Scoreboard – March 26, 2025

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

OIA East: Kailua vs. Kalani at Kahala

Community Park field; Castle at Moanalua; Roosevelt at Kaiser. Games start at 3 p.m.

OIA West: Aiea vs. Leilehua at Wahiawa Middle School field; Waipahu at Pearl City; Mililani at Campbell. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Farrington vs. Kahuku at Kahuku District Park field; Nanakuli at

Kapolei; Waianae at McKinley; Waialua vs. Kalaheo at Kailua District Park field; Kaimuki at Radford. Games start at 3 p.m.

GOLF

College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, final round, 8 a.m. at Royal Ka‘anapali Golf Course.

SOFTBALL

ILH Varsity II: Pac-Five vs. Kamehameha I-AA, 3:30 p.m. at Sand Island Park;

Sacred Hearts at Punahou I-AA, 4 p.m.

OIA East: Kaiser at Castle, 3 p.m.

TENNIS

Big West women: Cal Poly vs. Hawaii,

11 a.m. at UH Tennis Complex.

PacWest women: Academy of Art vs.

Hawaii Pacific, 9 a.m. at Kailua Racquet Club.

ILH boys: Le Jardin at ‘Iolani, 4:30 p.m.

ILH girls: Le Jardin at Mid-Pacific,

4:15 p.m.

OIA East: Kalaheo vs. Farrington at

Kalakaua District Park courts; Kailua at Castle; Roosevelt at Moanalua; Kalani vs. Kahuku at BYU-Hawaii courts. Matches start at 1 p.m.

OIA West: Pearl City at Waialua; Mililani vs. Waipahu at Central Oahu Regional Park courts; Aiea at Leilehua; Campbell at Kapolei. Matches start at 1 p.m.

VOLLEYBALL

College women: exhibition, Wisconsin vs. Hawaii, 1 p.m. at Kauai High School.

ILH boys Varsity II: Le Jardin at Hanalani, 6:30 p.m.

OIA East boys: Castle at Moanalua;

Roosevelt at Kaimuki; Kaiser at Farrington; McKinley at Kailua; Kahuku at Kalaheo.

JV at 5:30 p.m.; varsity to follow. Also:

Anuenue at Kalani (varsity only, 5:30 p.m.)

THURSDAY

BASEBALL

ILH: Pac-Five vs. Damien, 3 p.m. at Ala Wai Field; Kamehameha vs. Saint Louis,

3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Mid-Pacific vs. Punahou,

3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 2; ‘Iolani vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4.

FLAG FOOTBALL

ILH: Sacred Hearts at Mid-Pacific, 5 p.m.; Punahou vs. Hawaiian Mission, 5:30 p.m. at Farrington.

SOFTBALL

ILH Varsity I: Maryknoll vs. ‘Iolani at Ala Wai Field; Kamehameha at Punahou. Games start at 4 p.m.

OIA Division II: Pearl City at Radford; McKinley vs. Kalaheo at Aikahi Community Park field. Games start at 3 p.m.

TENNIS

PacWest men: Hawaii Hilo vs. Hawaii

Pacific, 11 a.m. at Kailua Racquet Club.

VOLLEYBALL

OIA West boys: Waialua at Leilehua; Radford at Pearl City; Nanakuli at Mililani; Kapolei at Waianae; Waipahu at Aiea. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I-AA, Le Jardin at

Kamehameha, 5 p.m.

TENNIS

COLLEGE WOMEN

At UH Tennis Complex

Tuesday

Cal Poly 6, Hawaii Pacific 1

Singles

Peyton Dunkle (CP) def. Evi Roobol (HPU)

6-1, 6-1

Sayda Hernandez (HPU) def. Romane

Mosse (CP) 6-3, 6-1

Alexandra Ozerets (CP) def. Emily Castillo

(HPU) 6-2, 6-3

Natalie Lynch (CP) def. Jayanne Palma

(HPU) 6-0, 6-1

Sarah MacCallum (CP) def. Rosa Viller

Moller (HPU) 7-5, 6-1

Amy Leather (CP) def. Annika Hakovirta

(HPU) 7-5, 6-2

Doubles

Dunkle/Leather (CP) tied Castillo/Roobol

(HPU) 5-5, unfinished

Kennedy Buntrock/Mosse (CP) def.

