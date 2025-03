Scoreboard – March 22, 2025

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: UC Davis vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

ILH: Punahou vs. ‘Iolani, 9 a.m. at Ala Wai Field; Kamehameha vs. Maryknoll, noon at Ala Wai Field; Saint Louis vs. Damien, 3 p.m. at Ala Wai Field; Pac-Five at Mid-Pacific, 3 p.m.

FLAG FOOTBALL

ILH: Punahou vs. Hawaiian Mission, 9 a.m.; Kamehameha vs. ‘Iolani, 10:30 a.m. Games at ‘Iolani.

OIA:

Girls Football Invitational, Castle vs. Aiea, 9 a.m.; Kahuku vs. Waianae, 10:20 a.m.; Castle vs. Waianae, 11:40 a.m.; Kahuku vs. Campbell, 1 p.m.; Kaiser vs. Campbell, 2:20 p.m.; Anuenue vs. Aiea, 3:40 p.m.; Kaiser vs. Waipahu, 5 p.m.; Anuenue vs. Waipahu, 6:20 p.m. Games at Aiea.

JUDO

OIA: at Castle and Nanakuli, starting at 10:30 a.m.

SOFTBALL

Big West: doubleheader, UC Davis vs. Hawaii, 2 p.m. and 4 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH Varsity I: Maryknoll at Punahou, 10 a.m.; Mid-Pacific vs. Kamehameha, 7 p.m. at McKinley.

Varsity II: Punahou I-AA at Kamehameha I-AA, 11 a.m.; Pac-Five vs. Sacred Hearts, 5 p.m. at McKinley.

TENNIS

OIA East: Kahuku vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate School courts; Moanalua at Kaiser; Castle at Kalaheo; Farrington at McKinley. Matches start at 9 a.m.

OIA West: Campbell at Leilehua; Mililani vs. Aiea at Pearlridge courts; Waialua at Radford. Matches start at 9 a.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity II: Island Pacific at Hanalani, 10:30 a.m.

WATER POLO

College women: Pacific vs. Hawaii, 6 p.m. at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

ILH girls: Varsity I: ‘Iolani vs. Le Jardin, 1 p.m. at Kamehameha; Mid-Pacific at Kamehameha, 2 p.m.

Varsity I-AA: Mid-Pacific at Kamehameha, noon.

OIA girls: Roosevelt vs. Kalaheo, 10 a.m.; Kaiser vs. West 1, 11:05 a.m.; Moanalua vs. Kailua, 12:10 p.m.; Mililani vs. Kahuku, 1:15 p.m.; Kailua vs. Kalani, 2:20 p.m. Games at Central Oahu Regional Park.

SUNDAY

BASEBALL

Big West: UC Davis vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

Big West: UC Davis vs. Hawaii, 2 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

BASEBALL

PACWEST

Friday

At San Diego

Point Loma 7, Hawaii Hilo 4

Leading hitters—Hilo: Vance Oshiro 2-5; Braeden Mondeau 2-3; Mark Fedro 2b.

Point Loma 6, Hawaii Hilo 4

Leading hitters—Hilo: Tui Ickes 2-3; Brandon Wada 2b; Braeden Mondeau 2b; Noah Nakaoka 2b; Noah Lane HR.

At Lincoln, Calif.

Hawaii Pacific 10, Jessup 8, 14 inn.

W—Cristian Padilla. L—Jett Ah Sam.

Leading hitters—HP: Bronson Rivera 2-4, HR, 2 runs, 3 RBIs; Skyler Agnew 2-7, HR, 3 RBIs; Noah Blythe 2-5, 2b; Tyler Arnold 2-8; Troy Harding 2-6, HR, 3 runs; Frankie Peralez 3-7, 2 runs.

At Fresno, Calif.

Chaminade 8, Fresno Pacific 4

W—Brayden Wells.

Leading hitters—C: Ace Perry 2 RBIs; Safea Villaruz-Mauai 2b; Cade Fujii 2-3; Jackson Dorn 2b, 2 RBIs.

