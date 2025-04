Scoreboard – April 3, 2025

From as low as $12.95 /mo.

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

ILH: ‘Iolani vs. Punahou, 3 p.m. at Ala Wai Field; Maryknoll vs. Kamehameha, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; Damien vs. Saint Louis, 3:30 p.m. at

Central Oahu Regional Park Field No. 2; Pac-Five at Mid-Pacific, 3:30 p.m.

OIA West: Aiea at Mililani, 3 p.m.

FLAG FOOTBALL

ILH: ‘Iolani at Punahou; Hawaiian Mission vs. Sacred Hearts at Saint Louis. Games start at 5 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I: ‘Iolani at Kamehameha; Mid-Pacific at Punahou. Games start at

4 p.m.

TENNIS

ILH boys: Le Jardin at Mid-Pacific,

4:15 p.m.; Maryknoll at Punahou I-AA,

4:30 p.m.; Kamehameha at Punahou I,

4:30 p.m.; Hawaii Baptist at ‘Iolani, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity II: Island Pacific at Maryknoll; Punahou I-AA at Kamehameha I-AA. Matches start at 6:30 p.m.

OIA West boys: Campbell at Pearl City; Waialua at Mililani; Radford at Waianae; Nanakuli at Aiea; Kapolei at Waipahu. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m. Varsity I-AA, Punahou vs. Le Jardin, 6 p.m. at Kamehameha.

FRIDAY

BASEBALL

Big West: Long Beach State vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 5:30 p.m. at Hans L’Orange Park.

ILH: Punahou vs. Damien, 3 p.m. at Ala Wai Field.

OIA Division II: Waianae vs. Kapolei,

3 p.m. at Central Oahu Park Field No. 4.

FLAG FOOTBALL

OIA: At Mililani, Pearl City vs. Leilehua, 5:30 p.m.; Waialua vs. Mililani, 6:45 p.m.

At Nanakuli: Waipahu vs. Waianae,

5:30 p.m.; Kapolei vs. Nanakuli, 6:45 p.m. At Moanalua, Anuenue vs. Kaimuki,

5:30 p.m.; McKinley vs. Moanalua, 6:45 p.m.

JUDO

ILH: Round Robin Tournament, 5:30 p.m. at ‘Iolani.

SOFTBALL

Big West: UC Riverside vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: doubleheader, Biola vs. Hawaii Pacific, 1 p.m. and 3:30 p.m. at Sand Island Park.

PacWest: doubleheader, Vanguard vs.

Hawaii Hilo, noon and 2 p.m. at Vulcan Field.

TENNIS

ILH girls: Team Tournament, Le Jardin vs. Sacred Hearts, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts. Mid-Pacific at Kamehameha,

4:15 p.m.; Maryknoll at Punahou, 4:30 p.m.; Hawaii Baptist at ‘Iolani, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity I: Hawaii Baptist vs.

University, 6 p.m. at Sacred Hearts; ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m.; Punahou at Mid-Pacific, 6:30 p.m.

WATER POLO

ILH girls: Varsity I, ‘Iolani at Punahou 5 p.m. Varsity II, ‘Iolani at Punahou 4 p.m.; Le Jardin at Punahou, 6 p.m.

VOLLEYBALL

ILH

Wednesday

Boys Varsity I

University def. Kamehameha 24-26, 25-16,

25-20, 25-23

Punahou def. Hawaii Baptist 25-27, 25-21,

25-21, 25-16

‘Iolani def. Saint Louis 25-20, 26-24,

23-25, 25-20

Boys JV I

Punahou-Gold def. Hawaii Baptist-Gold

25-17, 25-23

‘Iolani def. Saint Louis 25-18, 25-17

Tuesday

Boys Varsity II

Damien def. Hawaiian Mission 25-12,

25-18, 25-18

OIA EAST

Wednesday

Boys Varsity

Kalani def. Kailua 25-21, 25-23, 25-21

Moanalua def. Roosevelt 25-21, 19-25,

25-11, 25-16

Boys JV

Kalani def. Kailua 20-21, 21-14, 15-10

OIA WEST

Tuesday

Boys Varsity

Waianae def. Waialua 25-16, 19-25, 25-13,

25-21

SOFTBALL

ILH

Wednesday

Varsity II

At Sand Island Park

Pac-Five 23, Sacred Hearts 3, 5 inn.

W—Mauiola Zuttermeister. Leading

hitters—P5: Zuttermeister 2-4, 4 RBIs; Kaimana Siu 2-3, HR, 2 runs, 4 RBIs; Kate Iida 2-2, 2b, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Nanea

Dupont 2 RBIs. SHA: Chloe Wolfert 2-3; Melina Cudiamat 3b, 2 RBIs.

