Scoreboard – April 6, 2025

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: Long Beach State vs. Hawaii,

1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

PacWest: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific,

1 p.m. at Hans L’Orange Park.

TENNIS

PacWest: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo,

men at 10 a.m.; women at 2 p.m.

MONDAY

FLAG FOOTBALL

ILH: ‘Iolani at Mid-Pacific, 5 p.m.

GOLF

OIA: 9 a.m. at West Loch Golf Course.

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Biola vs.

Chaminade, noon and 2 p.m. at Sand

Island Park.

ILH Varsity I: Punahou at ‘Iolani, 4 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys Varsity I: Saint Louis at Punahou, 6 p.m.; University at ‘Iolani, 6 p.m.; Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 6:30 p.m.

ILH boys Varsity II: Island Pacific vs.

Assets (PBA), 5 p.m. at Hanalani; Damien at

Hanalani, 6:30 p.m.

OIA East boys: Roosevelt at Kalani; Kailua

at Kahuku; Kaiser at Kalaheo; Kaimuki at

Castle; Farrington at Moanalua. JV at

5:30 p.m.; varsity to follow. Also: Anuenue

at McKinley (varsity only, 5:30 p.m.).

TENNIS

BIG WEST

At UH Tennis Complex

Saturday

UC San Diego 4, Hawaii 2

Singles

Carson Lee (UCSD) def. Azuma Visaya

(UH) 6-3, 6-2

Quinn Snyder (UH) def. Diogo Tinoco

(UCSD) 6-4, 6-1

Pelayo Rodriguez (UCSD) def. Karl Collins

(UH) 7-6 (3), 6-3

Diego Dalisay (UH) def. Zach Pellouchoud

(UCSD) 6-1, 3-6, 6-2

Andy Hernandez (UH) vs. David Adamson

(UCSD) 1-6, 7-5, 3-2, unfinished

Charles Qian (UCSD) def. Tianhao Hou

(UH) 7-6 (7-3), 6-4

Doubles

Visaya/Snyder (UH) def. Rodriguez/

Pellouchoud (UCSD) 6-2

Lee/Tinoco (UCSD) def. Collins/Hernandez

(UH) 6-3

Adamson/Joseph Teh (UCSD) def. Dalisay/

Sohta Urano (UH) 6-4

OIA EAST

Saturday

Boys

Kaiser 5, Roosevelt 0

Girls

Kaiser 4, Roosevelt 1

OIA WEST

Saturday

Boys

Radford 5, Aiea 0

Girls

Aiea 5, Radford 0

UNITED FOOTBALL LEAGUE

Saturday

DC 17, Memphis 12

Today

Houston at Arlington, 6 a.m. (ESPN)

San Antonio at St. Louis, 12:30 p.m. (FS1)

Friday

Arlington at Birmingham, 2 p.m.

Saturday, April 12

Houston at Memphis, 8:30 a.m.

Sunday, April 13

San Antonio at Michigan, 6 a.m.

DC at St. Louis, 9 a.m.

FOOTBALL

MEN’S COLLEGE BASKETBALL

CROWN TOURNAMENT

At Las Vegas

Semifinals

Saturday

Nebraska 79, Boise St. 69

UCF 104, Villanova 98, OT

Championship

Today

Nebraska vs. UCF, 11:30 a.m., KHON

WOMEN’S NATIONAL INVITATION

TOURNAMENT

Saturday

Championship

Buffalo 88, Troy 84

BASKETBALL

COLLEGE

Best in the West

At Laguna Beach, Calif.

Saturday

No. 2 UCLA 5, No. 17 Hawaii 0

Maggie Boyd/Sally Perez def. Amirah Ali/

Alana Embry 15-21, 21-14, 16-14

Peri Brennan/Natalie Myszkowski def.

Sarah Burton/Caprice Lorenzo 16-21,

21-17, 15-9

Kenzie Brower/Jessica Smith def. Jesse

Mann/Jasmine Wandeler 21-12, 21-14

Ensley Alden/Harper Cooper def. Sophie

Buschmann/Sydney Miller 21-19, 21-11

Alexa Fernandez/Kaley Mathews def.

