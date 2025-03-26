Scoreboard – March 26, 2025

Wednesday, March 26, 2025
73°
Today's Paper
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Updated
10:52 p.m.
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CALENDAR
TODAY
BASEBALL
OIA East: Kailua vs. Kalani at Kahala
Community Park field; Castle at Moanalua; Roosevelt at Kaiser. Games start at 3 p.m.
OIA West: Aiea vs. Leilehua at Wahiawa Middle School field; Waipahu at Pearl City; Mililani at Campbell. Games start at 3 p.m.
OIA Division II: Farrington vs. Kahuku at Kahuku District Park field; Nanakuli at
Kapolei; Waianae at McKinley; Waialua vs. Kalaheo at Kailua District Park field; Kaimuki at Radford. Games start at 3 p.m.
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GOLF
College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, final round, 8 a.m. at Royal Ka‘anapali Golf Course.
SOFTBALL
ILH Varsity II: Pac-Five vs. Kamehameha I-AA, 3:30 p.m. at Sand Island Park;
Sacred Hearts at Punahou I-AA, 4 p.m.
OIA East: Kaiser at Castle, 3 p.m.
TENNIS
Big West women: Cal Poly vs. Hawaii,
11 a.m. at UH Tennis Complex.
PacWest women: Academy of Art vs.
Hawaii Pacific, 9 a.m. at Kailua Racquet Club.
ILH boys: Le Jardin at ‘Iolani, 4:30 p.m.
ILH girls: Le Jardin at Mid-Pacific,
4:15 p.m.
OIA East: Kalaheo vs. Farrington at
Kalakaua District Park courts; Kailua at Castle; Roosevelt at Moanalua; Kalani vs. Kahuku at BYU-Hawaii courts. Matches start at 1 p.m.
OIA West: Pearl City at Waialua; Mililani vs. Waipahu at Central Oahu Regional Park courts; Aiea at Leilehua; Campbell at Kapolei. Matches start at 1 p.m.
VOLLEYBALL
College women: exhibition, Wisconsin vs. Hawaii, 1 p.m. at Kauai High School.
ILH boys Varsity II: Le Jardin at Hanalani, 6:30 p.m.
OIA East boys: Castle at Moanalua;
Roosevelt at Kaimuki; Kaiser at Farrington; McKinley at Kailua; Kahuku at Kalaheo.
JV at 5:30 p.m.; varsity to follow. Also:
Anuenue at Kalani (varsity only, 5:30 p.m.)
THURSDAY
ILH: Pac-Five vs. Damien, 3 p.m. at Ala Wai Field; Kamehameha vs. Saint Louis,
3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Mid-Pacific vs. Punahou,
3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 2; ‘Iolani vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 4.
FLAG FOOTBALL
ILH: Sacred Hearts at Mid-Pacific, 5 p.m.; Punahou vs. Hawaiian Mission, 5:30 p.m. at Farrington.
ILH Varsity I: Maryknoll vs. ‘Iolani at Ala Wai Field; Kamehameha at Punahou. Games start at 4 p.m.
OIA Division II: Pearl City at Radford; McKinley vs. Kalaheo at Aikahi Community Park field. Games start at 3 p.m.
TENNIS
PacWest men: Hawaii Hilo vs. Hawaii
Pacific, 11 a.m. at Kailua Racquet Club.
OIA West boys: Waialua at Leilehua; Radford at Pearl City; Nanakuli at Mililani; Kapolei at Waianae; Waipahu at Aiea. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.
WATER POLO
ILH girls: Varsity I-AA, Le Jardin at
Kamehameha, 5 p.m.