Hakovirta Hernandez (HPU) 6-1

MacCallum/Lynch def. Palma/Lynn Kader

(HPU) 6-4

SOFTBALL

PacWest

Monday

At Brisbane, Calif.

Chaminade 6, Academy of Art 1

W—Vanessa Pena. Leading hitters—CU: Miranda Diaz 2 RBIs; Desiree Bravo 3b.

Academy of Art 7, Chaminade 1

Leading hitters—CU: Vanessa Pena 2-3; Taryn Fujioka 2b.

At Atherton, Calif.

Menlo 2, Hawaii Hilo 1

Leading hitters—Hilo: Lexie Tilton 2-3, 2b; Rayna White 2-3, 2b; Kanoe Piltz 2b.

Hawaii Hilo 3, Menlo 0

W—Madison Rabe (no-hitter, three walks, eight strikeouts). Leading hitters—Hilo: Lexie Tilton 2-3; Ke’aloha Markham 2-3; Mariah Antoque 2b.

Tuesday

At Atherton, Calif.

Menlo 5, Hawaii Hilo 4

Leading hitters—Hilo: Victoria Macias 2-4, 2b, 2 RBIs; Lexie Tilton 2-4.

At Brisbane, Calif.

Chaminade 3, Academy of Art 0

W—Bailey Benson (one-hitter, no walks, three strikeouts). Leading hitters—CU: Summer Buck 2-4; Taneia Simanu 2b.

ILH

Tuesday

Varsity I

At Ala Wai Field

‘Iolani 10, Mid-Pacific 0, 5 inn.

W—Lehua Acoba (four-hitter, no walks). Leading hitters—Iol: Maia Matsumoto HR, 3 runs; Natalie Ching 2-3, 2 RBIs; Alexi Takazawa 2-3; Kyla Estes HR.

At Kamehameha

Kamehameha 6, Maryknoll 5

W—Peahi Grilho. Leading hitters—KS: Alexis Ahlo-Garcia 2-3, 2 2bs; Bobbi

Cambra HR, 5 RBIs; Landri Nakano 2b,

2 runs. Mary: Reyni Hiraoka 2b, 2 RBIs; Sheyzhelle Iokia 2-3; Palehua Silva 2-4, HR; Kasi Cruz 3-4, HR; Karly Sapolu 2-4, 2b.

OIA East

Tuesday

At Kilauea District Park field

Kalani 10, Moanalua 5

W—Kadie Carpio. S—Naomi Stremick. Leading hitters—Kaln: Stremick 2-3, 2b, 3 runs; Layna Faria 2-3, 2 runs; Ashlyn Sera 3-4, HR, 3 runs, 4 RBIs; Shya Morinaga

2 RBIs; Emma Fujino 2 RBIs; Kyla Castro 2-4; Haley Ching 2b; Kira Yamaguchi 2b. Moan: Ava Atagi 2 runs; Ramzy Bumagat

3 RBIs; Alia Anzai 2b; Emily Tome 2b.

OIA West

Tuesday

At Waianae

Waianae 11, Nanakuli 1, 5 inn.

W—Hurley-Rae Ah Chong-Kane

(three-hitter). Leading hitters—Wain: Brylee-Rose DeMello 2-3, 2 HRs, 3 runs,

3 RBIs; Karma Pestana 3b, 2 runs; Lyric Palu 2-2, 3b, 2 RBIs; Bailey Chee 2 runs; Ah Chong-Kane HR, 3 RBIs; Hayden Viela 2-3, 2 2bs. Nan: Jenna Ku 2b.