Sydney Amiatu/Kristen Serrano 21-11,

21-18

BEACH VOLLEYBALL

PACWEST

Saturday

At Hans L’Orange Park

Game 1

Hawaii Pacific 15, Hawaii Hilo 8

W—Jayden Gabrillo (four scoreless innings

of relief). Leading hitters—HPU: Skyler

Agnew 2-4, 2b, 3b, 3 runs; Noah Blythe

2-4, 2b, HR, 3 runs, 4 RBIs; Daniel Johnson

2-3, 2 runs; Bronson Rivera 2-2, 2b, 3 runs;

Tyler Arnold 2-3, 2b, HR, 5 RBIs; Ethan

Murakoshi 2-3, HR, 3 RBIs. Hilo: Vance

Oshiro 2b; Sy Stephens 2b; Brandon

Wada 2b, 2 runs; Mason Cook 2-4, 2 runs,

3 RBIs; Braeden Mondeau 2-4, 2b, HR,

4 RBIs; Nate Gray Jr. 2-4.

ILH

Saturday

At Mid-Pacific

‘Iolani 6, Mid-Pacific 2

W—Brennan Kim. Note: Noah Chong

(four innings), Kim (two) and Cade Nakama

combined on a four-hitter. Leading hitters—

Iol: Mana Lau Kong 2-4, 2b, 2 RBIs;

Chase Thompson 2-3; Jadon Anzai 2b;

Treyden Chong Kee 2b. MPI: Shawn Loui

HR, 2 RBIs; Caleb Nakamoto 2-3.

At Ala Wai Field

Saint Louis 9, Maryknoll 2

W—Kekai Perreira. Note: Perreira (five

innings), Trycen Kaimiola (one) and Levi

Perry combined on a four-hitter.

Leading hitters—StL: Bruin Agbayani

2-4, 2b, 3 RBIs; Kahanu Martinez 2b,

2 RBIs; Chase Sutherland 2-4; Isaiah

Streadbeck 2-3; Grey Inouye 2 runs; Shea

Yamaguchi 2-2, 3b, 3 runs; Mana Heffernan

2b. Mary: Kau’i Kekauoha 2-3, 3b.

At Ala Wai Field

Kamehameha 16, Pac-Five 0, 6 inn.

W—Elai Iwanaga (five innings, four hits, no

walks, nine strikeouts). Leading hitters—

KS: Logan Sanchez 2-4, 2 runs; Kaikea

Patoc-Young HR, 4 RBIs; Logan Akaka

3-4, 2b, 3 runs; Kia’i Sylvester 2-4, 3b,

2 runs, 3 RBIs; Dillon Andres 2-3, 2 RBIs;

Greyson Osbun 2-4, 2b, 2 RBIs; Eleu

Colburn 2 runs.

OIA EAST

Saturday

At Kaiser

Kaiser 2, Kailua 1

W—Bryson Toner (three-hitter, 10 strikeouts).

Leading hitters—Kais: Hayzen Inouye 2-2;

Mana Shigehara-Pang 2-3; Noah Sham 2b.

Kail: Rayvin Pagan 3b.

At Stevenson Intermediate School

Roosevelt 9, Castle 0

W—Kayden Tolentino. Note: Tolentino (five

innings) and Toby Nogawa combined on a

no-hitter. Leading hitters—Roos: Luke

Tuasivi 3-3, 2b; Mackenzie Doi 2-3, 2b,

2 runs; Bryson Momotomi 2-3, 2 runs;

Tolentino 2-4; Kolten Doike 2-4.

At Kahala Community Park field

Moanalua 3, Kalani 2

W—Titan Udani-Flood. S—Kyler Shojinaga

(3 1/3 scoreless innings, one hit). Leading

hitters—Moan: Kyler Fernandez 2-4; Reyn

Ikenaga 2-3. Kaln: Evan Cavaco 2-2.

OIA WEST

Saturday

At Waipahu

Mililani 16, Waipahu 2, 5 inn.

W—Kole Maeda. Leading hitters—Mil:

Ezra Ugale 3-5, 2b, 2 runs; Josh Yonamine

3-5, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Ian Murasaki 2b,

3 runs; Taye Marxen 2-3, 2b, 3b, 3 RBIs;

Kendall Miyasato 2 runs; Jacob Yamada

2b, 2 RBIs; Cyler Wicklund 2 RBIs; Rayder

Valbuena 2b; Max Kajiwara 3b. Waip:

Ryder Asuncion 2-2; Chavis Acol 2b;

David Englar 2b.

At Wahiawa Middle School field

Leilehua 8, Pearl City 5

W—Tanner Tammarine (five innings, three

hits, one run (unearned). Leading hitters—

Lei: Keola Hanoa 4-4, 2b, 2 runs; Kysen

Kobashigawa 2-3, 2b, 2 RBis; Blaze

Manutai 2-3, 2b, 2 runs; Jacob Sablan

2 runs; Dylan Yonemori 2 RBIs. PC: Ethan

Higashiona 3-4; Jodi Takara 2-3.

OIA DIVISION II

Saturday

At Waialua

Waialua 14, Nanakuli 4, 5 inn.