COLLEGE WOMEN
At UH Tennis Complex
Tuesday
Cal Poly 6, Hawaii Pacific 1
Singles
Peyton Dunkle (CP) def. Evi Roobol (HPU)
6-1, 6-1
Sayda Hernandez (HPU) def. Romane
Mosse (CP) 6-3, 6-1
Alexandra Ozerets (CP) def. Emily Castillo
(HPU) 6-2, 6-3
Natalie Lynch (CP) def. Jayanne Palma
(HPU) 6-0, 6-1
Sarah MacCallum (CP) def. Rosa Viller
Moller (HPU) 7-5, 6-1
Amy Leather (CP) def. Annika Hakovirta
(HPU) 7-5, 6-2
Doubles
Dunkle/Leather (CP) tied Castillo/Roobol
(HPU) 5-5, unfinished
Kennedy Buntrock/Mosse (CP) def.
Hakovirta Hernandez (HPU) 6-1
MacCallum/Lynch def. Palma/Lynn Kader
(HPU) 6-4
SOFTBALL
PacWest
Monday
At Brisbane, Calif.
Chaminade 6, Academy of Art 1
W—Vanessa Pena. Leading hitters—CU: Miranda Diaz 2 RBIs; Desiree Bravo 3b.
Academy of Art 7, Chaminade 1
Leading hitters—CU: Vanessa Pena 2-3; Taryn Fujioka 2b.
At Atherton, Calif.
Menlo 2, Hawaii Hilo 1
Leading hitters—Hilo: Lexie Tilton 2-3, 2b; Rayna White 2-3, 2b; Kanoe Piltz 2b.
Hawaii Hilo 3, Menlo 0
W—Madison Rabe (no-hitter, three walks, eight strikeouts). Leading hitters—Hilo: Lexie Tilton 2-3; Ke’aloha Markham 2-3; Mariah Antoque 2b.
Menlo 5, Hawaii Hilo 4
Leading hitters—Hilo: Victoria Macias 2-4, 2b, 2 RBIs; Lexie Tilton 2-4.
At Brisbane, Calif.
Chaminade 3, Academy of Art 0
W—Bailey Benson (one-hitter, no walks, three strikeouts). Leading hitters—CU: Summer Buck 2-4; Taneia Simanu 2b.
ILH
Varsity I
At Ala Wai Field
‘Iolani 10, Mid-Pacific 0, 5 inn.
W—Lehua Acoba (four-hitter, no walks). Leading hitters—Iol: Maia Matsumoto HR, 3 runs; Natalie Ching 2-3, 2 RBIs; Alexi Takazawa 2-3; Kyla Estes HR.
At Kamehameha
Kamehameha 6, Maryknoll 5
W—Peahi Grilho. Leading hitters—KS: Alexis Ahlo-Garcia 2-3, 2 2bs; Bobbi
Cambra HR, 5 RBIs; Landri Nakano 2b,
2 runs. Mary: Reyni Hiraoka 2b, 2 RBIs; Sheyzhelle Iokia 2-3; Palehua Silva 2-4, HR; Kasi Cruz 3-4, HR; Karly Sapolu 2-4, 2b.
OIA East
At Kilauea District Park field
Kalani 10, Moanalua 5
W—Kadie Carpio. S—Naomi Stremick. Leading hitters—Kaln: Stremick 2-3, 2b, 3 runs; Layna Faria 2-3, 2 runs; Ashlyn Sera 3-4, HR, 3 runs, 4 RBIs; Shya Morinaga
2 RBIs; Emma Fujino 2 RBIs; Kyla Castro 2-4; Haley Ching 2b; Kira Yamaguchi 2b. Moan: Ava Atagi 2 runs; Ramzy Bumagat
3 RBIs; Alia Anzai 2b; Emily Tome 2b.
OIA West
At Waianae
Waianae 11, Nanakuli 1, 5 inn.
W—Hurley-Rae Ah Chong-Kane
(three-hitter). Leading hitters—Wain: Brylee-Rose DeMello 2-3, 2 HRs, 3 runs,
3 RBIs; Karma Pestana 3b, 2 runs; Lyric Palu 2-2, 3b, 2 RBIs; Bailey Chee 2 runs; Ah Chong-Kane HR, 3 RBIs; Hayden Viela 2-3, 2 2bs. Nan: Jenna Ku 2b.