At Kaala Elementary School field

Mililani 8, Leilehua 0

W—Tayler Adriano (six-hitter, no walks, six strikeouts). Leading hitters—Mil: Kahiau Aina 2-4, 2b, 3b; Kamryn Aoki 3-4, 2b; Emma Parker 2 RBIs; Lana Nakayama 2-3, 2 2bs, 2 runs; Hinano Bautista 3b; Ori Mailo 3b. Lei: Isabella Mercado 3-3;

At McKinley

Campbell 12, Kapolei 4

W—Kaienna Fuentes-Arellano. Leading hitters—Camp: Sophia Alo 2-5; Nanea Pantastico 2 runs; Skylynne Gonzalez HR, 2 runs, 4 RBIs; Breena Malama 2-5;

Taileen Asoau 2-2; Sophia Angeles 2 runs; Shyla Gabrillo 2-4, 2b, 3 RBIs; Dalexy Sanchez HR. Kap: Kendalyn Cordeiro-

Felise 3-3, 2 HRs, 2 runs, 2 RBIs; Kieryn Imai 2-4, 2b; Kamaha’o Seminavage

2 RBIs; Hayden Imai 2b.

OIA Division II

Tuesday

At Kailua

Kailua 18, Radford 2, 4 inn.

W—Harmony Kamalani . Leading hitters—Kail: Mahealani Alayon 2-4, 2b, 3 RBIs; Juju Sumida 2 runs; Keahi Kamakea 2b,

3 runs; Kailee Kalama 3-4, 3 2bs, 2 runs,

6 RBIs; Caydence Kauhi 2-3, 2b, 2 runs,

2 RBIs; Miyah Galdeira 2-3, 4 RBIs;

Kamalani 2b. Rad: Emma Hoolulu 2-2, 2b; Brandie Pahia-Obra 2 RBIs.

At Pearl City

Pearl City 13, Kahuku 3, 5 inn.

W—Lilyanni Mata. Leading hitters—PC: Saunette Oshiro 3-4, 2 2bs, 3 runs, 2 RBIs; Phoenix Sky Lumabao 2-4, HR, 3 RBIs;

Samantha Nakamatsu 2-3, 3b, 2 runs; Harlyn Barry 2b, 2 RBIs; Haley Shinjo 2-2, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Maile Oda 2b; Aleia-Lyn Tonaki-Sagucio 2b; Charla Carnate-Tomochi 3b. Kah: Ginger Moore 2b; Kalena Welch-Hutchins 2b, 2 RBIs; Martina Simon-Camit 2b.

At Waipahu

Kalaheo 17, Waipahu 2, 5 inn.

W—Laiken Waller. Leading hitters—Kalh: Kaylee Akiu 3-4, 2b, HR, 2 runs, 5 RBIs; Haylee Manoa 2 runs; Makayla Difolco 3-3, 2b, HR, 2 runs, 3 RBIs; Tehani Kepaa

2 runs, 2 RBIs; Waller 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Payton Kamaka 2 runs; Madison Uehara

2 runs; McKenna Dalby 2b, 2 runs, 2 RBIs. Waip: Manalani Spencer 3b.

BASEBALL

MLB Spring training

Tuesday

Minnesota 5, Colorado 3

Miami 4, NY Yankees 2

Kansas City 3, Texas 1

Cleveland 3, Arizona 2

Chi. Cubs 4, Atlanta 2

San Francisco 4, Detroit 3

LA Dodgers 4, LA Angels 1

PacWest

Monday

At Atherton, Calif.

Hawaii Pacific 7, Menlo 2

W—Conor Hourigan. Leading hitters—HPU: Skyler Agnew 2-3, 2b, HR, 3 runs,

3 RBIs; Noah Blythe 3-5, 2b, HR, 4 RBIs; Drew Sanidad 2 runs.

Hawaii Pacific 8, Menlo 0, 7 inn.

W—Jett Ah Sam. Note: Ah Sam (two

innings), Jayden Gabrillo (three) and

Kainoa Holt (two) combined on a four-hitter with six strikeouts. Leading hitters—HPU: Bronson Rivera 2-4, 2b, HR, 2 runs, 2 RBIs; Skyler Agnew 3-4, 2b, HR, 2 RBIs; Tyler

Arnold HR, 2 runs; Ethan Munakoshi 2-4, 2b; Daniel Johnson 2b.

