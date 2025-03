Scoreboard – March 23, 2025

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: UC Davis vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

Big West: UC Davis vs. Hawaii, 2 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

MONDAY

BASEBALL Big West: UC Davis vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

GOLF

College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, first round, 8 a.m. at Royal Ka‘anapali Golf Course.

ILH: 7 a.m. at Pali Golf Course. OIA: 7:30 a.m. at Leilehua Golf Course.

SOFTBALL

ILH: Kamehameha at Mid-Pacific, 4 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity II: Damien at ‘Iolani I-AA, 6 p.m.; Island Pacific at Hanalani, 6 p.m.; Assets (PBA) at Le Jardin, 6 p.m.; Punahou I-AA at Maryknoll, 6:30 p.m.

OIA East boys: Kailua at Castle; Moanalua at Kalani; Farrington at Kahuku; Kalaheo at Kaimuki; McKinley at Kaiser. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow. Also: Anuenue vs. Roosevelt at McKinley (varsity only).

WATER POLO

ILH

Saturday

Girls Varsity I

Le Jardin 9, ‘Iolani 5.

Goal scorers—LeJ: Zoe Wiechmann 3, Eden Waqainabete 2, Siena Settle 2, Pohai Meyham, Karly Dias. Iol: Alexi Sueoka 3, Lia Hunsaker, Mayasol Camp.

Kamehameha 10, Mid-Pacific 5.

Goal scorers—KS: Laikuakamahina Wong 3, Kawena Neumann 3, Charlotte Nakagawa 2, Lailaikuhonua Kaopua-Winchester, Elsie Jubilee Kamanu. MPI: Ceyra Lee 3, Alexia Roberts, Zsuzsa Horvath.

Girls Varsity II

Mid-Pacific 5, Kamehameha 4.

Goal scorers—MPI: Sirena Gentry-Balding 2, Leina Sunada, Koral Pestana, Ceyra Lee. KS: Leona Gormley 4.

OIA

Saturday

At Central Oahu Regional Park

Girls Varsity

Roosevelt 5, Kalaheo 0 (forfeit)

Kaiser 14, West 1 0.

Goal scorers—Elliana Schiffner 6, Kiley Freitas 3, Tara Ho 3, Maile Judd 2

Moanalua 21, Kailua 5.

Goal scorers— Moan: Ellie Dallas 6, Maya Correa Garcia 5, Kaitlyn Asiata 4, Silas Buryak 3, Christy Phan 2, Julienne DuBois. Kail: Alani Mierzwa 3, Haley Jeong, Siena Wong.

Kahuku 14, Mililani 8.

Goal scorers— Kah: Eden Smith 8, Jaedon Harris 2, Savannah Porter 2, Coco Hannemann, Lilyanna Newton. Mil: Morgan Russell 3, Payton Dugan 2, Kiana Lee 2, Carolyn Diliberti.

Kailua 18, Kalani 5.

Goal scorers—Kail: Ava Booker 5, Kaylee Ikeda 4, Haley Jeong 2, Marie Saavedra, Raymi Watanabe, Allie Rippo, Siena Wong, Keaulana Cordero, Sara Roper, Sienna Kappelle Vande. Kaln: Kalea Maglidt 3, Nellie Stowers, Kanoa Ishida.

VOLLEYBALL

ILH

Friday

Boys Varsity I

Mid-Pacific def. University 20-25, 25-20, 26-28, 25-16, 15-12

Boys JV I

Saint Louis def. Mid-Pacific 25-19, 16-25, 25-17

BEACH VOLLEYBALL

COLLEGE WOMEN

Big West Challenge

At San Luis Obispo, Calif.

No. 17 Hawaii, Cal State Bakersfield 1

Alana Embry/Julia Lawrenz (UH) def. Paola Caten/Sarah Martin (CSUB) 21-10, 21-16

Ella Erteltova/Vivi Kaelin (CSUB) def. Jesse Mann/Jasmine Wandeler (UH) 23-21, 21-7

Caprice Lorenzo/Sarah Burton (UH) def. Ella Ensign/Katey Milne (CSUB) 21-18, 21-13

Sophia Buschmann/Kristen Serrano (UH) def. O. Silacci-Jensen/Bailey Combs (CSUB) 21-17, 21-13

Sydney Amiatu/Sydney Miller (UH) def. Olivia Ostler/Vianna Garcia (CSUB) 21-13, 21-18

Hawaii 4 Sacramento State 1

Alana Embry/Julia Lawrenz (UH) def. Caitlin Volkmann/Bridgette Smith (SAC) 12-21, 25-23, 17-15

Ashlynn Archer/Ellie Tisko (SAC) def. Jesse Mann/Jasmine Wandeler (UH) 21-17, 18-21, 16-14

Caprice Lorenzo/Sarah Burton (UH) def. Karlie Spohn/Greta Davis (SAC) 21-15, 21-9

Sophia Buschmann/Kristen Serrano (UH) def. Victoria Marthaler/Mia Guevara (SAC) 21-16, 19-21, 15-12

Sydney Amiatu/Sydney Miller (UH) def. Kate Doorn/Savannah Risley (SAC) 26-24, 21-15

FLAG FOOTBALL

ILH

Saturday

Kamehameha 13, ‘Iolani 12

NA ALII INVITATIONAL

At Aiea

Saturday

Aiea 14, Castle 14

Waianae 20, Kahuku 20

Waianae 29, Castle 19

Campbell 33, Kahuku 19

Campbell 19, Kaiser 7

Aiea 46, Anuenue 0

Waipahu 46, Kaiser 6

Waipahu 41, Anuenue 0

SOFTBALL

PACWEST

Saturday

At Atherton, Calif.