MIL

Thursday

Kamehameha-Maui 6, Baldwin 4

W—Josiah Kaya-Medeiros. Leading hitters—KM: Kaleb Mathias 2-4; Ha’o Akima 2-4. Bald: Marley Sebastian 2-3.

King Kekaulike 20, Lahainaluna 8, 5 inn.

W—Haena Kaaihue.

Leading hitters—KK: Taydem Hashimoto 2-3, 2b, 3 runs; Cade Yamada 2-3, 2b, 4 runs, 4 RBIs. Lah: Ty Branco-Gomes 2b, 3 RBIs; Dane Markulis 2-4, 2 runs; Gustavo Garcia 2b, 2 RBIs.

Friday

Baldwin 3, Kamehameha-Maui 1

W—Kaden Anderson. Leading hitters— Bald: Jevon Raboy 2-2, 2 runs; Anderson 2b; Marley Sebastian 3-4, 2b.

Lahainaluna 4, King Kekaulike 2

W—Gustavo Garcia. —Chevus Nahooikaika. Leading hitters—KK: Cove Campas 3b; Stone Amsden 2-3.

PACWEST

Friday

At San Rafael, Calif.

Dominican 5, Hawaii Hilo 4, 8 inn.

Leading hitters—Hilo: Mariah Antoque 2-4, HR, 2 runs, 2 RBIs; Rayna White 3-4, 3b; Victoria Macias 2b.

Dominican 6, Hawaii Hilo 1

Leading hitter—Hilo: Lexie Tilton 2-4.

At therton, Calif.

Menlo 5, Chaminade 4

Leading hitter—C: Larchelle Tuifao 3-4, 3b, HR, 2 runs; Desiree Bravo 3-4, 2b 3b; Taryn Fujioka 3b.

VOLLEYBALL

Friday

Boys Varsity

Punahou def. ‘Iolani 28-26, 21-25, 23-25, 25-17, 15-8

Kamehameha def. Saint Louis 25-12, 25-17, 25-18

Boys JV I

Kamehameha-White def. ‘Iolani 25-22, 25-23

FLAG FOOTBALL

Friday

At Damien

Hawaiian Mission 13, Damien 6

TENNIS

COLLEGE MEN

Arizona Thunderbirds Intercollegiate

At Tucson, Ariz.

Monday, Tuesday

Team

867—Arizona. 868—Long Beach State. 870—Utah. 875—California. 878—New Mexico State. 882—Mississippi State. 886—Wyoming. 889—Washington State. 894—UTEP. 904—Oregon State. 913— Wichita State. 920—Northern Illinois. 922— Hawaii.

Individual

211—Brandon Robison (Utah). 212—Max Schliesing (UTEP). 213—Filip Jakubcik (Ariz.). 214—Gabriel Palacios (Utah), Clay Seeber (LBSU). 215—Ethan Klose (NMSU), Zach Pollo (Ariz.), Alejandro De Castro (LBSU). Hawaii golfers 229—Tyler Ogawa (T46). 230—Nathan Szpakowicz (T50). 233—Dane Watanabe (T62). 239—James Whitworth (T69). 244— Josh Hayashida (74).

ILH

At Pali Golf Course

Wednesday

Open Division

77—Coel Berardy (Pun), Ethan Nouchi (HBA), Anthony Uehara (Pun), Maximus Waki (HBA). 78—Stormont Gibb (KS), Taylor George (MS), Bryce Toledo-Lue (Pun). 79—Makia Gerell (Iol), Braydn Sato (KS), Thomas Kim (Iol).

Girls

71—Sydney Fuke (Pun). 73—Jacey Kage (HBA). 76—Bri-Ela Nakagawa (Pun). 81— Megan George (HBA), Erika Kuioka (Iol). 83—Lana Higa (Pun). 84—Rylee Elizaga (MPI). 86—Kate Kawasaki (Iol). 87—Mia Teramae (Iol). 88—Sophia Schultz (Iol).

OIA

At Barbers Point Golf Course

Wednesday

Boys

70—Gunnar Lee (Moan), Weien Chang (Moan). 73—Keola Silva Jr. (Kah). 74—Dylan Sakasegawa (Moan). 76—Kevin Na (Aiea). 77—KamrenJ Atanes (Wain). 78—Austin Koki (Moan), Caden Kawashige (Roos). 79—Josiah Ganske (Moan), Masyn Tubania (Camp).

