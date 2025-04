Column: Hiki ke Kona, ka makani kula’i kauhale

Already a Honolulu Star-Advertiser subscriber? Log in now to continue reading.

Synopsis: The name Kona in “Kona wind” should be capitalized, even if it is being used to indicate direction. After all, it is the Hawaiian version of the word Tonga.

Aloha mai nö käkou e nä makamaka e æalo nei i ka makani külaæi kauhale, æo ia hoæi ka makani Kona. He mau mahina aku nei, iaæu e heluhelu ana i ka nühou ma luna o ke kelepona, nänä akula au i ka höæike no ke anilä. He mähele nui ia no ke kükala nühou i hele a nui koæikoæi kona æano i loko o këlä mau makahiki i hala aku nei. Ua hapa mai hoæi ka nühou no nä kumuhana æë aæe. æAæole naæe e hihi. Eia mai nö ke kumuhana nui o ia æatikala. He moæolelo ko laila e pili ana i ka makani Kona. Ua hoæopuka æia maila e KGMB. He höæike ia no ka wänana æia æana o kahi makani “kona” e hao mai ana i ia pule nö. I nänä aku ka hana i ka pela æia o ka inoa o ia makani, æano nui koæu püæiwa i kona pela æia me ke “k” naæinaæi. æO ia hoæi æo “kona wind.” Nalu ihola kahi keiki puni kälaiæölelo, he pela hewa nö paha ia.

Ma ia hope mai, makaæala akula au i nä moæolelo i käkau æia no ke anilä. Maliæa ua loli ka pela æana aæu i maæa ai. Eia kä naæe, ua hala nö paha ke kau o ka pä mai o ia æano makani, no ka mea, käkaæikahi koæu æike æana i ia inoa ­— a he hua maæaka wale nö nä “K” i æike æia. I ka pule nei naæe i hala, ua puka hou mai kekahi moæolelo, kahi i pela æia ai æo Kona me ke “k” naæinaæi. æImi akula au i ka pünaewele i nä pukana o ia inoa, a he “K” maæaka ka mea maæamau i loaæa maila. Eia naæe, ua loaæa maila nö hoæi kauwahi “k” naæinaæi. æEä, æaæole paha ia he mau kiko hewa. Ua koho æia nö paha ka pela æana pëlä, a he kumu nö paha i koho æia ai. He aha lä ia? E hoæokolokolo aku paha käua i nä meheu a Pukui mä läua me Elbert i waiho mai ai.

Ma loko o kä läua lä puke wehewehe æölelo, ua nänä au i ka huaæölelo æo “Kona” (æoiai æaæole i loaæa æo “kona”). æElua ona manaæo haole, penei hoæi:

1. Leeward side of the Hawaiian Islands.

2. A famous leeward wind. æEä, e ka makamaka heluhelu, ua hiki ke æike æia ma ka pela æana iä “leeward,” ua koho æia ka “l” naæinaæi. Me he mea lä, inä he hua ia näna e kuhi i kekahi æaoæao o ka honua, e like me “leeward,” i ka manaæo o kekahi poæe käkau moæolelo nühou, e pela æia ana me ka hua naæinaæi. Auë, æaæole æo Kona he huaæölelo haole! Me he mea lä, ua mälama æia ka hua maæaka “K” e Pukui mä no nä manaæo æelua, æo ka æaoæao o ka æäina e pä mai ai, a me kona inoa pü kekahi. He inoa kaulana ia mai ka wä mai ma mua o ka noho æana o Kekäuluohi i ka moku. Maliæa, mai ka wä mai ia ma mua o ka höæea mai o nä Hawaiæi mua mai nä paeæäina mai o ka hema, e laæa me Tonga. æO ia hoæi ka molekumu o Kona.

E aho ka pela æana i ka inoa o ia makani me ka hua maæaka, æo ia hoæi æo Kona, e like hoæi me nä inoa a pau o nä makani a me nä ua. Eia hou, he mea nui ka pela pololei æana i nä inoa a pau. æO ia hoæi, æo nä inoa kanaka, nä inoa æäina, nä inoa ua, a pau pü hoæi me nä inoa makani. Inä æaæole käkou e hoihoi i ka pela æana i nä inoa æïlio me ka hua naæinaæi, pehea lä e pela ai i nä inoa makani pêlä? I hana ia e hoæohaæahaæa ai i ke külana o ia mau makani. æAæole paha e pela æia ka inoa o ka ua o Honolulu me ka hua naæinaæi, æo ia hoæi, æo “kauakükalahale.” Kohu mea lä, æoi aku ka mahalo æia o ka manaæo haole i unuhi æia mai loko mai o ka huaæölelo Hawaiæi ma mua o kona manaæo ma ka æölelo Hawaiæi. æEä, ähea e pau ai ia kaukaæi æana ma luna o ka æölelo haole? E ao käkou o hiki mai ke Kona, ka makani külaæi kauhale, kapakü ka moku me ka æäina.