At Lincoln, Calif.

Jessup 8, Chaminade 4

Leading hitters—CU: Jaren Banis 2-3,

3 runs; Casey Kudell 2-4, 2b; Safea Villaruz-

Mauai HR, 3 RBIs; Aydan Lobetos 2b.

Tuesday

At Atherton, Calif.

Hawaii Pacific 18, Menlo 6, 7 inn.

W—Enrique Espinoza. Leading hitters—HPU: Bronson Rivera 2 runs; Skyler

Agnew 3-3, 2b, HR, 3 runs, 4 RBIs; Noah Blythe 2b, 2 RBIs; Tyler Arnold 3-3, 2b, 3b, HR, 3 runs, 2 RBIs; Carter Jones 2-4,

2 runs, 2 RBIs; Troy Harding 2-3, HR,

3 runs, 3 RBIs; Frankie Peralez 2-4, 2 runs; Owen Wessel 3-4, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs.

Hawaii Pacific 16, Menlo 5, 7 inn.

W—Jacob Vanek. Leading hitters—HPU: Bronson Rivera 2b, 2 runs; Skyler Agnew 2b, 4 runs, 2 RBIs; Noah Blythe 3-3, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs; Daniel Johnson 3-3,

2 runs, 3 RBIs; Tyler Arnold 2 runs;

Troy Harding 2-4, 2 runs; Frankie Peralez 3-5, 2 RBIs.

At Lincoln, Calif.

Jessup 21, Chaminade 6

Leading hitters—CU: Evon Williams

2 RBIs; Jackson Dorn 2-3.

Jessup 3, Chaminade 2, 7 inn.

ILH

Tuesday

At Ala Wai Field

Pac-Five 7, ‘Iolani 2

W—Colten Amai Nakagawa. Leading

hitters—P5: Ryden Toyama 2-3, 2b, 2 runs; Alika Ahu 2-4, 3b, 2 RBIs; Ethan Lee 2-4,

2 RBIs; Jaxson Cadiz 2-2, 3b, 2 runs; Amai Nakagawa 3b. Iol: Mana Lau Kong 2-4, 2b; Rand Gushiken 2b.

At Central Oahu Regional Park

Punahou 6, Maryknoll 2

W—Micah Shintaku. Leading hitters—Pun: Jake Hiromoto 2 runs; Jake Tripp 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Cade Watson 2-4, 2 RBIs; Jaron Lancaster 2 RBIs. Mary: Alika

Balberdi 2b; Kau’i Kekauoha 2b.

At Mid-Pacific

Saint Louis 6, Mid-Pacific 1

W—Levi Perry. Leading hitters—StL:

Kahanu Martinez 3-4, 2b, 2 runs; Chase Sutherland 2-4, 2b, 2 RBIs; Ka’ili Kane 2-4, 2b, 2 RBIs; Jonah Brub 2b.

At Central Oahu Regional Park

Kamehameha 8, Damien 0

W—Greyson Osbun. Note: Osburn (five

innings), Aiden Kahele (one) and Leka Naumu (one) combined on a one-hitter with eight strikeouts). Leading hitters—KS: Logan Sanchez 2-3, 2 runs; Taj Uyehara 2-3; Kia’i Sylvester 2-3; Dillon Andres 2-4, 3 RBIs.

BIIF

Monday

Waiakea 0, Kamehameha-Hawaii 0,

10 inn.

Note: Waiakea’s Logen Doran (seven

innings), Hurley Soong (1.3) and Ivor Brooks (1.7) combined on a one-hitter with nine strikeouts. KS-Hawaii’s Shiloh Santos (three innings) and Noah Palea (seven) combined on a six-hitter. Leading hitters—Waik: Tycen Baruela 2-5; Jerrell Alston 2b.

GOLF

ILH

At Pali Golf Course

Monday

Boys

71—Ryder Obrero-Ueno (IPA). 75—Bryce Toledo-Lue (Pun). 77—Aidan Sugihara (Iol), Taylor George (Mary), Phoenix Nguyen-

Eden (Pun). 78—Maximus Waki (HBA), Thomas Kim (Iol), Stormont Gibb (KS),

Kahookele Helm (KS). 79—Coel Berardy (Pun).