Menlo 8, Chaminade 2

Leading hitters—CU: Desiree Bravo 3-3, 2b; Taneia Simanu 2-2; Larchelle Tuifao 2b.

Menlo 4, Chaminade 3

Leading hitters—CU: Taryn Fujioka 3-4, 2b; Larchelle Tuifao 3-3, HR, 3 RBIs; Miranda Diaz 3b.

At San Rafael, Calif. ?

Hawaii Hilo 2, Dominican 1

W—Madi Lee.

Leading hitters—Hilo: Jayda Favela 3-4, 2b, 3b, 2 runs.

ILH

Saturday

Varsity I

At Punahou

Punahou 4, Maryknoll 0

W—Paige Brunn (four-hitter).

Leading hitters—Mary: Kaiya Miller 2-3.

Varsity II

At Kamehameha

Kamehameha I-AA 6, Punahou I-AA 1

W—Sierra Ha’o (six innings, three hits, no walks, eight strikeouts).

Leading hitters— KS: Auli’i Chong 2-4; Ha’o 2-3; Jaylee Penitani HR, 2 RBIs; Claire Hutchison 2-3.

At McKinley

Pac-Five 12, Sacred Hearts 0, 5 inn.

W—Mauiola Zuttermeister. Note: Zuttermeister (two innings), Kylie Oshita (two) and Titi Tuifua combined on a one-hitter.

Leading hitters—P5: Jaelyn Natividad 2-3, 2b, 2 runs; Kylie Oshita 2-3, 3 runs; Dahlia Gangano 2-3, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Zuttermeister 2-4, 2b, 2 RBIs; Emi Yamane 2 runs. SHA: Brazhelya Tadaki 2b

TENNIS

BIG WEST MEN

At San Luis Obispo, Calif.

Saturday

Cal Poly 4 ,Hawaii 0

Singles

Raz Haviv (CP) led Azuma Visaya (UH) 6-4, 2-0, unfinished

Bastiaan Weststrate (CP) led Quinn Snyder (UH) 7-6, 0-1, unfinished

John Cross (CP) def. Karl Collins (UH) 6-2, 6-0

Sean Kamyshev (CP) def. Diego Dalisay (UH) 6-3, 6-2

Jack McGary (CP) led Andy Hernandez (UH) 7-5, 1-0, unfinished

Aaron Eliscu (CP) def. Sohta Urano (UH) 6-2, 6-1

Doubles

Haviv/Weststrate (CP) def. Snyder/Visaya (UH) 6-2

Cross/Kamyshev (Cal Poly) def. Collins/ Hernandez (UH) 6-3

Dalisay/Urano (UH) def. Wian Roothman/ Eliscu (CP) 6-1

PACWEST

Friday

At Fresno, Calif.

Men

Hawaii Hilo 4, Menlo 3

Singles

Jaime Paquet (Hilo) def. Robin Mcalpine (Men) 3-6, 6-3, 6-2

Asger Emil (Men) def. Filippo Di Perna (Hilo) 6-4, 7-5

Tanguy Calicis (Men) def. Sergi Tintore (Hilo) 6-2, 6-1

Agustin Gentile (Hilo) def. Henry Riccioni- Brown (Men) 6-2, 6-2

Yu Jhe Du (Hilo) def. Angel Roldan (Men) 6-4, 6-2

Coby Pearce (Hilo) def. Duarte Brito (Men) 6-3, 7-6 (5)

Doubles

Paquet/Tintore def. Emil/Ian Ramiro Perez (Men) 6-3

Mcalpine/Calicis (Men) def. Gentile/Pearce (Hilo) 6-3

Tootoonchi Moghaddam/Roldan (Men) def. Di Perna/Jhe Du (Hilo) 7-5

Women

Dominican 4, Hawaii Hilo 0

Singles

Audrey Rafols (Dom) def. McKenna Mountain (Hilo) 3-6, 6-3, 6-4

Gina Dudley (Dom) def. Akari Ichikawa (Hilo) 6-1, 6-1

Maria Gavrilov (Dom) def. Mila Srebro (Hilo) 6-1, 6-7 (4), 7-6 (2)

Marie Cordonnier (Hilo) tied Sofia Acuna (Dom), 1 set each, unfinished

Deepa Vanaraja (Dom) led Lehua Jordan (Hilo) 3-2, unfinished

Doubles

Acuna/Rafols (Dom) def. Mountain/ Ichikawa (Hilo) 6-0

Srebro/Cordonnier (Hilo) tied Gavrilov/ Lorenza Foster-Simbulan (Dom), 5-5, unfinished

Vanaraja/Dudley (Dom) def. Jordan/Oyama (Hilo) 6-3

OIA EAST

Saturday

Boys

Kaiser 3, Moanalua 2

Girls

Kaiser 5, Moanalua 0

OIA WEST

Saturday

Boys

Radford 5, Waialua 0

Girls

Radford 5, Waialua 0