At Punahou

Kamehameha I-AA 21, Punahou I-AA 7,

5 inn.

W—Sierra Ha’o. Leading hitters—KS: Hanu Antone 2 runs, 2 RBIs; Ha’o 2-2,

2 RBIs; Aulani Sibayan 2-2, 2 2bs; Anuhea Sibayan 2-3, 2b, HR, 2 runs, 3 RBIs; Kelcey Corpuz-Shibata 2b, 2 RBIs; Aariah Goo 3-4, 2 2bs, 3 RBIs; Logan Oda-Bunag HR,

2 RBIs; Gabby Ho 2 runs; Madi Gano 2-2, 2 2bs, 2 RBIs; Jaslyn Nishimura 3 runs; Auli’i Chong 2b. Pun: Sam Conde 2b, 3 RBIs.

BIIF

Wednesday

Pahoa 25, Kau 5

Makua Alii

Wednesday

Ho’o Ikaika 17, Makules 5

Kupuna Kane 20, Yankees 70’s 6

Hui Ohana 22, Fat Katz 12

Zen 27, Islanders 15

Firehouse 15, P.H. Shipyard 6

Yankees 12, Kool Katz 7

Bad Company 14, Sportsmen 13

Praise The Lord 17, Waipio 11

Go Deep 19, Na Pueo 2

Lokahi 14, Na Kahuna 9

Aikane 14, Kanaks 2

Action 20, Golden Eagles 19

GOLF

COLLEGE WOMEN

Fresno State Classic

At Fresno, Calif.

Copper River Country Club; par 72

Monday, Tuesday

Team

882—CS Northridge. 883—UC Riverside. 895—Fresno State. 896—Weber State,

Tarleton State. 899—Hawaii. 933—

Portland State. 940—CS Bakersfield.

Individual

211—Louise Depadt (TS). 212—Nicole

Tanoue (CSUN), Mitzi Duarte (UCR). 215—Katelyn Lehigh (FSU), Cala Korman (WS). 219—Lou Deltombe (TS). 220—

Sophia Luna (UCR), Varnika Achanta (Hawaii). 222—Vunnisa Vu (FSU), Ariya Soldwisch (CSUN), Maline Kraus

(Hawaii).

Other Hawaii golfers

223—Kellie Yamane (T12). 236—Wendy Song (T30). Emiko Sverduk, withdrew.

West Texas A&M Desert Invitational

At Tucson, Ariz.

Ventana Canyon Golf Club; par 72

Monday, Tuesday

Team

629—St. Mary’s (Texas). 638—Cal State San Marcos, West Texas A&M. 640—

Colorado St-Pueblo, Sonoma State. 649—Lubbock Christian. 652—Biola (A), Cal State East Bay. 654—Texas A&M-Intl. 656—Angelo State. 660—Arkansas-Fort Smith. 664—Colorado Christian. 671—Biola (B). 674—Western Washington. 676—Hawaii Pacific. 686—Metropolitan State-Denver. 697—Texas A&M-Kingsville. 719—Hawaii Hilo. 722—Dominican (Calif.).

Individual

152—Avery Foster (SS). 153—Gam

Songprasert (WTAM), Kiara Hernandez (CSSM), Savannah Dupre (StMT). 154—Melanie Reyes (Biola A). 155—Talia Gutman (SS), Sarah Reed (WTAM). 156—Lauren F. Lee (WW), Anaya Perales (LC). 157—Libby Kilbride (StMT), Lisa Ekberg (CSP).

Hawaii Pacific golfers

166—Lily Landt (T41). 170—Giuliana Rovetti (T55). 171—Shuiyun He (T59). 172—Clarissa Burhan (T65). 173—Kami Kwong (T73). 183—Paige Layaoen (T90).

Hawaii Hilo golfers

166—Elle Otani (T41). 168—Kiersten

Saludares (T50). 174—Trinity Ledgerwood (T73). 211—Erica Yokomoto (97).

WATER POLO

OIA

Girls Varsity

West 10, Kalaheo 9, OT. Goal scorers—West: Juliana Fliss 3, Eleina Moleta 2, Brooke Tabigne, Caroline Goble, Maria Kimitch, Ellie Dees, Jaedys Agdinaoay. Kalh: Kiana Feeney 7, Meleana Macdonald 2.

Kaiser 10, Roosevelt 8, OT. Goal

scorers—Kais: Elliana Schiffner 6, Maile Judd 2, Alyssa Tongg, Kiley Freitas. Roos: Kim Cassens 5, Kanoe Wong 3.