W—Olan Johnson. Leading hitters—Wail:

Sky Hirota 2-3, 3 runs; Jason Tan 2 RBIs;

Nixon Oga 2-3, 2b, 2 runs, 3 RBIs;

Johnson 2 RBIs; Emery Abilla 2b, 2 RBIs;

Konan Riddleberger 2 runs; Jensen

Fujishige 2-3, 2b, 2 runs. Nan: Anson

Kunukau 2-2; Dreden Kapaku 2b.

At Kahuku District Park field

Kalaheo 6, Kahuku 3

W—Tanner Young. Leading hitters—Kalh:

Andrew Taylor 2-3, 3 runs; Alex O’Brien

2-3; Lucas O’Brien 2b; Patrick Kennedy

2b. Kah: Cayden Castillo 2-4; Malakai

Vendiola 2-4; Orion Ramie 2b; DeAngelo

Chun 3b.

At Lanakila District Park field

Radford 9, Farrington 9, 8 inn.

Leading hitters—Rad: Zyon Telles 2 runs;

Jacob Barner 2b, 3 RBIs; Vivii Tauanuu

2-3; Maximum Davis 2 runs; Damian Lujan

2-4. Farr: Keanu Aga 3-3, 2b, HR, 2 runs,

2 RBIs; Daulton Joel Rodriguez 2 runs;

Everest Rodriguez 2 runs; O-Shen

Nakamura 2-3, 2b, 2 RBIs; Kyle HayaseFong 2 RBIs.

At McKinley

McKinley 7, Kaimuki 4

W—Tyler Opperman (5 1/3 innings, nine

strikeouts). S—Johan Kernstock.

Leading hitters—McK: Michael Murata

3-3, 2b, 3 runs; Phuket Hongthong 2 RBIs;

Kayton Adaro 2-4, 2b, 2 runs. Kaim: Dante

Hanawahine-Vazquez 2 runs; Roman

Edwards 2-3.

MIL

Saturday

Lanai 17, Kulanihakoi 14

W—Jake Bacena. Leading hitters—Lanai:

AJ Sigrah 4-4, 3 2bs, 3 runs, 5 RBIs;

Albert Ranis 2-3, 4 RBIs; Jaidon Vidad 2-4,

2 runs; Micah Kahihikalo 2 runs; D’Man

Mongkeya 2 runs; Barcena 3 runs; Kepa

Koanui 4 runs. Kula: Cross Huey 2-3, 3

runs; Hayden Ralph 2 runs; Broderick

Craig 2 runs; Diego Garcia 2 RBIs; Brody

Craig 2-3, 3 runs.

SOFTBALL BASEBALL

PACWEST

Saturday

At Sand Island Park

Biola 7, Hawaii Pacific 1

Leading hitters—HPU: Tiari Hernandez

2-3; Layla Molina 2-3, 2b; Makayla

Pagampao 2b.

At Vulcan Field

Hawaii Hilo 9, Vanguard 0, 5 inn.

W—Chloe Sales (two-hitter). Leading

hitters—Hilo: Victoria Macias 2-2, 2b;

Lexie Tilton 2 runs; Miquela Leopoldo

2 runs; Mariah Antoque 2-3, 2 RBIs; Mia

Joaquin 2 RBIs; Ke‘alohi Markham 2 RBIs;

Jayda Favela 3b.

ILH

Saturday

Varsity I

At Ala Wai Field

Maryknoll 16, ‘Iolani 8

W—Kasi Cruz. Leading hitters—Mary:

Reyni Hiraoka 2-5, 2 runs, 2 RBIs; Kyla

Abad 2-5, 2 RBIs; Sheyzhelle Iokia 3-5,

2 2bs, HR, 3 runs, 4 RBIs; Palehua Silva

HR, 2 runs, 2 RBIs; Cruz 2-4, 3b; Ella

Quemuel-Labrador 3 runs; Kaiya Miller 2-5;

Karly Sapolu 3-5, 2b, 4 RBIs; Ciana

Kamisato 2b, 2 runs. Iol: Maia Matsumoto

2-4; Natalie Ching 3-5, 2b, 2 runs, 2 RBIs;

Hunter Salausa-Gallettes 2 RBIs; Baileigh

Aldosa-Kalaola 2b; Kyla Estes 2b; Madisyn

Ueyama 2b.

Note: The Spartans erased a 6-5 deficit

with a nine-run top of the fifth inning.

Varsity II

At Sand Island Park

Kamehameha I-AA 22, Sacred Hearts 6,

5 inn.

W—Sierra Ha’o. Leading hitters—KS:

Kally Adachi 2-3, HR, 2 runs, 4 RBIs;

Bailey Ishii 2 runs; Auli’i Chong 2b, 3 runs;

Ha’o 2-4, 2 RBIs; Jaylee Penitani 3-4, 3b,

3 runs, 2 RBIs; Aariah Goo 2-4, 2 runs,

3 RBIs; Logan Oda-Bunag 2-3, 2 runs,

2 RBIs; Jaslyn Nishimura 2 runs; Aulani

Sibayan 3-4, 2b, 2 3bs, 3 runs, 4 RBIs.

