Burton/Caprice Lorenzo (UH) def. Chloe Charles/Eva Liisa Kuivonen (UT) 14-21, 24-22, 15-6

Emma Grace Robertson/Katie Hashman (UT) def. Alana Embry/Julia Lawrenz (UH) 22-24, 21-14, 15-8

Karin Zolnercikova/Maddison Parmelly (UT) def. Jesse Mann/Jasmine Wandeler (UH) 21-18, 21-14

Macey Butler/Noa Sonneville (UT) def. Sydney Amiatu/Sydney Miller (UT) 21-13, 21-16

Carys Patton/Vivian Johnson (UT) def. Serrano/Sophie Buschmann (UH) 21-10, 24-22

SOFTBALL

PACWEST

Saturday

At Hayward, Calif

Hawaii Hilo 4, Academy of Art 2

W—Madison Rabe.

Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 2-4; Lexie Tilton 3b, 2 runs; Victoria Macias 3b, 2 RBIs; Kealohi Markham 2-3, HR.

Hawaii Hilo 6, Academy of Art 0

W—Chloe Sales (one-hitter, three strikeouts).

Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 3-5, 2b; Mariah Antoque 2-3, 2b, HR, 2 RBIs; Rayna White 2b; Kealohi Markham 2b; Mia Joaquin HR.

At Atherton, Calif.

Hawaii Pacific 3, Menlo 0

W—Taylor Thompson (four-hitter, one walk, seven strikeouts).

Leading hitters—HPU: Alexis Oshiro 2-3, 2 RBIs; Tiari Hernandez 2-4, 2b; Neva Poulin 2-3; Jewel Larson 2b; Danielle Cote 2b.

Menlo 9, Hawaii Pacific 4

Leading hitters—HPU: Tiari Hernandez 2-4, 2b; Danielle Cote 2-3; Marissa Marshall 3-3, 2b; Taimane Panganoran 2 RBIs; Maddy Gonzalez 2b.

At Sacramento, Calif.

Jessup 9, Chaminade 2

Leading hitter—CU: Taryn Fujioka 2-4.

Jessup 5, Chaminade 3

Leading hitters—CU: Taryn Fujioka 2-4, 3b, 2 runs; Bailey Jacobsen 3b.

BASEBALL

PACWEST

Saturday

At Costa Mesa, Calif.

Hawaii Hilo 9, Vanguard 6

W—Orlando Leon Jr.

Leading hitters—Hilo: Noah Lane 2 runs; Cody Min 2-5; Mason Cook 2-5, HR, 2 RBIs; Arthur Soto 2-5, 2 2bs; Mark Fedro 3-5, 2b, 2 runs; Kalei Alana 3-5, HR, 4 RBIs.

Vanguard 7, Hawaii Hilo 3, 7 inn.

Leading hitters—Hilo: Vance Oshiro 2 RBIs; Cody Min 2-3, 2b.

At Atherton, Calif.

Chaminade 6, Menlo 5

W—Mac Elske. S—Joseph Perez.

Leading hitters—CU: Casey Kudell 4-5, 2b, HR, 3 RBIs; Cade Fujii 2-4; Jackson Dorn 3-5, 2b.

Chaminade 6, Menlo 2, 7 inn.

W—Mac Zawistoski.

Leading hitters—CU: Jake Harper HR, 2 runs; Safea Villaruz-Mauai 2 RBIs; Cade Fujii 2-3.

At Fresno, Calif.

Hawaii Pacific 15, Fresno Pacific 7

W—Jacob Vanek.

Leading hitters—HPU: Noah Blythe 3-5, 2 runs; Bronson Rive 2-4, 2 RBIs; Tyler Arnold 2 runs; Skyler Agnew 2b, 2 runs; Troy Harding 2-5, 2b, 2 runs; Frankie Pera 2 runs; Noah Hata 2-4, 2b, 2 runs; Daniel Johns 3b.

Fresno Pacific 10, Hawaii Pacific 8

Leading hitters—HPU: Bronson Rive 3-4, 3b, HR, 3 runs, 3 RBIs; Tyler Arnold 2-4, HR, 2 RBIs; Noah Blythe 3b.

ILH

Saturday

At Ala Wai Field

Saint Louis 11, Maryknoll 5

W—Kekai Perreira.

Leading hitters—StL: Kahanu Martinez 3 runs; Mana Heffernan 2b, 3 runs, 3 RBIs; Ka’ili Kane 2 RBIs; Bruin Agbayani 2b. Mary: Allin Yap 3-3, 3b, 3 runs; Ayden Keanini 2b, 2 RBIs; Kemo Naiwi 2 RBIs.

At Ala Wai Field

Damien 11, Punahou 2

W—Max Detrinis. S—Sam Cezar-Kanaka’ole.

Leading hitters: DMS: Rydge Kohagura 2 runs; Tryten Vicari 2 RBIs; Detrinis 3b, 2 runs, 2 RBIs; Kona Begonia 3-4, 2b, 3 runs.

At Mid-Pacific

‘Iolani 5, Mid-Pacific 2

W—Kaysen Abara. S—Oni Dawson.

Leading hitters—Iol: Mana Lau Kong 3-4, HR, 2 RBIs; Jadon Anzai 2-3, 2b, 2 runs. MPI: Adam Kobayashi 2-3; Caleb Nakamoto 2b.