At Kaala Elementary School field
Mililani 8, Leilehua 0
W—Tayler Adriano (six-hitter, no walks, six strikeouts). Leading hitters—Mil: Kahiau Aina 2-4, 2b, 3b; Kamryn Aoki 3-4, 2b; Emma Parker 2 RBIs; Lana Nakayama 2-3, 2 2bs, 2 runs; Hinano Bautista 3b; Ori Mailo 3b. Lei: Isabella Mercado 3-3;
At McKinley
Campbell 12, Kapolei 4
W—Kaienna Fuentes-Arellano. Leading hitters—Camp: Sophia Alo 2-5; Nanea Pantastico 2 runs; Skylynne Gonzalez HR, 2 runs, 4 RBIs; Breena Malama 2-5;
Taileen Asoau 2-2; Sophia Angeles 2 runs; Shyla Gabrillo 2-4, 2b, 3 RBIs; Dalexy Sanchez HR. Kap: Kendalyn Cordeiro-
Felise 3-3, 2 HRs, 2 runs, 2 RBIs; Kieryn Imai 2-4, 2b; Kamaha’o Seminavage
2 RBIs; Hayden Imai 2b.
OIA Division II
At Kailua
Kailua 18, Radford 2, 4 inn.
W—Harmony Kamalani . Leading hitters—Kail: Mahealani Alayon 2-4, 2b, 3 RBIs; Juju Sumida 2 runs; Keahi Kamakea 2b,
3 runs; Kailee Kalama 3-4, 3 2bs, 2 runs,
6 RBIs; Caydence Kauhi 2-3, 2b, 2 runs,
2 RBIs; Miyah Galdeira 2-3, 4 RBIs;
Kamalani 2b. Rad: Emma Hoolulu 2-2, 2b; Brandie Pahia-Obra 2 RBIs.
At Pearl City
Pearl City 13, Kahuku 3, 5 inn.
W—Lilyanni Mata. Leading hitters—PC: Saunette Oshiro 3-4, 2 2bs, 3 runs, 2 RBIs; Phoenix Sky Lumabao 2-4, HR, 3 RBIs;
Samantha Nakamatsu 2-3, 3b, 2 runs; Harlyn Barry 2b, 2 RBIs; Haley Shinjo 2-2, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Maile Oda 2b; Aleia-Lyn Tonaki-Sagucio 2b; Charla Carnate-Tomochi 3b. Kah: Ginger Moore 2b; Kalena Welch-Hutchins 2b, 2 RBIs; Martina Simon-Camit 2b.
At Waipahu
Kalaheo 17, Waipahu 2, 5 inn.
W—Laiken Waller. Leading hitters—Kalh: Kaylee Akiu 3-4, 2b, HR, 2 runs, 5 RBIs; Haylee Manoa 2 runs; Makayla Difolco 3-3, 2b, HR, 2 runs, 3 RBIs; Tehani Kepaa
2 runs, 2 RBIs; Waller 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Payton Kamaka 2 runs; Madison Uehara
2 runs; McKenna Dalby 2b, 2 runs, 2 RBIs. Waip: Manalani Spencer 3b.
BASEBALL
MLB Spring training
Minnesota 5, Colorado 3
Miami 4, NY Yankees 2
Kansas City 3, Texas 1
Cleveland 3, Arizona 2
Chi. Cubs 4, Atlanta 2
San Francisco 4, Detroit 3
LA Dodgers 4, LA Angels 1
At Atherton, Calif.
Hawaii Pacific 7, Menlo 2
W—Conor Hourigan. Leading hitters—HPU: Skyler Agnew 2-3, 2b, HR, 3 runs,
3 RBIs; Noah Blythe 3-5, 2b, HR, 4 RBIs; Drew Sanidad 2 runs.
Hawaii Pacific 8, Menlo 0, 7 inn.
