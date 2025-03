Column: Na ka lapuwale paha ka hāpai pū lapu

Synopsis: America is already flooded with small firearms. Why would anyone want to make ghost guns legal? That will just exacerbate the problem.

Aloha mai nö käkou e nä makamaka e noho nei ma loko o ka maluhia. Eia nö kauwahi poæe puni pü ke manaæo nei e höæaleæale aæe i ke kai ua lana mälie. I ka wä iä Biden e noho ana æo ia ka pelekikena, ua kau æia kahi lula e päpä ana i ke küæai æana i ia mea he pü lapu (ghost gun). I këia au hou naæe, ua hala aæela ke kü æana o kahi Biden i ka moku, a he aliæi hou ke kü nei. A no laila, ke manaæo nei ua poæe puni pü nei, i wä küpono nö paha këia e hoæopiæi ai i ia lula a Biden. Eia nö ka mea hoæoweliweli, ua hoæopiæi æia kä Biden lula ma loko o nä hale hoæokolokolo, a eia nö ua höæea aku i mua o ka æAha Hoæokolokolo Kiæekiæe o æAmelika. A ua maopopo nö iä käkou ke æano o ia æaha. æAæohe o läkou hoihoi i ka æauæa æana i nä pono siwila o ka lehulehu, a pau pü hoæi me ko läkou pono häpai pü. æO ka mea æäpiki, he au hou këia a he æokoæa ke æano o nä pü, a æokoæa pü hoæi me nä wahi e loaæa mai ai. A no laila, ma kona käkau æana i ka manaæo o ka Hale Hoæokolokolo Kiæekiæe no këia nïnau, ua höæole aku ka luna känäwai nui, æo Neil Gorsuch, i ia hoæopiæi æana.

E nänä paha käkou i ia mea he pü lapu. He mea kaua ia i hiki ke küæai wale æia ma o ka leka. æO ia hoæi, ua like me nä mea küæai æë aæe, inä e æoka æia a uku æia ma o ka leka, æaæole nö a he wä, e halihali wale æia mai kahi püæolo i piha i nä æäpana pü. He käpili wale aku ka hana a e paæa mai ana kahi pü i ka lima. A eia ka mea æäpiki, æaæole e käkau inoa æia ua pü nei e ke aupuni, a æaæohe wahi hoæomaopopo æia o ka mea näna ia e lawelawe nei. A no ia mea, æaæole hiki ke æike æia ke æano o ke kanaka näna ia ia e häpai nei a me ko ia ala moæolelo hoæi. Maliæa he mea pepehi kanaka a he hana pöwä paha me ka æapakau aku i kä haæi mea waiwai. Eia hou hoæi, æaæohe helu ma luna o ia pü i mea e hoæokolokolo ai i ka mea näna ia i kï aku. æO ia nö paha ke kumu i kapa æia ai he pü lapu. I loko o ka nui o koæu hoka i nä manaæo hoæoholo o ka æAha Hoæokolokolo Kiæekiæe i këia mau lä, he nui koæu mahalo iä läkou no ka höæole æana i ka pü lapu. He 6 ka heluna e höæole ana a he 2 wale nö e käkoæo ana.

I loko o këlä mau makahiki aku nei, he mau æatikala kaæu o ke käkau æana no këia kumuhana hoæokahi nö, æo ka häpai pü. I ka makahiki 2021 (4/24/2021), ua käkau au i kekahi æatikala nona ke poæo æo “Ähea e pau ai ka hoæohihi i ka pü?” Ma ka noiæi æana i nä nïnau nui o ia kumuhana, ua loaæa maila kekahi mau heluna no ka poæe mea pü o æAmelika. Ua æoi loa aku ma mua o nä æäina æë aæe o ka honua. æO ia hoæi, i ka MH 2018, he 392 miliona pü kai helu æia ma æAmelika, a he 326 wale nö miliona känaka (pau pü hoæi me ka poæe kanikoæo a me nä kamaliæi hoæi), aæo ia ka heluna o nä pü liæiliæi wale nö. Inä hoæi e hoæopuæunaue æia ka nui o nä pü i ka nui o nä känaka, he 1.2 pü o këlä me këia kanaka.

æEä, e ka makamaka, ma ka nänä æana i ka æawelika maoli o nä pü o këlä me këia kanaka æona pü, æaæole paha e helu æia nä känaka a pau, no ka mea, nui loa ka poæe, e like me aæu, i hoihoi æole i ka häpai pü. Inä pëlä, e nui hou aku ka heluna o nä pü i loaæa i këlä me këia kanaka mea pü. He aha lä hoæi ke kumu o ka mälama æaa i nä pü he nui? A he aha lä nö hoæi ke kumu e paipai ai i ia mea he pü lapu? Noæu iho, he hana lapuwale ia, a pëlä nö paha ka manaæo o Gorsuch mä.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.