SHA: Peyton Manning 3-3; Destiny Tautofi

2-3; Kylee Maene-Kido 2 runs.

OIA DIVISION II

Saturday

At Aiea Annex field

Aiea 17, Waipahu 2, 4 inn.

W—CJ Peneueta. Note: Peneueta (two

innings) and Taja Souza combined on a

one-hitter. Leading hitters—Aiea: Madison

Misaki 2 runs, 2 RBIs; Wyndie Asing 3 runs;

Souza 2 runs; Nylove Peneueta 3-3, 3b, HR,

2 runs, 3 RBIs; Hiromi Kabua 2-2, 2b,

2 RBIs; Kuuleilani Ching 2 runs; Skye

Tingkang 2 runs; Jaedalyn Padasdao 2 RBIs.

Waip: Haylee Ah Keni 2 RBIs.

WATER POLO

ILH

Saturday

Girls Varsity I

Le Jardin 16, Mid-Pacific 5. Goal

scorers—LJA: Norah Dodson 4, Eden

Waqainabete 3, Rosie Kennedy 3, Leila

Chergui 2, Zoe Wiechmann 2, Siena

Settle, Pohai Meyham. MPI: Leihiwa

McElheny 2, Lucy Lovett, Alexia Roberts,

Zsuzsa Horvath.

Girls Varsity II

Kamehameha 6, Mid-Pacific 0.

Goal scorers—KS: Maxine Chock, Maile

Camaganacan, Makani Matsumoto,

Kayana Tanaka, Leona Gormley, Olivia Hirayama.

Friday

Girls Varsity I

Punahou 16, ‘Iolani 3. Goal scorers—

Pun: Synnove Robinson 5, Ava Aguilera 4,

Kailoa Kerber 2, Lauren Weldon, Ceila

Aguilera, Hope McCarren, Kaia Chaney,

Logan Davidson. Iol: Alexi Sueoka 3.

Girls Varsity II

Punahou 9, ‘Iolani 4. Goal scorers—Pun:

Olivia Cluney 3, Isabella Lee 3, Olivia

Singer, Lauren Tay, Abigail Yang. Iol: Ellie

Horita, Kahea Miskella, Miya Brantingham,

Kendra-Ray Nishikawa.

Punahou 8, Le Jardin 2. Goal scorers—

Pun: Isabella Lee 3, Olivia Singer 2, Emma

Kimura, Gemma Canevari, Ano Leafchild.

LeJ: Pohai Meyham 2.

OIA

Saturday

Girls Varsity

Roosevelt 10, Kahuku 3. Goal scorers—

Roos: Kanoe Wong 3, Jayzlyn Tomisa 2,

Kim Cassens 2, Ellie Barnett, Mia Hudson,

Joyce Wong. Kah: Tiana Campana, Lilikoi

DeMartini, Lilyanna Newton.

Kaiser 13, Kalaheo 2. Goal scorers—

Kais: Maile Judd 4, Pu’uwai Paresa 3,

Elliana Schiffner 3, Kiley Freitas, Norah

King, Tara Ho. Kalh: Kiana Feeney, Olivia Henderson.

West 16, Kalani 6. Goal scorers—West:

Alinna Dodd 4, Juliana Fliss 3, Ellie Dees 2,

Maria Kimitch 2, Brooke Tabigne 2, Zoey

Schindler, Kayla Robinson, Eleina Moleta.

Kaln: Pualiliawai Clarke 3, Nellie Stowers 2,

Kate Jones.

Moanalua 18, Kalaheo 5. Goal scorers—

Moan: Ellie Dallas 9, Silas Buryak 4, Maya

Correa Garcia 3, Lala Wang 2. Kalh: Kiana

Feeney 3, Luciana Snyder, Mia Monday.

Mililani 14, Kailua 2. Scorers not reported

VOLLEYBALL

ILH

Friday

Boys Varsity I

Kamehameha def. ‘Iolani 25-22, 25-18,

25-22

PIGEON RACING

HAWAII FLYERS

From Makawao, Maui to Oahu

Saturday

1. Bruce Figueira 100.392 miles/78.23 mph.

2. Sidney Lum 103.182/76.83. 3. Allan

Komatsu 97.024/76.82. 4. Norman

Lewellen 97.406/75.83. 5. Bert Toyooka

105.965/75.74.

FLAG FOOTBALL

ILH

Saturday

Mid-Pacific 1, Hawaiian Mission 0 (forfeit)

OIA

Saturday

Castle 26, Kailua 12

Kahuku 38, Kalani 0