TENNIS

COLLEGE WOMEN

Wednesday

At UHH Tennis Courts

Hawaii Hilo 7, Chaminade 0

Singles

McKenna Mountain def. Berylin Lau 6-2,

6-0

Mila Srebro def. Kirra Carvalho 6-1, 6-0

Akari Ichikawa def. Isabella Minaudo 6-1,

6-3

Marie Cordonnier def. Selena Buttery 6-0,

6-1

Lehua Jordan def. Danica Palmer 6-0, 6-0

Cami Oyama def. Carine Bleasdel 6-0, 6-0

Doubles

Srebro/Cordonnier def. Lau/Carvalho 6-0

Mountain/Ichikawa def. Minaudo/Buttery

6-0

Jordan/Oyama def. Palmer/Bleasdell 6-0

OIA East

Wednesday

Boys Varsity

Kaiser 5, Kahuku 0

Girls

Kaiser 5, Kahuku 0

BASEBALL

hawaii 10, HAWAII PACIFIC 8

Tuesday

Sharks AB R H BI BB SO LOB

Taguchi dh 4 1 3 1 0 0 0

Agnew 2b 4 0 1 0 0 1 3

Blythe cf 4 1 0 0 0 1 0

Johnson 1b 5 1 2 0 0 0 0

Rivera lf 4 2 2 2 1 2 0

Arnold 3b 4 2 3 4 0 1 0

Harding c 4 1 2 1 0 1 2

Peralez ss 4 0 1 0 0 2 0

Sanidad rf 2 0 0 0 0 1 1

Murakoshi ph 1 0 0 0 0 0 0

Wessel rf 1 0 0 0 0 0 0

Totals 37 8 14 8 1 9 6

Rainbow warRIORS AB R H BI BB SO LOB

Sakaino 2b 3 2 1 0 1 1 0

Donahue ss 3 2 1 2 1 1 0

Miura cf 4 2 2 0 0 0 0

Zgr.-Nam. dh/1b 3 1 2 2 0 0 0

Nahaku lf 2 2 2 2 1 0 0

Bowen lf 0 0 0 0 0 0 0

Quandt ph/rf 1 0 0 0 0 0 0

Nushida rf/lf 3 0 1 2 0 0 1

Kinzie 3b 3 0 1 1 1 1 0

Kuni 1b 4 0 0 0 0 1 1

Faildo c 1 0 0 0 0 1 0

Salmon ph 0 1 0 0 1 0 0

Vergel c 2 0 0 0 0 1 0

Totals 29 10 10 9 5 6 2

Hawaii Pacific 030 020 030 — 8 14 0

Hawaii 501 310 00x — 10 10 1

Records:

Hawaii Pacific (19-15)

Hawaii (21-6)

E—Veloz. DP—Hawaii Pacific 1, Hawaii 2. LOB—Hawaii Pacific 6, Hawaii 2. 2B—Arnold; Donahue, Nahaku, Nushida. 3B—Miura, Nahaku. HR—Arnold. HBP—Taguchi, Blythe. SH—Agnew. SF—Ziegler-Namoa, Nushida. SB—Blythe.

HAWAII pacific IP H R ER BB SO

Vanek (L, 3-2) 1 4 5 5 1 0 Hourigan 2 1 1 1 1 1 Kettle 1⁄3 0 1 1 2 0

Quia 1⁄3 1 2 2 1 0

Molina 11⁄3 3 1 1 0 0 Gabrillo 2 1 0 0 0 3 Inouye 1 0 0 0 0 2

Hawaii IP H R ER BB SO

Rodriguez (W, 3-0) 1 1 0 0 0 0 Veloz 1⁄3 4 3 3 0 1 Jones 12⁄3 0 0 0 0 2 Andrews 1 2 0 0 0 0 Barton 1⁄3 2 2 2 0 0 Urban 2⁄3 1 0 0 0 1 Tenn 2 1 0 0 0 1 Dobyns 0 2 3 3 1 0 Thomas 2 1 0 0 0 4

Dobyns pitched to 3 batters in the 8th

WP—Kettle, Quia; Dobyns, Thomas. HB—Jones, Barton.

Umpires—HP: John Matson. 1B: James LeBeau. 3B: Ikaika Nishimura. T—3:00. A—3,234.

OIA East

Wednesday

At Castle

Kailua 7, Castle 0

W—Rayvin Pagan. Note: Pagan (four

innings), DJ Kauahi (two) and Ka’alekahi Kuhaulua combined on a no-hitter with

no walks and 20 strikeouts. The only

Castle batter to reach base came with two outs in the seventh on a wild pitch on strike three. Leading hitters—Kail: Zayne Hookala 2b, 2 runs; Kuhaulua 2 RBIs;

Kalama Carreira 2b.