W—Jett Ah Sam. Note: Ah Sam (two
innings), Jayden Gabrillo (three) and
Kainoa Holt (two) combined on a four-hitter with six strikeouts. Leading hitters—HPU: Bronson Rivera 2-4, 2b, HR, 2 runs, 2 RBIs; Skyler Agnew 3-4, 2b, HR, 2 RBIs; Tyler
Arnold HR, 2 runs; Ethan Munakoshi 2-4, 2b; Daniel Johnson 2b.
At Lincoln, Calif.
Jessup 8, Chaminade 4
Leading hitters—CU: Jaren Banis 2-3,
3 runs; Casey Kudell 2-4, 2b; Safea Villaruz-
Mauai HR, 3 RBIs; Aydan Lobetos 2b.
Hawaii Pacific 18, Menlo 6, 7 inn.
W—Enrique Espinoza. Leading hitters—HPU: Bronson Rivera 2 runs; Skyler
Agnew 3-3, 2b, HR, 3 runs, 4 RBIs; Noah Blythe 2b, 2 RBIs; Tyler Arnold 3-3, 2b, 3b, HR, 3 runs, 2 RBIs; Carter Jones 2-4,
2 runs, 2 RBIs; Troy Harding 2-3, HR,
3 runs, 3 RBIs; Frankie Peralez 2-4, 2 runs; Owen Wessel 3-4, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs.
Hawaii Pacific 16, Menlo 5, 7 inn.
W—Jacob Vanek. Leading hitters—HPU: Bronson Rivera 2b, 2 runs; Skyler Agnew 2b, 4 runs, 2 RBIs; Noah Blythe 3-3, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs; Daniel Johnson 3-3,
2 runs, 3 RBIs; Tyler Arnold 2 runs;
Troy Harding 2-4, 2 runs; Frankie Peralez 3-5, 2 RBIs.
Jessup 21, Chaminade 6
Leading hitters—CU: Evon Williams
2 RBIs; Jackson Dorn 2-3.
Jessup 3, Chaminade 2, 7 inn.
Pac-Five 7, ‘Iolani 2
W—Colten Amai Nakagawa. Leading
hitters—P5: Ryden Toyama 2-3, 2b, 2 runs; Alika Ahu 2-4, 3b, 2 RBIs; Ethan Lee 2-4,
2 RBIs; Jaxson Cadiz 2-2, 3b, 2 runs; Amai Nakagawa 3b. Iol: Mana Lau Kong 2-4, 2b; Rand Gushiken 2b.
At Central Oahu Regional Park
Punahou 6, Maryknoll 2
W—Micah Shintaku. Leading hitters—Pun: Jake Hiromoto 2 runs; Jake Tripp 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Cade Watson 2-4, 2 RBIs; Jaron Lancaster 2 RBIs. Mary: Alika
Balberdi 2b; Kau’i Kekauoha 2b.
At Mid-Pacific
Saint Louis 6, Mid-Pacific 1
W—Levi Perry. Leading hitters—StL:
Kahanu Martinez 3-4, 2b, 2 runs; Chase Sutherland 2-4, 2b, 2 RBIs; Ka’ili Kane 2-4, 2b, 2 RBIs; Jonah Brub 2b.
Kamehameha 8, Damien 0
W—Greyson Osbun. Note: Osburn (five
innings), Aiden Kahele (one) and Leka Naumu (one) combined on a one-hitter with eight strikeouts). Leading hitters—KS: Logan Sanchez 2-3, 2 runs; Taj Uyehara 2-3; Kia’i Sylvester 2-3; Dillon Andres 2-4, 3 RBIs.
BIIF
Waiakea 0, Kamehameha-Hawaii 0,
10 inn.
Note: Waiakea’s Logen Doran (seven
innings), Hurley Soong (1.3) and Ivor Brooks (1.7) combined on a one-hitter with nine strikeouts. KS-Hawaii’s Shiloh Santos (three innings) and Noah Palea (seven) combined on a six-hitter. Leading hitters—Waik: Tycen Baruela 2-5; Jerrell Alston 2b.