Girls

73-—Sydney Fuke (Pun). 77-—Jessica Lee (Pun). 79-—Jacey Kage (HBA). 80-—Bri-Ela Nakagawa (Pun). 81-—Mia Teramae (Iol).

84-—Sahana Ahmed (KS), Rylee Elizaga (MPI). 86—Alicia Zhang (Iol), Kate Kawasaki (MPI). 87—Megan George (HBA),

Alyssa Kauleinamoku (HBA).

OIA

At Leilehua Golf Course

Monday

Boys

74—Dylan Sakasegawa (Moan), Zealand Pollock (Mil). 75—Gunnar Lee (Moan). 76—Kevin Na (Aiea). 77—Keola Silva Jr. (Kah). 78—Cade Huddleston (Kap), Austin Koki (Moan), Zavier Puaa (Camp). 79—Weien Chang (Moan). 82—Casey Johansen (Lei).

Girls

74—Kate Nakaoka (Mil). 75—Ava Cepeda (Kah). 77—Lia Choi (Moan), Kieran Florino (Mil). 78—Mariko Yonemura (Mil), Lynea Kelsey (Camp). 79—Mia Nakaoka (Mil).

81—Paige Sur (Moan), Nanami Yano (Roos), Kady Matsumoto (Mil).

HSJGA Oahu Spring Classic

At Mililani Golf Club

Saturday, Sunday

Boys

11-12

144—Carter Crouse, Kellen Nogawa.

147—Logan Matsumoto. 149—Jason Uno. 157-—Kyle Schmidt.

13-14

144—Carson Kage. 152—Dean Pagliarini. 159—Donggeon Yoon. 161-—Keola Earle. 163—Caleb Ito.

Girls

7-10

155—Lily Suzuki. 179—Leilani Kitkuakul.

11-12

144—Kono Kishida. 146—Lucy Cui.

154—Audrey Fujikawa. 156—Madison Sur. 157-—Ava Wu.

13-14

144—Makena Yonemura. 150—Angelina Lin. 152—Brooke Asao, Cassidy Chang. 153—Yuna Kong, Amelia Silva.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Punahou def. University 25-15, 25-21,

23-25, 25-18

Mid-Pacific def. Kamehameha 22-25,

25-23,16-25, 25-23, 15-12

Hawaii Baptist def. Saint Louis 25-15,

25-19, 25-9

Boys JV I

Hawaii Baptist def. Saint Louis 25-13,

30-28

Monday

Boys Varsity II

Damien def. ‘Iolani I-AA 25-12, 25-18,

25-17

OIA East

Monday

Boys Varsity

Kaiser def. McKinley 25-22, 25-21, 23-25,

25-18

Boys JV

Kaiser def. McKinley 21-18, 17-21, 15-11

OIA WEst

Tuesday

Boys Varsity

Leilehua def. Radford 25-19, 25-23, 25-23

Campbell def. Leilehua 25-22, 25-18,

25-14

Nanakuli def. Waianae 25-16, 25-15, 25-18

Boys JV

Radford def. Mililani 21-19, 21-12

Campbell def. Leilehua 21-16, 21-12

Nanakuli def. Waianae 21-12, 21-14

BIIF

Tuesday

Boys Varsity

Konawaena def. Kohala 25-24, 25-12, 25-16

Boys JV

Konawaena def. Kohala 25-13, 22-25, 15-9

FLAG FOOTBALL

ILH

Tuesday

Punahou 31, Kamehameha 13

WATER POLO

ILH

Tuesday

Girls Varsity I

Kamehameha 8, Le Jardin 7. Goal

scorers—KS: Ava Carlson 4, Elsie Jubilee Kamanu 2, Kawena Neumann, Kalea

Pascua. LeJ: Zoe Wiechmann 3, Norah Dodson 2, Eden Waqainabete, Karly Dias.