At Kaiser

Kaiser 5, Kalani 2

W—Caleb Hamasaki. S—Gavin Knopp. Note: Hamasaki (five innings) and Knopp combined on a two-hitter with seven

strikeouts). Leading hitters—Kais: Noah Sham 3-4, 2b. Kaln: Colby Taniguchi 2b.

At Moanalua

Moanalua 2, Roosevelt 1, 10 inn.

W—Kyler Shojinaga. Note: John Ganske (seven innings) and Shojinaga combined on a five-hitter). Leading hitters—Moan: Shojinaga 2-4; Ganske 2-4, 2b; Tanner Nagamine 2-3. Roos: Luke Tuasivi 2-4, 2b; Riki Uyeno 2-4, 2b.

OIA West

Wednesday

At Pearl City

Pearl City 5, Campbell 4

W—Chase Lau. Leading hitters—PC: Ethan Higashiona 2 runs; Jayson Au Hoy

2 RBIs; Tyler Oshiro 2-2, 2b, 2 RBIs; Jace Noda 2b; Noah Bernal 2b. Camp: Kalaeloa Kalua 2-4, 2b 3b; Chanson Verdadero 2-2.

Note: The Chargers won it in the bottom of the seventh innning on Jayson Au Hoy’s sacrifice fly, which scored Ethan Higashiona.

At Waipahu

Leilehua 7, Waipahu 1

W—Zayden Winter (six innings, three hits, one unearned run). Leading hitters—Lei: Titan Pasco 2-3; Blaze Manutai 3-4; Hurley Awana 3b, 2 runs, 2 RBIs; Dylan Yonemori 2b, 2 RBIs; Kela Baptista 3b; Ryden

Sasaki 3b. Waip: David Englar 2b.

OIA Division II

Wednesday

At Kapolei

Kapolei 5, Kahuku 4

W—Brock Pamatigan. S—Keaka Alana. Leading hitters—Kap: Leland Ramos 2-4, 2b; Alana 2 RBIs; Caleb Rellin 2 runs.

At Lanakila District Park field

Waianae 3, Farrington 2

W—Samstyn Quel. S—Chaseten Rice (three hitless innings of relief, five

strikeouts). Leading hitters—Wain: Quel 2-3; Kai Keesee 2 RBIs; David Maxwell 2-3, 2b. Farr: Keanu Aga 2b; Daulton Joel Rodriguez HR.

At Kailua District Park field

Kalaheo 18, Nanakuli 1, 5 inn.

W—Lucas O’Brien (three-hitter, six strikeouts). Leading hitters—Kalh: Malachi Bell 3 runs, 2 RBIs; Alex O’Brien 3-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Patrick Kennedy HR, 3 RBIs; Lucas O’Brien 2 runs; Michael Pavich 2-3, 2b, 2 RBIs;

Tanner Young 3-3, 3 runs, 2 RBIs.

At Radford

Radford 18, McKinley 0, 5 inn.

W—Jacob Barner (one-hitter, one walk,

11 strikeouts). Leading hitters—Rad: Bryson Ecker 2-3, 2 runs; Damian Lujan

3 runs; Zyon Telles 3 runs; Barner 3 runs; Maximus Davis 3b, 3 runs, 3 RBIs; Xavi

De Alba 2 runs, 3 RBIs; Vince Bae 2-3,

2 RBIs; Andrew Russell 2-3, 2b, 2 RBIs.

At Kaimuki

Waialua 16, Kaimuki 1, 5 inn.

W—James Born. Note: Olan Johnson

(two innings), Born (one) and Makena Bell combined on a no-hitter with 12 strikeouts). Leading hitters—Wail: Sky Hirota 2-4, 2b, 2 RBIs; Jorden Myers 3 runs; Johnson 2-2, 2 runs, 2 RBIs; Bell 2 runs; Emery Abilla 2-3, 3 runs, 2 RBIs.

BIIF

Wednesday

Pahoa 12, Kau 3

MLB CALENDAR

July 12 — Futures Game, Atlanta.

July 13-15 — Amateur draft, Atlanta.

July 14 — Home Run Derby, Atlanta.

July 15 — All-Star Game, Atlanta.

FLAG FOOTBALL

OIA

Wednesday

Kahuku 21, Kailua 18

Moanalua 40, Anuenue 8

Leilehua 40, Waialua 6

Aiea 32, Pearl City 7

Nanakuli 7, Campbell 6

Mililani 47, Radford 0

Waipahu 12, Dreamhouse 0

Waianae 12, Kapolei 6

Castle 31, Kalaheo 0

Kaiser 33, Kalani 6

McKinley 20, Roosevelt 0

Kaimuki 14, Farrington 7