GOLF
At Pali Golf Course
Boys
71—Ryder Obrero-Ueno (IPA). 75—Bryce Toledo-Lue (Pun). 77—Aidan Sugihara (Iol), Taylor George (Mary), Phoenix Nguyen-
Eden (Pun). 78—Maximus Waki (HBA), Thomas Kim (Iol), Stormont Gibb (KS),
Kahookele Helm (KS). 79—Coel Berardy (Pun).
Girls
73-—Sydney Fuke (Pun). 77-—Jessica Lee (Pun). 79-—Jacey Kage (HBA). 80-—Bri-Ela Nakagawa (Pun). 81-—Mia Teramae (Iol).
84-—Sahana Ahmed (KS), Rylee Elizaga (MPI). 86—Alicia Zhang (Iol), Kate Kawasaki (MPI). 87—Megan George (HBA),
Alyssa Kauleinamoku (HBA).
OIA
At Leilehua Golf Course
74—Dylan Sakasegawa (Moan), Zealand Pollock (Mil). 75—Gunnar Lee (Moan). 76—Kevin Na (Aiea). 77—Keola Silva Jr. (Kah). 78—Cade Huddleston (Kap), Austin Koki (Moan), Zavier Puaa (Camp). 79—Weien Chang (Moan). 82—Casey Johansen (Lei).
74—Kate Nakaoka (Mil). 75—Ava Cepeda (Kah). 77—Lia Choi (Moan), Kieran Florino (Mil). 78—Mariko Yonemura (Mil), Lynea Kelsey (Camp). 79—Mia Nakaoka (Mil).
81—Paige Sur (Moan), Nanami Yano (Roos), Kady Matsumoto (Mil).
HSJGA Oahu Spring Classic
At Mililani Golf Club
Saturday, Sunday
11-12
144—Carter Crouse, Kellen Nogawa.
147—Logan Matsumoto. 149—Jason Uno. 157-—Kyle Schmidt.
13-14
144—Carson Kage. 152—Dean Pagliarini. 159—Donggeon Yoon. 161-—Keola Earle. 163—Caleb Ito.
7-10
155—Lily Suzuki. 179—Leilani Kitkuakul.
144—Kono Kishida. 146—Lucy Cui.
154—Audrey Fujikawa. 156—Madison Sur. 157-—Ava Wu.
144—Makena Yonemura. 150—Angelina Lin. 152—Brooke Asao, Cassidy Chang. 153—Yuna Kong, Amelia Silva.
VOLLEYBALL
Boys Varsity I
Punahou def. University 25-15, 25-21,
23-25, 25-18
Mid-Pacific def. Kamehameha 22-25,
25-23,16-25, 25-23, 15-12
Hawaii Baptist def. Saint Louis 25-15,
25-19, 25-9
Boys JV I
Hawaii Baptist def. Saint Louis 25-13,
30-28
Monday
Boys Varsity II
Damien def. ‘Iolani I-AA 25-12, 25-18,
25-17
Boys Varsity
Kaiser def. McKinley 25-22, 25-21, 23-25,
25-18
Boys JV
Kaiser def. McKinley 21-18, 17-21, 15-11
OIA WEst
Leilehua def. Radford 25-19, 25-23, 25-23
Campbell def. Leilehua 25-22, 25-18,
25-14
Nanakuli def. Waianae 25-16, 25-15, 25-18
Radford def. Mililani 21-19, 21-12
Campbell def. Leilehua 21-16, 21-12
Nanakuli def. Waianae 21-12, 21-14
Boys Varsity
Konawaena def. Kohala 25-24, 25-12, 25-16
Konawaena def. Kohala 25-13, 22-25, 15-9
Punahou 31, Kamehameha 13
WATER POLO
Girls Varsity I
Kamehameha 8, Le Jardin 7. Goal
scorers—KS: Ava Carlson 4, Elsie Jubilee Kamanu 2, Kawena Neumann, Kalea
Pascua. LeJ: Zoe Wiechmann 3, Norah Dodson 2, Eden Waqainabete, Karly Dias.