OIA EAST

Saturday

At Kahala Community Park field

Kalani 14, Castle 2, 5 inn.

W—Joseph Yamauchi.

Leading hitters: Kaln: Evan Cavaco 2 runs; Warner Ishii 3b, 2 runs, 2 RBIs; Connor Low 2 runs; Colby Taniguchi 2b, 3 RBIs; Xane Soares 2 runs; Brandon Yu 2b, 2 RBIs; Ruston Hiyoto 2 runs; Bradley Asato 3b, 2 runs. Cast: Kaeden Pilanca HR, 2 RBIs; La’akea Smith 2-3; Baylor Pang 2b.

At Hans L’Orange Park

Kaiser 12, Moanalua 7, 10 inn.

W—Tanner Kagimoto.

Leading hitters: Kais: Noah Sham 2-5, 3b, 2 RBIs; Jesse Shinagawa 3-5, 3b, 3 runs, 3 RBIs; Hayzen Inouye 3-5, 3 runs; Case Canon 2-6, Brennan Higa 2-5, 3b, 3 RBIs; Mana Shigehara-Pang 2-5; Reese Akaka 2 runs. Moan: Kyler Shojinaga 2 runs; John Ganske 2-6, 2b; Brayden Kaya 2-5, 2b, 2 RBIs; Joshua Clawson 3-4; Titan UdaniFlood 2b.

Note: The Cougars’ Jesse Shinagawa hit a three-run triple as part of a five-run top of the 10th inning

OIA WEST

Saturday

At Waipahu

Waipahu 3, Aiea 2

W—Ryder Asunsion.

Leading hitters: Waip: David Englar 2b; Jayven Taira 2 runs; Kaimana Paiva 2b. Aiea: Dennison Zakahi 2-4.

At Mililani

Mililani 10, Pearl City 2

W—Kaleb Wada (seven-hitter).

Leading hitters: Mil: Malosi Mata’afa-Alferos 2-3, 2b, 2 runs; Jonah Parker 3-4, 2b, 4 RBIs; Wada 2-2, 2b; Kameron Pongasi 2 runs; Kai Hirayama 2-2, 2b. PC: Noah Bernal 2-3, 3b; Jayson Au Hoy 2-4; Jace Noda 2 RBIs; Caleb Felix 2b.

OIA DIVISION II

Saturday

At Kahuku District Park field

Radford 10, Kahuku 2

W—Xavi De Alba (6 1/3 innings, 11 strikeouts).

Leading hitters: Rad: Zyon Telles 4-5, 2 runs, 2 RBIs; Bryson Ecker 3-5, 2b, 2 runs; Mataio Tauanuu 2 runs; Jacob Barner 2-5, 3 RBIs; Vivii Tauanuu 2-4, 2b, 2 RBIs. Kah: Cayden Castillo 2-3, HR; Ku Ponciano 2-4.

At Kailua District Park field

Kapolei 19, Kalaheo 5, 5 inn.

W— Halona Felix.

Leading hitters: Kap: Leland Ramos 4 runs; Keaka Alana 2-4, 4 runs, 3 RBIs; Peyton Hilacion 3-4, 2b, 2 runs, 3 RBIs; Felix 2-4, 2 runs; Ekolu Kamaile 2 RBIs.

At Kaimuki

Waianae 35, Kaimuki 0, 5 inn.

W—Chaseten Rice. Note: Rice (3 innings) and Maximus Kahalewai-Sapigao combined on a no-hitter with nine strikeouts).

Leading hitters: Wain: Rico Gazelle 3-4, 2b, 3 runs, 3 RBIs; Samstyn Quel 2 runs; Kyson Rosa 2-4, 2b, 2 runs; Eric Schultz 2 runs; Rice 3b, 2 runs; Kahalewai-Sapigao 2 runs, 2 RBIs; David Maxwell 3 runs; Tyler Perez 3 runs; KamrenJ Atanes 2-5, 3 runs, 3 RBIs; Kai Keesee 4 runs, 4 RBIs; Braydon BalicaoAmanonce 3 runs, 2 RBIs; Kamakoa Grace 4 runs, 3 RBIs

At Nanakuli

Nanakuli 6, McKinley 5

W—Hunter Kealoha.

Leading hitters: Nan: Kaison Ellis 3-3, 2 runs; Dreden Kapaku 2b; Sonny Ramos 2b. McK: Michael Murata 3-3, 2b, 2 runs; Phuket Hongthong 2-3.

At Waialua

Farrington 13, Waialua 3, 5 inn.

W—Paul Hioki Jr.

Leading hitters: Farr: Thomas Nakashima 2 runs; Hioki 2-3, 3 runs, 2 RBIs; Everest Rodriguez 2-3, 2 2bs, 4 RBIs; Kyle Hayase-Fong 2 runs; O-Shen Nakamura 2 runs; Zion Vea 2b. Wail: Sky Hirota 2 runs; Jorden Myers 2-2.

BIIF

Saturday

Kamehameha-Hawaii 10, Kealakehe 0, 6 inn.

W—Kaikoa Nobriga. W—Braden Gomes.

Note: Nobriga (three innings) and Gomes combined on a two-hitter.

Leading hitters— KSH: Justin Kubojiri 2 runs; Noah Palea 2 runs; Keagan Pacheco 2-3, 2 2bs, 2 runs, 3 RBIs; Kamaka Ili 2-3.