Girls

64—Kate Nakaoka (Mil). 72—Kady Matsumoto (Mil). 75—Mia Nakaoka (Mil). 76—Kieran Florino (Mil), LeMasiofo Tanielu (Kah). 77—Ava Cepeda (Kah), Nanami Yano (Roos), Bayle Brooks (Kap). 78— Paige Sur (Moan), Sora Kishida (Kaln), Lia Choi (Moan), Rylee Shimabuku-Hara (Kaln).

Don't miss out on what's happening! Stay in touch with breaking news, as it happens, conveniently in your email inbox. It's FREE! Email Sign Up By clicking to sign up, you agree to Star-Advertiser's and Google's Terms of Service and Privacy Policy. This form is protected by reCAPTCHA.

TENNIS

Thursday

At Atherton, Calif.

Menlo 7, Chaminade 0

Singles

Briana Smith def. Kylie Ye 6-1, 6-1

Nia Macay def. Kirra Carvalho 6-0, 6-4

Angel Cody def. Berylin Lau 6-2, 4-6, (10-8)

Rylie Maloney def. Selena Buttery 6-0, 6-0

Antonella Cardenes def. Danica Palmer 6-0, 6-0

Olivia Gutierrez def. Carine Bleasdell 6-0, 6-1

Doubles

Macay/Smith def. Ye/Carvalho 6-1

Cody/Maloney def. Lau/Buttery 6-3

Gutierrez/Cardenes def. Palmer/Bleasdell 6-2

Men

Wednesday

At La Mirada, Calif.

Biola 6, No. 45 Hawaii Hilo 1

Singles

Jaime Paquet (Hilo) def. Alejandro Flores Monteverde (BU) 6-3, 6-4

Patricio Larrea (BU) def. Sergi Tintore (Hilo) 6-1, 0-6, 6-4

Thiago Canessa (BU) def. Filippo Di Perna (Hilo) 6-4, 7-6 (3)

Jules Zanarelli (BU) def. Yu Jhe Du (Hilo) 6-1, 7-5

Mateo Rivas (BU) def. Iori Furuhata (Hilo) 6-3, 6-0

Santino Serrallonga (BU) def. Coby Pearce (Hilo) 6-3, 4-6, 6-3

Doubles

Flores Monteverde/Zanarelli (BU) def. Paquet/Tintore (Hilo) 6-2

Pearce/Agustin Gentile (Hilo) def. Tanner Summers/Canessa (BU) 6-2

Larrea/Serrallonga (BU) def. Di Perna/Du (Hilo) 6-3

BEACH VOLLEYBALL

COLLEGE

Big West Challenge

At San Luis Obispo, Calif.

Friday

Hawaii 5 UC Davis 0

Alana Embry/Julia Lawrenz def. Tabitha Mitchell/Kylie Miller 21-19, 21-18

Caprice Lorenzo/Sarah Burton def. Lindsay Heller/Kendal Steller 21-16, 21-16

Jesse Mann/Jasmine Wandeler def. Alexandra Leal/Kate O’Steen 20-22, 21-11, 15-7

Sydney Amiatu/ Sydney Miller def. Skye Smolinski/Mia Olen 16-21, 21-19, 15-13

Kristen Serrano/Sophie Buschmann def. Juliana Chapman/Ava Berard 21-18, 21-18

Cal Poly 5 Hawaii 0

Piper Ferch/Erin Inskeep def. Alana Embry/ Julia Lawrenz 21-19, 21-12

Izzy Martinez/Logan Walter def. Jesse Mann/Jasmine Wandeler 21-12, 21-14

Madi Nichols/Ella Connor def. Caprice Lorenzo/Sarah Burton 16-21, 21-14, 15-12

Quinn Perry/Maddy Byrne def. Kristen Serrano/Sophie Buschmann 21-12, 21-17

Elise Lenahan/Abbey Reinard def. Sydney Amiatu/ Sydney Miller 17-21, 21-14, 15-4